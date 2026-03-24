Иран няма да прекрати бойните действия, настоява за отмяна на санкциите, компенсации и гаранции

Иран няма да прекрати бойните действия, настоява за отмяна на санкциите, компенсации и гаранции

24 Март, 2026 04:15, обновена 24 Март, 2026 04:49 680 6

Седем бойци от бивша паравоенна групировка са убити при американски въздушен удар в Ирак

Иран няма да прекрати бойните действия, настоява за отмяна на санкциите, компенсации и гаранции - 1
Мохсен Резаи, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран няма да прекрати военните действия, докато „всички санкции“ не бъдат отменени.

Това заяви Мохсен Резаи, военен съветник на Върховния лидер на Ислямската република.

„Войната ще продължи, докато Иран не бъде напълно компенсиран и всички икономически санкции не бъдат отменени. Ние изискваме международни гаранции за ненамеса на САЩ във вътрешните работи на Ислямската република – това е решение на народа, Върховния лидер и въоръжените сили на нашата страна“, подчерта Резаи.

Думите му бяха предадени от информационната агенция Fars.

Междувременно американски въздушен удар в западната част на Ирак е убил седем бойци от "Хашд аш Шааби", съюз от бивши паравоенни групировки, известен още като "Сили за народна мобилизация" (СНМ), съобщи източник от тази формация пред Франс прес, цитирана от БТА.

Въздушният удар срещу тяхната база в провинция Анбар е убил регионалният командир на операциите им, а още 13 души са били ранени, съобщи същият източник.

"Силите за народна мобилизация" вече са интегрирани в редовната иракска армия, но включват и някои проирански групировки, отбелязва АФП.

Най-малко 2 100 деца са били убити или ранени от началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, обяви заместник-изпълнителният директор на УНИЦЕФ Тед Чайбан на 23 март.

„В 23-те дни на ескалиращ конфликт в Близкия изток децата в региона изпитват ужасното му въздействие. Повече от 2100 деца са били убити или ранени, включително 206 в Иран и 118 в Ливан. Четири деца са убити в Израел и едно в Кувейт“, каза той на брифинг, предупреждавайки, че броят на жертвите ще се увеличи, ако боевете продължат.

„От началото на войната средно по 87 деца са били ранени или убити на ден“, подчерта той. Чайбан добави, че „домове, училища, болници“ и друга инфраструктура, от която зависи благополучието на децата, са били унищожени или повредени по време на боевете.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки Израел. Ударени бяха и американски военни обекти в Бахрейн, Йордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп и Иран само се надлъгват

    3 0 Отговор
    Защо изобщо им публикуват публичните изказвания? Нито едните казват истината, нито другите.

    04:25 24.03.2026

  • 2 хехе

    5 1 Отговор
    а сега де рижия вчера рече, че персите молели за сделка и затова спира да ги бомби за пет дни, та въпроса е кой лъже.

    Коментиран от #5

    04:30 24.03.2026

  • 3 Бай той Толстой

    5 1 Отговор
    Войната сега започва!!!

    04:33 24.03.2026

  • 4 О Времена, о Нрави!!!

    3 2 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди ФАЩ, НАТО и Израел!
    Ей го на.... Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи... Но са "Миротворци"???
    А и никога не казвайте открихме злато и нефт... защото янките веднага ще гракнат, че при вас има диктатура и немедленно ще припнат да ви демократизират!!!
    О Времена, о Нрави!!!

    04:38 24.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Торбалан

    1 0 Отговор
    Изтриха ми предишния коментар. Ще ти кажа само, че оранжадата е лъжлива напитка! Не ще и съмнение!

    04:47 24.03.2026

