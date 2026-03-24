The Wall Street Journal: Монархиите от Персийски залив са бесни на Вашингтон, предизвикал ответните удари на Иран

24 Март, 2026 05:26, обновена 24 Март, 2026 05:36 3 298 25

Те не може ли да влияят върху решенията на американската администрация при воденето на войната

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Монархиите от Персийския залив са недоволни от това, че САЩ не са се вслушали в мнението им по време на военната операция срещу Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Гневът на държавите от Близкия изток произтичал от невъзможността им да упражняват значително влияние върху решенията на американската администрация, което води до ответни удари по техните територии. Арабските държави смятали, че са убедили Вашингтон да възпре Израел от нанасяне на удари по ирански енергийни съоръжения, но вместо това САЩ одобрили израелската атака срещу газовото находище „Южен Парс“ в Ислямската република, отбелязва вестникът.

На 18 март в резултат на израелски и американски удари избухна пожар в няколко съоръжения в нефтеното находище Южен Парс.

След това Корпусът на стражите на ислямската революция обяви намерението си да атакува нефтени и газови съоръжения в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар.

По-късно Qatar Energy съобщи, че обект в Рас Лафан е бил ударен от ракетна атака, предизвиквала пожар. Министерството на отбраната на Катар заяви, че ударът е извършен с балистична ракета от иранска територия. По-късно Qatar Energy добави, че след полунощ на 19 март производствената ѝ инфраструктура е била ударена отново от ракетен удар, предизвиквайки нов мащабен пожар.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В други новини

    5 27 Отговор
    ООН: Бахрейн поиска от Съвета за сигурност да разреши употребата на сила в Ормузкия проток.

    05:39 24.03.2026

  • 2 Наблюдател

    54 13 Отговор
    Българите бесни на САЩ, щото от тук излитат военни самолети бомбещи Иран и иранците ни възприемат като легитимна цел.

    Време е за Възраждане!

    05:42 24.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    44 6 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Жидовски надежди говежди ..
    Иран ви приключи мдейчета...

    05:48 24.03.2026

  • 7 Хаха

    35 1 Отговор
    Тръмп се ядоса на Гюров, че излиза от военния пакт и наложи санкции на стоманата.

    05:50 24.03.2026

  • 8 ....

    7 33 Отговор
    Катар е бесен на Иран. Те бяха близки приятели. Ударът, който Иран му нанесе досега, намалява БВП му с 10%! Дори сега, ако всичко приключи, ще са необходими 5 години и 20 милиарда, за да се възстанови производството на 17% от газа, който тази голяма страна износителка на газ произвеждаше преди.

    Коментиран от #12, #24

    05:50 24.03.2026

  • 9 Хмм

    26 1 Отговор
    не са очаквали ответни удари

    05:55 24.03.2026

  • 10 Отряд1

    38 4 Отговор
    Ще разберат те.

    И ще искат да изгонят САЩ, но тези, които можеха да ги защитят, и аз имам предвид Иран - са отслабени.

    Ще се сетят, че са предали брат си за зелени хартийки.

    форма на жълти стотинки.

    05:57 24.03.2026

  • 11 ОнЯ

    39 1 Отговор
    Тръмп заяви, че ще наложи санкции на САЩ, ако не успеят да постигнат мир в Иран!

    05:57 24.03.2026

  • 12 Св. Св. Петър и Павел

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "....":

    И ти четеш вестниците като Библия…

    05:58 24.03.2026

  • 13 българина

    34 2 Отговор
    ами те питаха ли Иран като пуснаха краварските бази срещу Иран?

    06:00 24.03.2026

  • 14 Да ме пази

    20 1 Отговор
    Господ от приятелите ми. От враговете си сам ще се пазя.

    Коментиран от #18

    06:04 24.03.2026

  • 15 Румен Американеца

    18 1 Отговор
    Корпусът на стражите и Корпусът на гвардейците са едно и също нещо, Миленееее. В една статия ги водиш стражи, в другата - гвардейци. Защо не и пазачи? Направо пазванти. А пъдари?

    06:07 24.03.2026

  • 16 Дзак

    13 1 Отговор
    Притесняват се за футболните отбори.

    06:18 24.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не ама да

    23 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да ме пази":

    Заливните семейни олигархии имат достатъчно оръжия, но нямат подготвени войници. Сащ имат с тах договори-гсранции за сигурност, но не можа дори многомилиардните си радари да защитят, да не говорим за монархиите. Книжният тигър е изхвърлен от Залива, прехваленият ционистки купол не съществува. Трилионите напоследък воени амери бюджети не струват нищо, след като епщайн-групировката пак свърши зенитните ракети. Атомната ционистка база е беззащитна срещу притискания със санкции от десетилетия Иран. Всяка лъжа си има край. Иран унижи световното зло!

    06:35 24.03.2026

  • 19 Георги

    7 0 Отговор
    га ядоха кифтета нириваха

    06:47 24.03.2026

  • 20 И като са ,, бесни”

    4 0 Отговор
    предприели ли са някакви действия или само констатират, че военните бази на тяхна територия не са за защита, а за нападение?

    06:56 24.03.2026

  • 21 Путин

    4 0 Отговор
    Тези са по бесни, че приятелите им ги крадат. Уж ги пазят със системи за милиарди, но пари на вятъра...

    06:57 24.03.2026

  • 22 аз мисля,

    4 1 Отговор
    че Тръмп се оказа много полезен идиот. За по-малко от месец остави САЩ без боеприпаси, срина петродолара и изгуби богати съюзници, като бонус цял свят умира от смях.

    06:58 24.03.2026

  • 23 4567

    3 0 Отговор
    Що се косите бе, монархии, нали повечето сте в Съвета за мир на Тръмпчо? Просто ви праща мир Вам от въздуха.

    07:03 24.03.2026

  • 24 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "....":

    "Катар е бесен на Иран. Те бяха близки приятели."

    То с плоски лъжи пропаганда не става - Катар е бесен на САЩ а не на Иран. Катар беше близък приятел с господарите ти а не с Иран. Ама без лъжи и казване на черното бяло не върви пропагандата и няма за баничка.

    07:04 24.03.2026

  • 25 Поколение Z

    0 0 Отговор
    "Те не може ли.."
    "Здравей те"
    "Нико му"
    п.п.
    Алооо, индианооо!

    07:05 24.03.2026

