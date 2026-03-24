The Wall Street Journal: Монархиите от Персийски залив са бесни на Вашингтон, предизвикал ответните удари на Иран

Монархиите от Персийския залив са недоволни от това, че САЩ не са се вслушали в мнението им по време на военната операция срещу Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.
Гневът на държавите от Близкия изток произтичал от невъзможността им да упражняват значително влияние върху решенията на американската администрация, което води до ответни удари по техните територии. Арабските държави смятали, че са убедили Вашингтон да възпре Израел от нанасяне на удари по ирански енергийни съоръжения, но вместо това САЩ одобрили израелската атака срещу газовото находище „Южен Парс“ в Ислямската република, отбелязва вестникът.
На 18 март в резултат на израелски и американски удари избухна пожар в няколко съоръжения в нефтеното находище Южен Парс.
След това Корпусът на стражите на ислямската революция обяви намерението си да атакува нефтени и газови съоръжения в Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар.
По-късно Qatar Energy съобщи, че обект в Рас Лафан е бил ударен от ракетна атака, предизвиквала пожар. Министерството на отбраната на Катар заяви, че ударът е извършен с балистична ракета от иранска територия. По-късно Qatar Energy добави, че след полунощ на 19 март производствената ѝ инфраструктура е била ударена отново от ракетен удар, предизвиквайки нов мащабен пожар.
И ще искат да изгонят САЩ, но тези, които можеха да ги защитят, и аз имам предвид Иран - са отслабени.
Ще се сетят, че са предали брат си за зелени хартийки.
форма на жълти стотинки.
До коментар #8 от "....":И ти четеш вестниците като Библия…
До коментар #14 от "Да ме пази":Заливните семейни олигархии имат достатъчно оръжия, но нямат подготвени войници. Сащ имат с тах договори-гсранции за сигурност, но не можа дори многомилиардните си радари да защитят, да не говорим за монархиите. Книжният тигър е изхвърлен от Залива, прехваленият ционистки купол не съществува. Трилионите напоследък воени амери бюджети не струват нищо, след като епщайн-групировката пак свърши зенитните ракети. Атомната ционистка база е беззащитна срещу притискания със санкции от десетилетия Иран. Всяка лъжа си има край. Иран унижи световното зло!
До коментар #8 от "....":"Катар е бесен на Иран. Те бяха близки приятели."
То с плоски лъжи пропаганда не става - Катар е бесен на САЩ а не на Иран. Катар беше близък приятел с господарите ти а не с Иран. Ама без лъжи и казване на черното бяло не върви пропагандата и няма за баничка.
