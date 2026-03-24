Ким Чен-ун официално обяви Южна Корея за "най-големия враг" и възмути Сеул

В основната си реч на първата сесия на 15-тото Върховно народно събрание на КНДР, севернокорейският лидер Ким Чен-ун официално обяви Южна Корея за враждебна държава, предаде Корейската централна информационна агенция.

„Ще разглеждаме особено Южна Корея като най-враждебната държава, като я отхвърляме и игнорираме напълно с най-ясни думи и действия“, заяви той.

Севернокорейският лидер добави, че всяко евентуално посегателство от страна на Южна Корея срещу КНДР ще бъде посрещнато с безмилостно възмездие.

„За всякакви действия на Южна Корея, които засягат нашата република, ще я накараме да плати безмилостна цена без най-малко обмисляне или колебание“, предупреди Ким Чен-ун.

В края на февруари севернокорейският лидер изрази пълния си отказ от всякакви връзки с Южна Корея, като за пореден път подчерта принципа за две отделни и враждебни държави, отбелязвайки, че дори ООН е регистрирал двете страни като две отделни държави. Според него в отношенията със Сеул „не е останало нищо“, а ако има, то е само „студено пресмятане“, основано на националните интереси на Пхенян, и „решителен отговор“.

Южнокорейското правителство призовава КНДР към мирно съвместно съществуване и обявява „враждебната реторика“ за разрушителна.

Тази позиция беше изразена от южнокорейската президентска администрация, коментирайки изявленията на Ким Чен-ун.

„Правителството смята, че постоянната враждебна реторика не е благоприятна за мирно съвместно съществуване“, цитира информационна агенция Йонхап изявлението на администрацията.

„Пътят към споделен просперитет между Юга и Севера и стабилност на Корейския полуостров минава през диалог и сътрудничество, а не през враждебност и конфликт“, добави Сеул. Южнокорейското правителство заяви, че ще продължи последователно да следва политика на мирно съвместно съществуване на Корейския полуостров.

Относно укрепването на ядрения арсенал от Пхенян и липсата на такъв от Сеул, южнокорейското министерство на отбраната заяви, че следи действията на Северна Корея и подкрепя своята отбрана редом със Съединените щати.