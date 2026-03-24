Ким Чен-ун официално обяви Южна Корея за "най-големия враг" и възмути Сеул

24 Март, 2026 06:05, обновена 24 Март, 2026 06:13 908 13

Южнокорейското правителство призовава КНДР към мирно съвместно съществуване и обяви „враждебната реторика" за разрушителна

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В основната си реч на първата сесия на 15-тото Върховно народно събрание на КНДР, севернокорейският лидер Ким Чен-ун официално обяви Южна Корея за враждебна държава, предаде Корейската централна информационна агенция.

„Ще разглеждаме особено Южна Корея като най-враждебната държава, като я отхвърляме и игнорираме напълно с най-ясни думи и действия“, заяви той.

Севернокорейският лидер добави, че всяко евентуално посегателство от страна на Южна Корея срещу КНДР ще бъде посрещнато с безмилостно възмездие.

„За всякакви действия на Южна Корея, които засягат нашата република, ще я накараме да плати безмилостна цена без най-малко обмисляне или колебание“, предупреди Ким Чен-ун.

В края на февруари севернокорейският лидер изрази пълния си отказ от всякакви връзки с Южна Корея, като за пореден път подчерта принципа за две отделни и враждебни държави, отбелязвайки, че дори ООН е регистрирал двете страни като две отделни държави. Според него в отношенията със Сеул „не е останало нищо“, а ако има, то е само „студено пресмятане“, основано на националните интереси на Пхенян, и „решителен отговор“.

Южнокорейското правителство призовава КНДР към мирно съвместно съществуване и обявява „враждебната реторика“ за разрушителна.

Тази позиция беше изразена от южнокорейската президентска администрация, коментирайки изявленията на Ким Чен-ун.

„Правителството смята, че постоянната враждебна реторика не е благоприятна за мирно съвместно съществуване“, цитира информационна агенция Йонхап изявлението на администрацията.

„Пътят към споделен просперитет между Юга и Севера и стабилност на Корейския полуостров минава през диалог и сътрудничество, а не през враждебност и конфликт“, добави Сеул. Южнокорейското правителство заяви, че ще продължи последователно да следва политика на мирно съвместно съществуване на Корейския полуостров.

Относно укрепването на ядрения арсенал от Пхенян и липсата на такъв от Сеул, южнокорейското министерство на отбраната заяви, че следи действията на Северна Корея и подкрепя своята отбрана редом със Съединените щати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор
    Украйна и България също не са сред най-добрите приятели на Величествена, всепобеждаваща, технологично авангардна Русия ☝️ Абе кво стана с грохналия Прогрес, успя ли стигне МКС ?

    Коментиран от #5

    06:23 24.03.2026

  • 3 Бог

    4 0 Отговор
    ВИСОКО САЩ далеко , а КИМ си има яки ядрени моркови

    06:24 24.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    ВСЪЩНОСТ , ТВА Е САМО ЗА ШОУ
    .....
    А РЕАЛНО ИКОНОМИКАТА ИМ ДРЪПНА СЛЕД КАТО
    СИ ВЪЗСТАНОВИХА ВРЪЗКИТЕ С РУСИЯ :)

    Коментиран от #6

    06:26 24.03.2026

  • 5 МИ ДРУГО

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    СИЕ С ФУРНИТЕ ДА ФРЪКАШ-СТИГА ДА НЕ СИ ВЪТРЕ А НАИ ДОБРЕ ДА ЯХНЕШ РОЗОВ ЕДНОРОГ

    06:29 24.03.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Таварищ....
    Дърпане, икономика и Русия са несъвместими неща !!!
    Само рейтинга ми от 81% е монолетно непоклатим.
    Руснаците вярват в мен и ме обичат 😁

    06:29 24.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДРУГАРЮ ЖИВКОВ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Т Живков":

    МОЯТ ИДЕАЛ Е СЪР ЕЛТЪН дЖОН

    Коментиран от #12

    06:36 24.03.2026

  • 10 Другар

    1 2 Отговор
    Е тва е. Наследствен комунизъм. Вички се възхищаваме на постиженията им. България трябваше да се управлява по корейския пример. От дете, внук, правнук, на бай Тошо.

    06:45 24.03.2026

  • 11 До другар

    0 0 Отговор
    Не пиши глупости в много държави е така , пример Азърбайджан там цялото семейство президент и вицепрезидент , в Турция същото .

    06:50 24.03.2026

  • 12 Т Живков

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДРУГАРЮ ЖИВКОВ":

    ТАКА СТЕ ЛАТЕНТНИТЕ КОМУНИСТИ

    07:02 24.03.2026

  • 13 Трол

    0 1 Отговор
    Южна Корея е севернокорейската Македония.

    07:04 24.03.2026

