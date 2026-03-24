Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Израел »
До река Литани! Израелски министър призова за анексия в Ливан

24 Март, 2026 09:46 1 427 24

  • бецалел смотрич-
  • израел-
  • ливан-
  • хизбула-
  • иран-
  • бенямин нетаняху

Ливанското правителство забрани военната дейност на "Хизбула" и заяви, че иска да започне директни преговори с Израел

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израел трябва да разшири границата си с Ливан до река Литани дълбоко в южната част на страната.

Това заяви в понеделник израелският финансов министър Бецалел Смотрич, докато израелските войски бомбардираха мостове и разрушиха жилищни сгради в района при ескалиращо военно нападение, съобщава "Ройтерс".

Смотрич заяви в израелско радио, че военната кампания в Ливан "трябва да приключи с изцяло различна реалност, както с решението за Хизбула, така и с промяната на границите на Израел".

"Казвам тук категорично... във всяка стая и във всяка дискусия: новата израелска граница трябва да бъде Литани", каза Смотрич.

Коментарите бяха най-категоричните досега от висш израелски служител относно завземането на ливанска територия в битка, за която Израел твърди, че е насочена срещу подкрепяните от Иран бойци на "Хизбула".

Ливан беше въвлечен в регионалната война на 2 март, когато "Хизбула" изстреля ракети по Израел. Оттогава Израел нареди на всички жители да напуснат района южно от река Литани, докато нанася въздушни удари върху него, смятайки го за крепост на "Хизбула".

Нова израелска атака в Бейрут в понеделник уби командир на елитните сили "Кудс" на Иранската революционна гвардия, съобщиха израелските военни.

Ливанските власти твърдят, че израелските въздушни и наземни нападения са убили над 1000 души, а над милион са били прогонени от домовете си, като Израел е наредил на жителите да напуснат части от страната.

Военен служител заяви пред Ройтерс в понеделник, че не може да коментира забележките на политиците или дългосрочните планове на правителството, но че израелските сухопътни войски ограничават нападенията си до райони близо до границата, далеч от Литани.

Смотрич, лидер на малка крайнодясна партия в кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, често прави коментари, които надхвърлят официалната израелска политика.

Офисът на Нетаняху не отговори веднага на искане за коментар относно забележките. Министърът на отбраната Израел Кац намекна по-рано този месец за планове за завземане на земя, заявявайки, че Ливан може да се изправи пред "загуба на територия", ако не разоръжи Хизбула.

Забележките на Смотрич бяха дълбоко резонансни в Ливан, който се опитва да излезе от десетилетен цикъл на нашествия и окупации от страна на съседния си район. Израелските сили предприемат многократни нападения срещу Ливан от 1978 г. насам и окупират юга от 1982 до 2000 г.

Ливанско представителство заяви пред Ройтерс, че Бейрут все още разчита на чуждестранни сили да "окажат достатъчен натиск" върху Израел, за да сложи край на войната, чрез предложение от президента Джоузеф Аун за провеждане на директни преговори.

Смотрич също така призова Израел да анексира територия, която сега контролира в Ивицата Газа, до линията на примирие с Хамас. Прекратяване на огъня, подписано през октомври, остави Израел под контрол 53% от Газа, където той нареди на жителите да напуснат и събори сгради с булдозери.

Израелските военни заявяват, че войските им в Ливан извършват наземни маневри и нападения срещу бойци на Хизбула и складове за оръжие, целящи да защитят жителите в Северен Израел от "Хизбула", която е изстреляла стотици ракети през границата от 2 март насам.

Ливанското правителство забрани военната дейност на "Хизбула" и заяви, че иска да започне директни преговори с Израел.

През уикенда Израел удари главен мост, свързващ Южен Ливан с останалата част на страната, след като нареди на военните си да унищожат всички прелези през река Литани и да ускорят разрушаването на домове близо до южната граница.

Международното право като цяло забранява на военните да атакуват гражданска инфраструктура, а върховният комисар на ООН по правата на човека критикува действията на Израел в Ливан, особено използването на широко разпространени заповеди за евакуация.

Израелските военни заявяват, че евакуациите са предназначени да предпазят цивилните от опасност, когато атакува "Хизбула".

В понеделник организацията издаде заповеди за евакуация на седем квартала в южните предградия на Бейрут и заяви, че ще продължи да нанася удари по "Хизбула" с "нарастваща сила".

Израелските удари засегнаха още два прелеза на река Литани в понеделник - път, минаващ близо до главен мост, ударен в неделя, и друг малък мост на друг участък от реката.

Хана Амил, кметът на християнския граничен град Рмейш, чиито жители отказват да напуснат домовете си, каза пред "Ройтерс", че придвижването става все по-трудно.

"Веднъж или два пъти седмично конвой от ливанската армия ни придружава, докато се опитваме да получим основни стоки от близките райони", каза той.

"Вече нямаме държавно електричество, нямаме вода и имаме недостиг на дизел. Ако всички пътища на север бъдат прекъснати, кой знае какво може да ни донесе бъдещето", каза Амил.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 23 Отговор
    После иде ред за анексия до там, от където извира Ефрата.

    Коментиран от #4, #5

    09:48 24.03.2026

  • 2 ПО ТОЧНО

    34 3 Отговор
    ЦИОНИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ

    09:49 24.03.2026

  • 3 Бонев

    35 2 Отговор
    Не одобрявам методите на австриеца с мустачките,но все повече започвам да разбирам мотивите му.

    Коментиран от #9

    09:50 24.03.2026

  • 4 Българин

    25 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Значи евреите ще трябва да анексират част от Турция.

    Коментиран от #6

    09:50 24.03.2026

  • 5 До Ефрата

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ей там вече ще ви резнат главата.

    09:53 24.03.2026

  • 6 честен ционист

    1 14 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    По-скоро заменка.

    Коментиран от #7

    09:53 24.03.2026

  • 7 Шя ядете мамуля

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    с тоя вашия "вeлик изcрaил"

    09:57 24.03.2026

  • 8 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    Тъпаците не разбраха ли?? че преговори и обещания с евреи и англосаксии водят до гибел и робство

    09:58 24.03.2026

  • 9 Kaлпазанин

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бонев":

    И методите и мотивите ми са били пределно ясни да покаже що за племе са евреите ,

    09:59 24.03.2026

  • 10 ВСЕ ПАК

    16 1 Отговор
    Кмета АМИЛ казва че израелците избиват и прогонват ХРИСТИЯНИ от домовете им, което не е нищо ново

    10:00 24.03.2026

  • 11 хъхъ

    13 1 Отговор
    Няма санкции, няма международно признати граници на Ливан, няма нищо.

    10:01 24.03.2026

  • 12 Meфистoфeл

    16 3 Отговор
    "Израел трябва да разшири границата си ... "
    Какви са тези еврейски измишльотини! Как се разширява граница??? Не да разшири границата, а да се разшири територията, като се "премести" границата. Иначе казано, като се превземе чужда територия.

    ПП. От тази гледна точка, тя и Русия си разширява границата, а не си връща изконните земи.

    10:02 24.03.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    Евреите са крадци и убийци - това е!
    Потърсете за мераците им за "Велик Израел" искат да завземат Ливан, Йордан, почти целия Ирак и Синайския полуостров от Египед!

    Кръвта им е мръсна на тия античовеци!

    Коментиран от #14

    10:02 24.03.2026

  • 14 хъхъ

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    И ще завземат, кой ще ги спре? Мюсюлманите са разделени и отслабени. Ако си бяха направили едно мюсюлманско НАТО, с Турция, Иран и Пакистан вътре, Израел нямаше да си прави каквото иска.

    10:05 24.03.2026

  • 15 българина

    13 1 Отговор
    от 1948 са все така! крадат щужда земя. Следва йордания, след като орикулючат с целия ливан. Засега предателите са СА, щото си мислят, че са много гъсти със сащ. И тях ще ги извъртят юдеи и американци

    10:07 24.03.2026

  • 16 Нещастници

    4 5 Отговор
    половината Ливан замина, догодина и др половина! не виждам разлика с крайна!

    10:08 24.03.2026

  • 17 мдааа

    1 6 Отговор
    Един на 10 000 000 поискал нещо и вече ВСИЧКИ израелци са еди си кви си.

    Коментиран от #19

    10:20 24.03.2026

  • 18 Звездоброец

    5 2 Отговор
    Скоро няма да има Израел , а те щели да разширяват границите ....ще се местят в кравария ...там ще им дават Гранд каньон . Ще бъде преименуван на Жидов дол ...

    10:21 24.03.2026

  • 19 Заявлението е от

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "мдааа":

    финансовият министър на Израел Бецалел Смотрич….

    Коментиран от #21

    10:24 24.03.2026

  • 20 падналия ангел

    2 2 Отговор
    На десния си ръкав юдеите носат два шеврона, първия е със знамето на Израел, втория с опознавателните знаци на военната част и контурите на Велик Израел, с територии от Сирия, Йордания, СА и Ирак. Арабейшъните да си правят изводите!

    10:26 24.03.2026

  • 21 мдааа

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Заявлението е от":

    Един. Да не говорим какви идеи които имат нашите "русофили" в парламента и не са един, а всички до един. Един. Без значение какъв е е един. И НОКОЙ не го слуша.

    Коментиран от #22

    10:32 24.03.2026

  • 22 Да не твърдите, че

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "мдааа":

    казаното от една жена на пазара се възприема със същата тежест както и изказването на член от управляващо в момента правителство?

    Коментиран от #24

    10:45 24.03.2026

  • 23 Хмм

    1 0 Отговор
    американците воюват с Иран, а Израел междувременно си присвояват крайбрежната ивица на Ливан, с прогонването на 200 хиляди палестинци предизивкаха гражданска война и унищожиха християнаската държава Ливан, сега вече си присвояват територията покрай морето

    10:55 24.03.2026

  • 24 мдааа

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да не твърдите, че":

    Точно. Всеки в свободния свят има свое мнение, а не като някой други които трябва да имат мнението на вожда. Като събере зад себе си над 50 % с идеята си - може и бабата да я наложи.
    "лидер на малка крайнодясна партия в кабинета на премиера"

    10:55 24.03.2026