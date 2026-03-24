До река Литани! Израелски министър призова за анексия в Ливан

Израел трябва да разшири границата си с Ливан до река Литани дълбоко в южната част на страната.

Това заяви в понеделник израелският финансов министър Бецалел Смотрич, докато израелските войски бомбардираха мостове и разрушиха жилищни сгради в района при ескалиращо военно нападение, съобщава "Ройтерс".

Смотрич заяви в израелско радио, че военната кампания в Ливан "трябва да приключи с изцяло различна реалност, както с решението за Хизбула, така и с промяната на границите на Израел".

"Казвам тук категорично... във всяка стая и във всяка дискусия: новата израелска граница трябва да бъде Литани", каза Смотрич.

Коментарите бяха най-категоричните досега от висш израелски служител относно завземането на ливанска територия в битка, за която Израел твърди, че е насочена срещу подкрепяните от Иран бойци на "Хизбула".

Ливан беше въвлечен в регионалната война на 2 март, когато "Хизбула" изстреля ракети по Израел. Оттогава Израел нареди на всички жители да напуснат района южно от река Литани, докато нанася въздушни удари върху него, смятайки го за крепост на "Хизбула".

Нова израелска атака в Бейрут в понеделник уби командир на елитните сили "Кудс" на Иранската революционна гвардия, съобщиха израелските военни.

Ливанските власти твърдят, че израелските въздушни и наземни нападения са убили над 1000 души, а над милион са били прогонени от домовете си, като Израел е наредил на жителите да напуснат части от страната.

Военен служител заяви пред Ройтерс в понеделник, че не може да коментира забележките на политиците или дългосрочните планове на правителството, но че израелските сухопътни войски ограничават нападенията си до райони близо до границата, далеч от Литани.

Смотрич, лидер на малка крайнодясна партия в кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, често прави коментари, които надхвърлят официалната израелска политика.

Офисът на Нетаняху не отговори веднага на искане за коментар относно забележките. Министърът на отбраната Израел Кац намекна по-рано този месец за планове за завземане на земя, заявявайки, че Ливан може да се изправи пред "загуба на територия", ако не разоръжи Хизбула.

Забележките на Смотрич бяха дълбоко резонансни в Ливан, който се опитва да излезе от десетилетен цикъл на нашествия и окупации от страна на съседния си район. Израелските сили предприемат многократни нападения срещу Ливан от 1978 г. насам и окупират юга от 1982 до 2000 г.

Ливанско представителство заяви пред Ройтерс, че Бейрут все още разчита на чуждестранни сили да "окажат достатъчен натиск" върху Израел, за да сложи край на войната, чрез предложение от президента Джоузеф Аун за провеждане на директни преговори.

Смотрич също така призова Израел да анексира територия, която сега контролира в Ивицата Газа, до линията на примирие с Хамас. Прекратяване на огъня, подписано през октомври, остави Израел под контрол 53% от Газа, където той нареди на жителите да напуснат и събори сгради с булдозери.

Израелските военни заявяват, че войските им в Ливан извършват наземни маневри и нападения срещу бойци на Хизбула и складове за оръжие, целящи да защитят жителите в Северен Израел от "Хизбула", която е изстреляла стотици ракети през границата от 2 март насам.

Ливанското правителство забрани военната дейност на "Хизбула" и заяви, че иска да започне директни преговори с Израел.

През уикенда Израел удари главен мост, свързващ Южен Ливан с останалата част на страната, след като нареди на военните си да унищожат всички прелези през река Литани и да ускорят разрушаването на домове близо до южната граница.

Международното право като цяло забранява на военните да атакуват гражданска инфраструктура, а върховният комисар на ООН по правата на човека критикува действията на Израел в Ливан, особено използването на широко разпространени заповеди за евакуация.

Израелските военни заявяват, че евакуациите са предназначени да предпазят цивилните от опасност, когато атакува "Хизбула".

В понеделник организацията издаде заповеди за евакуация на седем квартала в южните предградия на Бейрут и заяви, че ще продължи да нанася удари по "Хизбула" с "нарастваща сила".

Израелските удари засегнаха още два прелеза на река Литани в понеделник - път, минаващ близо до главен мост, ударен в неделя, и друг малък мост на друг участък от реката.

Хана Амил, кметът на християнския граничен град Рмейш, чиито жители отказват да напуснат домовете си, каза пред "Ройтерс", че придвижването става все по-трудно.

"Веднъж или два пъти седмично конвой от ливанската армия ни придружава, докато се опитваме да получим основни стоки от близките райони", каза той.

"Вече нямаме държавно електричество, нямаме вода и имаме недостиг на дизел. Ако всички пътища на север бъдат прекъснати, кой знае какво може да ни донесе бъдещето", каза Амил.