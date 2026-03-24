Румънските компании вече усещат ефектите от кризата в Близкия изток

24 Март, 2026 13:45 679 14

Основната причина за напрежението е поскъпването на горивото, което пряко влияе върху транспортните разходи

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънските компании вече усещат косвените ефекти от кризата в Близкия изток. Това показва проучване на Националния съвет на малките и средни частни предприятия в страната, проведено между 9 и 19 март и цитирано от вестник „Адевърул“, предаде БТА.

Почти 76 процента от предприемачите очакват значително увеличение на оперативните разходи. Близо 50 на сто са на мнение, че ще трябва да увеличат цените на продуктите и услугите, което би могло да предизвика вълна от покачване на цените в икономиката.

Основната причина за напрежението е поскъпването на горивото, което пряко влияе върху транспортните разходи и, имплицитно, върху крайните цени, отбелязва вестник „Адевърул“. Според 62,7 процента от анкетираните именно увеличението на цената на бензина и дизела е най-големият проблем.

През последните седмици цената на горивото се е покачила с приблизително 1,5 леи/литър (0,29 евроцента/литър) и това може да доведе до увеличение на транспортните разходи с 15-25 процента, в зависимост от сферата на дейност.

Като се има предвид, че транспортът представлява основен компонент от крайната цена на почти всеки продукт, ефектите бързо се разпространяват в цялата икономика, коментира медията.

Приблизително две трети от предприемачите прогнозират намаляване на покупателната способност, което означава по-малко клиенти и по-ниски продажби, така че натискът върху компаниите е двоен: разходите се увеличават, докато приходите им са застрашени.

В този контекст над 25 процента от компаниите вече обмислят намаляване на инвестициите, което сигнализира за евентуално забавяне на икономическия темп и принудително адаптиране към новите условия.

Влиянието върху пазара на труда също е изключително силно: наемането на персонал се замразява, а някои компании дори обмислят съкращения, за да се справят с увеличението на разходите.

Тази ситуация поставя предприемачите в трудно положение, което ги кара да поискат бърза намеса от властите. Над 71 процента от анкетираните призовават за намаляване на акциза върху горивата, а почти половината искат схеми за компенсации за превозвачи и земеделци.

Други предложени мерки включват държавно гарантирани заеми и ограничаване на цените на енергията, но икономистите предупреждават, че грешната намеса, като например рязкото ограничаване, може да доведе до недостиг, както вече се наблюдава в някои европейски страни.

В заключение, проучването показва, че въпреки че конфликтът е на хиляди километри разстояние, последиците от него бързо достигат до джобовете на румънските компании и потребители.

Проучването е проведено между 9 и 19 март. В него са участвали 1436 предприемачи.


Румъния
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Самолети от България и Румъния убиват деца в Иран.

    13:49 24.03.2026

  • 2 само хитър петър

    4 1 Отговор
    нема да усети........както винаги,нали е в клубът на чорбаджиите

    13:49 24.03.2026

  • 3 САЩ атакуват Иран от базата в Констанца

    8 0 Отговор
    Мамалигарите скоро ще усетят и иранските ракети?

    13:53 24.03.2026

  • 4 Евродебил

    8 0 Отговор
    Това е най уродливата форма на евроатлантическия маркетингов глобализъм.Реално,заробена Румъния произвежда достатъчно нефт за да си задоволи нуждите на пазара,но юдейте налагат маркетинговите цени.И излиза,че не суров петрол,а високооктанов бензин ибдизел да бликат в двора на шебес гоя той пак ще трябва да плаща по цените на стоковите борси.

    13:56 24.03.2026

  • 5 Гориил

    4 0 Отговор
    Москва лесно би могла да превърне Румъния в империя на злото. Английската версия на „Russia Today“ има 100 милиона абонати, френската версия 65 милиона, а испанската -над 200 милиона.

    13:58 24.03.2026

  • 6 Миндич

    7 0 Отговор
    България и Румъния са територии нарочени от жидовете за обезлюдяване.На никой жид няма да мине окото даже ако ракети с ядрени бойни глави започнат да падат по тези територии

    Коментиран от #7, #10, #14

    13:59 24.03.2026

  • 7 Кой ще хаби ЯО за България

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Миндич":

    Няколко дрона по АЕЦ Козлодуй и Лукойл Бургас,може и на моряците и сме до там!

    Коментиран от #8, #11, #12

    14:05 24.03.2026

  • 8 Кой ще хаби ЯО за България

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кой ще хаби ЯО за България":

    Моряците!

    Коментиран от #9

    14:06 24.03.2026

  • 9 Кой ще хаби ЯО за България

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кой ще хаби ЯО за България":

    Гаден редактор
    МАРИЦИТЕ

    14:07 24.03.2026

  • 10 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Миндич":

    Руснаците изкупиха черноморието ни....

    14:18 24.03.2026

  • 11 България е НАТО.

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кой ще хаби ЯО за България":

    Чакаме някой да ни нападне, ако му стиска де....

    Коментиран от #13

    14:21 24.03.2026

  • 12 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кой ще хаби ЯО за България":

    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    14:29 24.03.2026

  • 13 член 5 ха ха ха пълни смешки

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "България е НАТО.":

    като те нападнат ще поемеш анаално 5 член и ще се кефиш

    14:30 24.03.2026

  • 14 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Миндич":

    Единствената страна в света, където хората искрено се молеха за здравето и спасението на българите, беше, е и се надявам да бъде Русия.

    14:32 24.03.2026

