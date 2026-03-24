Дронът, който се разби в Литва, е дошъл от Украйна

Военният дрон, който се разби в Литва в понеделник, е дошъл от Украйна и е бил насочен към Русия, преди да се изгуби, заяви днес премиерът на Литва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Армията на балтийската страна заяви вчера, че дронът, за който става дума, е навлязъл във въздушното пространство на страната и се е разбил в покрито с лед езеро на около 20 км от границата на Беларус.
"Това не е местен инцидент, а част от по-широката картина на сигурността. Руската агресия срещу Украйна създава допълнителни рискове за целия регион", каза вчера на пресконференция премиерката Инга Ругиниене.
Миналата година Литва поиска от НАТО повече противовъздушна отбрана, след като военни дронове от Беларус кацнаха на нейна територия два пъти през юли 2025 г. Литовското разузнаване заяви по-рано този месец, че и двата дрона са влезли в Литва случайно.
1 Оня с коня
или там всичко е демократично ха ха ха
14:18 24.03.2026
3 Минаващ
Украински дрон, който е насочен към Русия се разбива в Литва и Русия е виновна за това
Коментиран от #5
14:20 24.03.2026
5 матю хари
До коментар #3 от "Минаващ":Всички знаят, че Русия не смее да прати и хартиено самолетче към НАТО, защото ще бъде демилитаризирана.
Коментиран от #6
14:25 24.03.2026
6 Атина Палада
До коментар #5 от "матю хари":С гумените лодки ли МатЮ ще я демилитаризира? Ха ха ха
14:27 24.03.2026
8 АЛОо не
БАЙДЪНОВЦИ за поколения . Провери и се увери . Никой няма да го публикува въпреки истината .
14:30 24.03.2026
