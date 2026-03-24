Дронът, който се разби в Литва, е дошъл от Украйна

Военният дрон, който се разби в Литва в понеделник, е дошъл от Украйна и е бил насочен към Русия, преди да се изгуби, заяви днес премиерът на Литва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Армията на балтийската страна заяви вчера, че дронът, за който става дума, е навлязъл във въздушното пространство на страната и се е разбил в покрито с лед езеро на около 20 км от границата на Беларус.

"Това не е местен инцидент, а част от по-широката картина на сигурността. Руската агресия срещу Украйна създава допълнителни рискове за целия регион", каза вчера на пресконференция премиерката Инга Ругиниене.

Миналата година Литва поиска от НАТО повече противовъздушна отбрана, след като военни дронове от Беларус кацнаха на нейна територия два пъти през юли 2025 г. Литовското разузнаване заяви по-рано този месец, че и двата дрона са влезли в Литва случайно.