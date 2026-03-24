  Тема: Украйна

Дронът, който се разби в Литва, е дошъл от Украйна

24 Март, 2026 14:15 694 11

Миналата година Литва поиска от НАТО повече противовъздушна отбрана

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военният дрон, който се разби в Литва в понеделник, е дошъл от Украйна и е бил насочен към Русия, преди да се изгуби, заяви днес премиерът на Литва, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Армията на балтийската страна заяви вчера, че дронът, за който става дума, е навлязъл във въздушното пространство на страната и се е разбил в покрито с лед езеро на около 20 км от границата на Беларус.

"Това не е местен инцидент, а част от по-широката картина на сигурността. Руската агресия срещу Украйна създава допълнителни рискове за целия регион", каза вчера на пресконференция премиерката Инга Ругиниене.

Миналата година Литва поиска от НАТО повече противовъздушна отбрана, след като военни дронове от Беларус кацнаха на нейна територия два пъти през юли 2025 г. Литовското разузнаване заяви по-рано този месец, че и двата дрона са влезли в Литва случайно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    18 0 Отговор
    а за краварската агресия срещу Иран нещо да кажете дали създава допълнителни рискове за целия регион?

    или там всичко е демократично ха ха ха

    14:18 24.03.2026

  • 2 честен ционист

    18 0 Отговор
    НАТО защо въоръжи Украйна след като сега трябва да се пази от нея?

    14:19 24.03.2026

  • 3 Минаващ

    21 0 Отговор
    Това е шизофрения!!!
    Украински дрон, който е насочен към Русия се разбива в Литва и Русия е виновна за това

    Коментиран от #5

    14:20 24.03.2026

  • 4 Трол

    0 4 Отговор
    Руско-иранско-корейски дрон.

    14:23 24.03.2026

  • 5 матю хари

    0 8 Отговор

    До коментар #3 от "Минаващ":

    Всички знаят, че Русия не смее да прати и хартиено самолетче към НАТО, защото ще бъде демилитаризирана.

    Коментиран от #6

    14:25 24.03.2026

  • 6 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    С гумените лодки ли МатЮ ще я демилитаризира? Ха ха ха

    14:27 24.03.2026

  • 7 мушмул

    5 0 Отговор
    За да ударят цели в района на Санкт Петербург, укродроновете летят през натювските държави Полша и Прибалтиките! Така заобикалят и Белоруското ПВО. Естествено юропейските пудели нищо не са видели и нищо не са чули! С право Вовата трябва да ги запатка, че много вдигнаха опашките!

    14:30 24.03.2026

  • 8 АЛОо не

    1 0 Отговор
    Руската агресия а Украинската агресия срещу Руско и друго - говорящите жители в Украйна предизвикаха тая какафония там и всичко това заради краварски интереси . Земеделие и енергетиката са на ......
    БАЙДЪНОВЦИ за поколения . Провери и се увери . Никой няма да го публикува въпреки истината .

    14:30 24.03.2026

  • 9 Време е

    1 1 Отговор
    да се ликвидират укрите !

    14:32 24.03.2026

  • 10 Дудов

    1 0 Отговор
    Няма ли да активират член 5ти на НАТО?

    14:35 24.03.2026

  • 11 Бам

    0 0 Отговор
    Веднага Член 5 и бой по на Зелю тиквата докато шава

    14:35 24.03.2026

