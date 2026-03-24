Блумбърг: Иран е спрял доставките на газ към Турция

Иран е преустановил доставките на природен газ за Турция след израелските атаки срещу находището „Южен Парс“, съобщава изданието „Биргюн“, позовавайки се на информация от „Блумбърг“. Около 14% от газовите нужди на Турция обичайно се покриват чрез внос от Иран, предава БТА.
Към момента няма официална информация колко дълго ще продължи прекъсването, но турските власти нееднократно са заявявали, че страната разполага с достатъчни резерви, за да компенсира недостига. По данни на „Блумбърг“, Анкара продължава да осигурява доставки от основните си партньори - Русия и Азербайджан.
На 18 март Израел извърши удари по газовото находище „Южен Парс“. В отговор Техеран атакува енергийна инфраструктура в района на Персийския залив, включително съоръжението „Рас Лафан“ в Катар, което е сред ключовите производители на втечнен природен газ в света и осигурява приблизително една пета от глобалните доставки.
Ескалацията на напрежението между Иран от една страна и Израел и Съединените щати от друга доведе до осезаемо поскъпване на енергийните ресурси на международните пазари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 таксиджия 🚖
Единствено разпад и всяка държава да си договаря цени и решава с коя държава ще търгува!
Коментиран от #42, #49
16:23 24.03.2026
3 Дано да не съм прав
16:23 24.03.2026
4 Владимир
го продавам
16:24 24.03.2026
5 таксиджия 🚖
Коментиран от #12
16:24 24.03.2026
6 Идва демокрацията
До коментар #1 от "На шалварите":Ще видим скоро как Боташ ше заработи с пълна сила. Демократичният газ ще е малко по-скъп 2, 3 пъти..
16:24 24.03.2026
7 си дзън
Коментиран от #11, #13, #15, #16, #17, #19, #21, #29
16:25 24.03.2026
8 Много....
Коментиран от #14, #47
16:25 24.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Експерт
16:27 24.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Скъпо на триците..
До коментар #5 от "таксиджия 🚖":Скоро Кирчивия газ, който се съхранява в Боташ ще излезе, че е на по-добра цена и Киро ще излезе с гордо вдигната глава да се похвали, че е сключил добра сделка.
16:28 24.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Четат
До коментар #8 от "Много....":Р.Дело и От.Фронт!
16:28 24.03.2026
15 Атина Палада
До коментар #7 от "си дзън":Споко, само тока ще спрат,каза Урсула:)
Коментиран от #28
16:29 24.03.2026
16 Що бе
До коментар #7 от "си дзън":твоя интернет още на газ ли е?
16:29 24.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Шарк
16:29 24.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тва защото бай Ердо снабдява
16:31 24.03.2026
21 Вече е уредено
До коментар #7 от "си дзън":Урсолита се е погрижил за тебе. Скоро като предпочиташ Интернета пред 10 пъти по скъпата храна, Урсолита ще ти уреди и един среден род да апнеш.
16:32 24.03.2026
22 Турция
16:32 24.03.2026
23 си дзън
До коментар #13 от "Сталин":От страх Путин спря интернета на крепостните. Те и нямат нужда от него де.
И...тоалетните в Масква спряха да работят.
Крепостните ще акат на улицата като едно време. Ха,ха,ха.
Скоро Масква ще е едно огромно минно поле - няма да има къде да стъпиш без
да се омажеш в ...
16:34 24.03.2026
24 Елеонора
16:34 24.03.2026
25 сторм 1516
До коментар #19 от "Купи си Старлинк":Няма Старлинк в Иран и Русия. И в България ще стане така, като дойдем на власт.
Не ви трябва интернет.
16:42 24.03.2026
26 Ердо
Коментиран от #31
16:42 24.03.2026
27 Раковски
16:43 24.03.2026
28 Елеонора
До коментар #15 от "Атина Палада":11 рубли бонус!
Коментиран от #34
16:44 24.03.2026
29 не може да бъде
До коментар #7 от "си дзън":Това може да го каже само завършен иди...т!?Битовата цена на газа изобщо не е най-големия проблем макар че това е крайно неприятно за всички хора които се отопляват по този ефективен начин!?Проблемът е преди всичко за промищлеността - за електроцентралите на газ -които не са малко,за газа като суровина за химическата и фармацевтична промишленост и като работен елемент за металургичната особено за производството на алуминий и цветни метали и дребния и среден бизнес!?А като страничен продукт напр.за получаването на хелий без който производството на чипове отива по дяволите !?
Коментиран от #32
16:44 24.03.2026
30 Булгаргаз
16:45 24.03.2026
31 Шпypoв oтбeлязвa, чe ĸoнвeнциoнaлнитe
До коментар #26 от "Ердо":гaзoви зaпacи нa Pycия вeчe ca изчepпaни нa 70%. Πo дyмитe мy, oфициaлнo пoнятиeтo "тpyднoизвлeĸaeми зaпacи" зaceгa нe е разрешено да се изпoлзвa нa дъpжaвнo нивo.
16:46 24.03.2026
32 Коя електоцентрала
До коментар #29 от "не може да бъде":е на газ?
Коментиран от #36, #41
16:46 24.03.2026
33 Отоплителният сезон свърши
16:49 24.03.2026
34 Копейка
До коментар #28 от "Елеонора":На нас не са ни плащали от два год., Преди даваха по 1 сандвич, за да ходим на протести, но и това го няма сега
Коментиран от #43
16:51 24.03.2026
35 Ей ся ще ядосат султана...
17:02 24.03.2026
36 Ми например
До коментар #32 от "Коя електоцентрала":Всички цетрали на Топлофикациите са на ГАЗ!!! Само да та вденя, че само Топлофикация София с електрическото и топлинно производство може би бие АЕЦ Козлодуй и е на газ!!!
Коментиран от #37, #39
17:08 24.03.2026
37 Глуп
До коментар #36 от "Ми например":ости!
Коментиран от #38
17:09 24.03.2026
38 Глуп
До коментар #37 от "Глуп":ак си ти!!!
17:10 24.03.2026
39 Топлофикациите
До коментар #36 от "Ми например":никога не са надвишавали 10% от общото производство!
Коментиран от #40
17:12 24.03.2026
40 Ако говориш
До коментар #39 от "Топлофикациите":само за производство на електричество... Аз ти говоря за топлинния товар на топлофикациите, за тях ел. производството е вторичен продук!!! Само Топлофикация софия има над 400 хиляди абоната!!!
17:15 24.03.2026
41 не може да бъде
До коментар #32 от "Коя електоцентрала":Ами поровете се нета и вижте във Великобритания Германия Холандия и др.колко електроцентрали на газ имат!?
17:16 24.03.2026
42 Ивелин Михайлов
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА ВДИГАНЕ НА РУСКИТЕ САНКЦИИ!
17:28 24.03.2026
43 копейко
До коментар #34 от "Копейка":пък на нас всеки ден ни дават пари , нещо са ги изгонили явно
явно зяпате и гълтате на всеки които се изпразва, затова така сега без пари ще гълтате гупоице
17:29 24.03.2026
44 Пак
17:30 24.03.2026
45 На некой
17:33 24.03.2026
46 Цените
17:34 24.03.2026
47 Мани...мании
До коментар #8 от "Много....":Остави това,ами се и приповтарят...Не следят какво е писал единия...другият повтаря...
Скапан сайт.Важното е британският флаг да е пред името му...
17:34 24.03.2026
48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
РУСКАТА ШКОЛА В СВОБОДНАТА БОРБА :)
17:40 24.03.2026
49 факуса
До коментар #2 от "таксиджия 🚖":така и трябва да бъде,само свободно движение на хора и стоки
17:55 24.03.2026