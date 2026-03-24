Блумбърг: Иран е спрял доставките на газ към Турция

Иран е преустановил доставките на природен газ за Турция след израелските атаки срещу находището „Южен Парс“, съобщава изданието „Биргюн“, позовавайки се на информация от „Блумбърг“. Около 14% от газовите нужди на Турция обичайно се покриват чрез внос от Иран, предава БТА.

Към момента няма официална информация колко дълго ще продължи прекъсването, но турските власти нееднократно са заявявали, че страната разполага с достатъчни резерви, за да компенсира недостига. По данни на „Блумбърг“, Анкара продължава да осигурява доставки от основните си партньори - Русия и Азербайджан.

На 18 март Израел извърши удари по газовото находище „Южен Парс“. В отговор Техеран атакува енергийна инфраструктура в района на Персийския залив, включително съоръжението „Рас Лафан“ в Катар, което е сред ключовите производители на втечнен природен газ в света и осигурява приблизително една пета от глобалните доставки.

Ескалацията на напрежението между Иран от една страна и Израел и Съединените щати от друга доведе до осезаемо поскъпване на енергийните ресурси на международните пазари.