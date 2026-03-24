Блумбърг: Иран е спрял доставките на газ към Турция

24 Март, 2026 16:28, обновена 24 Март, 2026 16:21 2 598 49

Анкара уверява за достатъчни резерви, въпреки напрежението и растящите енергийни цени

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран е преустановил доставките на природен газ за Турция след израелските атаки срещу находището „Южен Парс“, съобщава изданието „Биргюн“, позовавайки се на информация от „Блумбърг“. Около 14% от газовите нужди на Турция обичайно се покриват чрез внос от Иран, предава БТА.

Към момента няма официална информация колко дълго ще продължи прекъсването, но турските власти нееднократно са заявявали, че страната разполага с достатъчни резерви, за да компенсира недостига. По данни на „Блумбърг“, Анкара продължава да осигурява доставки от основните си партньори - Русия и Азербайджан.

На 18 март Израел извърши удари по газовото находище „Южен Парс“. В отговор Техеран атакува енергийна инфраструктура в района на Персийския залив, включително съоръжението „Рас Лафан“ в Катар, което е сред ключовите производители на втечнен природен газ в света и осигурява приблизително една пета от глобалните доставки.

Ескалацията на напрежението между Иран от една страна и Израел и Съединените щати от друга доведе до осезаемо поскъпване на енергийните ресурси на международните пазари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 таксиджия 🚖

    53 11 Отговор
    Не виждам как ЕС ще се спасим от създалата се ситуация!

    Единствено разпад и всяка държава да си договаря цени и решава с коя държава ще търгува!

    Коментиран от #42, #49

    16:23 24.03.2026

  • 3 Дано да не съм прав

    46 6 Отговор
    Поне 20% ще скочат всички цени.

    16:23 24.03.2026

  • 4 Владимир

    32 6 Отговор
    Ердо с €5 цента по евтино от Доналд
    го продавам

    16:24 24.03.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    32 9 Отговор
    Сега Боташ ще си изпълнят ли тяхната част от договора да предоставят газ!? Или ще се оправдаят със Иран, а ний ще продължаваме да им плащаме €1 млн на ден!? 🤬

    Коментиран от #12

    16:24 24.03.2026

  • 6 Идва демокрацията

    32 8 Отговор

    До коментар #1 от "На шалварите":

    Ще видим скоро как Боташ ше заработи с пълна сила. Демократичният газ ще е малко по-скъп 2, 3 пъти..

    16:24 24.03.2026

  • 7 си дзън

    11 47 Отговор
    Готов съм да плащам 10 пъти по-скъп газ, ама да не ми спрат интернета като в Иран и русията.

    Коментиран от #11, #13, #15, #16, #17, #19, #21, #29

    16:25 24.03.2026

  • 8 Много....

    31 4 Отговор
    Ми е чудно как така факти вадят на всеки три секунди какви ли не статии.Сигурно при тях работят над триста журналисти,а пък като гледам са двама или трима.И като ги четеш излиза,че всички световни лидери се допитват до тях преди да направят нещо.

    Коментиран от #14, #47

    16:25 24.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Експерт

    6 6 Отговор
    Иран задоволяваше 80% от нуждите си!Останалото внасяше от Катар!

    16:27 24.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Скъпо на триците..

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    Скоро Кирчивия газ, който се съхранява в Боташ ще излезе, че е на по-добра цена и Киро ще излезе с гордо вдигната глава да се похвали, че е сключил добра сделка.

    16:28 24.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Четат

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Много....":

    Р.Дело и От.Фронт!

    16:28 24.03.2026

  • 15 Атина Палада

    28 7 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Споко, само тока ще спрат,каза Урсула:)

    Коментиран от #28

    16:29 24.03.2026

  • 16 Що бе

    24 4 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    твоя интернет още на газ ли е?

    16:29 24.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Шарк

    13 4 Отговор
    Акулите изяждат скумриите....

    16:29 24.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тва защото бай Ердо снабдява

    11 9 Отговор
    роднините в Израел с газ, нафта, петрол, иначе туркието се възмущава от цверствата на еврейте ноо парите са си пари и не миришат.🤣❤️🇮🇱🇹🇷🇮🇷

    16:31 24.03.2026

  • 21 Вече е уредено

    18 5 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Урсолита се е погрижил за тебе. Скоро като предпочиташ Интернета пред 10 пъти по скъпата храна, Урсолита ще ти уреди и един среден род да апнеш.

    16:32 24.03.2026

  • 22 Турция

    10 4 Отговор
    е хъб!Вързан с Русия!

    16:32 24.03.2026

  • 23 си дзън

    8 19 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    От страх Путин спря интернета на крепостните. Те и нямат нужда от него де.
    И...тоалетните в Масква спряха да работят.
    Крепостните ще акат на улицата като едно време. Ха,ха,ха.
    Скоро Масква ще е едно огромно минно поле - няма да има къде да стъпиш без
    да се омажеш в ...

    16:34 24.03.2026

  • 24 Елеонора

    8 4 Отговор
    Отпускам предизборни бонуси!За най-активните!

    16:34 24.03.2026

  • 25 сторм 1516

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "Купи си Старлинк":

    Няма Старлинк в Иран и Русия. И в България ще стане така, като дойдем на власт.
    Не ви трябва интернет.

    16:42 24.03.2026

  • 26 Ердо

    11 3 Отговор
    Вързан съм към неизчерпаемия руски газ!

    Коментиран от #31

    16:42 24.03.2026

  • 27 Раковски

    8 15 Отговор
    Граф Игнатиев се оказа доста по-мрачно, антибългарско мekepe отколкото си мислех! И против Ботев е бил.

    16:43 24.03.2026

  • 28 Елеонора

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    11 рубли бонус!

    Коментиран от #34

    16:44 24.03.2026

  • 29 не може да бъде

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Това може да го каже само завършен иди...т!?Битовата цена на газа изобщо не е най-големия проблем макар че това е крайно неприятно за всички хора които се отопляват по този ефективен начин!?Проблемът е преди всичко за промищлеността - за електроцентралите на газ -които не са малко,за газа като суровина за химическата и фармацевтична промишленост и като работен елемент за металургичната особено за производството на алуминий и цветни метали и дребния и среден бизнес!?А като страничен продукт напр.за получаването на хелий без който производството на чипове отива по дяволите !?

    Коментиран от #32

    16:44 24.03.2026

  • 30 Булгаргаз

    7 1 Отговор
    Газа скача с 5% !

    16:45 24.03.2026

  • 31 Шпypoв oтбeлязвa, чe ĸoнвeнциoнaлнитe

    8 7 Отговор

    До коментар #26 от "Ердо":

    гaзoви зaпacи нa Pycия вeчe ca изчepпaни нa 70%. Πo дyмитe мy, oфициaлнo пoнятиeтo "тpyднoизвлeĸaeми зaпacи" зaceгa нe е разрешено да се изпoлзвa нa дъpжaвнo нивo.

    16:46 24.03.2026

  • 32 Коя електоцентрала

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "не може да бъде":

    е на газ?

    Коментиран от #36, #41

    16:46 24.03.2026

  • 33 Отоплителният сезон свърши

    4 7 Отговор
    така че няма никакво значение, не им притрябвал газ на съседите :)

    16:49 24.03.2026

  • 34 Копейка

    5 9 Отговор

    До коментар #28 от "Елеонора":

    На нас не са ни плащали от два год., Преди даваха по 1 сандвич, за да ходим на протести, но и това го няма сега

    Коментиран от #43

    16:51 24.03.2026

  • 35 Ей ся ще ядосат султана...

    2 1 Отговор
    И той ще им спретне един юруш.... и шашкън Дидо Тумбакоглу ще удари едно рамо, праща му Байрям тулум за аскер.

    17:02 24.03.2026

  • 36 Ми например

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Коя електоцентрала":

    Всички цетрали на Топлофикациите са на ГАЗ!!! Само да та вденя, че само Топлофикация София с електрическото и топлинно производство може би бие АЕЦ Козлодуй и е на газ!!!

    Коментиран от #37, #39

    17:08 24.03.2026

  • 37 Глуп

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ми например":

    ости!

    Коментиран от #38

    17:09 24.03.2026

  • 38 Глуп

    0 2 Отговор

    До коментар #37 от "Глуп":

    ак си ти!!!

    17:10 24.03.2026

  • 39 Топлофикациите

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ми например":

    никога не са надвишавали 10% от общото производство!

    Коментиран от #40

    17:12 24.03.2026

  • 40 Ако говориш

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Топлофикациите":

    само за производство на електричество... Аз ти говоря за топлинния товар на топлофикациите, за тях ел. производството е вторичен продук!!! Само Топлофикация софия има над 400 хиляди абоната!!!

    17:15 24.03.2026

  • 41 не може да бъде

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Коя електоцентрала":

    Ами поровете се нета и вижте във Великобритания Германия Холандия и др.колко електроцентрали на газ имат!?

    17:16 24.03.2026

  • 42 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА ВДИГАНЕ НА РУСКИТЕ САНКЦИИ!

    17:28 24.03.2026

  • 43 копейко

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Копейка":

    пък на нас всеки ден ни дават пари , нещо са ги изгонили явно

    явно зяпате и гълтате на всеки които се изпразва, затова така сега без пари ще гълтате гупоице

    17:29 24.03.2026

  • 44 Пак

    3 0 Отговор
    руснаците спечелиха. Има син поток, има и турски поток.

    17:30 24.03.2026

  • 45 На некой

    2 0 Отговор
    ойропейци може да им свърши тока. Народът го е казал - Лаком ,.ъз глава затрива.

    17:33 24.03.2026

  • 46 Цените

    2 0 Отговор
    в ЕС колхоза летят.

    17:34 24.03.2026

  • 47 Мани...мании

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Много....":

    Остави това,ами се и приповтарят...Не следят какво е писал единия...другият повтаря...
    Скапан сайт.Важното е британският флаг да е пред името му...

    17:34 24.03.2026

  • 48 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ПУТИН ЯКО ДЪРЖИ РЕДЖЕП ЗА МАКАРИТЕ
    .....
    РУСКАТА ШКОЛА В СВОБОДНАТА БОРБА :)

    17:40 24.03.2026

  • 49 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    така и трябва да бъде,само свободно движение на хора и стоки

    17:55 24.03.2026

