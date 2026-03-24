Франция призова Израел да се въздържа от действия в Южен Ливан

24 Март, 2026 17:27 582 8

Баро предупреди за хуманитарни последици и похвали решението на Ливан за иранския посланик

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро призова Израел да се въздържа от провеждане на операции, насочени към превземане на територии в Южен Ливан. В същото време той определи като „смело“ решението на ливанските власти да експулсират иранския посланик от Бейрут, съобщава Франс прес, предава БТА.

В изявление за АФП Баро подчерта, че Франция настоява израелските власти да се въздържат от сухопътни операции, тъй като те могат да доведат до сериозни хуманитарни последици и да задълбочат и без това тежката ситуация в региона.

Френският министър също така изрази подкрепа за действията на ливанското правителство, като ги определи като смели. По думите му решението за експулсиране на иранския посланик е било взето, след като „Хизбула“ е избрала да се включи във военните действия в подкрепа на Иран, въвличайки Ливан в конфликт, въпреки че страната постепенно се е възстановявала от предишни кризи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тия хитлер ги превзе за седмица

    13 2 Отговор
    минавам само да кажа че франция никой не я бръсне за слива

    и може да си казва каквото си иска но няма кой да я слуша

    17:30 24.03.2026

  • 2 Гост

    12 1 Отговор
    Уважаеми г-н Баро, той Натаняху може само да командва и никога да не чува! Жалко за евреите които се връзват на приказките му за Велик Израел от Ефрат до Нил, забравяйки трагичната съдба на всеки народ, на който управляващите са набивали в канчетата, че е богоизбран!

    Коментиран от #5

    17:34 24.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Евреина разбира само от тояга! Тая нагла паплач въобще няма да се трогне от "призоваване"! Докато не се наложат брутални санкции еквивалентни на блокадата, която евреите правят над Палестина, така че да опитат собственото си лекарство нищо няма да се промени!

    17:35 24.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    ФРЕНСКАТА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ.ТОТАЛ
    ОБЕЩАЛА НА МАКРОН ДА ГО ПРАТИ
    НА НАПОЛЕОНОВИЯ ОСТРОВ :)

    17:37 24.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Въобще не е жалко за тях! Съчувствам на съседите им, голяма част от които започват да се очовечават и да се отварят към разбиранията на западния свят, но са подложени на терора на изчадията авраамови! Тия са зомбирани и радикализирани до един и са много по-отдадени на каузата за Велик Израел и връщане в "библейските граници" отколкото арабите са радикализирани на тема ислям...

    17:37 24.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ЛОШОТО Е ЧЕ АЛЖИР И МАРОКО
    ПРАВЯТ В МОМЕНТА ОГРОМНИ ПЕЧАЛБИ
    ОТ ТОРОВЕ И ПРИРОДЕН ГАЗ
    ..... А АРАБИН НАПРАВИЛИ ПАРИ, ПЪРВОТО НЕЩО Е ДА СПРЕТНЕ РЕГИОНАЛНА ВОЙНА:)

    17:43 24.03.2026

  • 7 123456

    1 1 Отговор
    Тоя Цвъцко завършил ли е , или му остават още две години да се дипломира ? Че взе да накланя и историята ..... але а гош !

    17:46 24.03.2026

  • 8 Някой

    0 0 Отговор
    От над половин век политиката им е да избият всички наоколо и да им ограбят територията.
    ООН да връща Израел в начални граници (образувани с втора държава и зони към никоя от двете). Като поставят международни войски по-границите където са окупирали. И ПВО да не прехвърчат.
    Иначе най-чистото и справедливо е, да преместят Израел върху САЩ или Англия (Палестина е била тяхна колония). В САЩ могат да си образуват столица Ню Йерусалим - като Ню Йорк. И да си окупират съседни територии.

    17:55 24.03.2026

