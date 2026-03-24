Франция призова Израел да се въздържа от действия в Южен Ливан

Френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро призова Израел да се въздържа от провеждане на операции, насочени към превземане на територии в Южен Ливан. В същото време той определи като „смело“ решението на ливанските власти да експулсират иранския посланик от Бейрут, съобщава Франс прес, предава БТА.
В изявление за АФП Баро подчерта, че Франция настоява израелските власти да се въздържат от сухопътни операции, тъй като те могат да доведат до сериозни хуманитарни последици и да задълбочат и без това тежката ситуация в региона.
Френският министър също така изрази подкрепа за действията на ливанското правителство, като ги определи като смели. По думите му решението за експулсиране на иранския посланик е било взето, след като „Хизбула“ е избрала да се включи във военните действия в подкрепа на Иран, въвличайки Ливан в конфликт, въпреки че страната постепенно се е възстановявала от предишни кризи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17:30 24.03.2026
5 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Гост":Въобще не е жалко за тях! Съчувствам на съседите им, голяма част от които започват да се очовечават и да се отварят към разбиранията на западния свят, но са подложени на терора на изчадията авраамови! Тия са зомбирани и радикализирани до един и са много по-отдадени на каузата за Велик Израел и връщане в "библейските граници" отколкото арабите са радикализирани на тема ислям...
17:37 24.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРАВЯТ В МОМЕНТА ОГРОМНИ ПЕЧАЛБИ
ОТ ТОРОВЕ И ПРИРОДЕН ГАЗ
..... А АРАБИН НАПРАВИЛИ ПАРИ, ПЪРВОТО НЕЩО Е ДА СПРЕТНЕ РЕГИОНАЛНА ВОЙНА:)
17:43 24.03.2026
8 Някой
ООН да връща Израел в начални граници (образувани с втора държава и зони към никоя от двете). Като поставят международни войски по-границите където са окупирали. И ПВО да не прехвърчат.
Иначе най-чистото и справедливо е, да преместят Израел върху САЩ или Англия (Палестина е била тяхна колония). В САЩ могат да си образуват столица Ню Йерусалим - като Ню Йорк. И да си окупират съседни територии.
17:55 24.03.2026