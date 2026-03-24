Франция призова Израел да се въздържа от действия в Южен Ливан

Френският министър по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро призова Израел да се въздържа от провеждане на операции, насочени към превземане на територии в Южен Ливан. В същото време той определи като „смело“ решението на ливанските власти да експулсират иранския посланик от Бейрут, съобщава Франс прес, предава БТА.

В изявление за АФП Баро подчерта, че Франция настоява израелските власти да се въздържат от сухопътни операции, тъй като те могат да доведат до сериозни хуманитарни последици и да задълбочат и без това тежката ситуация в региона.

Френският министър също така изрази подкрепа за действията на ливанското правителство, като ги определи като смели. По думите му решението за експулсиране на иранския посланик е било взето, след като „Хизбула“ е избрала да се включи във военните действия в подкрепа на Иран, въвличайки Ливан в конфликт, въпреки че страната постепенно се е възстановявала от предишни кризи.