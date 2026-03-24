Най-малко четирима души са загинали при руските удари днес, съобщи Зеленски

Най-малко четирима души са загинали, а десетки други, сред които и деца, са ранени при серия руски въздушни удари в различни части на Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, цитирана от БТА.

По думите му в атаките са били използвани общо 390 бойни дрона и 34 ракети от различен тип, включително балистични, крилати ракети и планиращи бомби. Зеленски допълни, че щети са регистрирани в 11 области, а броят на ранените остава значителен.

Украинските власти информираха, че в Запорожка, Полтавска и Днепропетровска област са поразени високи жилищни сгради, като след ударите са избухнали пожари.

В североизточната Харковска област дрон е ударил влак, при което 61-годишен пътник е загинал на място. В град Днепър най-малко 12 души са ранени след попадение по 14-етажна сграда.

Също така руски дрон е поразил жилищна сграда в историческия център на Лвов в Западна Украйна. По информация на кмета Андрий Садови най-малко двама души са ранени. Има и данни за щети по обект, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Президентът Зеленски подчерта необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана на страната и призова международната подкрепа за Украйна да не отслабва, особено на фона на изместването на глобалния фокус към конфликта в Иран. Той добави, че Европа трябва да увеличи производството на ракети за противовъздушна защита и стриктно да спазва поетите ангажименти към Украйна.