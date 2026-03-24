Най-малко четирима души са загинали при руските удари днес, съобщи Зеленски
24 Март, 2026 18:06, обновена 24 Март, 2026 18:06 1 086 90

Зеленски: страната се нуждае от по-силна противовъздушна отбрана и постоянна международна подкрепа

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са загинали, а десетки други, сред които и деца, са ранени при серия руски въздушни удари в различни части на Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, цитирана от БТА.

По думите му в атаките са били използвани общо 390 бойни дрона и 34 ракети от различен тип, включително балистични, крилати ракети и планиращи бомби. Зеленски допълни, че щети са регистрирани в 11 области, а броят на ранените остава значителен.

Украинските власти информираха, че в Запорожка, Полтавска и Днепропетровска област са поразени високи жилищни сгради, като след ударите са избухнали пожари.

В североизточната Харковска област дрон е ударил влак, при което 61-годишен пътник е загинал на място. В град Днепър най-малко 12 души са ранени след попадение по 14-етажна сграда.

Също така руски дрон е поразил жилищна сграда в историческия център на Лвов в Западна Украйна. По информация на кмета Андрий Садови най-малко двама души са ранени. Има и данни за щети по обект, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Президентът Зеленски подчерта необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана на страната и призова международната подкрепа за Украйна да не отслабва, особено на фона на изместването на глобалния фокус към конфликта в Иран. Той добави, че Европа трябва да увеличи производството на ракети за противовъздушна защита и стриктно да спазва поетите ангажименти към Украйна.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8888

    21 5 Отговор
    Израел действа много по ефективно.... Масирана атака над цялата страна, 4 жертви...

    Коментиран от #27

    18:06 24.03.2026

  • 2 Атина Палада

    37 6 Отговор
    ПВО нема за Израел ти искаш за Украйна..А и тя е една ПВО нема що...Не можа да опази американските военни бази при арабите..

    Коментиран от #30

    18:07 24.03.2026

  • 3 Къде е новината?

    5 24 Отговор
    Нали затова Русия нападна Украйна. Да денацифицира и да избива наред!

    Коментиран от #31

    18:07 24.03.2026

  • 4 Питам

    39 5 Отговор
    До кога уж смелите украински мъже ще търпят този крадец, мошеник и въртиопашка, който ги изпраща на заколение и заедно с бандата му си пълнят гушите буквално от тяхната кръв, а няма да обърнат оръжието срещу него и да го сполети съдбата на Мусолини?

    18:08 24.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 4 Отговор
    ПОДКРЕПА ЗА ДА МОЖЕ МЕТАЛИНВЕСТ НА УКРАИНСКИЯ ОЛИГАРХ РИНАТ АХМЕТОВ.ДА ПРАВИ ДЪМПИНГ В САЩ ПРЕЗ БЪЛГАРСКИ ФИРМА СЪС СТОМАНА :) ХАХА :)

    18:10 24.03.2026

  • 8 Дориана

    26 4 Отговор
    Ами, Зеленски вие когато се хвалите , че сте изстреляли ракети по градове в Русия ? На война като на война. Зеленски ако искаше да спре войната щеше да го направи отдавна, но алчността им към парите, които идват от ЕС е по- голяма. Корумпирана Украйна се напълни с милиони пари от ЕС.

    Коментиран от #17, #29, #42, #51

    18:11 24.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ако тази

    18 3 Отговор
    Новина идваши от близкия изток: при изралските удари, освен палестинските жертви са загинал най малко 5 служители на ООН.!

    18:12 24.03.2026

  • 11 Само рускините в

    1 21 Отговор
    Украйна искат да се предадат територии на Русия.
    И "българските" рускини ще поискат един ден Черноморието, щото били рускоговорящи.
    Истината е, че се пробват, ама не могат да научат български. И говорят като кооператорки.

    18:12 24.03.2026

  • 12 ТОА ПА...?!

    23 4 Отговор
    Вече не интересен!
    Фокусът е Иран!

    18:13 24.03.2026

  • 13 Исторически факти

    22 3 Отговор
    Какво е съобщил Зелю няма никакво значение. Той е лъжец.

    18:13 24.03.2026

  • 14 Дедо

    17 4 Отговор
    Тия рашките не си поплюват, тоя да се предаде в Кремля и да спрат жертвите.

    18:14 24.03.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 5 Отговор
    Страната ти се нуждае от ЗАЛИЧАВАНЕ, Zельо, и това скоро ще се случи...

    18:14 24.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    20 5 Отговор
    Зеленски: страната се нуждае от по-силна противовъздушна отбрана и постоянна международна подкрепа
    Зеленце, било квот било, чедо. 4 годиники си походи по света, порева си, пошмърка си с тоя-оня, но свърши балът.
    Полунощ е вече и е време то "еврейски принц" да се превърнеш отново в "пианиста без ръце" и да слезеш на земята.
    п.п.
    На земята, където ще те обесят точно твоите хора.
    Просто парче се оказа ти! Много просто.

    18:15 24.03.2026

  • 19 Горски

    22 6 Отговор
    Всъщност единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    18:15 24.03.2026

  • 20 Зеленски бомби Путин

    6 4 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва.....

    18:15 24.03.2026

  • 21 Зеленски

    13 3 Отговор
    Страната ми се нуждае от бойци! Всички видове свършват и не знам.. Урсула да ми достави до 1-Ви поне хиляда

    18:17 24.03.2026

  • 22 Евала Зеленски

    5 13 Отговор
    За четири години изби над 1,2 милиона руснаци.

    Коментиран от #48

    18:17 24.03.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 9 Отговор
    Зеленски си тества оръжията в Русия и...Иран.

    18:18 24.03.2026

  • 24 хаха 🤣

    7 8 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на парното и ракети по къщите на хората , няма да стане, учи се от САЩ и Излаел как се прави 🤣

    Коментиран от #55

    18:18 24.03.2026

  • 25 Урсула фон дер Лайен, председател

    7 7 Отговор
    Европа се нуждае от по-решителна украинска мобилизация и диверсии в руския тил, така че да не остане нито един читав завод и производство !!! ☝️

    18:19 24.03.2026

  • 26 ИВАН

    5 6 Отговор
    Аха, жал ли ти е за хората, ами защо не се сдобрите с руснаците, нали уж сте братя, какво има да делите.

    Коментиран от #35

    18:19 24.03.2026

  • 27 Абсолютно

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "8888":

    Ама то как да сравняваме руските крепостни неможачи с втората армия в света - Израел.

    18:20 24.03.2026

  • 28 Вашето мнение

    13 4 Отговор
    Дори петроханци вече не говорят за жертвата украйна и агресора Русия. Зеления отече.

    18:20 24.03.2026

  • 29 Наблюдател

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Нелигитимният клоун е само една марионетка.
    На сатанистите са им нужни подлоги с актьорско майсторство.

    Коментиран от #36

    18:23 24.03.2026

  • 30 То в Русия няма ПВО

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    ти за Украйна говориш. САЩ и Израел са на съвсем друго ниво от Русия и Украйна.

    Коментиран от #38, #53

    18:23 24.03.2026

  • 31 Я пъ тоа

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Къде е новината?":

    Кво стана....зеленски бомби...Путин...

    18:23 24.03.2026

  • 32 Съдията

    8 5 Отговор
    Зеленски-статистикът.😂 Украйна се нуждае от бяло знаме. И след това народен съд за настоящата хунта и всичко ще се подреди.😂

    Коментиран от #45

    18:23 24.03.2026

  • 33 Тъпа Мара се побара

    6 4 Отговор
    Шмърканяк! Много му пука....

    18:23 24.03.2026

  • 34 АРЕ СТИГА

    6 5 Отговор
    МА ЗАНИМАВАХТЕ С ТОЯ КРЕТ....ЕН

    Коментиран от #54

    18:24 24.03.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор

    До коментар #26 от "ИВАН":

    "...защо не се сдобрите с руснаците, нали уж сте братя..."

    Фактически днешните украинци са наследници на истинските руснаци, а сегашните руснаци са потомците на Златната орда, монголци и печенеги ☝️

    Коментиран от #49

    18:24 24.03.2026

  • 36 Така де

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Наблюдател":

    Кой ли бомби ...Путин....

    18:24 24.03.2026

  • 37 Жалко,

    4 4 Отговор
    че зеления крадлив еврей не е сред тях.

    18:24 24.03.2026

  • 38 НА КВО НИВО

    1 6 Отговор

    До коментар #30 от "То в Русия няма ПВО":

    НА НИВОТО НА ИРАН ВЕРОЯТНО

    18:25 24.03.2026

  • 39 не може да бъде

    3 3 Отговор
    Нека да почакаме още малко и ще видим как вместо Володимир ще започнат да пишат Волдемор!?Този започна да нервира даже бездомните кучета!?

    18:26 24.03.2026

  • 40 Усраула с Лайненс

    4 4 Отговор
    ревеш повече от колкото хората където демократична високоточна кравешка ракета уби 170 момиченца в девическото училище.

    18:26 24.03.2026

  • 41 Раа Назарян:

    5 4 Отговор
    Пак ли се дърлате тук бе.... ш въ ибя у 4екиджиите...

    18:26 24.03.2026

  • 42 Не по градове, а

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    по заводи, рафинерии и пристанища. ВСУ на са толкова глупави и заблудени като руснаците. Знаят какво и защо го правят, руснаците са като мухи без глави, мятат ракети и накрая нищо - бутнати къщи и електроцентрали. Ефект-0.
    Затова боксуват 5 години, просто не знаят какво да направят.

    18:27 24.03.2026

  • 43 Z-каналите искат смяна на Путин:

    4 4 Отговор
    Неспособен е да спечели войната в Украйна. В Русия си задават въпроси какво точно прави Владимир Путин със "специалната военна операция" - победа не се вижда, броят на загиналите руски войници се увуличава стремително, а генералният щаб продължава да не показва компетентност и ясно разбиране за нуждите на руската армия. Защо след четири години пълномащабна война руските войници на фронтовата линия не са оборудвани дори с минимална защита срещу дронове, пита Z-каналът.
    😂

    Коментиран от #50

    18:27 24.03.2026

  • 44 Хахаха!🎺🥳😀

    3 5 Отговор
    Кога Европа ще арестува зеления мухъл? Завлече стотици милиарди! Дизелът прехвърли 2€, а цената на храните се утрои...

    18:28 24.03.2026

  • 45 Много е късно вече за бяло знаме

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Съдията":

    Русия пропусна момента, бялото знаме можеше да се развее през февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    Коментиран от #58

    18:29 24.03.2026

  • 46 г-н Путин, този у род защо е жив

    7 3 Отговор
    Защо не си го опукал?
    За какво пазите тези Орешници?

    Коментиран от #56, #61

    18:30 24.03.2026

  • 47 И Киев е Руски

    3 4 Отговор
    Много малко

    18:30 24.03.2026

  • 48 Тъпа Мара се побара

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Евала Зеленски":

    Психар....

    18:30 24.03.2026

  • 49 СИГУРНО Е

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":

    ЗЕЛЕНЧУКА И ТОЙ ПОТОМСТВЕН РУСНАК НАЛИ
    Е СЕГА РУСНАЦИТЕ В КИЕВ ША ОБЕ...СЯТ ЕВРЕЙЧЕТО С КЕФ
    А МОЖЕ И ДА ГО ПРАТЯТ НА ПЕРСИТЕ

    Коментиран от #52

    18:30 24.03.2026

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    2 5 Отговор

    До коментар #43 от "Z-каналите искат смяна на Путин:":

    Завиждат му за красавицата Кабаева. Владимир Владимирович е на море с нея, а в бункера бичат наряди двойниците.

    18:31 24.03.2026

  • 51 Корекция,

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    укра се напълни с милиарди евра от ес ес,нашите пари!

    Коментиран от #67

    18:31 24.03.2026

  • 52 Хахаха!🎺🥳😀

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "СИГУРНО Е":

    Персите ще закачат зеления мухъл за шията и ще го вдигнат с кран!

    18:32 24.03.2026

  • 53 Показваш

    2 4 Отговор

    До коментар #30 от "То в Русия няма ПВО":

    какво е твоето ниво,а то е много ниско!

    Коментиран от #72, #78

    18:34 24.03.2026

  • 54 Тъпа Мара се побара

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "АРЕ СТИГА":

    Кретените ни занимават с кретени.....

    18:35 24.03.2026

  • 55 Висящият от колесник

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "хаха 🤣":

    Мани не думай
    цвърчим за подкрепа и се сърдим после че не искат 50-70 държави да нападнат Иран и да спечелим както винаги
    в съотношение 70 към 1
    и украинците така 70 към 1 плюс 50 пакета санкции плюс рев за пари, войници и техника.
    Погледнато от страни най преуспяващите страни реват за помощ срещу страна която има всевъзможни санкции вече 30 години

    Коментиран от #69

    18:38 24.03.2026

  • 56 Рублевка

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "г-н Путин, този у род защо е жив":

    Орешник е стратегическа ракета, предназначена за касетъчен ядрен заряд. Първите изстрелвания бяха тестови. Прекалено мощна е за Украйна. За Украйна са достатъчни Кинжал, Искандер и Калибър със спец заряди от 50000 тона тротилов еквивалент. Но Зеленски не е в Украйна. Ще пострадат невинни.

    Коментиран от #65

    18:40 24.03.2026

  • 57 ганев

    3 5 Отговор
    АБЕ...ТОЗ НЯМА..ЛИ КОЙ ..ДА ГО.....АШЛАДИСА

    18:41 24.03.2026

  • 58 Съдията

    3 5 Отговор

    До коментар #45 от "Много е късно вече за бяло знаме":

    Така ще кажеш я, повече от 50 държави се набират срещу Русия, но ядат здраво кютек. А Западна(ла) Европа само мига ошашавена и още не вярва, че САЩ и Русия се разбраха.😂

    Коментиран от #63, #80

    18:42 24.03.2026

  • 59 Руснаците започнали да пускат фалшиви

    6 1 Отговор
    видеа, не само за ситуацията на фронта, но и за уж нови руски оръжия, които свалят всякакви дронове.
    Като например видео, в което хеликоптер "Ка-52М" сваля украински дронове с 30-мм снаряди за лов на дронове. Defense Express е разобличило такова видео като фалшиво.
    😂

    18:42 24.03.2026

  • 60 Украйна 10 милиона 💥

    3 5 Отговор
    В момента Украйна се е стопила от 50 на 15 милиона жители. От тях няколко милиона са инвалиди и старци. Зеленски е издал указ да мобилизират пенсионерите. Дебнат ги с бусове душегубки около болниците. С тях пълнят окопите. Остава само да ги заровят!

    Коментиран от #62

    18:48 24.03.2026

  • 61 Голям смях и измама има с тези Орешници

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "г-н Путин, този у род защо е жив":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    😂

    Коментиран от #75, #79

    18:49 24.03.2026

  • 62 Украйна 10 милиона 💥

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "Украйна 10 милиона 💥":

    Започнаха да мобилизират пенсионерите и пионерите! 60000 бандеровци блокират цели квартали в градовете и влачат към бусовете.

    18:50 24.03.2026

  • 63 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Съдията":

    Кой кого ли "набира"....

    Коментиран от #68, #74

    18:51 24.03.2026

  • 64 Украйна порази

    4 2 Отговор
    руска пускова установка за хиперзвукови ракети "Циркон", позиционирана на окупирания полуостров Крим. През нощта на 23 срещу 24 март специалисти от Отдела за безпилотни системи на ГУР са засекли колона от пускови установки „Бастион-М“, която се е придвижвала към позициите си. В резултат на ударите една от целите и две скъпи ракети „Циркон“ са били унищожени, а друга система „Бастион" е била сериозно повредена.

    18:53 24.03.2026

  • 65 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 4 Отговор

    До коментар #56 от "Рублевка":

    Видяхме ги кинжалите, искандерите, калибрите във Венецуела и ..Иран...СМЛЯХА ГИ АМЕРИКАНЦИТЕ

    18:54 24.03.2026

  • 66 дядя дръмпир - инфо

    5 2 Отговор
    Видео: Украински дрон унищожава цялата руска позиция и се връща невредим!!!ов тип бойна технология започва да променя начина, по който се провеждат бойните мисии в Украйна. Последните развития подсказват, че машините все по-често могат да поемат опасни задачи на първа линия.

    Украинско подразделение вече демонстрира как такива системи могат да функционират, без да поставят войниците в пряка опасност.Дистанционно управлявана атака
    Мисията беше изпълнена от 2-ри механизиран батальон на 3-та отделна щурмова бригада, според изявление на украинския разработчик DevDroid от 24 март.

    По време на операцията платформата Droid TW-12.7 напредна към убежище, държано от руснаци, и откри огън. Позицията беше унищожена и напълно неутрализирана.

    Коментиран от #82

    18:54 24.03.2026

  • 67 Дориана

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Корекция,":

    Да, точно така милиарди се изсипаха и потънаха в Украйна и продължават в същия дух. Но, сега като ги обхване Световната икономическа криза да видим как ще продължават да изсипван пари и оръжия на Украйна.

    18:55 24.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    5 4 Отговор

    До коментар #55 от "Висящият от колесник":

    Нато участва само с оръжия....Кимчо дава пушечно месо на Путин...Иран, Китай с оръжия за Путин....и вече ПЕТА ГОДИНА Путин е безсилен спрямо зеленски....даже зеленски бомби Путин.

    18:57 24.03.2026

  • 70 Хахаха!🎺🥳😀

    2 5 Отговор
    Руска и 20 пъти повече украинска kръв се лее. Има градчета, където е останал само кмета мъж. Старици и вдовици!

    18:58 24.03.2026

  • 71 Мммммм

    1 4 Отговор
    Да го д ухапване ТИНЯ долна

    18:58 24.03.2026

  • 72 Така де

    5 3 Отговор

    До коментар #53 от "Показваш":

    Видяхме го РУСКОТО ПВО във Венецуела и Иран....
    Американците го смляха.

    Коментиран от #87

    18:58 24.03.2026

  • 73 9689

    0 0 Отговор
    Това-най малко говори.............

    18:58 24.03.2026

  • 74 Съдията

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    Как кого, балъците като теб, слушащи с премрежени погледи полюциите на Каята и Урсулата.😂

    Коментиран от #77

    18:59 24.03.2026

  • 75 Аман и бактъм от вашите листчета

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    Пуснах този "коментар" в търсачката на Гугъл и резултатите ми показаха, че преди е бил пускан над десет (10) пъти в този сайт.
    Ние тук някаква дискусия ли се опитваме да провеждаме или имаме някакви автоматични ботове и програми, които генерират предварително написани неща?
    Ужас!

    19:00 24.03.2026

  • 76 Хахаха!🎺🥳😀

    3 5 Отговор
    Напишете е търсачката на Фейсбук ТЦК да видите как бандеровците бият с юмруци и ритници и влачат към бусовете! Много поучителни филмчета за бандеровската хунта!

    19:01 24.03.2026

  • 77 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Съдията":

    Гинат руснаци, Кая и Урсула са на топло и сухо в ЕС....истината боли, нали.

    Коментиран от #81

    19:03 24.03.2026

  • 78 Руски Z-блогъри в ступор заради взривени

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Показваш":

    военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
    😂

    Коментиран от #85

    19:03 24.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 В тази война, най-много го отнесе

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Съдията":

    и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #84, #86

    19:05 24.03.2026

  • 81 Съдията

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":

    Точно, и това на твой гръб. Ама то трябва "сиво", за да го осъзнаеш.😂

    19:05 24.03.2026

  • 82 АМИ СИГА

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "дядя дръмпир - инфо":

    УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
    И ПОСЛЕ
    ОЛИЛЕЕЕЕЕ МАЙКОООО
    МНООО ЗАБАВЕН ДЕБИ....Л Е ТУЙ УКРОПА
    ВЕЧЕ И БЕЗ КУКА КЪЛВЕ

    19:06 24.03.2026

  • 83 Насилствена мобилизация

    3 3 Отговор
    Синът на Тръмп нарече насилствената мобилизация в бандерия "световното зло". Няма през последните 100 години такъв геноцид никъде в света!

    19:06 24.03.2026

  • 84 АМИ РАДВАЙ СЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "В тази война, най-много го отнесе":

    АМА МИ СЕ ЧИНИ ЧЕ МАЙ ХЛЕНЧИШ КАТО СОПОЛИВОТО СИ ШЕФЧЕ

    19:08 24.03.2026

  • 85 Това го преписваш за 8-ми път в тук

    4 3 Отговор

    До коментар #78 от "Руски Z-блогъри в ступор заради взривени":

    Осем пъти пускаш едни и същи проготвени неща.
    Ало, редакцията, вие имате ли малко самоуважение?

    19:09 24.03.2026

  • 86 Съдията

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "В тази война, най-много го отнесе":

    В тази война най-много го отнесе Западна(ла) Европа. Политически никой не ги бръсне за слива вече. И успяха да деинструализират и Германия. При това без война 😂

    Коментиран от #88

    19:09 24.03.2026

  • 87 Руското ПВО е зле=

    3 3 Отговор

    До коментар #72 от "Така де":

    САЩ и Израел превзеха цялото въздушно пространство точно за 2 дни 😂

    19:09 24.03.2026

  • 88 САЩ, Европа и Китай

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Съдията":

    имат изгода и печелят от тази война. Единственият губещ е Русия. Факт.

    19:24 24.03.2026

  • 89 Артилерист

    1 1 Отговор
    Пределно цинично е комичния артист Зеленски в поредната си читалищна постановка да се опитва да покаже колко жестоки са руснаците. Той лично призна по-рано, че е разпоредил атаките по пазари, магазини, паркове и др места на масово събиране на мирни руски хора в приграничните Курска, Белгородска, Брянска и др области, "за да усетело и руското население ВКУСА НА ВОЙНАТА"! И сега в целия матрял клонът изкарва, че руските удари са само по жилищни сгради и по нито един военен обект. Важното е да се подчертае, че на всичките тези явни лъжи на комичния се връзват не само украинци, но и тука четящи го неинформирани или просто тенденциозни индивиди. Вчера руското ръководство показа с видео за пореден път как укро военните оператори на дронове, разчети на джувелини и пво средства, и др използват апартаменти и междублоковите места за своите оръжия. И на всичкото натякване на комичния за удари на руските сили само по цивилни и непременно и деца, пострадалите сред тях са незначителни. За разлика от руските цивилни хора "усетели вкуса на войната"...

    19:31 24.03.2026

  • 90 Русия се превръща в тестова площадка

    0 0 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра.

    19:32 24.03.2026

