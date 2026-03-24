Най-малко четирима души са загинали при руските удари днес, съобщи Зеленски

Най-малко четирима души са загинали, а десетки други, сред които и деца, са ранени при серия руски въздушни удари в различни части на Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от ДПА, цитирана от БТА.
По думите му в атаките са били използвани общо 390 бойни дрона и 34 ракети от различен тип, включително балистични, крилати ракети и планиращи бомби. Зеленски допълни, че щети са регистрирани в 11 области, а броят на ранените остава значителен.
Украинските власти информираха, че в Запорожка, Полтавска и Днепропетровска област са поразени високи жилищни сгради, като след ударите са избухнали пожари.
В североизточната Харковска област дрон е ударил влак, при което 61-годишен пътник е загинал на място. В град Днепър най-малко 12 души са ранени след попадение по 14-етажна сграда.
Също така руски дрон е поразил жилищна сграда в историческия център на Лвов в Западна Украйна. По информация на кмета Андрий Садови най-малко двама души са ранени. Има и данни за щети по обект, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.
Президентът Зеленски подчерта необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана на страната и призова международната подкрепа за Украйна да не отслабва, особено на фона на изместването на глобалния фокус към конфликта в Иран. Той добави, че Европа трябва да увеличи производството на ракети за противовъздушна защита и стриктно да спазва поетите ангажименти към Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 Само рускините в
И "българските" рускини ще поискат един ден Черноморието, щото били рускоговорящи.
Истината е, че се пробват, ама не могат да научат български. И говорят като кооператорки.
18:12 24.03.2026
12 ТОА ПА...?!
Фокусът е Иран!
18:13 24.03.2026
13 Исторически факти
18:13 24.03.2026
14 Дедо
18:14 24.03.2026
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:14 24.03.2026
18 Механик
Зеленце, било квот било, чедо. 4 годиники си походи по света, порева си, пошмърка си с тоя-оня, но свърши балът.
Полунощ е вече и е време то "еврейски принц" да се превърнеш отново в "пианиста без ръце" и да слезеш на земята.
На земята, където ще те обесят точно твоите хора.
Просто парче се оказа ти! Много просто.
18:15 24.03.2026
Коментиран от #48
18:17 24.03.2026
Коментиран от #55
18:18 24.03.2026
25 Урсула фон дер Лайен, председател
18:19 24.03.2026
Коментиран от #35
18:19 24.03.2026
18:20 24.03.2026
29 Наблюдател
До коментар #8 от "Дориана":Нелигитимният клоун е само една марионетка.
На сатанистите са им нужни подлоги с актьорско майсторство.
Коментиран от #36
30 То в Русия няма ПВО
До коментар #2 от "Атина Палада":ти за Украйна говориш. САЩ и Израел са на съвсем друго ниво от Русия и Украйна.
Коментиран от #38, #53
18:23 24.03.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Къде е новината?":Кво стана....зеленски бомби...Путин...
18:23 24.03.2026
32 Съдията
35 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "ИВАН":"...защо не се сдобрите с руснаците, нали уж сте братя..."
Фактически днешните украинци са наследници на истинските руснаци, а сегашните руснаци са потомците на Златната орда, монголци и печенеги ☝️
Коментиран от #49
18:24 24.03.2026
36 Така де
До коментар #29 от "Наблюдател":Кой ли бомби ...Путин....
18:24 24.03.2026
38 НА КВО НИВО
До коментар #30 от "То в Русия няма ПВО":НА НИВОТО НА ИРАН ВЕРОЯТНО
18:25 24.03.2026
42 Не по градове, а
До коментар #8 от "Дориана":по заводи, рафинерии и пристанища. ВСУ на са толкова глупави и заблудени като руснаците. Знаят какво и защо го правят, руснаците са като мухи без глави, мятат ракети и накрая нищо - бутнати къщи и електроцентрали. Ефект-0.
Затова боксуват 5 години, просто не знаят какво да направят.
18:27 24.03.2026
43 Z-каналите искат смяна на Путин:
Коментиран от #50
18:27 24.03.2026
45 Много е късно вече за бяло знаме
До коментар #32 от "Съдията":Русия пропусна момента, бялото знаме можеше да се развее през февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.
Коментиран от #58
18:29 24.03.2026
46 г-н Путин, този у род защо е жив
За какво пазите тези Орешници?
Коментиран от #56, #61
18:30 24.03.2026
48 Тъпа Мара се побара
До коментар #22 от "Евала Зеленски":Психар....
18:30 24.03.2026
49 СИГУРНО Е
До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":ЗЕЛЕНЧУКА И ТОЙ ПОТОМСТВЕН РУСНАК НАЛИ
Е СЕГА РУСНАЦИТЕ В КИЕВ ША ОБЕ...СЯТ ЕВРЕЙЧЕТО С КЕФ
А МОЖЕ И ДА ГО ПРАТЯТ НА ПЕРСИТЕ
Коментиран от #52
18:30 24.03.2026
50 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #43 от "Z-каналите искат смяна на Путин:":Завиждат му за красавицата Кабаева. Владимир Владимирович е на море с нея, а в бункера бичат наряди двойниците.
18:31 24.03.2026
51 Корекция,
До коментар #8 от "Дориана":укра се напълни с милиарди евра от ес ес,нашите пари!
Коментиран от #67
18:31 24.03.2026
52 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #49 от "СИГУРНО Е":Персите ще закачат зеления мухъл за шията и ще го вдигнат с кран!
18:32 24.03.2026
53 Показваш
До коментар #30 от "То в Русия няма ПВО":какво е твоето ниво,а то е много ниско!
Коментиран от #72, #78
18:34 24.03.2026
54 Тъпа Мара се побара
До коментар #34 от "АРЕ СТИГА":Кретените ни занимават с кретени.....
18:35 24.03.2026
55 Висящият от колесник
До коментар #24 от "хаха 🤣":Мани не думай
цвърчим за подкрепа и се сърдим после че не искат 50-70 държави да нападнат Иран и да спечелим както винаги
в съотношение 70 към 1
и украинците така 70 към 1 плюс 50 пакета санкции плюс рев за пари, войници и техника.
Погледнато от страни най преуспяващите страни реват за помощ срещу страна която има всевъзможни санкции вече 30 години
Коментиран от #69
18:38 24.03.2026
56 Рублевка
До коментар #46 от "г-н Путин, този у род защо е жив":Орешник е стратегическа ракета, предназначена за касетъчен ядрен заряд. Първите изстрелвания бяха тестови. Прекалено мощна е за Украйна. За Украйна са достатъчни Кинжал, Искандер и Калибър със спец заряди от 50000 тона тротилов еквивалент. Но Зеленски не е в Украйна. Ще пострадат невинни.
Коментиран от #65
18:40 24.03.2026
58 Съдията
До коментар #45 от "Много е късно вече за бяло знаме":Така ще кажеш я, повече от 50 държави се набират срещу Русия, но ядат здраво кютек. А Западна(ла) Европа само мига ошашавена и още не вярва, че САЩ и Русия се разбраха.😂
Коментиран от #63, #80
18:42 24.03.2026
59 Руснаците започнали да пускат фалшиви
Като например видео, в което хеликоптер "Ка-52М" сваля украински дронове с 30-мм снаряди за лов на дронове. Defense Express е разобличило такова видео като фалшиво.
😂
18:42 24.03.2026
61 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #46 от "г-н Путин, този у род защо е жив":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
😂
Коментиран от #75, #79
18:49 24.03.2026
62 Украйна 10 милиона 💥
До коментар #60 от "Украйна 10 милиона 💥":Започнаха да мобилизират пенсионерите и пионерите! 60000 бандеровци блокират цели квартали в градовете и влачат към бусовете.
18:50 24.03.2026
63 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #58 от "Съдията":Кой кого ли "набира"....
Коментиран от #68, #74
18:51 24.03.2026
65 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #56 от "Рублевка":Видяхме ги кинжалите, искандерите, калибрите във Венецуела и ..Иран...СМЛЯХА ГИ АМЕРИКАНЦИТЕ
18:54 24.03.2026
66 дядя дръмпир - инфо
Украинско подразделение вече демонстрира как такива системи могат да функционират, без да поставят войниците в пряка опасност.Дистанционно управлявана атака
Мисията беше изпълнена от 2-ри механизиран батальон на 3-та отделна щурмова бригада, според изявление на украинския разработчик DevDroid от 24 март.
По време на операцията платформата Droid TW-12.7 напредна към убежище, държано от руснаци, и откри огън. Позицията беше унищожена и напълно неутрализирана.
Коментиран от #82
18:54 24.03.2026
67 Дориана
До коментар #51 от "Корекция,":Да, точно така милиарди се изсипаха и потънаха в Украйна и продължават в същия дух. Но, сега като ги обхване Световната икономическа криза да видим как ще продължават да изсипван пари и оръжия на Украйна.
18:55 24.03.2026
69 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #55 от "Висящият от колесник":Нато участва само с оръжия....Кимчо дава пушечно месо на Путин...Иран, Китай с оръжия за Путин....и вече ПЕТА ГОДИНА Путин е безсилен спрямо зеленски....даже зеленски бомби Путин.
18:57 24.03.2026
72 Така де
До коментар #53 от "Показваш":Видяхме го РУСКОТО ПВО във Венецуела и Иран....
Американците го смляха.
Коментиран от #87
18:58 24.03.2026
74 Съдията
До коментар #63 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":Как кого, балъците като теб, слушащи с премрежени погледи полюциите на Каята и Урсулата.😂
Коментиран от #77
18:59 24.03.2026
75 Аман и бактъм от вашите листчета
До коментар #61 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":Пуснах този "коментар" в търсачката на Гугъл и резултатите ми показаха, че преди е бил пускан над десет (10) пъти в този сайт.
Ние тук някаква дискусия ли се опитваме да провеждаме или имаме някакви автоматични ботове и програми, които генерират предварително написани неща?
Ужас!
19:00 24.03.2026
77 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #74 от "Съдията":Гинат руснаци, Кая и Урсула са на топло и сухо в ЕС....истината боли, нали.
Коментиран от #81
19:03 24.03.2026
78 Руски Z-блогъри в ступор заради взривени
До коментар #53 от "Показваш":военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
😂
Коментиран от #85
19:03 24.03.2026
80 В тази война, най-много го отнесе
До коментар #58 от "Съдията":и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #84, #86
19:05 24.03.2026
81 Съдията
До коментар #77 от "Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА":Точно, и това на твой гръб. Ама то трябва "сиво", за да го осъзнаеш.😂
19:05 24.03.2026
82 АМИ СИГА
До коментар #66 от "дядя дръмпир - инфо":УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
И ПОСЛЕ
ОЛИЛЕЕЕЕЕ МАЙКОООО
МНООО ЗАБАВЕН ДЕБИ....Л Е ТУЙ УКРОПА
ВЕЧЕ И БЕЗ КУКА КЪЛВЕ
19:06 24.03.2026
84 АМИ РАДВАЙ СЕ
До коментар #80 от "В тази война, най-много го отнесе":АМА МИ СЕ ЧИНИ ЧЕ МАЙ ХЛЕНЧИШ КАТО СОПОЛИВОТО СИ ШЕФЧЕ
19:08 24.03.2026
85 Това го преписваш за 8-ми път в тук
До коментар #78 от "Руски Z-блогъри в ступор заради взривени":Осем пъти пускаш едни и същи проготвени неща.
Ало, редакцията, вие имате ли малко самоуважение?
19:09 24.03.2026
86 Съдията
До коментар #80 от "В тази война, най-много го отнесе":В тази война най-много го отнесе Западна(ла) Европа. Политически никой не ги бръсне за слива вече. И успяха да деинструализират и Германия. При това без война 😂
Коментиран от #88
19:09 24.03.2026
87 Руското ПВО е зле=
До коментар #72 от "Така де":САЩ и Израел превзеха цялото въздушно пространство точно за 2 дни 😂
19:09 24.03.2026
88 САЩ, Европа и Китай
До коментар #86 от "Съдията":имат изгода и печелят от тази война. Единственият губещ е Русия. Факт.
19:24 24.03.2026
