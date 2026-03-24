Bloomberg: Саудитска Арабия и ОАЕ губят търпение заради иранските атаки

Bloomberg: Саудитска Арабия и ОАЕ губят търпение заради иранските атаки

24 Март, 2026 19:32, обновена 24 Март, 2026 19:33 1 828 56

Според източници, държавите от региона могат да се включат при нови атаки по ключова инфраструктура

Ели Стоянова

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства „губят търпение“ заради иранските удари срещу енергийна инфраструктура и летища и биха могли да се включат в действия срещу Иран, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, цитирана от Фокус.

Според информацията държавите от Персийския залив биха могли да предприемат подобна стъпка, ако Техеран нанесе удари по техни ключови енергийни и водни съоръжения. Източниците подчертават, че подобно развитие би означавало по-активна роля на регионалните сили в конфликта.

По данни на The Wall Street Journal, страните от Персийския залив постепенно обмислят по-значително участие в напрежението, особено след като Саудитска Арабия е дала разрешение на американските сили да използват военновъздушна база на своя територия.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    42 8 Отговор
    Санкции срещу краварите и еврейчовците

    Коментиран от #17

    19:35 24.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин Прати Декларация че Осъжда

    9 38 Отговор
    Ударите срещу Терористите му и им праща помощ пл Имейла

    19:39 24.03.2026

  • 6 Пич

    42 2 Отговор
    Накратко - някои войни водят до подем в икономиката, тази обаче ще я скапе!!! За тези които виждат само пред носа си - жокер! Не е само до петрола!

    19:39 24.03.2026

  • 7 хъхъ

    45 2 Отговор
    Те и сега действат срещу Иран с американските бази на тяхна територия. Нямат търпение да се бият на страната на Израел...

    Коментиран от #19

    19:41 24.03.2026

  • 8 Розово

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "И накрая Пак Русия ще изяде боя":

    пони, май че те гони😂😂😂

    19:43 24.03.2026

  • 9 Дзак

    22 2 Отговор
    Да кажат кои са запознатите източници.

    19:43 24.03.2026

  • 10 Да винаки Простият яде тояга

    12 34 Отговор

    До коментар #2 от "И накрая Пак Русия ще изяде боя":

    И този Път Проста русия ще бъде наритана и изгонена

    Коментиран от #23

    19:45 24.03.2026

  • 11 След Путинова Русия ще остане

    12 26 Отговор

    До коментар #2 от "И накрая Пак Русия ще изяде боя":

    Една кална яма пълна със кости черепи и ползвани кондоми

    19:49 24.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Карго 200

    12 24 Отговор
    С тоя ирански цирк,да си бомбиш всички съседи,когато те парират 60% до над 90%(Израел) от изстреляните от Иран дронове и ракети по тяхна територия. Капацитета за производство на ракети всеки ден намалява заради ударите на Израел и САЩ(целят се дори в учени и инженери)... Не е перспективно,всичките ти съседи да те заблъскат,когато ги настъпиш. В България добре знаем това от опита ни 1913г. никак не завърши добре...

    Коментиран от #55

    19:53 24.03.2026

  • 14 Месна Атака

    10 19 Отговор

    До коментар #2 от "И накрая Пак Русия ще изяде боя":

    Новият Хит на фронта
    Пращат се групи по 100-300 руснака да поемат дронове и когато се изчерпат дроновете атакуват на коне

    19:53 24.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами

    38 7 Отговор
    Арабите имат три избора :
    1 - Да изгонят САЩ и Израел, и да загубят много.
    2 - Да не ги изгонят, и да загубят още по-много.
    3 - Да тръгнат срещу Иран, и да загубят всичко.
    Изборът е техен.

    Коментиран от #26

    19:54 24.03.2026

  • 17 Иран стана изорана държава

    8 24 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    защото терористичния режим на аятоласите се оказа упорит и алчен, не искат да пускат кокала на властта 😂

    19:55 24.03.2026

  • 18 Това ми мяза на това

    11 1 Отговор
    Бил съм се бил напил и бил съм щял да ...... мърлям

    19:56 24.03.2026

  • 19 Ще има и още

    19 2 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    Те просто ще хабят муниции. Нямат ВПК. Иран има. Разликата между двете ще я усетят осезаемо.

    19:57 24.03.2026

  • 20 Слава Украйна

    9 20 Отговор

    До коментар #2 от "И накрая Пак Русия ще изяде боя":

    Попиляха Русия

    19:57 24.03.2026

  • 21 глас от бункера

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "Виж":

    не мърдам извън бункера

    поне докато не отмине голямата буря

    19:57 24.03.2026

  • 22 ЗАЕДНО

    14 1 Отговор
    Предстоят времена на изпитания и трудности, които ще преодолеем само ако си помагаме един на друг и бъдем Човеци. Ако оцелем, оцеляваме заедно, ако загубим, губим всички.

    19:58 24.03.2026

  • 23 Дааа така е

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Да винаки Простият яде тояга":

    И този път ще е така

    19:58 24.03.2026

  • 24 сащисан кравар

    14 4 Отговор
    Представяте ли си арабите с ционистите и бандата на Епщайн!?

    Коментиран от #51

    20:00 24.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 стоян

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    До 16 ком - кой беше ти не разбрахме - аятолаха ли си

    Коментиран от #37

    20:01 24.03.2026

  • 27 Дупен Русев Москов

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "И накрая Пак Русия ще изяде боя":

    Таз Украйна Ни Разпра Ауспуха

    20:01 24.03.2026

  • 28 Боруна Лом

    14 2 Отговор
    ДА ИЗГОНЯТ ОБОРА

    20:01 24.03.2026

  • 29 Един Доказан Педофил

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "И накрая Пак Русия ще изяде боя":

    Ще унищожи цяла Русия

    20:02 24.03.2026

  • 30 Фактолог

    11 4 Отговор
    Саудитска Арабия и ОАЕ до преди 3 седмици воюваха ожесточено помежду си в Йемен със самолети, хеликоптери и бронетранспортьори, и имаше много убити. Не могат да си поделят източната част на Йемен и нефтените находища там, които се контролираха от временна съвместна власт, но преди два месеца нещата излязоха от контрол и започнаха военни действия.
    Това че тук не ви го казват не значи че не се случва.
    Т.е. двете държави се мразят помежду си и не могат да се гледат и могат да се избият помежду си съвсем спокойно.
    Същевременно ОАЕ подпомага и войната в Судан на страната на терористите и подпомага Израел в Сомалиленд и Джибути и това никак не се харесва на суадитите. ОАЕ е чисто еврейска марионетка , а СА е повече щатска.
    Впрочем, ОАЕ е най-потърпевшата държава в региона , защото заложи на туризъм и бизнес и финансови услуги, от които вече няма и помен.
    Но скочи ли една държава от залива в конфликта, всички ще се избият помежду си и това е сигурно.
    Иран и Ирак вече обмислят съвместна сухопътна операция в Кувейт след като американците и НАТО избягаха вчера позорно от Ирак. Кувейт вече е оставен без електрозахранване, с от неговата територия американците стрелят с Химарс , както се видя ясно на няколко видеоклипа.
    Очевидно Иран и Ирак вървят към военно обединение срещу коалиция Епщайн и въздушното пространство над Ирак вече не е безопасно място.
    В момента иракчаните прочистват и Сирия и американските бази там, и от там ще избягат, така че скоро време и

    Коментиран от #39, #56

    20:03 24.03.2026

  • 31 стоян

    2 13 Отговор
    Саудитците имат най малко 300 ф16 и много други оръжия от САЩ - доста време могат да бомбардират по Иран - Тръмп преди 5 години им продаде оръжия за 300 милиарда и играха танца със саби

    Коментиран от #36

    20:04 24.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 дълбоко виждащ

    7 6 Отговор
    Те не могат да се включат ,защото ще загубят огромните средства от туризъм.ОАЕ туризмът носи ТРИЛИОНИ $!Катар е много засегнат и след като иран се съгласи на условията предложени му от америка ще има репарации да изплаща иран на катар!Войната свърши на 8 ден ,а вие поради инфлационни интереси на бг-бюроклати/Така с по висока инфлация връзват "Гащите" на бюджета/,та бг тъпанджии ще има да лъжат още и още маймунките в маймунарника!

    20:08 24.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да помагат

    8 3 Отговор
    На перчама и после Изсралсел ще ги погне и тях...нонпроблемо

    20:12 24.03.2026

  • 36 Фактолог

    15 3 Отговор

    До коментар #31 от "стоян":

    Без радари и целеуказване все едно нямат нищо и да летиш на сляпо, а те вече нямат. Да зареждаш във въздуха също не е лесна работа и трябва много да си тренирал, а те не са. Това са идеалните мишени.
    Впрочем иранските ракети не спират да падат ежедневно по базите в Саудитска Арабия и колко от тези самолети са останали цели и боеспособни е друга работа и дали въобще има въоръжение за тях и какво точно пък съвсем.
    Да не говорим, че 85% от водата в Саудитска Арабия се добива чрез инсталации за обезсоляване, които са отдавна на прицел и това е основната причина да не казват и гък в момента, кой каквото и да пише.
    Държава в близкия Изток без вода ще оцелее максимум седмица.
    Нямат полезен ход освен да наблюдават!

    20:14 24.03.2026

  • 37 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "стоян":

    Някой който чете по-вече от колкото пише :)

    20:16 24.03.2026

  • 38 Бъха Бъха

    10 2 Отговор
    Е и какво като се включат във войната срещу Иран.
    Те може да имат модерно американско оръжие но армията им е гола вода.
    А също така рискуват Иран да им бумне обезсолителните заводи и да изпукат от жажда за седмица.

    20:18 24.03.2026

  • 39 Имам две ракети на камилата си. ОАЕ

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Фактолог":

    Двете държави Дека се репчат на Иран, колко милиона са? Щото Иран е 80 милиона. Все едно е Литва да се репчи на Русия или Полша. Смях голям с тия камилари. Иран ще ги смели за 2 дни! Вижда се кои камилари помагат на исраел.

    20:21 24.03.2026

  • 40 Кво стана бре ????

    13 2 Отговор
    На тръмпясалия пират му свършиха парите и ракетите и се моли за трилиони долари за тази вече ЗАГУБЕНА война , на клоуна му свършват ракетите , а европата няма изобщо ...... Аятоласите да удрят в несвяст тая кочина ФЕС и да сменят ръководството на феса , че на европейските народи им дойде до гуша от простотията им .....знаят сбирките им за пиршества на наш гръб !!!!!!!

    20:23 24.03.2026

  • 41 Събудете се хора

    2 10 Отговор
    Как така, нали руските фейк нюз разпространяват обратното - че арабите са бесни на Америка и че искат Америка да се оттегли от голфа. Значи който иска да знае истината, чете руската пропаганда и вярва в точно обратното.

    20:26 24.03.2026

  • 42 Тия подлоги на краварите да питат

    10 2 Отговор
    ИРАН колко ги търпя тях да лижат и мажат краварския ботуш !!!!!!!!

    20:27 24.03.2026

  • 43 Хи хи хи

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Путин ми е М И Н Е.Т ч и я":

    Отивай на почивка във РУСИЯ , за да те видим колко си ЯК и доволен от живота !

    Коментиран от #49

    20:30 24.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Анонимен

    3 1 Отговор
    Къде ще нападат?

    20:33 24.03.2026

  • 46 Израелска дезинформация

    11 2 Отговор
    Иран не е нападал енергийни съоръжения, само летищата за краварските самолети. Израел нападат енергийни съоръжения за да нагнетява войната.

    20:34 24.03.2026

  • 47 Ти да видиш

    10 1 Отговор
    Един лидер от израелския парламент днес заяви че утре внася законопроект за признаването на Катар за враждебна държава, а Катар е суадитски пудел, та кой точно от арабите щеше да воюва на страната на евреите!???

    20:34 24.03.2026

  • 48 ФАКТИ ПОДЛОГИ НА КРАВАРИТЕ

    6 1 Отговор
    ВЗЕМЕТЕ СЕ САМО ЗАКРИЕТЕ ЗА ДА ВИ ОЛЕКНЕ !

    20:34 24.03.2026

  • 49 Ааааааа не !

    5 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хи хи хи":

    Тоя ако иде на почивка във Русия ще стиска краката като се върне за да го мислят за честна булка !

    20:36 24.03.2026

  • 50 нннн

    4 1 Отговор
    Ми, да закрият.ам. бази в страните си. От там летят ракети и самолети към Иран.

    20:46 24.03.2026

  • 51 Да и компанията им

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "сащисан кравар":

    Педофила картофеният Фюрер човекът ракета със третият пол в тяхната страна и кой знае колко измет още

    20:50 24.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 бай Даньо

    4 1 Отговор
    Тия мушмороци по добре да си трят че се навират между големи шамари . Инак стратегически са прави защото след войната Иран ще доминира района и ще маха американски koneлета ...

    20:51 24.03.2026

  • 54 Разсмивате ме

    4 1 Отговор
    Арабите имали оръжия , а какво ще ги правят , те не могат да боравят с тях , разчитат на американците . А Иран добре мести фигурите по шахматната дъска , след ултиматома на Тръмп поместиха списък със цели които ще бият и всички бяха в арабските страни , нито една в Израел .

    20:58 24.03.2026

  • 55 Съвземи се бе!

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Карго 200":

    Само да им удари Иран обезсолителните водни системи и тези измислени кралства изчезват. 80-90% е зависимостта им от такава вода.
    За сега обаче Иран ги жали и очаква да се вразумят.

    А Израел зависи 70% от такива системи.

    21:03 24.03.2026

  • 56 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Фактолог":

    Коалиция на Ирак и Иран е голяма победа за една друга републиканска администрация в Белия Дом водена от един друг умник ... но като се зимисла тоя изглежа като гении сравнен с тръмпо. Американците платиха за тая коалициа 2 трилиона долара трябва да си е струвало няма начин ... апропо тая сума така се пише 2 000 000 000 000 ...

    21:07 24.03.2026

