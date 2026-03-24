Bloomberg: Саудитска Арабия и ОАЕ губят търпение заради иранските атаки

Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства „губят търпение“ заради иранските удари срещу енергийна инфраструктура и летища и биха могли да се включат в действия срещу Иран, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати с въпроса, цитирана от Фокус.

Според информацията държавите от Персийския залив биха могли да предприемат подобна стъпка, ако Техеран нанесе удари по техни ключови енергийни и водни съоръжения. Източниците подчертават, че подобно развитие би означавало по-активна роля на регионалните сили в конфликта.

По данни на The Wall Street Journal, страните от Персийския залив постепенно обмислят по-значително участие в напрежението, особено след като Саудитска Арабия е дала разрешение на американските сили да използват военновъздушна база на своя територия.