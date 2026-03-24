Турция отрече прекъсване на газовите доставки от Иран

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви, че доставките на природен газ от Иран към Турция не са били прекъсвани, опровергавайки информацията за спиране на потока след атаките срещу находището „Южен Парс“ на 18 март, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.

По думите му подаването на газ от Иран продължава без прекъсване. Той допълни, че към момента газохранилищата в страната са запълнени на 71%, което гарантира стабилност на снабдяването.