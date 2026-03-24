Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Турция отрече прекъсване на газовите доставки от Иран

24 Март, 2026 20:29 689 22

  • турция-
  • иран-
  • газови доставки

Енергийният министър увери, че доставките продължават и резервите са достатъчни

Турция отрече прекъсване на газовите доставки от Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви, че доставките на природен газ от Иран към Турция не са били прекъсвани, опровергавайки информацията за спиране на потока след атаките срещу находището „Южен Парс“ на 18 март, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.

По думите му подаването на газ от Иран продължава без прекъсване. Той допълни, че към момента газохранилищата в страната са запълнени на 71%, което гарантира стабилност на снабдяването.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    15 3 Отговор
    Кой лъже? Предполагам либералите

    20:30 24.03.2026

  • 2 Гост

    6 2 Отговор
    Арестуваха Пепи Еврото, Прасето разпродава имоти и бяга в Дубай.

    Коментиран от #6, #19

    20:34 24.03.2026

  • 3 Европеец

    13 4 Отговор
    И какво излиза сега, че това е дезинформация на "Европейския корпус за бързо реагиране на дезинформацията"..... Как са го измислили тия европейци само..... Тъпо, тъпо и пак тъпо...

    Коментиран от #17

    20:34 24.03.2026

  • 4 Дааа

    4 8 Отговор
    На Турция ѝ бяха необходими 7 часа преговори и отстъпки на Иран, за да може да отрече сутрешната истина.

    20:35 24.03.2026

  • 5 Интересно

    12 3 Отговор
    Информацията за прекъсването беше от Блумбърг. Колко да са вярни?
    Достаквите на газ от Иран за Турция са 14% от вносът й. Дали ще усетят спирането?
    Резервните доставчици на Турция са Русия и Азербайджан. Коментарите са излишни.

    Коментиран от #21

    20:35 24.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Продава се апартамента на Делян Пеевски в хотел Берлин в Бояна за 500 000 евро.

    Коментиран от #9

    20:36 24.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Хасан

    10 5 Отговор
    Нашите управници лъжат като техният любимец Тръмп обаче истината е на лице нашите винаги ходят нагъзани пред Тръмп особено Прасето

    20:37 24.03.2026

  • 9 Интересно

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Това, барабар с Цветелинка ли?

    20:37 24.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Kaлпазанин

    8 3 Отговор
    Вие тука еврейските медии ,почнахте да се оплитате в собствените си лъжи ,утре да не го спрат пак и да го пускат

    20:38 24.03.2026

  • 12 Пич

    2 2 Отговор
    Сега, като виждате какъв сакатлък става заради един проток, ще схванете по добре идеята, за която съм ви говорил. Обединение между балканските държави, и Турция! После ще анексираме знам точно какво, и спираме без да ламтим за повече територи. Обаче - без да кажем, пиле няма да прехвръкне - а това е най печелившият рекет в света !!!

    20:40 24.03.2026

  • 13 Ехааааааа

    9 2 Отговор
    Краварите и евреите правят всичко възможно за да въвлекат други държави във войната която те предизвикаха ......ама будали - НЯМА !

    20:41 24.03.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор
    B Pycия пpeкъсва интepнетa, тeлeгpaма и всичко което не е в ceвepнокоpeйски стил ☝️

    20:41 24.03.2026

  • 15 Е как ше има нали

    0 3 Отговор
    Педофила им праща?!

    20:42 24.03.2026

  • 16 ФАКТИ , ВЗЕМЕТЕ СЕ ЗА"КР""ИЙ""ТЕ !

    3 2 Отговор
    ЗА ДА ВИ ОЛЕКНЕ НА ДУШАТА И НА ВАС И НА НАС !

    20:42 24.03.2026

  • 17 Да бе Да

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Турците казаха, че не са ни нападнали, персите казаха, че ние не сме нападнали, членовете на НАТО казаха, че сме свалили три ракети. След това изпратиха Пейтриът в Турция, за да предотвратят друга атака. Кой казваше истината? Ислямистите сте незрели и лъжци.

    20:44 24.03.2026

  • 18 Хи хи хи

    7 3 Отговор
    Краварите и евреите да стрелят по турция със ракети и да обвиняват Иран , комшиите няма да се вържат на подлите им номера !!!! Къде отиде американската мечта за демокрация и свобода .....правят само войни !!!

    20:45 24.03.2026

  • 19 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Къде го прочете? На мен ми излиза, че МВР вече няколко дни проверява. С тяхното темпо до 2030 може и да проверят 😁

    20:47 24.03.2026

  • 20 Много интересно защо европейския фес

    2 3 Отговор
    Отлага за неопределено време вноса на Руски газ и петрол ........ тия се въртят като УУуурви.......а дали Русия няма да прекъсне сама тия доставки защото тъй финансират войната ????

    20:50 24.03.2026

  • 21 Турция също има много

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    диверсифицирани доставчици на газ - Иран, САЩ, Катар, Азербайджан, Алжир, Русия, Нигерия и Оман. Същото така Турция разработва и собствени находища в Черно море, едно от които вече подава газ в турската газопреносна мрежа.

    20:51 24.03.2026

  • 22 Горски

    1 0 Отговор
    Сега Боташ ще си изпълнят ли тяхната част от договора да предоставят газ!? Или ще се оправдаят със Иран, а ний ще продължаваме да им плащаме €1 млн на ден? . Демократичният газ ще е малко по-скъп 2, 3 пъти. Иран е жертва и има право да се защитава, както намери за добре! Иран каза, че ще унищожи нефтогазодобива на съседите си, след като те атакуваха най големите ирански нефтогазови находища и най големите заводи за втечнен газ на Иран. Атаките престанаха моментално, след като иранска ракета удари пристанище в Катар. Иран печели шахматната партия с местене на пешки, а плътните фигури на САЩ са изолирани и жалки пред световното недоволство, което се надига.

    21:01 24.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания