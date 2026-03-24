Турция отрече прекъсване на газовите доставки от Иран

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар заяви, че доставките на природен газ от Иран към Турция не са били прекъсвани, опровергавайки информацията за спиране на потока след атаките срещу находището „Южен Парс“ на 18 март, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.
По думите му подаването на газ от Иран продължава без прекъсване. Той допълни, че към момента газохранилищата в страната са запълнени на 71%, което гарантира стабилност на снабдяването.
20:30 24.03.2026
Коментиран от #6, #19
20:34 24.03.2026
Коментиран от #17
20:34 24.03.2026
20:35 24.03.2026
Достаквите на газ от Иран за Турция са 14% от вносът й. Дали ще усетят спирането?
Резервните доставчици на Турция са Русия и Азербайджан. Коментарите са излишни.
Коментиран от #21
20:35 24.03.2026
20:37 24.03.2026
20:37 24.03.2026
До коментар #3 от "Европеец":Турците казаха, че не са ни нападнали, персите казаха, че ние не сме нападнали, членовете на НАТО казаха, че сме свалили три ракети. След това изпратиха Пейтриът в Турция, за да предотвратят друга атака. Кой казваше истината? Ислямистите сте незрели и лъжци.
20:44 24.03.2026
21 Турция също има много
До коментар #5 от "Интересно":диверсифицирани доставчици на газ - Иран, САЩ, Катар, Азербайджан, Алжир, Русия, Нигерия и Оман. Същото така Турция разработва и собствени находища в Черно море, едно от които вече подава газ в турската газопреносна мрежа.
20:51 24.03.2026
