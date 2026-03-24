Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доверието към Тръмп спада до най-ниско ниво от завръщането му в Белия дом

24 Март, 2026 20:57 575 13

  • доналд тръмп-
  • белия дом-
  • завръщане-
  • спад-
  • обществено доверие

Нарастващите цени и войната с Иран оказват влияние върху обществената подкрепа

Доверието към Тръмп спада до най-ниско ниво от завръщането му в Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подкрепата на американците за президента Доналд Тръмп е достигнала най-ниската си стойност от повторното му встъпване в длъжност през януари миналата година, показват данни от ново проучване на Ройтерс/Ипсос, предава БТА.

Според анкетата одобрението за Тръмп е намаляло от 40% в предходното изследване до 36% в последното, проведено между 20 и 23 март. Основните причини за този спад са рязкото поскъпване на горивата вследствие на конфликта с Иран и увеличените разходи за живот - теми, които бяха ключови в предизборната му кампания през 2024 г., отбелязва Ройтерс.

Едва една четвърт от анкетираните - около 25% - одобряват политиките на президента за справяне с инфлацията.

В същото време подкрепата сред привържениците на Републиканската партия остава сравнително стабилна. Само 20% от републиканците изразяват неодобрение към представянето на Тръмп като държавен глава. Въпреки това делът на тези, които не одобряват действията му за ограничаване на инфлацията, се е увеличил със 7 процентни пункта и достига 34%.

След встъпването си в длъжност рейтингът на Тръмп е бил около 47%, а през по-голямата част от миналото лято се е задържал приблизително на ниво от 40%.

Спадът в доверието се свързва и с военния конфликт в Иран, като се има предвид, че Тръмп се завърна в Белия дом с обещания да избягва външни военни ангажименти.

Делът на американците, които подкрепят ударите срещу Иран, също е намалял - от 37% в предишното проучване до 35% в настоящото. В същото време неодобрението се е увеличило от 59% до 61%.

Изследването на Ройтерс/Ипсос е проведено онлайн сред 1272 пълнолетни граждани от различни части на САЩ, като статистическата грешка е в рамките на плюс-минус 3%.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 7 Отговор
    За всички е ясно, че ако не служим на интресите на Тръмп и на Израел, те ще ни унищожат, както руснаците трепят укрите!
    Така че, по-добре да се съобразяваме напълно с нарежданията от Вашингтон и да си гарантираме живота!

    Коментиран от #11

    20:58 24.03.2026

  • 2 Поговорка???

    8 2 Отговор
    Човек като остарява помъдрява. Стареца Тръмп е изключение.

    21:00 24.03.2026

  • 3 Наблюдател

    6 1 Отговор
    Снощи след силен взрив изгоря и даже още гори най-голямата рафинерия в Тексас в Порт Артур.
    Тя беше единствената способна да обработва тежкия венецуелски петрол. Изгоря и една огромна култува сграда също в Тексас - съдебна палата.
    В щатите започват да се случват странни неща!
    Явно в подкрепа на Тръмп....хаха!

    21:01 24.03.2026

  • 4 Наритай Бг копейка

    2 3 Отговор
    Абе, ние да наритаме нашите копейки, пък другите да се оправят!

    Коментиран от #8, #10

    21:03 24.03.2026

  • 5 сьилвс

    3 0 Отговор
    Нааасра се Дони. И той като Байпън се нааарса много лошо, ама още повече се размириса. В целия свят цените полудяха заради тоя дъртия пръдльо и вече е политически труп. Още не знае ама е чао. Лошото е че в цял свят са все такива дето лъжат и крадат повече и от циганите. Слава на Господ Иисус Христос вече е дърт този палячо.

    21:03 24.03.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    По Данни на укроСМИ - руските войски са на 14 км от град Запорожие

    21:04 24.03.2026

  • 7 Крайно

    2 0 Отговор
    време е и психиатрите да се произнесат по темата.

    21:04 24.03.2026

  • 8 Бай Ганьо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наритай Бг копейка":

    За нашите копейки остава бибека

    21:06 24.03.2026

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Киев е на 3 МЯСТО по продажби на БЕНТЛИ- та

    21:06 24.03.2026

  • 10 Украинска копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наритай Бг копейка":

    Руснаците вече ни наритаха , затова сме тук в България.

    21:07 24.03.2026

  • 11 Мдаа...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Червей...

    21:07 24.03.2026

  • 12 Онзи

    1 0 Отговор
    Нормално, като си избират 80 + за президенти. Е,. Той още няма 80+.Откачалки, подпалиха Света.

    21:08 24.03.2026

  • 13 Мдаа

    1 0 Отговор
    Фактите започват да излизат на вече:

    U.S. Air Force Magazine: At least 20 U.S. Air Force aircraft were damaged or destroyed during the three-week war in Iran.

    21:09 24.03.2026