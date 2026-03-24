Доверието към Тръмп спада до най-ниско ниво от завръщането му в Белия дом

Подкрепата на американците за президента Доналд Тръмп е достигнала най-ниската си стойност от повторното му встъпване в длъжност през януари миналата година, показват данни от ново проучване на Ройтерс/Ипсос, предава БТА.

Според анкетата одобрението за Тръмп е намаляло от 40% в предходното изследване до 36% в последното, проведено между 20 и 23 март. Основните причини за този спад са рязкото поскъпване на горивата вследствие на конфликта с Иран и увеличените разходи за живот - теми, които бяха ключови в предизборната му кампания през 2024 г., отбелязва Ройтерс.

Едва една четвърт от анкетираните - около 25% - одобряват политиките на президента за справяне с инфлацията.

В същото време подкрепата сред привържениците на Републиканската партия остава сравнително стабилна. Само 20% от републиканците изразяват неодобрение към представянето на Тръмп като държавен глава. Въпреки това делът на тези, които не одобряват действията му за ограничаване на инфлацията, се е увеличил със 7 процентни пункта и достига 34%.

След встъпването си в длъжност рейтингът на Тръмп е бил около 47%, а през по-голямата част от миналото лято се е задържал приблизително на ниво от 40%.

Спадът в доверието се свързва и с военния конфликт в Иран, като се има предвид, че Тръмп се завърна в Белия дом с обещания да избягва външни военни ангажименти.

Делът на американците, които подкрепят ударите срещу Иран, също е намалял - от 37% в предишното проучване до 35% в настоящото. В същото време неодобрението се е увеличило от 59% до 61%.

Изследването на Ройтерс/Ипсос е проведено онлайн сред 1272 пълнолетни граждани от различни части на САЩ, като статистическата грешка е в рамките на плюс-минус 3%.