Доверието към Тръмп спада до най-ниско ниво от завръщането му в Белия дом

Подкрепата на американците за президента Доналд Тръмп е достигнала най-ниската си стойност от повторното му встъпване в длъжност през януари миналата година, показват данни от ново проучване на Ройтерс/Ипсос, предава БТА.
Според анкетата одобрението за Тръмп е намаляло от 40% в предходното изследване до 36% в последното, проведено между 20 и 23 март. Основните причини за този спад са рязкото поскъпване на горивата вследствие на конфликта с Иран и увеличените разходи за живот - теми, които бяха ключови в предизборната му кампания през 2024 г., отбелязва Ройтерс.
Едва една четвърт от анкетираните - около 25% - одобряват политиките на президента за справяне с инфлацията.
В същото време подкрепата сред привържениците на Републиканската партия остава сравнително стабилна. Само 20% от републиканците изразяват неодобрение към представянето на Тръмп като държавен глава. Въпреки това делът на тези, които не одобряват действията му за ограничаване на инфлацията, се е увеличил със 7 процентни пункта и достига 34%.
След встъпването си в длъжност рейтингът на Тръмп е бил около 47%, а през по-голямата част от миналото лято се е задържал приблизително на ниво от 40%.
Спадът в доверието се свързва и с военния конфликт в Иран, като се има предвид, че Тръмп се завърна в Белия дом с обещания да избягва външни военни ангажименти.
Делът на американците, които подкрепят ударите срещу Иран, също е намалял - от 37% в предишното проучване до 35% в настоящото. В същото време неодобрението се е увеличило от 59% до 61%.
Изследването на Ройтерс/Ипсос е проведено онлайн сред 1272 пълнолетни граждани от различни части на САЩ, като статистическата грешка е в рамките на плюс-минус 3%.
1 Българин
Така че, по-добре да се съобразяваме напълно с нарежданията от Вашингтон и да си гарантираме живота!
20:58 24.03.2026
3 Наблюдател
Тя беше единствената способна да обработва тежкия венецуелски петрол. Изгоря и една огромна култува сграда също в Тексас - съдебна палата.
В щатите започват да се случват странни неща!
Явно в подкрепа на Тръмп....хаха!
21:01 24.03.2026
8 Бай Ганьо
До коментар #4 от "Наритай Бг копейка":За нашите копейки остава бибека
21:06 24.03.2026
10 Украинска копейка
До коментар #4 от "Наритай Бг копейка":Руснаците вече ни наритаха , затова сме тук в България.
21:07 24.03.2026
11 Мдаа...
До коментар #1 от "Българин":Червей...
21:07 24.03.2026
13 Мдаа
U.S. Air Force Magazine: At least 20 U.S. Air Force aircraft were damaged or destroyed during the three-week war in Iran.
21:09 24.03.2026