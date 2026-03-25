Близо 400 дрона са унищожени от руската противовъздушна отбрана тази нощ

Руското министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 389 украински дрона, предава БТА.
По данни на ведомството, действията са се провели в периода от 23:00 часа московско време на 24 март до 07:00 часа на 25 март. През този интервал дежурните системи са неутрализирали безпилотни летателни апарати от самолетен тип над редица области, сред които Брянска, Смоленска, Калужка, Курска, Тверска, Орловска, Белгородска, Тулска, Псковска, Новгородска, Вологодска и Ленинградска, както и в района на Москва.
Допълнително бе уточнено, че дронове са били свалени и над Кримския полуостров.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Калитко
Коментиран от #29
08:06 25.03.2026
2 си дзън
Уст-Луга, Приморск, Новоросийск, Дружба избомбени, нефтът 110 долара, а износ нет.
И агент Краснов не може да спаси крепостните
Коментиран от #4, #5, #9, #16, #20, #27
08:07 25.03.2026
3 Пич
Коментиран от #6, #7, #8
08:07 25.03.2026
4 Дрън дзън
До коментар #2 от "си дзън":Днес е сряда, нали каза, че си праззз само в петък?
08:09 25.03.2026
5 Козяче
До коментар #2 от "си дзън":Трябва да се лъже яко че да има за баничка нали а в същото време ни се реве от мъка.
08:10 25.03.2026
6 Интрига
До коментар #3 от "Пич":В русия интернет - нет, бензин - нет, денги - нет...
Коментиран от #10, #14, #18
08:10 25.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Зевзек
До коментар #2 от "си дзън":"нефтът 110 долара, а износ нет"
Не само че има износ ами е 3.8 пъти в повече - ти от къде мислиш че държавите се снабдяват с нефт след като протока е затворен или мисленето не ти се отдава.
08:14 25.03.2026
10 Пич
До коментар #6 от "Интрига":Чети, учи, ограмоти се, и ще говорим за сериозни работи!!! Засега спри да дишаш балони...
Коментиран от #15
08:15 25.03.2026
11 Зевзек
До коментар #8 от "Верно ли бре":Най ми е хубаво да слушам скимтенето на нашите козячета и как плюят в безсилна ярост - става ми едно блаааго.
08:16 25.03.2026
12 ОНЯ С ДРОНЯ
Спряха ли ?
08:16 25.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Козяче
До коментар #6 от "Интрига":Мъка а и трябва да се лъже възможно най яко че иначе кофите.
08:17 25.03.2026
15 Лепилар
До коментар #10 от "Пич":Сабалям рано си се надрусал .
Коментиран от #17
08:18 25.03.2026
16 Хахахахаха
До коментар #2 от "си дзън":. Клипчетата в Интернет друго говорят за свалените дронове, хахаха половин Украйна вчера гореше, ако така ги свалят нека да продължават хахахах
08:22 25.03.2026
17 Зевзек
До коментар #15 от "Лепилар":Не върви пропагандата с лъжи и се почва плюене по опонента ли - издава безсилна ярост. Обаче на мен ми става едно блаааго.
08:22 25.03.2026
18 Помнещ
До коментар #6 от "Интрига":"В русия интернет - нет, бензин - нет, денги - нет..."
И ракетите свършиха още през 2022 и се бият само с лопатки нали? Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри
08:25 25.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Свалиха укрите
До коментар #2 от "си дзън":ама първата вълна с макетите! Няколко часа след това при втората вълна, всичко е било в целта!
Прочети цялата информация! Дори Зеленски пак реве на мецдународните институции.
А и британските медии пишат че Британия вече пуска "сенчестите" танкери от Русия да преминават безпрепятствено край нея!
08:31 25.03.2026
21 Росен
Използват дирижабли, на височина 20 километра, като покриват 100 километра от фронта.
Коментиран от #25
08:31 25.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мишел
Коментиран от #30
08:37 25.03.2026
24 Факт
Уст-Луга е най-голямото руско пристанище на Балтийско море и второ по големина в страната след Новоросийск на Черно море. Горивните терминали на Уст-Луга изнасят за износ нефт, дизел, мазут, авиационен керосин и газьол.
Според данни на Reuters, износът на петрол през пристанището през 2025 г. е бил около 700 хил. барела на ден, а общият износ на нефтопродукти е достигнал 32,8 млн. тона.
Два дни по-рано украински дронове атакува най-голямото нефтено пристанище на Русия на Балтийско море - Приморск. В резултат доставките на петрол за външни пазари са били временно спрени както през Приморск, така и през Уст-Луга, въпреки че за атака с дронове срещу второто пристанище официално не беше съобщено.
Ударите с безпилотни апарати по нефтената инфраструктура на Русия затрудняват възможността на Москва да печели от глобалната енергийна криза, предизвикана от военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязват източници на Reuters.
Преди това на атаки с дронове нееднократно е попадало и пристанището Новоросийск, което в момента изостава от графика за товарене с около 10 дни. В резултат общият износ на петрол от пристанищата на Балтийско и Черно море през март може да спадне до 1,7 млн. барела на
08:40 25.03.2026
25 Пресен
До коментар #21 от "Росен":Дирижабли ли ?
А Комари от онези Бойните ?
08:41 25.03.2026
26 Мишел Дириленко
Коментиран от #31
08:45 25.03.2026
27 Мишел
До коментар #2 от "си дзън":Фантазираш детко, руският износ на нефт сега е рекорден по количества, при цени от месец 90-100$/барел Уралс - над 3 пъти по високи от санкционните.
Цената на Уралс вчера бе 100,27/барел
08:46 25.03.2026
28 Абе що не унищожават
09:23 25.03.2026
29 Лука
До коментар #1 от "Калитко":Как писа русия за господар като не може да победи Украйна ?
09:26 25.03.2026
30 Мишел
До коментар #23 от "Мишел":Продължение: Вчера над 1000 дрона Геран са атакували обекти в Украйна ( украински източници)
09:30 25.03.2026
31 Лука
До коментар #26 от "Мишел Дириленко":Рашистите да си пишат в рашистки сайтове ако могат !
09:31 25.03.2026