Близо 400 дрона са унищожени от руската противовъздушна отбрана тази нощ

Руското министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 389 украински дрона, предава БТА.

По данни на ведомството, действията са се провели в периода от 23:00 часа московско време на 24 март до 07:00 часа на 25 март. През този интервал дежурните системи са неутрализирали безпилотни летателни апарати от самолетен тип над редица области, сред които Брянска, Смоленска, Калужка, Курска, Тверска, Орловска, Белгородска, Тулска, Псковска, Новгородска, Вологодска и Ленинградска, както и в района на Москва.

Допълнително бе уточнено, че дронове са били свалени и над Кримския полуостров.