Новини
Свят »
Украйна »
Близо 400 дрона са унищожени от руската противовъздушна отбрана тази нощ
  Тема: Украйна

25 Март, 2026 08:04 857 31

  • дронове-
  • украйна-
  • противовъздушна отбрана-
  • русия

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, цитирано от ТАСС, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 389 украински дрона, предава БТА.

По данни на ведомството, действията са се провели в периода от 23:00 часа московско време на 24 март до 07:00 часа на 25 март. През този интервал дежурните системи са неутрализирали безпилотни летателни апарати от самолетен тип над редица области, сред които Брянска, Смоленска, Калужка, Курска, Тверска, Орловска, Белгородска, Тулска, Псковска, Новгородска, Вологодска и Ленинградска, както и в района на Москва.

Допълнително бе уточнено, че дронове са били свалени и над Кримския полуостров.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калитко

    12 6 Отговор
    Русия и Китай са новите господари на планетата,..!

    Коментиран от #29

    08:06 25.03.2026

  • 2 си дзън

    8 10 Отговор
    Укрите от вчера свалиха 1000.
    Уст-Луга, Приморск, Новоросийск, Дружба избомбени, нефтът 110 долара, а износ нет.
    И агент Краснов не може да спаси крепостните

    Коментиран от #4, #5, #9, #16, #20, #27

    08:07 25.03.2026

  • 3 Пич

    11 7 Отговор
    Вече дори не е интересно !!! Нищо не може да спре Русия !!! Следващата интрига ще дойде чак когато започне деленето на баницата!!!

    Коментиран от #6, #7, #8

    08:07 25.03.2026

  • 4 Дрън дзън

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Днес е сряда, нали каза, че си праззз само в петък?

    08:09 25.03.2026

  • 5 Козяче

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Трябва да се лъже яко че да има за баничка нали а в същото време ни се реве от мъка.

    08:10 25.03.2026

  • 6 Интрига

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    В русия интернет - нет, бензин - нет, денги - нет...

    Коментиран от #10, #14, #18

    08:10 25.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зевзек

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    "нефтът 110 долара, а износ нет"

    Не само че има износ ами е 3.8 пъти в повече - ти от къде мислиш че държавите се снабдяват с нефт след като протока е затворен или мисленето не ти се отдава.

    08:14 25.03.2026

  • 10 Пич

    6 15 Отговор

    До коментар #6 от "Интрига":

    Чети, учи, ограмоти се, и ще говорим за сериозни работи!!! Засега спри да дишаш балони...

    Коментиран от #15

    08:15 25.03.2026

  • 11 Зевзек

    9 15 Отговор

    До коментар #8 от "Верно ли бре":

    Най ми е хубаво да слушам скимтенето на нашите козячета и как плюят в безсилна ярост - става ми едно блаааго.

    08:16 25.03.2026

  • 12 ОНЯ С ДРОНЯ

    3 1 Отговор
    Отломките над УСТ ЛУГА

    Спряха ли ?

    08:16 25.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Козяче

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Интрига":

    Мъка а и трябва да се лъже възможно най яко че иначе кофите.

    08:17 25.03.2026

  • 15 Лепилар

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Сабалям рано си се надрусал .

    Коментиран от #17

    08:18 25.03.2026

  • 16 Хахахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    . Клипчетата в Интернет друго говорят за свалените дронове, хахаха половин Украйна вчера гореше, ако така ги свалят нека да продължават хахахах

    08:22 25.03.2026

  • 17 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Лепилар":

    Не върви пропагандата с лъжи и се почва плюене по опонента ли - издава безсилна ярост. Обаче на мен ми става едно блаааго.

    08:22 25.03.2026

  • 18 Помнещ

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Интрига":

    "В русия интернет - нет, бензин - нет, денги - нет..."

    И ракетите свършиха още през 2022 и се бият само с лопатки нали? Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри

    08:25 25.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Свалиха укрите

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    ама първата вълна с макетите! Няколко часа след това при втората вълна, всичко е било в целта!
    Прочети цялата информация! Дори Зеленски пак реве на мецдународните институции.
    А и британските медии пишат че Британия вече пуска "сенчестите" танкери от Русия да преминават безпрепятствено край нея!

    08:31 25.03.2026

  • 21 Росен

    5 1 Отговор
    Укрите са много изненадани как Русия много бързо възстанови интернет на фронта, след спиране на Старлинк

    Използват дирижабли, на височина 20 километра, като покриват 100 километра от фронта.

    Коментиран от #25

    08:31 25.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мишел

    4 1 Отговор
    От 24 часа върви на вълни най- мощната руска въздушна атака срещу украински военни, промишлени и инфраструктурни обекти . Напоследък това се случва все по често, защото руската армия готви пролетна офанзива.

    Коментиран от #30

    08:37 25.03.2026

  • 24 Факт

    1 1 Отговор
    В нощта на 25 март украински безпилотни летателни апарати са атакували морското пристанище Уст-Луга в Ленинградска област, съобщи губернаторът на региона Александър Дрозденко. По предварителни данни няма пострадали. На територията на пристанището е възникнал пожар.
    Уст-Луга е най-голямото руско пристанище на Балтийско море и второ по големина в страната след Новоросийск на Черно море. Горивните терминали на Уст-Луга изнасят за износ нефт, дизел, мазут, авиационен керосин и газьол.
    Според данни на Reuters, износът на петрол през пристанището през 2025 г. е бил около 700 хил. барела на ден, а общият износ на нефтопродукти е достигнал 32,8 млн. тона.
    Два дни по-рано украински дронове атакува най-голямото нефтено пристанище на Русия на Балтийско море - Приморск. В резултат доставките на петрол за външни пазари са били временно спрени както през Приморск, така и през Уст-Луга, въпреки че за атака с дронове срещу второто пристанище официално не беше съобщено.
    Ударите с безпилотни апарати по нефтената инфраструктура на Русия затрудняват възможността на Москва да печели от глобалната енергийна криза, предизвикана от военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, отбелязват източници на Reuters.
    Преди това на атаки с дронове нееднократно е попадало и пристанището Новоросийск, което в момента изостава от графика за товарене с около 10 дни. В резултат общият износ на петрол от пристанищата на Балтийско и Черно море през март може да спадне до 1,7 млн. барела на

    08:40 25.03.2026

  • 25 Пресен

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Росен":

    Дирижабли ли ?

    А Комари от онези Бойните ?

    08:41 25.03.2026

  • 26 Мишел Дириленко

    2 1 Отговор
    Укра ли е трябва да се мачка. Украйна премахната от картата за 2027!

    Коментиран от #31

    08:45 25.03.2026

  • 27 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Фантазираш детко, руският износ на нефт сега е рекорден по количества, при цени от месец 90-100$/барел Уралс - над 3 пъти по високи от санкционните.
    Цената на Уралс вчера бе 100,27/барел

    08:46 25.03.2026

  • 28 Абе що не унищожават

    1 0 Отговор
    Фабриките, дето ги произвеждат или логистиката, ако идват от чужбина? Ама че балъци. Ако удариш колоната или влака, който ги докарва в укра е много по добра защита. А и защо още има в Бандеристан "центрове на приемането на решенията", НС, правителство, президентска институция, министерства??? Рашаните не работят правилно, за това войната толкова много време се проточва.

    09:23 25.03.2026

  • 29 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Калитко":

    Как писа русия за господар като не може да победи Украйна ?

    09:26 25.03.2026

  • 30 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Продължение: Вчера над 1000 дрона Геран са атакували обекти в Украйна ( украински източници)

    09:30 25.03.2026

  • 31 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел Дириленко":

    Рашистите да си пишат в рашистки сайтове ако могат !

    09:31 25.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания