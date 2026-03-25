Гърция отбелязва Деня на независимостта с тържествени прояви

25 Март, 2026 09:57, обновена 25 Март, 2026 10:00

  • гърция-
  • деня на независимостта

Военни паради, салюти и богослужения в чест на 205-ата годишнина от революцията от 1821 г.

Гърция отбелязва Деня на независимостта с тържествени прояви - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

С редица официални събития в Атина и в други градове страната Гърция отбелязва днес своя национален празник - Деня на независимостта, цитирана от БТА.

Празникът на 25 март е посветен на 205-ата годишнина от началото на Гръцката революция от 1821 г. Датата има и допълнителна символика, тъй като съвпада с християнския празник Благовещение.

Честванията започнаха рано сутринта с 21 артилерийски салюта от хълма Ликавитос, съобщиха от Генералния щаб на националната отбрана. Военни оркестри традиционно изпълниха националния химн по централните улици на столицата.

В 8:00 часа местно време се състоя церемония по издигане на знамето на Акропола, която даде символичен старт на празничните събития за деня, информира гръцката обществена телевизия ЕРТ. По повод празника в митрополитската катедрала на Атина се отслужва и тържествена литургия от архиепископ Йероним II.

Кулминацията на честванията в Атина ще бъде военният парад от 11:00 часа, който ще премине пред Паметника на незнайния войн в присъствието на президента Константинос Тасулас, официални лица и граждани.

Празничният ден ще завърши с церемония на Акропола, съпроводена отново с артилерийски салюти от Ликавитос.

Тържества се провеждат в цялата страна, като единствено на остров Крит част от планираните паради са отменени заради очаквани проливни дъждове, съобщава телевизия Скай.


  • 1 Абе и от тия ли

    2 2 Отговор
    Не зависи нищо? Викаха "окси", "окси".. против урсуловият-Каян съюз и кво стана?
    Спряха парите им, взеха им островите и до тука с "независимостта"!

    Коментиран от #4

    10:08 25.03.2026

  • 2 И От що сте независими🤣🤣🤣🤣

    2 3 Отговор
    И тея там като бегето празнували независими били🤣🤣🤣🤣🤣

    10:08 25.03.2026

  • 3 Морски

    3 2 Отговор
    А как са получили независимоста си?Сами ли са си я извоювали или някой им е помогнал,не казвате?

    10:10 25.03.2026

  • 4 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абе и от тия ли":

    Кои острови са им взели?гърците се правиха намхитреци десетки години дърпакки заеми без да бачкат сега ес им е виновен...само има една лека подробност гърците не са будали и знаят поне за сега много добре какъв им е интереса.

    10:13 25.03.2026

  • 5 Мартин Картофски 🥔

    0 3 Отговор
    Гърция ще се оправи, ние да му мислим, ако не изберем и този път Възраждане.
    Пейпал и Револют, напоследък не дарявате. За Пейтриън да не говорим. Засрамете се. Имате пари за хляб от ГМО пшеница или мляко от норки, но нямате пари, за да подкрепите свободната журналистика.
    Как спите нощно време питам аз и моят екип монтажисти и оператори?

    Коментиран от #6

    10:26 25.03.2026

  • 6 Манол от Чуричене

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мартин Картофски 🥔":

    Пътят на възраждане вече го минахме от 1944 до 1989 година и видяхме, че води до бунището. Не, мерси, от ЕС и НАТО по - хубаво няма.
    Тия, които не са съгласни, моля вървете в Москва, да видите рая.

    10:44 25.03.2026

  • 7 Хмм

    1 0 Отговор
    и от кого са извоювали независомостта си, ами идете в Гърция ще ви кажат - Освобождение на Гърция от турците

    10:45 25.03.2026

  • 8 Голямата сметка

    0 0 Отговор
    Ядоха пиха и тръгнаха да бягат със сметката.

    10:53 25.03.2026

  • 9 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 0 Отговор
    😱Бяха византийци,станаха гърци. 🥳🤡

    11:02 25.03.2026

