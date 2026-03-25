Гърция отбелязва Деня на независимостта с тържествени прояви

С редица официални събития в Атина и в други градове страната Гърция отбелязва днес своя национален празник - Деня на независимостта, цитирана от БТА.

Празникът на 25 март е посветен на 205-ата годишнина от началото на Гръцката революция от 1821 г. Датата има и допълнителна символика, тъй като съвпада с християнския празник Благовещение.

Честванията започнаха рано сутринта с 21 артилерийски салюта от хълма Ликавитос, съобщиха от Генералния щаб на националната отбрана. Военни оркестри традиционно изпълниха националния химн по централните улици на столицата.

В 8:00 часа местно време се състоя церемония по издигане на знамето на Акропола, която даде символичен старт на празничните събития за деня, информира гръцката обществена телевизия ЕРТ. По повод празника в митрополитската катедрала на Атина се отслужва и тържествена литургия от архиепископ Йероним II.

Кулминацията на честванията в Атина ще бъде военният парад от 11:00 часа, който ще премине пред Паметника на незнайния войн в присъствието на президента Константинос Тасулас, официални лица и граждани.

Празничният ден ще завърши с церемония на Акропола, съпроводена отново с артилерийски салюти от Ликавитос.

Тържества се провеждат в цялата страна, като единствено на остров Крит част от планираните паради са отменени заради очаквани проливни дъждове, съобщава телевизия Скай.