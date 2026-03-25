Гърция отбелязва Деня на независимостта с тържествени прояви

С редица официални събития в Атина и в други градове страната Гърция отбелязва днес своя национален празник - Деня на независимостта, цитирана от БТА.
Празникът на 25 март е посветен на 205-ата годишнина от началото на Гръцката революция от 1821 г. Датата има и допълнителна символика, тъй като съвпада с християнския празник Благовещение.
Честванията започнаха рано сутринта с 21 артилерийски салюта от хълма Ликавитос, съобщиха от Генералния щаб на националната отбрана. Военни оркестри традиционно изпълниха националния химн по централните улици на столицата.
В 8:00 часа местно време се състоя церемония по издигане на знамето на Акропола, която даде символичен старт на празничните събития за деня, информира гръцката обществена телевизия ЕРТ. По повод празника в митрополитската катедрала на Атина се отслужва и тържествена литургия от архиепископ Йероним II.
Кулминацията на честванията в Атина ще бъде военният парад от 11:00 часа, който ще премине пред Паметника на незнайния войн в присъствието на президента Константинос Тасулас, официални лица и граждани.
Празничният ден ще завърши с церемония на Акропола, съпроводена отново с артилерийски салюти от Ликавитос.
Тържества се провеждат в цялата страна, като единствено на остров Крит част от планираните паради са отменени заради очаквани проливни дъждове, съобщава телевизия Скай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе и от тия ли
Спряха парите им, взеха им островите и до тука с "независимостта"!
Коментиран от #4
10:08 25.03.2026
2 И От що сте независими🤣🤣🤣🤣
10:08 25.03.2026
4 стоян георгиев
До коментар #1 от "Абе и от тия ли":Кои острови са им взели?гърците се правиха намхитреци десетки години дърпакки заеми без да бачкат сега ес им е виновен...само има една лека подробност гърците не са будали и знаят поне за сега много добре какъв им е интереса.
10:13 25.03.2026
5 Мартин Картофски 🥔
Пейпал и Револют, напоследък не дарявате. За Пейтриън да не говорим. Засрамете се. Имате пари за хляб от ГМО пшеница или мляко от норки, но нямате пари, за да подкрепите свободната журналистика.
Как спите нощно време питам аз и моят екип монтажисти и оператори?
Коментиран от #6
10:26 25.03.2026
6 Манол от Чуричене
До коментар #5 от "Мартин Картофски 🥔":Пътят на възраждане вече го минахме от 1944 до 1989 година и видяхме, че води до бунището. Не, мерси, от ЕС и НАТО по - хубаво няма.
Тия, които не са съгласни, моля вървете в Москва, да видите рая.
10:44 25.03.2026
