Хусите се включват във войната? Йеменските бунтовници заплашиха с нови атаки в Червено море

Подкрепяното от Иран движение на хусите в Йемен е готово да нанесе нови удари по корабоплаването в Червено море в знак на солидарност с Техеран, заяви високопоставен представител на групировката, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Подобен ход би задълбочил глобалната енергийна и икономическа криза, предизвикана от войната в Близкия изток. Ако хусите открият нов фронт, вероятна цел ще бъде стратегическият проток Баб ел Мандеб край бреговете на Йемен. Той стана особено важен след блокирането на Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.
Макар съюзнически на Иран групировки в Ливан и Ирак вече да участват в конфликта, тежко въоръжените хуси засега не са се включили пряко, въпреки че разполагат с възможности да атакуват държави от Персийския залив и да нарушат морския трафик около Арабския полуостров.
"Ние сме напълно военно подготвени с всички възможни варианти. Определянето на момента за действие зависи от ръководството. Ние следим развитието на събитията и ще знаем кога е подходящият момент", заяви лидер на хусите.
Той добави, че според групировката Иран засега се справя добре, но ако ситуацията се промени, те може да преразгледат позицията си.
Дипломати и анализатори смятат, че групировката изчаква момент за координирана намеса, който да окаже максимален натиск върху противниците на Техеран.
Иран също намекна за възможна ескалация в района на протока Баб ел Мандеб, ако бъде атакуван на собствена територия или по островите си, съобщи вчера полуофициалната иранска агенция Тасним, позовавайки се на представител на иранските въоръжени сили.
Протокът Баб ел Мандеб е южният вход към Червено море между Йемен и африканските държави Джибути и Еритрея. Той е един от най-важните маршрути за световната търговия, особено за транспортирането на петрол и горива от Персийския залив към Европа през Суецкия канал, както и за доставки към Азия, посочва Ройтерс.
14 Анани
Коментиран от #15, #25
20:30 26.03.2026
16 Малий
20:37 26.03.2026
18 бай Даньо
20:40 26.03.2026
19 Хм...
Така че, момиченца и момиченца посъберете си гориво, складираите си храна и вода поне за месец, заредете си аптечките, запасете се с дрехи. После си седнете на дyпeтaтa и си измислете качествен план Б.
Кой разбрал, разбрал.
20:42 26.03.2026
24 хаха
До коментар #17 от "Оня с коня":НАТО? Без Турция НАТО? Турците ги пиши бегали, щото при война с мосюлмани населението ще се вдигне срещу властта. Кой да воюва? 1000-2000 българи, 5-10000 немци, 50-60000 всичко армия без танкове, кораби(в момента от дваата на Великобритания два са в ремонт поне за 6м напред), самолети? Всичко се даде на Украйна, даже учебни машини и от музеите, няма снаряди, няма нищо в складовете. Армии отдавна няма- съкратени са да има повече да се харчи за зелена сделка, социални помощи и бюрокрация. Да, на хартия ЕС има примерно 500 000 човека, но от тях повече от 50-100 000 няма как да прати никъде, защото няма кой да пази държавите, няма и мунции, логистика, техника да ги подържа.
20:57 26.03.2026
25 Хуситата
До коментар #14 от "Анани":голям ще го кусат.
21:00 26.03.2026
27 СЕР СЕМ,
До коментар #8 от "Гого":ама нали чичо Дончо ги изтреби до крак?
21:06 26.03.2026
28 Перушан,
До коментар #26 от "Козаристан🐐":Пардон, коз яци.
21:07 26.03.2026
29 Анонимен
До коментар #26 от "Козаристан🐐":Никой не ви пречи да се уредите!
21:12 26.03.2026
33 Бог да те
До коментар #26 от "Козаристан🐐":Накажи безбожно същество!
Да гниеш в вечния адд с твоите плиятеле терористи!
21:23 26.03.2026
34 Файърфлай
До коментар #17 от "Оня с коня":Конски,наричаш Иран "самозабравили се". Назови едно,само едно нещо,в което се е самозабравил Иран? Вътрешното им положение си е тяхна,вътрешна работа.Тях ако ги нападат за това,нас трябва да ни изравнят със земята.А иначе,американците дошли от майна си Райна да трепят,Иран колкото може се защитава.И са 90 милиона !
21:25 26.03.2026
35 Файърфлай
До коментар #8 от "Гого":А на вас,разбирачи Гого, ще ви кажа едно-хусите,като бойци са си ЕМ.За разлика от европейските ТБГЛ армии.
21:40 26.03.2026
36 Омбре
До коментар #17 от "Оня с коня":С кое се е самозабравил, че се защитава ли? Ако не беше нападнат,нямаше това да се случи, или някак си не ти е гот да кажеш истината за тази криза.
21:45 26.03.2026
