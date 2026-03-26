Хусите се включват във войната? Йеменските бунтовници заплашиха с нови атаки в Червено море

Подкрепяното от Иран движение на хусите в Йемен е готово да нанесе нови удари по корабоплаването в Червено море в знак на солидарност с Техеран, заяви високопоставен представител на групировката, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Подобен ход би задълбочил глобалната енергийна и икономическа криза, предизвикана от войната в Близкия изток. Ако хусите открият нов фронт, вероятна цел ще бъде стратегическият проток Баб ел Мандеб край бреговете на Йемен. Той стана особено важен след блокирането на Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.

Макар съюзнически на Иран групировки в Ливан и Ирак вече да участват в конфликта, тежко въоръжените хуси засега не са се включили пряко, въпреки че разполагат с възможности да атакуват държави от Персийския залив и да нарушат морския трафик около Арабския полуостров.

"Ние сме напълно военно подготвени с всички възможни варианти. Определянето на момента за действие зависи от ръководството. Ние следим развитието на събитията и ще знаем кога е подходящият момент", заяви лидер на хусите.

Той добави, че според групировката Иран засега се справя добре, но ако ситуацията се промени, те може да преразгледат позицията си.

Дипломати и анализатори смятат, че групировката изчаква момент за координирана намеса, който да окаже максимален натиск върху противниците на Техеран.

Иран също намекна за възможна ескалация в района на протока Баб ел Мандеб, ако бъде атакуван на собствена територия или по островите си, съобщи вчера полуофициалната иранска агенция Тасним, позовавайки се на представител на иранските въоръжени сили.

Протокът Баб ел Мандеб е южният вход към Червено море между Йемен и африканските държави Джибути и Еритрея. Той е един от най-важните маршрути за световната търговия, особено за транспортирането на петрол и горива от Персийския залив към Европа през Суецкия канал, както и за доставки към Азия, посочва Ройтерс.