Хусите се включват във войната? Йеменските бунтовници заплашиха с нови атаки в Червено море

Хусите се включват във войната? Йеменските бунтовници заплашиха с нови атаки в Червено море

26 Март, 2026 20:19 2 885 41

Дипломати и анализатори смятат, че групировката изчаква момент за координирана намеса, който да окаже максимален натиск върху противниците на Техеран

Хусите се включват във войната? Йеменските бунтовници заплашиха с нови атаки в Червено море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Подкрепяното от Иран движение на хусите в Йемен е готово да нанесе нови удари по корабоплаването в Червено море в знак на солидарност с Техеран, заяви високопоставен представител на групировката, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Подобен ход би задълбочил глобалната енергийна и икономическа криза, предизвикана от войната в Близкия изток. Ако хусите открият нов фронт, вероятна цел ще бъде стратегическият проток Баб ел Мандеб край бреговете на Йемен. Той стана особено важен след блокирането на Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.

Макар съюзнически на Иран групировки в Ливан и Ирак вече да участват в конфликта, тежко въоръжените хуси засега не са се включили пряко, въпреки че разполагат с възможности да атакуват държави от Персийския залив и да нарушат морския трафик около Арабския полуостров.

"Ние сме напълно военно подготвени с всички възможни варианти. Определянето на момента за действие зависи от ръководството. Ние следим развитието на събитията и ще знаем кога е подходящият момент", заяви лидер на хусите.

Той добави, че според групировката Иран засега се справя добре, но ако ситуацията се промени, те може да преразгледат позицията си.

Дипломати и анализатори смятат, че групировката изчаква момент за координирана намеса, който да окаже максимален натиск върху противниците на Техеран.

Иран също намекна за възможна ескалация в района на протока Баб ел Мандеб, ако бъде атакуван на собствена територия или по островите си, съобщи вчера полуофициалната иранска агенция Тасним, позовавайки се на представител на иранските въоръжени сили.

Протокът Баб ел Мандеб е южният вход към Червено море между Йемен и африканските държави Джибути и Еритрея. Той е един от най-важните маршрути за световната търговия, особено за транспортирането на петрол и горива от Персийския залив към Европа през Суецкия канал, както и за доставки към Азия, посочва Ройтерс.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Крали Марко

    43 3 Отговор
    А не като НАТО, брат за брата

    20:22 26.03.2026

  • 2 Бла бла бла

    5 21 Отговор
    Ройтерс

    20:23 26.03.2026

  • 3 Българка

    67 4 Отговор
    Кравите си създадоха много врагове. Разчекнаха се от зор.

    Коментиран от #11

    20:24 26.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 С две думи

    33 3 Отговор
    Пропагандата търси начин за ескалация на конфликта за да може грантовете да не спират.

    20:24 26.03.2026

  • 6 Шака Зулу

    46 4 Отговор
    Бягай чичо Дончо , бягай че скоро и твоите ще те ритат

    20:26 26.03.2026

  • 7 Марената

    13 8 Отговор
    Пак предположения от някой си без покритие.

    20:26 26.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Овчарник

    24 6 Отговор
    Ако един ден роботите тръгнат срещу човеците аз лично заставам на страната на машините,да мачкат яко че да може планетата животните,дърветата да си починат малко от човешката раса....!

    20:27 26.03.2026

  • 10 Дзак

    15 0 Отговор
    Провокатора от факти.бг развява байрака!

    20:28 26.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 НПО и т.н.

    17 3 Отговор
    Никога до сега няма име или човек зад “ достоверната информация” която всеки ден разпалва въображението на читателите. Никога до сега. А така. А вие се сетете сами.

    20:29 26.03.2026

  • 13 Звездоброец

    45 2 Отговор
    Хуси, не ви познавам , но поздравления за вас ! Удряйте безмилостно ! Успех !

    20:30 26.03.2026

  • 14 Анани

    36 1 Отговор
    Хуситата са опасни.

    Коментиран от #15, #25

    20:30 26.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Малий

    5 35 Отговор
    Новите братушки на русофилите,заедно с чалмите от Иран

    20:37 26.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 бай Даньо

    22 1 Отговор
    Хусите съвеста на тоя свят! Срам за "демократичина" Европа!

    20:40 26.03.2026

  • 19 Хм...

    32 4 Отговор
    Иран вече отряза от "цивилизованите" 20% от нужните им енергоресурси, унищожи всички бази на сащ в региона и предизвика щети за трилиони на арабските подлоги. Хусите могат да отрежат още 10% от енергоносителите, една трета от контейнерния превоз и да досъсипят инфраструктурата и съюзниците на сащ на арабския полуостров.

    Така че, момиченца и момиченца посъберете си гориво, складираите си храна и вода поне за месец, заредете си аптечките, запасете се с дрехи. После си седнете на дyпeтaтa и си измислете качествен план Б.
    Кой разбрал, разбрал.

    20:42 26.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 боико борисоф

    24 1 Отговор
    еиии заради тези мръсни евреиии и американци ще стане трета световна вооина това е напаст за света

    20:48 26.03.2026

  • 23 дядо дръмпир

    2 15 Отговор
    те хусите са като просиянците ,лесно предвидими и с двата крака в трапа изкопан от евреите.

    20:50 26.03.2026

  • 24 хаха

    16 2 Отговор

    До коментар #17 от "Оня с коня":

    НАТО? Без Турция НАТО? Турците ги пиши бегали, щото при война с мосюлмани населението ще се вдигне срещу властта. Кой да воюва? 1000-2000 българи, 5-10000 немци, 50-60000 всичко армия без танкове, кораби(в момента от дваата на Великобритания два са в ремонт поне за 6м напред), самолети? Всичко се даде на Украйна, даже учебни машини и от музеите, няма снаряди, няма нищо в складовете. Армии отдавна няма- съкратени са да има повече да се харчи за зелена сделка, социални помощи и бюрокрация. Да, на хартия ЕС има примерно 500 000 човека, но от тях повече от 50-100 000 няма как да прати никъде, защото няма кой да пази държавите, няма и мунции, логистика, техника да ги подържа.

    20:57 26.03.2026

  • 25 Хуситата

    1 15 Отговор

    До коментар #14 от "Анани":

    голям ще го кусат.

    21:00 26.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СЕР СЕМ,

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гого":

    ама нали чичо Дончо ги изтреби до крак?

    21:06 26.03.2026

  • 28 Перушан,

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Козаристан🐐":

    Пардон, коз яци.

    21:07 26.03.2026

  • 29 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Козаристан🐐":

    Никой не ви пречи да се уредите!

    21:12 26.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бог да те

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Козаристан🐐":

    Накажи безбожно същество!
    Да гниеш в вечния адд с твоите плиятеле терористи!

    21:23 26.03.2026

  • 34 Файърфлай

    12 1 Отговор

    До коментар #17 от "Оня с коня":

    Конски,наричаш Иран "самозабравили се". Назови едно,само едно нещо,в което се е самозабравил Иран? Вътрешното им положение си е тяхна,вътрешна работа.Тях ако ги нападат за това,нас трябва да ни изравнят със земята.А иначе,американците дошли от майна си Райна да трепят,Иран колкото може се защитава.И са 90 милиона !

    21:25 26.03.2026

  • 35 Файърфлай

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гого":

    А на вас,разбирачи Гого, ще ви кажа едно-хусите,като бойци са си ЕМ.За разлика от европейските ТБГЛ армии.

    21:40 26.03.2026

  • 36 Омбре

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "Оня с коня":

    С кое се е самозабравил, че се защитава ли? Ако не беше нападнат,нямаше това да се случи, или някак си не ти е гот да кажеш истината за тази криза.

    21:45 26.03.2026

  • 37 Анонимен

    8 1 Отговор
    Солидарността е на лице.Целят народ на героичните хуси ще се включи във войната до изтреблението на окупаторите.

    21:48 26.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Стивън Дарси...

    6 1 Отговор
    Ч@футско-краввшкия кошмар в Персийския залив и региона на Близкия изток тепърва започва,досега персите и съюзниците им само загряваха...

    00:21 27.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Нема лошо!

    1 0 Отговор
    Хусите щели да се намесят! Е този път няма да им се размине на тия про..шля..ци, Тръмп ще ги размаже...

    10:07 27.03.2026