Скъпа война! В ударите срещу Иран са унищожени или повредени американски военни активи за милиарди долари

Откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по хиляди цели в Иран преди повече от три седмици, високотехнологично военно оборудване на стойност милиарди долари е загубено или значително повредено, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", цитиран от БТА.
Американският всекидневник отбелязва, че по-голямата част от щетите на земята са причинени от ирански балистични ракети и дронове.
Щетите от бойните действия и възстановяването на загубите през първите три седмици на войната вероятно ще струват приблизително между 1,4 и 2,9 млрд. долара, според Илейн Маккъскър, висш служител по бюджета на Пентагона по време на първата администрация на Тръмп, която е следила разходите за конфликта за Американския институт за предприемачество. По-високата оценка включва щети по катарски радар, разположен в американска военновъздушна база в страната.
Ето някои от оръжията и платформите, които Пентагонът вероятно би се опитал да замени в искането за допълнителни разходи за Иран на стойност 200 милиарда долара , което изпрати до Белия дом.
Кувейтски изтребител Ф/A-18 Хорнет погрешка свали три американски Ф-15E Страйк ийгъл на 1 март - всичките шест членове на екипажите катапултираха безопасно. Днес нов модел Ф-15 струва около 100 млн. долара.
Американски изтребител Ф-35A Лайтнинг II извършил аварийно кацане на 19 март, а пилотът му е в стабилно състояние. Иран твърди, че е стрелял по самолета. Ф-35A струва около 82,5 млн. долара.
Шест членове на екипажа на самолет-цистерна KC-135 Стратотанкер на ВВС загинаха, когато самолетът им се разби след сблъсък с друг KC-135 над Ирак на 12 март. Още пет KC-135 бяха повредени по време на ирански ракетен удар по военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия. Повредените самолети се ремонтират.
"Боинг"не е произвеждал KC-135 от 60-те години на миналия век, така че Военновъздушните сили най-вероятно ще заменят изгубения самолет с KC-46 "Пегасъс", самолет-цистерна, базиран на модифициран пътнически самолет 767. KC-46 струва около 165 милиона долара .
Повече от десет дрона MКю-9 Рийпър са загубени от началото на войната. Това включва най-малко осем свалени от ирански ракети, три унищожени на земята от ирански ракети и един свален погрешка от държава от Персийския залив. Допълнителни бройки "Риъйпър"-и са повредени. MКю-9 на ВВС, които струват най-малко 16 млн. долара всеки, вече не се произвеждат от "Дженерал Атомикс". По-новите модели дронове MКю-9Би "СкайГардиън" се произвеждат за САЩ и техните съюзници, като струват около 30 млн. долара всеки.
Въпреки че не е повреден в бой, на 12 март на самолетоносача "Джералд Р. Форд" избухва пожар. Пожарът е започнал в основното перално помещение и се е разпространил към други части на кораба, включително спалните помещения на моряците. Корабът сега е в пристанището в залива Суда в Гърция, където ще бъде ремонтиран .
Иран удари радар АН/ТРИ-2 (AN/TPY-2), който е част от противоракетната отбранителна батарея ТААД (THAAD) в Йордания. Радарът, който се използва за проследяване на балистични ракети, струва най-малко 300 млн. долара.
Иран е атакувал и радари, комуникационни и противовъздушни отбранителни системи в Катар, Обединените арабски емирства, Йордания, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия, включително повреди катарския радар за ранно предупреждение АН/ФПС-132 (AN/FPS-132) във военновъздушната база "Ал Удейд". Радарът, който може да проследява няколко цели едновременно, струва около 1 млрд. долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо Дончо
18:15 27.03.2026
2 Горките
18:16 27.03.2026
3 авантгард
Разбира се разпределени към няколкото големи фирми от военната им индустрия.
Клетите американци данъкоплатци....
Коментиран от #30, #66
18:16 27.03.2026
4 8888
18:17 27.03.2026
5 Тръмпоче Тръмпоче
18:17 27.03.2026
6 Реалист
Коментиран от #15
18:17 27.03.2026
7 Имат пари угаждат си
Коментиран от #12, #13
18:17 27.03.2026
8 Хахаха хахаха
18:18 27.03.2026
9 Само питам
18:19 27.03.2026
10 Ново пет
Коментиран от #19
18:19 27.03.2026
11 жик так
18:20 27.03.2026
12 авантгард
До коментар #7 от "Имат пари угаждат си":Парите им едва стигат да плащат само лихвите по дълга си и виж на графика растежа му, неспасяемо.
И всяка гофина есента обявяват фалит на публичните финанси та едва едва измолват още дълг за да продължи държавата им да работи.
Чудо и приказ!
18:21 27.03.2026
13 Човека КоZа
До коментар #7 от "Имат пари угаждат си":Само това ли успяха да създадат двете гънки на мозъка?😅
18:21 27.03.2026
14 Щерев
18:21 27.03.2026
15 Пак аз
До коментар #6 от "Реалист":Не съм съгласен с войната в Иран,но идиотите чакат САЩ да издъхне над 100 години.Няма да го дочакате.Виж че руската кочина няма пари да си плати интернета и Старлинка.
Коментиран от #34
18:21 27.03.2026
16 Здравей
18:22 27.03.2026
17 В афганистан
18:22 27.03.2026
18 Тръмпоча
18:24 27.03.2026
19 Ами
До коментар #10 от "Ново пет":Аятоласите вече няма какво да ядат.Иначе са си добре.
18:24 27.03.2026
20 КОЙ ДА ЗНАЙ
Коментиран от #33
18:25 27.03.2026
21 Сатана Z
Че Иран трябва да бъде лишен от възможността да разработва ядрени оръжия.
И така, през 2015 г. Иран сключи официално споразумение, с което се ангажира да не разработва ядрени оръжия и допусна западни наблюдатели в страната в замяна на облекчаване на санкциите.
А през 2018 г. Тръмп се оттегли от споразумението. Въпреки това, фетва, забраняваща разработването на ядрени оръжия, все още беше в сила.
Нито МААЕ, нито американското разузнаване потвърдиха, че Иран разработва ядрени оръжия.
Освен това, преговорите продължиха, докато САЩ и Израел не нападнаха Иран.
Коментиран от #28
18:26 27.03.2026
22 ААА,ааа
Бъди по-точен, акуретен и осведомен.
Коментиран от #42
18:26 27.03.2026
23 Дедо Дони хвърляйки кърпата
18:26 27.03.2026
24 Споко
Коментиран от #38
18:27 27.03.2026
25 Ами
18:27 27.03.2026
26 Озадачен
Коментиран от #32, #63
18:27 27.03.2026
27 Ха-ха,
Коментиран от #29
18:27 27.03.2026
28 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #21 от "Сатана Z":За кво ли е на аятоласите. Сега ша им вземат и урана и петрола.
18:28 27.03.2026
29 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #27 от "Ха-ха,":Разкатаха ги...скоро ша ги довършат. И свинарите от Русия нема да ги отърват.
Коментиран от #35, #39
18:29 27.03.2026
30 Буш младши
До коментар #3 от "авантгард":- Донт уори. Ще нахлуя в територийката ви като инвеститор. Марионетното ви правителство ще ме прегърне и ще ви каже да ми целувате ръцете. Аз ще ви разкопая цялата земя в търсене на редки метали и шистов газ. Здраво дърво няма да ви оставя, за да трупам печалби. Търсете си нова земя. Тази съм си я заплюл за мръсен бизнес.
18:30 27.03.2026
31 сащисан кравар
18:30 27.03.2026
32 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #26 от "Озадачен":Никой не краде повече от нас....от приватизацията та до днес.
18:30 27.03.2026
33 27032026
До коментар #20 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":Почистиха си двора от скрап и стари боеприпаси.
18:31 27.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 тъй ли...
До коментар #29 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":Мухъл, краварника приключи. Иран е напълно боеспособен и янките не могат да си го обяснят. Затова не смеят да припарят в Ормузкия проток и молят НАТО да ги измъква от кашата им.
За Русия и дума не може да става. Целият свят видя стафидките на каубоите.
Коментиран от #40
18:32 27.03.2026
36 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
Коментиран от #48
18:32 27.03.2026
37 Гай Турий
18:33 27.03.2026
38 тъй ли...
До коментар #24 от "Споко":Дончо го биха иранците като чуждо ку4е.
18:34 27.03.2026
39 Георги
До коментар #29 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":тогава къв е тоя зор за мир дето го повтаря рижият всеки ден? Странно, че "разкатаните" са твърди против мир.
Коментиран от #43
18:34 27.03.2026
40 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #35 от "тъй ли...":Без Аятолах РУСКИ ПВО, ВВС, ФЛОТА.....бомбят им о.Харк и до....тук
Коментиран от #44
18:34 27.03.2026
41 Верно е
18:35 27.03.2026
42 тъй ли...
До коментар #22 от "ААА,ааа":Я пак!
Това е само националният им дълг.
Тотал дълг им е над 107 трилиона долара.
Коментиран от #45
18:35 27.03.2026
43 Стига бе
До коментар #39 от "Георги":Мир ...докато рамбовците дойдат...и ги почват....те и сега ги бомбят....
Коментиран от #46
18:36 27.03.2026
44 накуцващ самолетоносач
До коментар #40 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":- Абе, смляхме ги ние, та чак ми издъниха пералното. На рибарска гемия ме напрайха. Повече не припарвам до Ормуза.
Коментиран от #49
18:37 27.03.2026
45 Що ли
До коментар #42 от "тъй ли...":Още милиарди наливат в Сащ...фирми от Китай, Русия, Япония ЕС....
Коментиран от #47, #53
18:37 27.03.2026
46 Командо
До коментар #43 от "Стига бе":- Рамбо в момента го скрива на един дюнержия.
18:38 27.03.2026
47 тъй ли...
До коментар #45 от "Що ли":В сънищата ти. Приключи тази приказка. Сега западът налива пари в Китай и в Индия.
18:39 27.03.2026
48 Баба ти
До коментар #36 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":Ти си меко казано "единичен" - в превод от един чужд език, иначе с българската дума ще ме изтрият.
Коментиран от #55
18:39 27.03.2026
49 Самолетоносачите са там
До коментар #44 от "накуцващ самолетоносач":И бомбят Иран...къде го РУСКОТО ПВО,ВВС,ФЛОТ НА АЯТОЛАСИТЕ....прегазиха ги...
Коментиран от #56, #61
18:39 27.03.2026
50 Атина Палада
1- Изплащане на репарации
2- всичките американски бази в залива ,които вече са на скрап да се омитат...Без американски бази в залива..
3-- да не се бъркат във вътрешните работи на Иран..
Не се ли изпълнят тези условия ,САЩ продължава да яде к.ютека.
Коментиран от #54, #69
18:39 27.03.2026
51 Нищо им няма
Коментиран от #67
18:41 27.03.2026
52 мъко мисирска
пиши за БЪЛГАРИЯ какво ни вълнуват нас краварските активи? те интерсуват ли се от нас имаме ли пари какво да ядем?
18:42 27.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Викам кво става в
До коментар #50 от "Атина Палада":ЛАБОРАТОРИЯТА?
18:43 27.03.2026
55 Мен ме остави
До коментар #48 от "Баба ти":Важно е че Янките са попукали Аятоласите и нема да им простят....
18:44 27.03.2026
56 само питам
До коментар #49 от "Самолетоносачите са там":къде са там? във индийски окен или във кипът се крият? къде е това там
18:44 27.03.2026
57 Федералният
Няма проблем.
Коментиран от #62
18:44 27.03.2026
58 Русенец
Коментиран от #60
18:44 27.03.2026
59 Я пъ тоа
До коментар #53 от "Атина Палада":Кой ли прави оръжията срещу Путин. Кой ли дава технологии на Украйна...що ли ЕС е най голямата икономическа групировка в света....що от ИЗТОКА, ВСЕ НА ЗАПАД БЯГАТ....
Коментиран от #71
18:46 27.03.2026
60 Я по сериозно
До коментар #58 от "Русенец":САЩ БОМБЯТ ИРАН...кой ли е отстъпил, че нещо не са разбра....
Коментиран от #64
18:47 27.03.2026
61 тъй ли...
До коментар #49 от "Самолетоносачите са там":Самолетоносачите хвърлиха ремък в Ормузкия и сега единият е край Крит, а другият се прави на зает край Малайзия и Индонезия. Не четеш ли? Нямаш ли CNN?
Кой си мислиш, че свали 20-те щатски самолета над Иран? Да не са паднали от ято щъркели?
Не се правете на по-глухи, отколкото сте. Всичи слушаме и гледаме CNN, Евронюс и всякакви западни медии. Не се мисли за по-информиран - не си!
18:48 27.03.2026
62 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #57 от "Федералният":Федералният резерв е ЧАСТЕН... нули ти са набиват в...главата.
18:48 27.03.2026
63 оня с коня
До коментар #26 от "Озадачен":имаме пари във бг-то угажда ме си на власт имащоте
18:49 27.03.2026
64 Русенец
До коментар #60 от "Я по сериозно":Този, който дойде с таралежи под мишниците, биха го, напусна протока и сега моли за помощ.
Коментиран от #68
18:49 27.03.2026
65 ГОЛЕМ СМЕХ
18:50 27.03.2026
66 Абсолютно е така.
До коментар #3 от "авантгард":Дори дългът им е 36 трилиона долара, но това не е никакъв проблем. Икономиката им е голяма, по-точно най- голямата в света. Тези милиарди са им джобните за 2 дни, образно казано.:)
Коментиран от #74, #78
18:50 27.03.2026
67 Русенец
До коментар #51 от "Нищо им няма":Богати на дългове.
Коментиран от #70
18:50 27.03.2026
68 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #64 от "Русенец":Сащ са там и бомбят аятоласите с Израел....САЩ НЕ СА МОЛИ....той действа...
Коментиран от #77
18:52 27.03.2026
69 Голем смех
До коментар #50 от "Атина Палада":Мечтай си моме за здрав к...р.
18:53 27.03.2026
70 Не се заблуждавайте
До коментар #67 от "Русенец":Дълговете нямат значение, Приходите са важни, а САЩ имат наистина огромни приходи. Всъщност най-големите в света.
Коментиран от #76
18:53 27.03.2026
71 Атина Палада
До коментар #59 от "Я пъ тоа":Ха ха ха ,на Запад бягат такива като Мишо ш@мара ,а на Изток бягат такива като BASF ; концерна "Мерцедес" и много други подобни! Най големите данъкоплатци в Германия избягаха на Изток.
А оръжията ,които ЗападA даде на Украйна,разните му леопарди,джавелини, Пейтриъти ,ефки и пр.бараки само смалиха Украйна..Ако не бяха оръжията и курабиите на ЗападА ,сега Украйна щеше да си е 40 милионна цяла по територия и със стандарт на живот,какъвто беше преди да изяде западните курабийки .А тогава Украйна беше далеч с по висок жизнен стандарт от България
18:54 27.03.2026
72 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
18:54 27.03.2026
73 Още ли ви облъчват
До коментар #53 от "Атина Палада":с лъжи в пенсионерския клуб :)
18:55 27.03.2026
74 Русенец
До коментар #66 от "Абсолютно е така.":Икономиката на САЩ стартира силно, стана най-голямата преди десетилетия, като разчиташе на големите си суровинни добиви, организирано производство, нахлуващи умове от цял свят и търговски похвати.
Днес, делът на добивите в БВП на САЩ се е свил около 60 пъти, докато делът на услугите е нарастнал над 50 пъти.
Днес, САЩ вече не произвеждат и не добиват, а търгуват. САЩ ти продават Гугъл, Инстаграм, Фейсбук и т.н. В замяна ти вземат петрола, газта, редките метали и работната ръка.
Но!!!! Петролът и газта за покриване разточителните нужди на САЩ се оказаха дефицит, в условията на променящият се свят. Сега търсят страни с ресурси, да им "поднесат" демократичните си ценности. В Украйна ги пернаха през ръцете. За Гренландия ги предупредиха. Във Венецуела докопаха, но Иран ги ухапа.
Коментиран от #86
18:55 27.03.2026
75 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
Коментиран от #100
18:56 27.03.2026
76 Русенец
До коментар #70 от "Не се заблуждавайте":Грешиш. Важен е балансът между приходи и разходи. Часовникът за дълговете им в реално време, който всеки може да намери в нета, показва как приходите не смогват да им покрият разходите и дълговете растат с ужасна скорост.
18:58 27.03.2026
77 Русенец
До коментар #68 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":За сега спря да действа и почна да отлага. Ходи от врата на врата и иска НАТО да му помага.
Коментиран от #79
18:59 27.03.2026
78 Атина Палада
До коментар #66 от "Абсолютно е така.":Паветниче,ами САЩ нямат икономика бре:) Тръмп обещава,че ще започне да реиндустриализира тепърва САЩ! Те не произвеждат нищо! Всичко е внос от Китай.Даже и шапките им:)))
Говорителката на външното министерство на Китай се подигра с Тръмп:" Сложил шапка с надписа Мага ,а шапката произведена в Китай:)))
И копчетата на балтончетата им са от Китай и клечките за уШи са им китайски:)
Коментиран от #80, #84, #88
19:00 27.03.2026
79 Споко
До коментар #77 от "Русенец":Не бързай като пърле пред баща си...то не остана нищо за бомбене, ама ако много знаят аятоласите ша им треснат и рафинериите...
Коментиран от #81
19:01 27.03.2026
80 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #78 от "Атина Палада":Кой ли има по-силна икономика от САЩ, че нещо не са разбра....
Коментиран от #82, #90
19:02 27.03.2026
81 Русенец
До коментар #79 от "Споко":Заглавията на новините казват, че грешиш.
Тях ли да чета? Тебе ли да слушам?
19:02 27.03.2026
82 Русенец
До коментар #80 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Стига с тоя шовинистичен американизъм. Няма вечни империи. На всяка й идва края.... рано или късно.
Коментиран от #83, #87
19:03 27.03.2026
83 Я пъ тоа
До коментар #82 от "Русенец":Що ли още фирми наливат милиарди в САЩ, ако не си ги връщат.....
Коментиран от #95
19:04 27.03.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Пентагонът
19:04 27.03.2026
86 Напълно нормално е
До коментар #74 от "Русенец":безнесът да се насочва там където търсенето и печалбите са най- големи, а те са най-големи в ИТ сферата и високи технологии. 2026 година сме все пак, не може всички да се занимават с производство на чорапи :)))
Коментиран от #91, #98, #102
19:05 27.03.2026
87 Я пъ тоа
До коментар #82 от "Русенец":Кога САЩ "паднат"като световна сила....тогава ша говорим.
Коментиран от #105
19:05 27.03.2026
88 30 трилиона долара
До коментар #78 от "Атина Палада":малко ли ти се виждат или друго казаха в пенсионерския клуб :)))
Коментиран от #92
19:06 27.03.2026
89 стоян георгиев- стъки
19:07 27.03.2026
90 Атина Палада
До коментар #80 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Дори и Сомалия ! САЩ имат само печатница..
Коментиран от #93
19:08 27.03.2026
91 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #86 от "Напълно нормално е":Произвеждат от чорапи да космически оръжия....печалбите са огромни, затова китайски, руски, японски фирми и такива от ЕС наливат милиарди там.
19:08 27.03.2026
92 Атина Палада
До коментар #88 от "30 трилиона долара":Не,не са 30 трилиона..Дълга на САЩ е 39 трилиона.
Във фактически фалит са!
Коментиран от #96, #118
19:09 27.03.2026
93 Я пъ тая
До коментар #90 от "Атина Палада":Де и Путин да имаше такава печатница"
Коментиран от #107, #151
19:09 27.03.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Русенец
До коментар #83 от "Я пъ тоа":Всичко, което ползваш ти, а и потребителите в САЩ, е произведено в Азия. Това отговаря на въпроса, кой и къде си налива парите.
Коментиран от #99
19:11 27.03.2026
96 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #92 от "Атина Палада":То САЩ фалират от 250 години, ама СССР и СОЦА фалираха май...
19:11 27.03.2026
97 Моше Ник
Нема по-алчно племе от чи фут и те и слугите им от краварника!
19:11 27.03.2026
98 Атина Палада
До коментар #86 от "Напълно нормално е":Затова светът отиде в Китай! САЩ останаха в средновековието..
Коментиран от #103, #104, #111
19:11 27.03.2026
99 Я пъ тоа
До коментар #95 от "Русенец":Немам нищо от Китай....освен едни джапанки и една хавлия....
Коментиран от #106, #109
19:12 27.03.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Русенец
До коментар #86 от "Напълно нормално е":Както и неможе всички да сме актьори и певци.
Коментиран от #140
19:13 27.03.2026
103 Я пъ тоа
До коментар #98 от "Атина Палада":Гледам КИТАЙ ОТИВА в САЩ. и ЕС....Цели китайски квартали там и махали....що ли?????
Коментиран от #115
19:13 27.03.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Русенец
До коментар #87 от "Я пъ тоа":Вече усещат гравитационното притегляне по наклонената плоскост.
19:14 27.03.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Атина Палада
До коментар #93 от "Я пъ тая":Русия държи в ръцете си природните ресурси на нашата планета и не й е нужна печатница! А и печатницата й идва края.Не може да е вечна..Балона се пука.Това ще ти го каже всеки първокурсник .
Коментиран от #113, #124
19:15 27.03.2026
108 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
До коментар #100 от "Али Акбар Вилаяти":Прати САДДАМА да увисне на клона.....а КАДАФИТО го гръмнаха в една канавка.
19:15 27.03.2026
109 Русенец
До коментар #99 от "Я пъ тоа":Дори телефонът, от който пишеш, е с части от Азия бе, брато.
Коментиран от #114
19:15 27.03.2026
110 Ицо
19:15 27.03.2026
111 Китай вървят по
До коментар #98 от "Атина Палада":пътя на САЩ, копират ги във всичко, защото много добре виждат къде са огромните пари. Китайският БВП също има доминиращ дял на третичния сектор като този на САЩ. Не допускайте да ви лъжат, вредно е преди всичко за вас.
19:15 27.03.2026
112 Механик
19:16 27.03.2026
113 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #107 от "Атина Палада":Огромни ресурси не значи добър живот за руснаците....
Япония е плюнка по територия спрямо Русия, но къде, къде са по добре.
Коментиран от #117, #120
19:16 27.03.2026
114 Я пъ тоа
До коментар #109 от "Русенец":Пиша на компютър ПРАВЕЦ от времето на СОЦА.
19:18 27.03.2026
115 Атина Палада
До коментар #103 от "Я пъ тоа":В Вас освен чалми и Хиджаб,друго не виждам..А от САЩ всичко се изселва ..Само афроамериканците и н.ег.ре.тата остават ..
Коментиран от #116, #119
19:19 27.03.2026
116 Атина Палада
До коментар #115 от "Атина Палада":Поправка : В ЕС освен чалми и Хиджаб,друго не виждам.
Коментиран от #125
19:20 27.03.2026
117 Смех в блатото
До коментар #113 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Абре пррр делллл ,иди да видиш в колко големи жилища живеят японците и в какви капсули спят 🤣🤣🤣 ?
Коментиран от #121
19:21 27.03.2026
118 Ето и сама успя да
До коментар #92 от "Атина Палада":Стигнеш до истината. 36 трилиона е дълга, а годишния БВП на САЩ е 30 трилиона. Сега и сама можеш да си отговориш на въпроса, дали при такива огромни приходи, този дълг е от значение. Разбира се, че не.
Коментиран от #123, #152
19:22 27.03.2026
119 Клати Курти
До коментар #115 от "Атина Палада":Забрави латиносите ,в петият град по големина в Сащ където изкарах доста години са мнозинство .
19:23 27.03.2026
120 Атина Палада
До коментар #113 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ти дори не знаеш ,че добрият живот се определя от много фактори..В Русия населението има много по добър живот от населението в САЩ..
Коментиран от #122
19:25 27.03.2026
121 Я пъ тоа
До коментар #117 от "Смех в блатото":Ти.па иди в Русия да видиш в кви бараки живеят мужиците, с външни тоалетни и нема кво да "кушат"
Коментиран от #137
19:26 27.03.2026
122 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #120 от "Атина Палада":Затова в САЩ живеят близо 3,5 милиона руснаци...колко ли американци живеят в...Русия.
Коментиран от #130
19:27 27.03.2026
123 Атина Палада
До коментар #118 от "Ето и сама успя да":Разсмиваш ме....Какъв БВП,като САЩ не произвеждат нищо? Всичко са фиатни пари
Коментиран от #127, #128, #131
19:27 27.03.2026
124 За съжаление
До коментар #107 от "Атина Палада":на Русия приходите й от ресурси са крайно малко. Дори само една от 100- те най- големи американски фирми печели 2 повече от печалбата на Русия от всичките й ресурси. Тъжно за Русия, но е факт.
Коментиран от #142
19:28 27.03.2026
125 Я пъ тоа
До коментар #116 от "Атина Палада":В ЕС има всякакви и всичко....но в Русия са много повече чалмите....ама кой да знай...
Коментиран от #133, #139, #155
19:28 27.03.2026
126 Какво е
Коментиран от #129
19:29 27.03.2026
127 Произвеждат
До коментар #123 от "Атина Палада":самолети!
19:30 27.03.2026
128 Голем смех
До коментар #123 от "Атина Палада":САЩ ПРОИЗВЕЖДАТ ВСИЧКО.....но са тарикати...сега други работят и произвеждат за тях...и у нас натам вървят нещата.
Коментиран от #132
19:30 27.03.2026
129 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #126 от "Какво е":Най просто казано, АКТИВ е нещо от което можеш да правиш....пари.
19:31 27.03.2026
130 Атина Палада
До коментар #122 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Живеят 3 милиона евреи.Руски евреи..Не ги мисли евреите в САЩ! Обикновеното население ,работи и спи в кашоните по тротоарите ..Единствената страна в света сега на купонна система за хляб е САЩ!
Коментиран от #135
19:31 27.03.2026
131 Как така не прозивеждат нищо :)))
До коментар #123 от "Атина Палада":Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски клубове :)))
19:32 27.03.2026
132 Атина Палада
До коментар #128 от "Голем смех":Какво произвеждат САЩ ? Най напред те нямат образовано население...
Коментиран от #134
19:32 27.03.2026
133 Така де
До коментар #125 от "Я пъ тоа":Най голямата джамия в Европа е в....РУСИЯ.
19:32 27.03.2026
134 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #132 от "Атина Палада":Всички световни умове бегат в САЩ....що ли...
Коментиран от #141
19:33 27.03.2026
135 Я пъ тая
До коментар #130 от "Атина Палада":Спят където си искат....и в Русия спят навън....ама айде...особено пияниците.
19:35 27.03.2026
136 Дългът
Централните банки събират едни бележки-обещания и ги държат по чекмеджетата.
19:35 27.03.2026
137 Атина Палада
До коментар #121 от "Я пъ тоа":А ти видя ли на баш богаташите в САЩ картонените палати как изгоряха като факли? Нямали и канализация ..ха ха ха А обикновенните ги знаем- по тротоарите спят..
Коментиран от #143, #144
19:36 27.03.2026
138 ГОЛЕМ СМЕХ
19:37 27.03.2026
139 Я пъ тоа
До коментар #125 от "Я пъ тоа":В Париж,Лондон и Брюксел явно не си ходил муци 👅 ,да видиш къде са чалмите и къде има квартали с шариатски патрули 🤣🤣🍌🤣 .
19:37 27.03.2026
140 Така е, но фактите са факти
До коментар #102 от "Русенец":Просто ги коментираме. И Сащ и Китай се ориентират там, където са най-големите приходи - финанси, високи технологии и ИТ сфера.
Коментиран от #145
19:37 27.03.2026
141 Атина Палада
До коментар #134 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":Знам..Световният ум -Мишо шамара ха ха ха
Коментиран от #148
19:37 27.03.2026
142 По леко
До коментар #124 от "За съжаление":Руската икономика е четвъртата по големина в света по покупателен паритет.
Китайската е първата.
Коментиран от #146, #161
19:38 27.03.2026
143 Тех не ги мисли
До коментар #137 от "Атина Палада":Милиардите са им по сметките...ша са оправят....
Ама руския мужик нема да са оправи.
19:38 27.03.2026
144 Е, така вече
До коментар #137 от "Атина Палада":показвашq не само липса на аргументи, но и тотална немощ в спор, а това в комбинация със силно ограничени познания, не е никак добре :)))
Коментиран от #156
19:39 27.03.2026
145 Атина Палада
До коментар #140 от "Така е, но фактите са факти":Щото се ориентирани към финансите,затова и фалираха ха ха ха
Коментиран от #154
19:39 27.03.2026
146 Така ли
До коментар #142 от "По леко":Що руснаци и китайци бегат у САЩ, А. не обратното...Ама кой да знай.
Коментиран от #153
19:39 27.03.2026
147 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
19:40 27.03.2026
148 Така де
До коментар #141 от "Атина Палада":Именно той създаде СЕ дето бомбят Иран...голем смех.
19:42 27.03.2026
149 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
19:43 27.03.2026
150 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
19:45 27.03.2026
151 Путин фалира
До коментар #93 от "Я пъ тая":Бита карта е. Много ресурси и накрая потъна 😂
19:46 27.03.2026
152 Хубаво
До коментар #118 от "Ето и сама успя да":Обаче правителството на САЩ не разполага с този 30 трилионен БВП. То разполага само с част от него, която събира като данъци ежегодно. А то събира малко над 8 трилиона. А задълженията му са 36 трилиона. Ако така погледнеш числата, положението е трагично.
Само за лихви по този дълг правителството на САЩ плаща вече 1 трилион долара годишно - второто голямо перо в бюджета, след разходите за война.
19:47 27.03.2026
153 Човече
До коментар #146 от "Така ли":Провери колко души живеят в Китай и в Руската федерация и тогава пиши глупости.
Иди в селската кръчмата и там на местните обяснявай тезите си на чаша грозданка
19:51 27.03.2026
154 Ама тя Русия фалира заради
До коментар #145 от "Атина Палада":глупостта на Путин, а не заради САЩ. Вярно, че и те помогнаха малко, но и без налагането на санкции Русия пак щеше да си фалира, просто тя няма финансовия капацитет да издържи на дълга война.
Коментиран от #157
19:58 27.03.2026
155 В Русия са
До коментар #125 от "Я пъ тоа":25% мюсюлмани, 35 % християни и 40% атеисти
20:02 27.03.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Тази
До коментар #154 от "Ама тя Русия фалира заради":Простотия кой ти я каза. Първо - държавите не фалират. Няма такъв казус. Второ - дългът на Руската федерация е един от най-ниските в света - само 16% от БВП, докато на САЩ и ЕС се приближава до 100%.
Коментиран от #160
20:04 27.03.2026
158 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА
20:06 27.03.2026
159 Хаха
Милиони ще останат пак без заплати.
Положението с парите е сериозно в USA Plc
Ще им вдигат ударно данъците. Няма как да се разминат с това. Лихвите трябва да се плащат на братчедите им.
20:15 27.03.2026
160 Русия е с отрицателен търговски баланс
До коментар #157 от "Тази":от 4 години. Цивилните сектори на икономиката и цивилните заводи фалираха. Приходи няма или са минимални. Работят само военните заводи за танкове и ракети, но за да произвеждат ракети и танкове, средствата идват от държавния резерв за критични ситуации. Тази ситуация се нарича фалит.
Коментиран от #163
20:26 27.03.2026
161 Никога в историята
До коментар #142 от "По леко":Русия не е била четвърта икономическа сила- първи са САЩ, след тях Китай, след него е Германия, Япония, Индия и Великобритания. По времето на СССР може и да е била богата Русия, но това е било толкова отдавна, че повечето от нас не сме били родени :)
20:37 27.03.2026
162 Журналиста пише за деня не след време
20:40 27.03.2026
163 Чети БНБ бюлетина
До коментар #160 от "Русия е с отрицателен търговски баланс":Що не си гледаш паничката и колко сме закъсали тук с дефицита търговски и платежен.Колко външен дълг има Русия и колко ние?
20:43 27.03.2026
164 Абсурди
21:27 27.03.2026
165 бай Даньо
23:26 27.03.2026
166 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
00:34 28.03.2026