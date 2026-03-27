Скъпа война! В ударите срещу Иран са унищожени или повредени американски военни активи за милиарди долари

27 Март, 2026 18:12 3 695 166

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по хиляди цели в Иран преди повече от три седмици, високотехнологично военно оборудване на стойност милиарди долари е загубено или значително повредено, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", цитиран от БТА.

Американският всекидневник отбелязва, че по-голямата част от щетите на земята са причинени от ирански балистични ракети и дронове.

Щетите от бойните действия и възстановяването на загубите през първите три седмици на войната вероятно ще струват приблизително между 1,4 и 2,9 млрд. долара, според Илейн Маккъскър, висш служител по бюджета на Пентагона по време на първата администрация на Тръмп, която е следила разходите за конфликта за Американския институт за предприемачество. По-високата оценка включва щети по катарски радар, разположен в американска военновъздушна база в страната.

Ето някои от оръжията и платформите, които Пентагонът вероятно би се опитал да замени в искането за допълнителни разходи за Иран на стойност 200 милиарда долара , което изпрати до Белия дом.

Кувейтски изтребител Ф/A-18 Хорнет погрешка свали три американски Ф-15E Страйк ийгъл на 1 март - всичките шест членове на екипажите катапултираха безопасно. Днес нов модел Ф-15 струва около 100 млн. долара.

Американски изтребител Ф-35A Лайтнинг II извършил аварийно кацане на 19 март, а пилотът му е в стабилно състояние. Иран твърди, че е стрелял по самолета. Ф-35A струва около 82,5 млн. долара.

Шест членове на екипажа на самолет-цистерна KC-135 Стратотанкер на ВВС загинаха, когато самолетът им се разби след сблъсък с друг KC-135 над Ирак на 12 март. Още пет KC-135 бяха повредени по време на ирански ракетен удар по военновъздушната база "Принц Султан" в Саудитска Арабия. Повредените самолети се ремонтират.

"Боинг"не е произвеждал KC-135 от 60-те години на миналия век, така че Военновъздушните сили най-вероятно ще заменят изгубения самолет с KC-46 "Пегасъс", самолет-цистерна, базиран на модифициран пътнически самолет 767. KC-46 струва около 165 милиона долара .

Повече от десет дрона MКю-9 Рийпър са загубени от началото на войната. Това включва най-малко осем свалени от ирански ракети, три унищожени на земята от ирански ракети и един свален погрешка от държава от Персийския залив. Допълнителни бройки "Риъйпър"-и са повредени. MКю-9 на ВВС, които струват най-малко 16 млн. долара всеки, вече не се произвеждат от "Дженерал Атомикс". По-новите модели дронове MКю-9Би "СкайГардиън" се произвеждат за САЩ и техните съюзници, като струват около 30 млн. долара всеки.

Въпреки че не е повреден в бой, на 12 март на самолетоносача "Джералд Р. Форд" избухва пожар. Пожарът е започнал в основното перално помещение и се е разпространил към други части на кораба, включително спалните помещения на моряците. Корабът сега е в пристанището в залива Суда в Гърция, където ще бъде ремонтиран .

Иран удари радар АН/ТРИ-2 (AN/TPY-2), който е част от противоракетната отбранителна батарея ТААД (THAAD) в Йордания. Радарът, който се използва за проследяване на балистични ракети, струва най-малко 300 млн. долара.

Иран е атакувал и радари, комуникационни и противовъздушни отбранителни системи в Катар, Обединените арабски емирства, Йордания, Бахрейн, Кувейт и Саудитска Арабия, включително повреди катарския радар за ранно предупреждение АН/ФПС-132 (AN/FPS-132) във военновъздушната база "Ал Удейд". Радарът, който може да проследява няколко цели едновременно, струва около 1 млрд. долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Дончо

    67 8 Отговор
    Ноу проблем ше напечатаме още тоалетна хартия.

    18:15 27.03.2026

  • 2 Горките

    69 8 Отговор
    Краварци, кукли на конци на Сатанаху перучката.

    18:16 27.03.2026

  • 3 авантгард

    74 8 Отговор
    Бооооже, с над 30 и няколко ТРИЛИОНА дълг, колко ще се трогнат от няколко стотин милиарда.
    Разбира се разпределени към няколкото големи фирми от военната им индустрия.
    Клетите американци данъкоплатци....

    Коментиран от #30, #66

    18:16 27.03.2026

  • 4 8888

    80 11 Отговор
    Досега щатите атакуваха само държави които не им отговаряха адекватно, затова сега им е толкова трудно. иначе се смяха на Русия която се бори срещу оръжията на половината свят даден на Украйна.

    18:17 27.03.2026

  • 5 Тръмпоче Тръмпоче

    69 7 Отговор
    що ти трябваше да слушаш САТАНяху и да нападаш Персия.

    18:17 27.03.2026

  • 6 Реалист

    58 9 Отговор
    ФАЩ издъхнаха за 14 дни.

    Коментиран от #15

    18:17 27.03.2026

  • 7 Имат пари угаждат си

    12 48 Отговор
    Киев за два дня.

    Коментиран от #12, #13

    18:17 27.03.2026

  • 8 Хахаха хахаха

    49 9 Отговор
    ФАЩ световен смях 🤡🤡🤡🤡

    18:18 27.03.2026

  • 9 Само питам

    53 9 Отговор
    Краварската армия ли наричаха сороските слуги първата в света?

    18:19 27.03.2026

  • 10 Ново пет

    10 48 Отговор
    За колко милиарда са повредени активи на АЯТОЛАСИТЕ, никой не казва....за сравнение де.

    Коментиран от #19

    18:19 27.03.2026

  • 11 жик так

    60 7 Отговор
    Загубите са силно занижени . Не се споменава сграден фонд , техническо оборудване , изстреляния брой ракети , писти , ранени и загинали служители , срутени хотелски комплекси където има настанени военнослужещи и т.н,

    18:20 27.03.2026

  • 12 авантгард

    48 5 Отговор

    До коментар #7 от "Имат пари угаждат си":

    Парите им едва стигат да плащат само лихвите по дълга си и виж на графика растежа му, неспасяемо.
    И всяка гофина есента обявяват фалит на публичните финанси та едва едва измолват още дълг за да продължи държавата им да работи.
    Чудо и приказ!

    18:21 27.03.2026

  • 13 Човека КоZа

    39 7 Отговор

    До коментар #7 от "Имат пари угаждат си":

    Само това ли успяха да създадат двете гънки на мозъка?😅

    18:21 27.03.2026

  • 14 Щерев

    4 10 Отговор
    Ким бецален Ва? Булгар!?

    18:21 27.03.2026

  • 15 Пак аз

    11 50 Отговор

    До коментар #6 от "Реалист":

    Не съм съгласен с войната в Иран,но идиотите чакат САЩ да издъхне над 100 години.Няма да го дочакате.Виж че руската кочина няма пари да си плати интернета и Старлинка.

    Коментиран от #34

    18:21 27.03.2026

  • 16 Здравей

    42 6 Отговор
    Не се тревожете. Ще ги платим ние . ЕС ще ги плати. Всеки ще дарява по годишна заплата. Трябва да си платим защитата. Нали шащ ни пазят. Досега от Русия сега и от Иран 🤣🤣🤣🤣

    18:22 27.03.2026

  • 17 В афганистан

    42 8 Отговор
    Краварите ИЗОСТАВИХА оръжие и техника за ОСЕМДЕСЕТ милиарда долара и се измъкнаха като мокра пиш.ка . В Иран ще ядат ХУРКАТА на място , ако бай Дончо не се откаже .

    18:22 27.03.2026

  • 18 Тръмпоча

    35 6 Отговор
    - Що ли ми трябваше да се правя на мъж?

    18:24 27.03.2026

  • 19 Ами

    6 33 Отговор

    До коментар #10 от "Ново пет":

    Аятоласите вече няма какво да ядат.Иначе са си добре.

    18:24 27.03.2026

  • 20 КОЙ ДА ЗНАЙ

    6 33 Отговор
    При 18 ТРИЛИОНА БВП НА САЩ, три милиарда са пари за семки и бонбонки...колко ли милиарда затриха аятоласите....

    Коментиран от #33

    18:25 27.03.2026

  • 21 Сатана Z

    44 7 Отговор
    Тръмп твърди, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен. Той беше отворен, докато САЩ и Израел не нападнаха Иран.

    Че Иран трябва да бъде лишен от възможността да разработва ядрени оръжия.

    И така, през 2015 г. Иран сключи официално споразумение, с което се ангажира да не разработва ядрени оръжия и допусна западни наблюдатели в страната в замяна на облекчаване на санкциите.

    А през 2018 г. Тръмп се оттегли от споразумението. Въпреки това, фетва, забраняваща разработването на ядрени оръжия, все още беше в сила.

    Нито МААЕ, нито американското разузнаване потвърдиха, че Иран разработва ядрени оръжия.

    Освен това, преговорите продължиха, докато САЩ и Израел не нападнаха Иран.

    Коментиран от #28

    18:26 27.03.2026

  • 22 ААА,ааа

    31 6 Отговор
    А, много го подценяваш. Дългът на нашите нови братушки-американшките е над 39 трилиона долара.

    Бъди по-точен, акуретен и осведомен.

    Коментиран от #42

    18:26 27.03.2026

  • 23 Дедо Дони хвърляйки кърпата

    25 6 Отговор
    И тази война е за петродолара, но нещо се изплъзва.

    18:26 27.03.2026

  • 24 Споко

    5 28 Отговор
    Дончо ша ги избие с ПЕТРОЛА НА ИРАН, както стана във Венецуела.

    Коментиран от #38

    18:27 27.03.2026

  • 25 Ами

    29 4 Отговор
    Във ютуб вече се пее песента "GOODBAY TEL AVIV".

    18:27 27.03.2026

  • 26 Озадачен

    13 21 Отговор
    Нашите копейки се "загрижили" за САЩ, че е вътре с 3 милиарда?! Ама кой знае защо хич не се сещат, че у нас Боко и Шиши крадат по 15 милиарда годишно?! Пет пъти повече!!!

    Коментиран от #32, #63

    18:27 27.03.2026

  • 27 Ха-ха,

    24 6 Отговор
    по-погрешка, аварии и тям подобни глупости на наpкоманите грингоси, които Иран направи за смях пред целия свят. Така им напука празните kраваpски глави, че няколко века ще го помнят.

    Коментиран от #29

    18:27 27.03.2026

  • 28 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    5 24 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    За кво ли е на аятоласите. Сега ша им вземат и урана и петрола.

    18:28 27.03.2026

  • 29 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    6 26 Отговор

    До коментар #27 от "Ха-ха,":

    Разкатаха ги...скоро ша ги довършат. И свинарите от Русия нема да ги отърват.

    Коментиран от #35, #39

    18:29 27.03.2026

  • 30 Буш младши

    21 6 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    - Донт уори. Ще нахлуя в територийката ви като инвеститор. Марионетното ви правителство ще ме прегърне и ще ви каже да ми целувате ръцете. Аз ще ви разкопая цялата земя в търсене на редки метали и шистов газ. Здраво дърво няма да ви оставя, за да трупам печалби. Търсете си нова земя. Тази съм си я заплюл за мръсен бизнес.

    18:30 27.03.2026

  • 31 сащисан кравар

    14 5 Отговор
    Бай Дончо каза, че е спестил от химикалки и подписва с фулмастери Sharpie, така че няма проблем със спестените пари, ще покрие загубите😉

    18:30 27.03.2026

  • 32 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    15 6 Отговор

    До коментар #26 от "Озадачен":

    Никой не краде повече от нас....от приватизацията та до днес.

    18:30 27.03.2026

  • 33 27032026

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    Почистиха си двора от скрап и стари боеприпаси.

    18:31 27.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 тъй ли...

    28 6 Отговор

    До коментар #29 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    Мухъл, краварника приключи. Иран е напълно боеспособен и янките не могат да си го обяснят. Затова не смеят да припарят в Ормузкия проток и молят НАТО да ги измъква от кашата им.
    За Русия и дума не може да става. Целият свят видя стафидките на каубоите.

    Коментиран от #40

    18:32 27.03.2026

  • 36 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    6 21 Отговор
    Това е само началото....ша им гушнат и пролива и петрола на аятоласите...и Путин нема да ги отърве

    Коментиран от #48

    18:32 27.03.2026

  • 37 Гай Турий

    16 5 Отговор
    Жидоянките ще инкасират щети и разходи минимум 100 млрд. долара. Днес иранците са ударили с ракети американски есминец. Жидобанкерите, които подредиха тая ситуация доволни ще потриват ръце, ще дават нови кредити на нуждаещите се...

    18:33 27.03.2026

  • 38 тъй ли...

    16 6 Отговор

    До коментар #24 от "Споко":

    Дончо го биха иранците като чуждо ку4е.

    18:34 27.03.2026

  • 39 Георги

    13 5 Отговор

    До коментар #29 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    тогава къв е тоя зор за мир дето го повтаря рижият всеки ден? Странно, че "разкатаните" са твърди против мир.

    Коментиран от #43

    18:34 27.03.2026

  • 40 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    8 16 Отговор

    До коментар #35 от "тъй ли...":

    Без Аятолах РУСКИ ПВО, ВВС, ФЛОТА.....бомбят им о.Харк и до....тук

    Коментиран от #44

    18:34 27.03.2026

  • 41 Верно е

    21 7 Отговор
    Най-трудно се гасят пожари в перални помещения?! В тях нема вода! Нали? Ако некой не верва питайте главния пожарникар на републиката

    18:35 27.03.2026

  • 42 тъй ли...

    14 7 Отговор

    До коментар #22 от "ААА,ааа":

    Я пак!
    Това е само националният им дълг.
    Тотал дълг им е над 107 трилиона долара.

    Коментиран от #45

    18:35 27.03.2026

  • 43 Стига бе

    5 13 Отговор

    До коментар #39 от "Георги":

    Мир ...докато рамбовците дойдат...и ги почват....те и сега ги бомбят....

    Коментиран от #46

    18:36 27.03.2026

  • 44 накуцващ самолетоносач

    23 8 Отговор

    До коментар #40 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    - Абе, смляхме ги ние, та чак ми издъниха пералното. На рибарска гемия ме напрайха. Повече не припарвам до Ормуза.

    Коментиран от #49

    18:37 27.03.2026

  • 45 Що ли

    8 13 Отговор

    До коментар #42 от "тъй ли...":

    Още милиарди наливат в Сащ...фирми от Китай, Русия, Япония ЕС....

    Коментиран от #47, #53

    18:37 27.03.2026

  • 46 Командо

    7 6 Отговор

    До коментар #43 от "Стига бе":

    - Рамбо в момента го скрива на един дюнержия.

    18:38 27.03.2026

  • 47 тъй ли...

    13 7 Отговор

    До коментар #45 от "Що ли":

    В сънищата ти. Приключи тази приказка. Сега западът налива пари в Китай и в Индия.

    18:39 27.03.2026

  • 48 Баба ти

    10 5 Отговор

    До коментар #36 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    Ти си меко казано "единичен" - в превод от един чужд език, иначе с българската дума ще ме изтрият.

    Коментиран от #55

    18:39 27.03.2026

  • 49 Самолетоносачите са там

    5 16 Отговор

    До коментар #44 от "накуцващ самолетоносач":

    И бомбят Иран...къде го РУСКОТО ПВО,ВВС,ФЛОТ НА АЯТОЛАСИТЕ....прегазиха ги...

    Коментиран от #56, #61

    18:39 27.03.2026

  • 50 Атина Палада

    18 7 Отговор
    Като прибавим и репарациите,които ще плащат на Иран ,скъпотията става още по голяма! А на апела на Тръмп за договорка с Иран и спиране на войната,Иран твърдо отвърнаха при какви условията ..
    1- Изплащане на репарации
    2- всичките американски бази в залива ,които вече са на скрап да се омитат...Без американски бази в залива..
    3-- да не се бъркат във вътрешните работи на Иран..
    Не се ли изпълнят тези условия ,САЩ продължава да яде к.ютека.

    Коментиран от #54, #69

    18:39 27.03.2026

  • 51 Нищо им няма

    8 6 Отговор
    Те са богати, няма проблеми.

    Коментиран от #67

    18:41 27.03.2026

  • 52 мъко мисирска

    8 4 Отговор
    анатоли ако толкова ти е дерт за краварските активи , отивай да им работиш без пари беТЪПАНАР

    пиши за БЪЛГАРИЯ какво ни вълнуват нас краварските активи? те интерсуват ли се от нас имаме ли пари какво да ядем?

    18:42 27.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Викам кво става в

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    ЛАБОРАТОРИЯТА?

    18:43 27.03.2026

  • 55 Мен ме остави

    8 6 Отговор

    До коментар #48 от "Баба ти":

    Важно е че Янките са попукали Аятоласите и нема да им простят....

    18:44 27.03.2026

  • 56 само питам

    7 5 Отговор

    До коментар #49 от "Самолетоносачите са там":

    къде са там? във индийски окен или във кипът се крият? къде е това там

    18:44 27.03.2026

  • 57 Федералният

    5 2 Отговор
    резерв е насреща. Набива нулите до откат.
    Няма проблем.

    Коментиран от #62

    18:44 27.03.2026

  • 58 Русенец

    6 6 Отговор
    САЩ с техните 1 трилион $ военен бюджет отстъпиха пред Иран с техните 20-25 милиарда $.

    Коментиран от #60

    18:44 27.03.2026

  • 59 Я пъ тоа

    6 7 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Кой ли прави оръжията срещу Путин. Кой ли дава технологии на Украйна...що ли ЕС е най голямата икономическа групировка в света....що от ИЗТОКА, ВСЕ НА ЗАПАД БЯГАТ....

    Коментиран от #71

    18:46 27.03.2026

  • 60 Я по сериозно

    7 4 Отговор

    До коментар #58 от "Русенец":

    САЩ БОМБЯТ ИРАН...кой ли е отстъпил, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #64

    18:47 27.03.2026

  • 61 тъй ли...

    10 4 Отговор

    До коментар #49 от "Самолетоносачите са там":

    Самолетоносачите хвърлиха ремък в Ормузкия и сега единият е край Крит, а другият се прави на зает край Малайзия и Индонезия. Не четеш ли? Нямаш ли CNN?
    Кой си мислиш, че свали 20-те щатски самолета над Иран? Да не са паднали от ято щъркели?
    Не се правете на по-глухи, отколкото сте. Всичи слушаме и гледаме CNN, Евронюс и всякакви западни медии. Не се мисли за по-информиран - не си!

    18:48 27.03.2026

  • 62 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 7 Отговор

    До коментар #57 от "Федералният":

    Федералният резерв е ЧАСТЕН... нули ти са набиват в...главата.

    18:48 27.03.2026

  • 63 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Озадачен":

    имаме пари във бг-то угажда ме си на власт имащоте

    18:49 27.03.2026

  • 64 Русенец

    4 6 Отговор

    До коментар #60 от "Я по сериозно":

    Този, който дойде с таралежи под мишниците, биха го, напусна протока и сега моли за помощ.

    Коментиран от #68

    18:49 27.03.2026

  • 65 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 2 Отговор
    От къде излитат изтребителите на САЩ за бомбене на Иран....само не ми казвай че са от ЩАТСКИТЕ БАЗИ...ама кой да знай.

    18:50 27.03.2026

  • 66 Абсолютно е така.

    6 10 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    Дори дългът им е 36 трилиона долара, но това не е никакъв проблем. Икономиката им е голяма, по-точно най- голямата в света. Тези милиарди са им джобните за 2 дни, образно казано.:)

    Коментиран от #74, #78

    18:50 27.03.2026

  • 67 Русенец

    7 6 Отговор

    До коментар #51 от "Нищо им няма":

    Богати на дългове.

    Коментиран от #70

    18:50 27.03.2026

  • 68 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    6 9 Отговор

    До коментар #64 от "Русенец":

    Сащ са там и бомбят аятоласите с Израел....САЩ НЕ СА МОЛИ....той действа...

    Коментиран от #77

    18:52 27.03.2026

  • 69 Голем смех

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Мечтай си моме за здрав к...р.

    18:53 27.03.2026

  • 70 Не се заблуждавайте

    6 7 Отговор

    До коментар #67 от "Русенец":

    Дълговете нямат значение, Приходите са важни, а САЩ имат наистина огромни приходи. Всъщност най-големите в света.

    Коментиран от #76

    18:53 27.03.2026

  • 71 Атина Палада

    14 5 Отговор

    До коментар #59 от "Я пъ тоа":

    Ха ха ха ,на Запад бягат такива като Мишо ш@мара ,а на Изток бягат такива като BASF ; концерна "Мерцедес" и много други подобни! Най големите данъкоплатци в Германия избягаха на Изток.
    А оръжията ,които ЗападA даде на Украйна,разните му леопарди,джавелини, Пейтриъти ,ефки и пр.бараки само смалиха Украйна..Ако не бяха оръжията и курабиите на ЗападА ,сега Украйна щеше да си е 40 милионна цяла по територия и със стандарт на живот,какъвто беше преди да изяде западните курабийки .А тогава Украйна беше далеч с по висок жизнен стандарт от България

    18:54 27.03.2026

  • 72 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    5 6 Отговор
    Смляха ни за три седмици, сега ша ни довършат...

    18:54 27.03.2026

  • 73 Още ли ви облъчват

    7 3 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    с лъжи в пенсионерския клуб :)

    18:55 27.03.2026

  • 74 Русенец

    8 7 Отговор

    До коментар #66 от "Абсолютно е така.":

    Икономиката на САЩ стартира силно, стана най-голямата преди десетилетия, като разчиташе на големите си суровинни добиви, организирано производство, нахлуващи умове от цял свят и търговски похвати.
    Днес, делът на добивите в БВП на САЩ се е свил около 60 пъти, докато делът на услугите е нарастнал над 50 пъти.
    Днес, САЩ вече не произвеждат и не добиват, а търгуват. САЩ ти продават Гугъл, Инстаграм, Фейсбук и т.н. В замяна ти вземат петрола, газта, редките метали и работната ръка.
    Но!!!! Петролът и газта за покриване разточителните нужди на САЩ се оказаха дефицит, в условията на променящият се свят. Сега търсят страни с ресурси, да им "поднесат" демократичните си ценности. В Украйна ги пернаха през ръцете. За Гренландия ги предупредиха. Във Венецуела докопаха, но Иран ги ухапа.

    Коментиран от #86

    18:55 27.03.2026

  • 75 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    8 2 Отговор
    Пращат мъ в Иран, аятоласи от пещерите да вадя.....като в Ирак.

    Коментиран от #100

    18:56 27.03.2026

  • 76 Русенец

    8 6 Отговор

    До коментар #70 от "Не се заблуждавайте":

    Грешиш. Важен е балансът между приходи и разходи. Часовникът за дълговете им в реално време, който всеки може да намери в нета, показва как приходите не смогват да им покрият разходите и дълговете растат с ужасна скорост.

    18:58 27.03.2026

  • 77 Русенец

    4 5 Отговор

    До коментар #68 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    За сега спря да действа и почна да отлага. Ходи от врата на врата и иска НАТО да му помага.

    Коментиран от #79

    18:59 27.03.2026

  • 78 Атина Палада

    11 6 Отговор

    До коментар #66 от "Абсолютно е така.":

    Паветниче,ами САЩ нямат икономика бре:) Тръмп обещава,че ще започне да реиндустриализира тепърва САЩ! Те не произвеждат нищо! Всичко е внос от Китай.Даже и шапките им:)))
    Говорителката на външното министерство на Китай се подигра с Тръмп:" Сложил шапка с надписа Мага ,а шапката произведена в Китай:)))
    И копчетата на балтончетата им са от Китай и клечките за уШи са им китайски:)

    Коментиран от #80, #84, #88

    19:00 27.03.2026

  • 79 Споко

    4 9 Отговор

    До коментар #77 от "Русенец":

    Не бързай като пърле пред баща си...то не остана нищо за бомбене, ама ако много знаят аятоласите ша им треснат и рафинериите...

    Коментиран от #81

    19:01 27.03.2026

  • 80 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    6 8 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    Кой ли има по-силна икономика от САЩ, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #82, #90

    19:02 27.03.2026

  • 81 Русенец

    3 6 Отговор

    До коментар #79 от "Споко":

    Заглавията на новините казват, че грешиш.
    Тях ли да чета? Тебе ли да слушам?

    19:02 27.03.2026

  • 82 Русенец

    11 6 Отговор

    До коментар #80 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Стига с тоя шовинистичен американизъм. Няма вечни империи. На всяка й идва края.... рано или късно.

    Коментиран от #83, #87

    19:03 27.03.2026

  • 83 Я пъ тоа

    6 7 Отговор

    До коментар #82 от "Русенец":

    Що ли още фирми наливат милиарди в САЩ, ако не си ги връщат.....

    Коментиран от #95

    19:04 27.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Пентагонът

    5 6 Отговор
    САЩ РАЗПОЛАГАТ С 26 ТРИЛИОНА ДОЛАРА,НЕ ГИ МИСЛЕТЕ!

    19:04 27.03.2026

  • 86 Напълно нормално е

    5 7 Отговор

    До коментар #74 от "Русенец":

    безнесът да се насочва там където търсенето и печалбите са най- големи, а те са най-големи в ИТ сферата и високи технологии. 2026 година сме все пак, не може всички да се занимават с производство на чорапи :)))

    Коментиран от #91, #98, #102

    19:05 27.03.2026

  • 87 Я пъ тоа

    5 4 Отговор

    До коментар #82 от "Русенец":

    Кога САЩ "паднат"като световна сила....тогава ша говорим.

    Коментиран от #105

    19:05 27.03.2026

  • 88 30 трилиона долара

    6 3 Отговор

    До коментар #78 от "Атина Палада":

    малко ли ти се виждат или друго казаха в пенсионерския клуб :)))

    Коментиран от #92

    19:06 27.03.2026

  • 89 стоян георгиев- стъки

    10 5 Отговор
    Забравихте сваленият от Иран преди дни на 150мл от крайбрежието Ауакс за $260 млн ,като иранците успяха да съберат от морето радара и някои неща от апаратурата

    19:07 27.03.2026

  • 90 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #80 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Дори и Сомалия ! САЩ имат само печатница..

    Коментиран от #93

    19:08 27.03.2026

  • 91 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    6 9 Отговор

    До коментар #86 от "Напълно нормално е":

    Произвеждат от чорапи да космически оръжия....печалбите са огромни, затова китайски, руски, японски фирми и такива от ЕС наливат милиарди там.

    19:08 27.03.2026

  • 92 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #88 от "30 трилиона долара":

    Не,не са 30 трилиона..Дълга на САЩ е 39 трилиона.
    Във фактически фалит са!

    Коментиран от #96, #118

    19:09 27.03.2026

  • 93 Я пъ тая

    6 6 Отговор

    До коментар #90 от "Атина Палада":

    Де и Путин да имаше такава печатница"

    Коментиран от #107, #151

    19:09 27.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Русенец

    8 5 Отговор

    До коментар #83 от "Я пъ тоа":

    Всичко, което ползваш ти, а и потребителите в САЩ, е произведено в Азия. Това отговаря на въпроса, кой и къде си налива парите.

    Коментиран от #99

    19:11 27.03.2026

  • 96 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 7 Отговор

    До коментар #92 от "Атина Палада":

    То САЩ фалират от 250 години, ама СССР и СОЦА фалираха май...

    19:11 27.03.2026

  • 97 Моше Ник

    8 5 Отговор
    Скъпо ни идва, скъпоооо... Помагайте, бе! На евреин пари винаги са му недостатъчни!
    Нема по-алчно племе от чи фут и те и слугите им от краварника!

    19:11 27.03.2026

  • 98 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #86 от "Напълно нормално е":

    Затова светът отиде в Китай! САЩ останаха в средновековието..

    Коментиран от #103, #104, #111

    19:11 27.03.2026

  • 99 Я пъ тоа

    4 7 Отговор

    До коментар #95 от "Русенец":

    Немам нищо от Китай....освен едни джапанки и една хавлия....

    Коментиран от #106, #109

    19:12 27.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Русенец

    3 5 Отговор

    До коментар #86 от "Напълно нормално е":

    Както и неможе всички да сме актьори и певци.

    Коментиран от #140

    19:13 27.03.2026

  • 103 Я пъ тоа

    6 6 Отговор

    До коментар #98 от "Атина Палада":

    Гледам КИТАЙ ОТИВА в САЩ. и ЕС....Цели китайски квартали там и махали....що ли?????

    Коментиран от #115

    19:13 27.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Русенец

    2 6 Отговор

    До коментар #87 от "Я пъ тоа":

    Вече усещат гравитационното притегляне по наклонената плоскост.

    19:14 27.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Атина Палада

    9 5 Отговор

    До коментар #93 от "Я пъ тая":

    Русия държи в ръцете си природните ресурси на нашата планета и не й е нужна печатница! А и печатницата й идва края.Не може да е вечна..Балона се пука.Това ще ти го каже всеки първокурсник .

    Коментиран от #113, #124

    19:15 27.03.2026

  • 108 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    4 6 Отговор

    До коментар #100 от "Али Акбар Вилаяти":

    Прати САДДАМА да увисне на клона.....а КАДАФИТО го гръмнаха в една канавка.

    19:15 27.03.2026

  • 109 Русенец

    6 4 Отговор

    До коментар #99 от "Я пъ тоа":

    Дори телефонът, от който пишеш, е с части от Азия бе, брато.

    Коментиран от #114

    19:15 27.03.2026

  • 110 Ицо

    4 5 Отговор
    Има ли недоръъъгани козяци ?Да пращам веднага ромммският спецназ за бързо реагиране Арсланите ,да ви довършат !

    19:15 27.03.2026

  • 111 Китай вървят по

    6 4 Отговор

    До коментар #98 от "Атина Палада":

    пътя на САЩ, копират ги във всичко, защото много добре виждат къде са огромните пари. Китайският БВП също има доминиращ дял на третичния сектор като този на САЩ. Не допускайте да ви лъжат, вредно е преди всичко за вас.

    19:15 27.03.2026

  • 112 Механик

    5 5 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    19:16 27.03.2026

  • 113 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 7 Отговор

    До коментар #107 от "Атина Палада":

    Огромни ресурси не значи добър живот за руснаците....
    Япония е плюнка по територия спрямо Русия, но къде, къде са по добре.

    Коментиран от #117, #120

    19:16 27.03.2026

  • 114 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #109 от "Русенец":

    Пиша на компютър ПРАВЕЦ от времето на СОЦА.

    19:18 27.03.2026

  • 115 Атина Палада

    9 6 Отговор

    До коментар #103 от "Я пъ тоа":

    В Вас освен чалми и Хиджаб,друго не виждам..А от САЩ всичко се изселва ..Само афроамериканците и н.ег.ре.тата остават ..

    Коментиран от #116, #119

    19:19 27.03.2026

  • 116 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #115 от "Атина Палада":

    Поправка : В ЕС освен чалми и Хиджаб,друго не виждам.

    Коментиран от #125

    19:20 27.03.2026

  • 117 Смех в блатото

    10 4 Отговор

    До коментар #113 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Абре пррр делллл ,иди да видиш в колко големи жилища живеят японците и в какви капсули спят 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #121

    19:21 27.03.2026

  • 118 Ето и сама успя да

    5 5 Отговор

    До коментар #92 от "Атина Палада":

    Стигнеш до истината. 36 трилиона е дълга, а годишния БВП на САЩ е 30 трилиона. Сега и сама можеш да си отговориш на въпроса, дали при такива огромни приходи, този дълг е от значение. Разбира се, че не.

    Коментиран от #123, #152

    19:22 27.03.2026

  • 119 Клати Курти

    8 5 Отговор

    До коментар #115 от "Атина Палада":

    Забрави латиносите ,в петият град по големина в Сащ където изкарах доста години са мнозинство .

    19:23 27.03.2026

  • 120 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #113 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ти дори не знаеш ,че добрият живот се определя от много фактори..В Русия населението има много по добър живот от населението в САЩ..

    Коментиран от #122

    19:25 27.03.2026

  • 121 Я пъ тоа

    5 6 Отговор

    До коментар #117 от "Смех в блатото":

    Ти.па иди в Русия да видиш в кви бараки живеят мужиците, с външни тоалетни и нема кво да "кушат"

    Коментиран от #137

    19:26 27.03.2026

  • 122 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 4 Отговор

    До коментар #120 от "Атина Палада":

    Затова в САЩ живеят близо 3,5 милиона руснаци...колко ли американци живеят в...Русия.

    Коментиран от #130

    19:27 27.03.2026

  • 123 Атина Палада

    2 6 Отговор

    До коментар #118 от "Ето и сама успя да":

    Разсмиваш ме....Какъв БВП,като САЩ не произвеждат нищо? Всичко са фиатни пари

    Коментиран от #127, #128, #131

    19:27 27.03.2026

  • 124 За съжаление

    6 5 Отговор

    До коментар #107 от "Атина Палада":

    на Русия приходите й от ресурси са крайно малко. Дори само една от 100- те най- големи американски фирми печели 2 повече от печалбата на Русия от всичките й ресурси. Тъжно за Русия, но е факт.

    Коментиран от #142

    19:28 27.03.2026

  • 125 Я пъ тоа

    6 5 Отговор

    До коментар #116 от "Атина Палада":

    В ЕС има всякакви и всичко....но в Русия са много повече чалмите....ама кой да знай...

    Коментиран от #133, #139, #155

    19:28 27.03.2026

  • 126 Какво е

    1 0 Отговор
    актив?

    Коментиран от #129

    19:29 27.03.2026

  • 127 Произвеждат

    6 0 Отговор

    До коментар #123 от "Атина Палада":

    самолети!

    19:30 27.03.2026

  • 128 Голем смех

    5 2 Отговор

    До коментар #123 от "Атина Палада":

    САЩ ПРОИЗВЕЖДАТ ВСИЧКО.....но са тарикати...сега други работят и произвеждат за тях...и у нас натам вървят нещата.

    Коментиран от #132

    19:30 27.03.2026

  • 129 КОЙ ДА ЗНАЙ

    5 0 Отговор

    До коментар #126 от "Какво е":

    Най просто казано, АКТИВ е нещо от което можеш да правиш....пари.

    19:31 27.03.2026

  • 130 Атина Палада

    7 7 Отговор

    До коментар #122 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Живеят 3 милиона евреи.Руски евреи..Не ги мисли евреите в САЩ! Обикновеното население ,работи и спи в кашоните по тротоарите ..Единствената страна в света сега на купонна система за хляб е САЩ!

    Коментиран от #135

    19:31 27.03.2026

  • 131 Как така не прозивеждат нищо :)))

    7 2 Отговор

    До коментар #123 от "Атина Палада":

    Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски клубове :)))

    19:32 27.03.2026

  • 132 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #128 от "Голем смех":

    Какво произвеждат САЩ ? Най напред те нямат образовано население...

    Коментиран от #134

    19:32 27.03.2026

  • 133 Така де

    5 5 Отговор

    До коментар #125 от "Я пъ тоа":

    Най голямата джамия в Европа е в....РУСИЯ.

    19:32 27.03.2026

  • 134 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #132 от "Атина Палада":

    Всички световни умове бегат в САЩ....що ли...

    Коментиран от #141

    19:33 27.03.2026

  • 135 Я пъ тая

    3 2 Отговор

    До коментар #130 от "Атина Палада":

    Спят където си искат....и в Русия спят навън....ама айде...особено пияниците.

    19:35 27.03.2026

  • 136 Дългът

    5 4 Отговор
    не вълнува отдавна никой на Запад. Хакат едни нули в компютрите и карат напред.
    Централните банки събират едни бележки-обещания и ги държат по чекмеджетата.

    19:35 27.03.2026

  • 137 Атина Палада

    6 5 Отговор

    До коментар #121 от "Я пъ тоа":

    А ти видя ли на баш богаташите в САЩ картонените палати как изгоряха като факли? Нямали и канализация ..ха ха ха А обикновенните ги знаем- по тротоарите спят..

    Коментиран от #143, #144

    19:36 27.03.2026

  • 138 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 2 Отговор
    С тия милиарди на САЩ, УНИЩОЖИХА ирански активи за трилиони...ама кой да знай.

    19:37 27.03.2026

  • 139 Я пъ тоа

    6 5 Отговор

    До коментар #125 от "Я пъ тоа":

    В Париж,Лондон и Брюксел явно не си ходил муци 👅 ,да видиш къде са чалмите и къде има квартали с шариатски патрули 🤣🤣🍌🤣 .

    19:37 27.03.2026

  • 140 Така е, но фактите са факти

    5 0 Отговор

    До коментар #102 от "Русенец":

    Просто ги коментираме. И Сащ и Китай се ориентират там, където са най-големите приходи - финанси, високи технологии и ИТ сфера.

    Коментиран от #145

    19:37 27.03.2026

  • 141 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #134 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Знам..Световният ум -Мишо шамара ха ха ха

    Коментиран от #148

    19:37 27.03.2026

  • 142 По леко

    7 5 Отговор

    До коментар #124 от "За съжаление":

    Руската икономика е четвъртата по големина в света по покупателен паритет.
    Китайската е първата.

    Коментиран от #146, #161

    19:38 27.03.2026

  • 143 Тех не ги мисли

    4 5 Отговор

    До коментар #137 от "Атина Палада":

    Милиардите са им по сметките...ша са оправят....
    Ама руския мужик нема да са оправи.

    19:38 27.03.2026

  • 144 Е, така вече

    5 1 Отговор

    До коментар #137 от "Атина Палада":

    показвашq не само липса на аргументи, но и тотална немощ в спор, а това в комбинация със силно ограничени познания, не е никак добре :)))

    Коментиран от #156

    19:39 27.03.2026

  • 145 Атина Палада

    4 5 Отговор

    До коментар #140 от "Така е, но фактите са факти":

    Щото се ориентирани към финансите,затова и фалираха ха ха ха

    Коментиран от #154

    19:39 27.03.2026

  • 146 Така ли

    4 5 Отговор

    До коментар #142 от "По леко":

    Що руснаци и китайци бегат у САЩ, А. не обратното...Ама кой да знай.

    Коментиран от #153

    19:39 27.03.2026

  • 147 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    4 0 Отговор
    Ами война е,... не е панаир

    19:40 27.03.2026

  • 148 Така де

    3 1 Отговор

    До коментар #141 от "Атина Палада":

    Именно той създаде СЕ дето бомбят Иран...голем смех.

    19:42 27.03.2026

  • 149 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    4 3 Отговор
    И ша продължават да ги смилат...Вервай ми.

    19:43 27.03.2026

  • 150 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    4 4 Отговор
    Пари имат и възможности имат...нема да простят на Аятоласите.

    19:45 27.03.2026

  • 151 Путин фалира

    5 4 Отговор

    До коментар #93 от "Я пъ тая":

    Бита карта е. Много ресурси и накрая потъна 😂

    19:46 27.03.2026

  • 152 Хубаво

    2 5 Отговор

    До коментар #118 от "Ето и сама успя да":

    Обаче правителството на САЩ не разполага с този 30 трилионен БВП. То разполага само с част от него, която събира като данъци ежегодно. А то събира малко над 8 трилиона. А задълженията му са 36 трилиона. Ако така погледнеш числата, положението е трагично.
    Само за лихви по този дълг правителството на САЩ плаща вече 1 трилион долара годишно - второто голямо перо в бюджета, след разходите за война.

    19:47 27.03.2026

  • 153 Човече

    3 5 Отговор

    До коментар #146 от "Така ли":

    Провери колко души живеят в Китай и в Руската федерация и тогава пиши глупости.
    Иди в селската кръчмата и там на местните обяснявай тезите си на чаша грозданка

    19:51 27.03.2026

  • 154 Ама тя Русия фалира заради

    5 4 Отговор

    До коментар #145 от "Атина Палада":

    глупостта на Путин, а не заради САЩ. Вярно, че и те помогнаха малко, но и без налагането на санкции Русия пак щеше да си фалира, просто тя няма финансовия капацитет да издържи на дълга война.

    Коментиран от #157

    19:58 27.03.2026

  • 155 В Русия са

    5 3 Отговор

    До коментар #125 от "Я пъ тоа":

    25% мюсюлмани, 35 % християни и 40% атеисти

    20:02 27.03.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Тази

    4 5 Отговор

    До коментар #154 от "Ама тя Русия фалира заради":

    Простотия кой ти я каза. Първо - държавите не фалират. Няма такъв казус. Второ - дългът на Руската федерация е един от най-ниските в света - само 16% от БВП, докато на САЩ и ЕС се приближава до 100%.

    Коментиран от #160

    20:04 27.03.2026

  • 158 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА

    0 3 Отговор
    СТРАННО ЗАГЛАВИЕ............👀 АМЕРИКАНЦИТЕ ДА НЕ БОМБЯТ СЕБЕ СИ..............?

    20:06 27.03.2026

  • 159 Хаха

    2 4 Отговор
    Скоро ще гледаме поредния епизод на гавъмънт щат даун.
    Милиони ще останат пак без заплати.
    Положението с парите е сериозно в USA Plc
    Ще им вдигат ударно данъците. Няма как да се разминат с това. Лихвите трябва да се плащат на братчедите им.

    20:15 27.03.2026

  • 160 Русия е с отрицателен търговски баланс

    4 3 Отговор

    До коментар #157 от "Тази":

    от 4 години. Цивилните сектори на икономиката и цивилните заводи фалираха. Приходи няма или са минимални. Работят само военните заводи за танкове и ракети, но за да произвеждат ракети и танкове, средствата идват от държавния резерв за критични ситуации. Тази ситуация се нарича фалит.

    Коментиран от #163

    20:26 27.03.2026

  • 161 Никога в историята

    4 3 Отговор

    До коментар #142 от "По леко":

    Русия не е била четвърта икономическа сила- първи са САЩ, след тях Китай, след него е Германия, Япония, Индия и Великобритания. По времето на СССР може и да е била богата Русия, но това е било толкова отдавна, че повечето от нас не сме били родени :)

    20:37 27.03.2026

  • 162 Журналиста пише за деня не след време

    2 2 Отговор
    Хубаво че са американските вестници да потвърдят руски и китайски източници отпреди две седмици и разбира се клакьорите слуги да публикуват официално.

    20:40 27.03.2026

  • 163 Чети БНБ бюлетина

    2 3 Отговор

    До коментар #160 от "Русия е с отрицателен търговски баланс":

    Що не си гледаш паничката и колко сме закъсали тук с дефицита търговски и платежен.Колко външен дълг има Русия и колко ние?

    20:43 27.03.2026

  • 164 Абсурди

    3 1 Отговор
    Егати радара за 1 млрд. Един дрон за хиляда долара му видя сметката 😅

    21:27 27.03.2026

  • 165 бай Даньо

    1 0 Отговор
    Америка става жертва на алчноста на собствената си олигархия окопана здраво във военната индустрия. Начи дрона струвал 16 млн но вече не се проивежда и замесника му вече струва 30 млн... някой да вижда проблем тук? Военно-промишления комплекс води за носа военните като им предоставя все по скъпи и по скъпи решения които не са по ефективни или по адекватни за ситуацията но отново задължително са по скъпи ... не че американската "медицина" не работи по същия начин , но там умират само някакви си хора до като тук умира империя ...

    23:26 27.03.2026

  • 166 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Сам кувейтски изтребител издумкал три американски шматки с Ф15! Прилича на храбрия млад шивач, дето с един замах девет мухи.

    00:34 28.03.2026

