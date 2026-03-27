Тръмп удължи отново ултиматума към Иран

27 Март, 2026 16:34

Доналд Тръмп обоснова стъпката си с това, че иранската страна е разрешила на множество петролни танкери да преминат през Ормузкия проток

Американският президент Тръмп удължи до шести април ултиматума към Иран да отвори Ормузкия проток. Цените на нефта обаче останаха високи - над 100 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп отново отложи ултиматума, поставен на Иран с настояването да отвори Ормузкия проток. До шести април атаки срещу ирански централи няма да има, обяви Тръмп на своята платформа Truth Social.

Принципно даденият от Тримп срок изтичаше в събота. Иран помоли за удължаване със седем дни, а както заяви американският президент в интервю за Фокс Нюз: "Давам ви десет".

Техеран отрича воденето на преговори

Тръмп обоснова стъпката си с това, че иранската страна е разрешила на множество петролни танкери да преминат през Ормузкия проток. За него това е знак на добра воля за преговори. "Мисля, че имаме работа с подходящите хора."

Тръмп се позова и на "много добрите" разговори - както вече направи в понеделник, когато неговият срок бе удължен с още пет дни.

Засега официална позиция на Техеран няма - режимът отрича воденето на разговори със САЩ. "Уолстрийт Джърнъл" пише, позовавайки се на посредници, че Иран не е молил за десетдневно отлагане на нападенията срещу неговите електроцентрали.

Заплахите са взаимни

Първоначално Тръмп отправи ултиматум от 48 часа, който изтичаше във вторник, припомня АРД. Основното изискване бе да се отвори важният за световната икономика Ормузки проток, при това изцяло и без заплахи. В противен случай американският президент заплаши с разрушаване на иранските енергийни съоръжения.

Иран заплаши с ответен удар: военните обявиха, че на свой ред ще взимат на прицел всички американски енергийни съоръжения, както и информационните технологии в региона. Освен това Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток. В момента режимът допуска "невражеските" кораби да преминават след съгласуване с властите.

Иран напада кораби

През протока обаче преминават само малко на брой кораби, а Иран, както твърдят експерти, очевидно е разработил един вид тол система, чрез която изисква такси за преминаването на корабите.

След нападенията на САЩ и Израел Иран многократно отправи призиви да не се преминава през Ормузкия проток, отбелязва още германската обществена медия. Корабите неведнъж станаха обект на нападения - със сериозни отражения най-вече върху световната търговия с газ, нефт и торове.

Протокът е единствената връзка на Персийския залив със световните океани и е смятан за едно от най-важните трасета в глобален мащаб. Една пета от световните нефтени потребности се транспортира оттам, пише АРД.

Германската обществена медия отбелязва и, че въпреки удължаването на американския ултиматум към Иран цените на нефта останаха високи - над 100 долара за барел.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    51 6 Отговор
    Тръмп загуби още една война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата убити от нашето летище.

    16:35 27.03.2026

  • 2 КОСТА

    38 2 Отговор
    АМА ТЕ ЗНАЯТ ЛИ

    16:35 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    47 2 Отговор
    Бай Дончо ще отлага ,отлага,докато накрая кандиса да подпише поредната капитулация на САШТ

    16:38 27.03.2026

  • 5 си дзън

    45 3 Отговор
    Бая удължения ще има след като Иран мобилизира 1 милион армия.

    Коментиран от #19

    16:38 27.03.2026

  • 6 Хамас

    29 2 Отговор
    Ке има плата за сите разбойници и бандити!

    Коментиран от #39

    16:38 27.03.2026

  • 7 Сатана Z

    30 3 Отговор
    Шиитите в Ирак преследват американските набележи като див добитък на сафари.

    16:40 27.03.2026

  • 8 Евала на Иран

    41 3 Отговор
    Тръмп клекна пред тях. И тази война загуби.

    16:40 27.03.2026

  • 9 Присмехулник

    34 1 Отговор
    Рижаво-бозавият се набута в небрано лозе. Приказките му не струват пукната пара. Ще яде мазната опашка, но и за нас има, защото в Щатите едно галонче бензин е по-евтино от нашето литърче, което още ще "скача" нагоре.

    16:40 27.03.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 36 Отговор
    понеже доста се ,,дървят,, на Тръмп-обикновено копейзажа , който бях предупредил да не му се радват много ,ще ви кажа и разкажа м че САЩ не се управляват така-той е само върха на айсберга на партията си-зад наго стоят институции , съветници , стратези..и най-вече интереси!!тва не ви е РФ или някой аятолах-еднодневка! Иран е разсипан и ще го ДОРАЗСИПЯТ ,ако не подпише договор според САЩ изискванията! тия,,победи.. персийски , с 2 ракети изстреляни на ден-приказки от Шехерезада! над Вашингтон не лети нищо -оттам по-разумните да си правят изводи кой е с ,,козовете,,/преди да стане по-добре , ще стане по-зле (откъм цени) , но затова не винете щатите , а родните ни търговци , и транспортери ,измекяри!

    Коментиран от #34, #35

    16:41 27.03.2026

  • 11 Операция " ЕПИЧНА НАСИ....

    36 2 Отговор
    .....РАЦИЯ".....

    16:41 27.03.2026

  • 12 не може да бъде

    43 1 Отговор
    Както казва италианската журналистка Мишел Сана -не мога да си позволя да обвинявам американците че са такива късметлии ...където и да отидат за да занесат свобода и демокрация навсякъде след това там намират петрол !?..е сега може да се разбере защо американците не са най-големите износители на петрол въпреки че имат а изнасят най-вече демокрация ...по американски тип разбира се!?

    16:41 27.03.2026

  • 13 48 часа

    34 1 Отговор
    Сега 10дена, а после 10месеца.

    16:42 27.03.2026

  • 14 Горски

    38 1 Отговор
    От страна на Иран няма пропаганда а факти. Дончо и Биби трябва да са наясно, какво ги чака ако бързичко не подвият опашчица. Кризататепърва предстои, така че тия двамата трябва спешни да мислят, как да излязат от кочината, която сами спретнаха и да минимизират щетите за собствените си страни, защото вече и съюзници не им останаха. Всеки опит за американска сухопътна офанзива ще отвори легитимно вратите към създаване на нов халифат под партронажа на Иран в Близкия Изток. САЩ изобщо не знаят на кой план на осветеност на битието се намират. Бай Дончо,много ядосан на НАТО то,което не помага.Те нямат нужда от помощ,но ще запомнят. Лоша работа,когато не се намират "доброволци",които да умират за интересите на хегемона. Това е,първи път когато работата трябва да се свърши,без коалиции,а от действията до тук,вероятноста да я свършат като"кучето на нивата" е сериозна.

    16:44 27.03.2026

  • 15 номинация за

    31 1 Отговор
    гинес дончо прекратява девета война само след 10 дни....

    16:45 27.03.2026

  • 16 Щото знае, че

    29 6 Отговор
    Иран ще ги разкътае. Това не ти е Русия или Венецуела... Иранците са готови да воюват на живот и смърт. Това са достойни хора. Не се предават и не пълзят пред никого. Докато Русия се е заразила с либеращината... Може така да се мотае 50 години по села и ливади. Това не е война.

    16:45 27.03.2026

  • 17 Българин

    31 1 Отговор
    "Уолстрийт Джърнъл" пише, позовавайки се на посредници, че Иран не е молил за десетдневно отлагане на нападенията срещу неговите електроцентрали." Тръмпоча пак лъже, че Иран го е молил.

    16:45 27.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дякон Унуфрий Араллампиев

    24 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Казвах Аз да не се занимават с Иран Иран е крепост НЕПРЕВЗЕМАЕМА КРЕПОСТ Граничи с четири ядрени държави Единствено от територията на Ирак може нещо да се направи но трябва поне два милиона войска и три милиона резерв Нато не може да събере такъв ресурс

    16:47 27.03.2026

  • 20 Няма как

    28 2 Отговор
    Психопат-лъжец!

    16:48 27.03.2026

  • 21 ФАКТ

    30 1 Отговор
    Луд умора няма.Все пак поздравления Тръмпеско че сасипа САШ ЕС И ИСРАЕЛ

    16:50 27.03.2026

  • 22 Бай Ганьо

    22 1 Отговор
    Да ама на 2 април рибите евреи имат байрам те тогава персийците ще им покажат как се първи в мюсюлманска джамия и как се вика на ходжата дърт пезевенк

    16:52 27.03.2026

  • 23 Ами

    29 1 Отговор
    Изказванията на Тръмп са смешни, но все още имат влияние върху борсите.
    С течение на времето това ще се промени.
    Тогава Тръмп може да започне работа в шоубизнеса.

    16:54 27.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Чорбара

    12 1 Отговор
    Защо ме триеш бе, нежен?

    16:55 27.03.2026

  • 26 НЕПОЗНАТ

    19 2 Отговор
    ТРЪМП И НЕГОВИТЕ ЧАКАЛИ ЩЕ ЗАГУБЯТ ТАЗИ ВОЙНА И ЩЕ СИ ПОДВИЯТ ОПАШКАТА.

    16:58 27.03.2026

  • 27 Анти

    1 16 Отговор
    Комунистите как вият на умряло пред американската мощ.

    И НРБ ще падне, говеда!

    17:02 27.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Kaлпазанин

    17 1 Отговор
    Очаквам скоро клоуна да обяви и победа и че новия аятоллах е назначен от него ,време беше някой да приземи говедата на земята и да ги изчисти в кофата с боклук заедно с ония с плитките ,жалко само че другите арабели все още вярват на клоуна ,половината свят наистина се управлява от идиоти

    Коментиран от #30

    17:06 27.03.2026

  • 30 Туман

    16 1 Отговор

    До коментар #29 от "Kaлпазанин":

    За статистиката, ако обяви победа ще е за 12 път.

    17:25 27.03.2026

  • 31 Никой

    11 0 Отговор
    Е той докога ще ни го сервирате

    17:43 27.03.2026

  • 32 ЮДИ ДА НЕ ИДВАТ

    13 1 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ , МНОГО ВИ МОЛЯ !

    17:44 27.03.2026

  • 33 ТРЪМП НАЗНАЧИ

    9 1 Отговор
    И ГЮРОВ !

    17:46 27.03.2026

  • 34 Улав

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Беги,беги...не вървиш

    17:46 27.03.2026

  • 35 Ревльо

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бягай да ревеш на дедо ти дончо че загуби още една война то не беше виетнам афганистан сега иран много ти се насъбра.

    17:52 27.03.2026

  • 36 Мишел

    9 2 Отговор
    САЩ се удавиха в Ормузкия проток.

    18:07 27.03.2026

  • 37 123

    3 2 Отговор
    за тръмпчо

    18:09 27.03.2026

  • 38 бай Даньо

    8 0 Отговор
    Само се чудя как затварянето на иранския износ на петрол, защото точно това ще направи атаката срещу острова Карг, ще помогне за сваляне на цените на петрола . Когато вкараш клоун в двореца той не става крал, двореца става цирк.

    18:13 27.03.2026

  • 39 Хизбула

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хамас":

    Не плата, ке има пломо.

    18:36 27.03.2026

  • 40 На джАнката

    4 1 Отговор
    Някой да обясни на Тръмпеца етимологията на българската дума МОШЕник. Затова Саатаняху го метна на джанката.

    19:34 27.03.2026

  • 41 фук7ниш

    1 0 Отговор
    Дали Тръмп,Путин като натаняху не са евреи? Бе много си приличат,еднакво много дезинформират, пропагандират,агресивни и авто се рекламират?

    20:03 27.03.2026

  • 42 Поведе се по акъла на Биби

    0 1 Отговор
    И пак ще го удължи!

    20:29 27.03.2026

