Тръмп удължи отново ултиматума към Иран

Американският президент Тръмп удължи до шести април ултиматума към Иран да отвори Ормузкия проток. Цените на нефта обаче останаха високи - над 100 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп отново отложи ултиматума, поставен на Иран с настояването да отвори Ормузкия проток. До шести април атаки срещу ирански централи няма да има, обяви Тръмп на своята платформа Truth Social.

Принципно даденият от Тримп срок изтичаше в събота. Иран помоли за удължаване със седем дни, а както заяви американският президент в интервю за Фокс Нюз: "Давам ви десет".

Техеран отрича воденето на преговори

Тръмп обоснова стъпката си с това, че иранската страна е разрешила на множество петролни танкери да преминат през Ормузкия проток. За него това е знак на добра воля за преговори. "Мисля, че имаме работа с подходящите хора."

Тръмп се позова и на "много добрите" разговори - както вече направи в понеделник, когато неговият срок бе удължен с още пет дни.

Засега официална позиция на Техеран няма - режимът отрича воденето на разговори със САЩ. "Уолстрийт Джърнъл" пише, позовавайки се на посредници, че Иран не е молил за десетдневно отлагане на нападенията срещу неговите електроцентрали.

Заплахите са взаимни

Първоначално Тръмп отправи ултиматум от 48 часа, който изтичаше във вторник, припомня АРД. Основното изискване бе да се отвори важният за световната икономика Ормузки проток, при това изцяло и без заплахи. В противен случай американският президент заплаши с разрушаване на иранските енергийни съоръжения.

Иран заплаши с ответен удар: военните обявиха, че на свой ред ще взимат на прицел всички американски енергийни съоръжения, както и информационните технологии в региона. Освен това Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток. В момента режимът допуска "невражеските" кораби да преминават след съгласуване с властите.

Иран напада кораби

През протока обаче преминават само малко на брой кораби, а Иран, както твърдят експерти, очевидно е разработил един вид тол система, чрез която изисква такси за преминаването на корабите.

След нападенията на САЩ и Израел Иран многократно отправи призиви да не се преминава през Ормузкия проток, отбелязва още германската обществена медия. Корабите неведнъж станаха обект на нападения - със сериозни отражения най-вече върху световната търговия с газ, нефт и торове.

Протокът е единствената връзка на Персийския залив със световните океани и е смятан за едно от най-важните трасета в глобален мащаб. Една пета от световните нефтени потребности се транспортира оттам, пише АРД.

Германската обществена медия отбелязва и, че въпреки удължаването на американския ултиматум към Иран цените на нефта останаха високи - над 100 долара за барел.