Нови съюзи! Володимир Зеленски пристигна на изненадваща визита в Саудитска Арабия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Саудитска Арабия, където ще проведе "важни срещи", съобщи самият той в социалната мрежа X.

"Пристигнах в Саудитска Арабия. Предстоят важни срещи. Оценяваме подкрепата и подкрепяме онези, които са готови да работят с нас за гарантиране на сигурността", написа украинският държавен глава.

Визитата идва на фона на активна дипломатическа роля на Рияд през последните месеци. Именно в Саудитска Арабия се проведоха контакти и разговори с участието на представители на Русия и САЩ, в опит за намиране на дипломатически изход от войната в Украйна.

Arrived in Saudi Arabia. Important meetings are scheduled. We appreciate the support and support those who are ready to work with us to ensure security. pic.twitter.com/5n6Qa72MID — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 26, 2026

Настоящата ситуация в Близкия изток обаче поставя под въпрос възможността на Рияд да играе ролята на посредник. Ескалацията на напрежението в региона и пряката ангажираност на редица държави променят приоритетите на Саудитска Арабия и ограничават пространството за дипломатическо посредничество.

На този фон визитата на Зеленски повдига въпроса какво може да предложи Киев, за да засили позициите си в отношенията с Рияд. Сред възможните направления е сътрудничество в сферата на сигурността, включително в областта на безпилотните технологии и системите за противодействие на дронове, където Украйна натрупа значителен практически опит по време на войната.

Официална информация за конкретните теми на разговорите не се съобщава, но посещението се разглежда като част от усилията на Киев да разшири международната си подкрепа в условията на усложнена геополитическа обстановка.

Украйна използва оръжия с голям обсег срещу енергийна инфраструктура, за да поддържа натиска върху Русия, след като по-рано този месец международните санкции срещу руския петрол бяха смекчени заради войната с Иран, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

На 13 март САЩ издадоха нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на кораби, до 11 април. Вашингтон предприе този ход в опит да стабилизира разтърсените от войната в Близкия изток международни енергийни пазари.

Европейски съюзници на Киев, които искат да поддържат натиска върху Русия, разкритикуваха решението на САЩ.

В интервю за Ройтерс Зеленски бе попитан дали ескалиращите през последните дни украински удари по руска енергийна инфраструктура са свързани с промяната около международните санкции. "Натискът върху Русия по света намалява. Поради това, за разлика от повечето страни по света, Украйна има свои собствени санкции - капацитета си за (удари с) голям обсег", отговори украинският лидер.

По думите му натискът върху Москва трябва да се запази след масираните руски въздушни удари по редица украински градове от последните дни. "Ако Украйна не отговори на техните атаки, Русия просто ще продължи войната и дори няма да се замисли са паузи", каза в заключение Зеленски.