Нови съюзи! Володимир Зеленски пристигна на изненадваща визита в Саудитска Арабия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Саудитска Арабия, където ще проведе "важни срещи", съобщи самият той в социалната мрежа X.
"Пристигнах в Саудитска Арабия. Предстоят важни срещи. Оценяваме подкрепата и подкрепяме онези, които са готови да работят с нас за гарантиране на сигурността", написа украинският държавен глава.
Визитата идва на фона на активна дипломатическа роля на Рияд през последните месеци. Именно в Саудитска Арабия се проведоха контакти и разговори с участието на представители на Русия и САЩ, в опит за намиране на дипломатически изход от войната в Украйна.
Arrived in Saudi Arabia. Important meetings are scheduled. We appreciate the support and support those who are ready to work with us to ensure security.
Настоящата ситуация в Близкия изток обаче поставя под въпрос възможността на Рияд да играе ролята на посредник. Ескалацията на напрежението в региона и пряката ангажираност на редица държави променят приоритетите на Саудитска Арабия и ограничават пространството за дипломатическо посредничество.
На този фон визитата на Зеленски повдига въпроса какво може да предложи Киев, за да засили позициите си в отношенията с Рияд. Сред възможните направления е сътрудничество в сферата на сигурността, включително в областта на безпилотните технологии и системите за противодействие на дронове, където Украйна натрупа значителен практически опит по време на войната.
Официална информация за конкретните теми на разговорите не се съобщава, но посещението се разглежда като част от усилията на Киев да разшири международната си подкрепа в условията на усложнена геополитическа обстановка.
Украйна използва оръжия с голям обсег срещу енергийна инфраструктура, за да поддържа натиска върху Русия, след като по-рано този месец международните санкции срещу руския петрол бяха смекчени заради войната с Иран, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
На 13 март САЩ издадоха нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на кораби, до 11 април. Вашингтон предприе този ход в опит да стабилизира разтърсените от войната в Близкия изток международни енергийни пазари.
Европейски съюзници на Киев, които искат да поддържат натиска върху Русия, разкритикуваха решението на САЩ.
В интервю за Ройтерс Зеленски бе попитан дали ескалиращите през последните дни украински удари по руска енергийна инфраструктура са свързани с промяната около международните санкции. "Натискът върху Русия по света намалява. Поради това, за разлика от повечето страни по света, Украйна има свои собствени санкции - капацитета си за (удари с) голям обсег", отговори украинският лидер.
По думите му натискът върху Москва трябва да се запази след масираните руски въздушни удари по редица украински градове от последните дни. "Ако Украйна не отговори на техните атаки, Русия просто ще продължи войната и дори няма да се замисли са паузи", каза в заключение Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съдията
Коментиран от #8, #12, #14
19:52 26.03.2026
2 Зелен пор
Коментиран от #6, #20, #63
19:52 26.03.2026
3 Овчарник.
Коментиран от #15, #49
19:53 26.03.2026
4 Пич
19:53 26.03.2026
5 Факт
Коментиран от #22, #29, #109
19:54 26.03.2026
6 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "Зелен пор":Война с пари се води,глу..
19:54 26.03.2026
7 Гост
Коментиран от #33
19:54 26.03.2026
8 Точно обратното
До коментар #1 от "Съдията":Много са доволни от дроновете и купуват хората. Много добър бизнес ще излезе от това
Коментиран от #21
19:55 26.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
19:55 26.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тоя пак ще
До коментар #1 от "Съдията":проси пари. Прошляк.
Коментиран от #37
19:56 26.03.2026
13 Атина Палада
19:56 26.03.2026
14 Много е късно вече за бяло знаме
До коментар #1 от "Съдията":Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
Коментиран от #26, #66
19:57 26.03.2026
15 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "Овчарник.":Ко да прай човека,се пак Русия ги нападна за да ги превземъ. Ти ко би направил?
Коментиран от #39
19:57 26.03.2026
16 Шопо
19:57 26.03.2026
17 Атина Палада
19:57 26.03.2026
18 сделка за зеления
Коментиран от #23
19:58 26.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да бе да
До коментар #2 от "Зелен пор":Това да не е просяка Путин, който лазеше по килимчетата на Аятолаха, на Си и Ким Чен. Зеленски сключва договори за оръжия и си прави бизнеса :)))
19:58 26.03.2026
21 Съдията
До коментар #8 от "Точно обратното":Ма как да не, направо се избиват.😂
19:58 26.03.2026
22 Българин
До коментар #5 от "Факт":Точно - "ДРОБОВЕ" , може би търгува с органи...
19:59 26.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Атина Палада
Коментиран от #36, #41, #53
20:00 26.03.2026
25 МОЧАТА
До коментар #19 от "А МОЧАТА?":го натрошиха на чакъл и асфалтираха две софийски улички, сега ще гътват и АЛЬОШАТА...
Коментиран от #32
20:01 26.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хаха
Типичните подлоги и слуги. ХАХАХА
Сега ще има яко кинта за Украйна, а вие пак си оставате до уши в г0мната.
20:03 26.03.2026
28 АРАБИТЕ СЕ ЗАИГРАВАТ С ЕВЕРИТЕ
20:03 26.03.2026
29 Нямам повече вьпроси
До коментар #5 от "Факт":На украински дробове?! За тьрговия с органи ли намеквате? Не че е нещо ново но нали беше тайно .
20:03 26.03.2026
30 Костадин Костадинов
До коментар #26 от "Съдията":Ко му обръщаш фнимание. Русия е пета икономика в света,а сега вече втора
20:03 26.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А ГДЕ
До коментар #25 от "МОЧАТА":Кая Калас
Коментиран от #38, #83
20:03 26.03.2026
33 Пак някой те е излъгал :)
До коментар #7 от "Гост":"....обяви планирани "важни срещи" на високо равнище. Той подчерта важността на сътрудничеството с партньори, готови да работят с Киев в областта на сигурността и по-широката регионална координация. Страната му вече е ключов съюзник за държавите от Персийския залив"
Как точно прецени от този текст, че е неканен ?:)
20:03 26.03.2026
34 ЦИРК
Във всички аспекти в момента Украйна може да предложи нещо полезно, точно толкова на Саудитска Арабия колкото и обратното - едно голямо нищо.
20:04 26.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Костадин Костадинов
До коментар #24 от "Атина Палада":Ко сме били ве. Забрай ли до къде стигнахме тогаа. Добре че беше Русия да са оорайм и да станем нарот след 09.09.1944
20:05 26.03.2026
37 Най-големия прошляк в момента
До коментар #12 от "Тоя пак ще":е фалиралата Русия, която започва строги икономии и забрани, подобно на Северна Корея. Голямо падение и мизерия, но това е положението.
😁
20:07 26.03.2026
38 Кая си е много добре
До коментар #32 от "А ГДЕ":работи си, подготвя се за заместник на Урсула.
20:08 26.03.2026
39 Овчар
До коментар #15 от "Костадин Костадинов":Аз ако бях кукловода щях да сложа някои учен човек там а не клоун от тятъра..!
Коментиран от #76
20:08 26.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Град Козлодуй
До коментар #24 от "Атина Палада":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
20:11 26.03.2026
42 Това, което пишеш не е аргумент,
До коментар #26 от "Съдията":с който можеш да опровергаеш написаното. Ако твърдиш, че нещо не е вярно, трябва да се обосновеш солидно с факти, в противен случай просто потвърждаваш още веднъж, че е вярно :)))
20:14 26.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 тихия луд
Коментиран от #80
20:17 26.03.2026
46 уж спиране на ирански дронове срещу $$$$
Коментиран от #48
20:17 26.03.2026
47 Анонимен
20:18 26.03.2026
48 какво може да предложи Киев
До коментар #46 от "уж спиране на ирански дронове срещу $$$$":самотни украинки на бедуини с камили
Коментиран от #87
20:21 26.03.2026
49 варна
До коментар #3 от "Овчарник.":руския овчарник гори пламъците се виждат от Финландия
Коментиран от #50
20:22 26.03.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #44 от "Сатана Z":Аз вече го приех, минах през обичая с корана, не е страшно 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #62
20:26 26.03.2026
52 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
20:28 26.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Бихлюл
Коментиран от #81
20:31 26.03.2026
55 БУНКЕРНИЯ КАШИК
ПОРЕДНИЯТ ТАНКЕР ОТ СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ
НА БЛАТНИТЕ ИЗ..РОДИ
ЦАПА ЧЕРНО МОРЕ.
УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВА СЪС САНКЦИИТЕ..
УДРЯ ЯКО ПО МУСОРИТЕ.
20:32 26.03.2026
56 Всички Разбраха
Е ПУТИН .
САУДИТСКА АРАБИЯ скоро
Май няма да посреща
ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ
със Червено Килимче.
20:33 26.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хахахахаха
20:36 26.03.2026
59 Хаха
20:36 26.03.2026
60 Ама
До коментар #19 от "А МОЧАТА?":стига тутурутки , дедо Сорос е затворил торбата ...
20:36 26.03.2026
61 Сигурен признак
20:38 26.03.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 хаха 🤣
До коментар #2 от "Зелен пор":ти остави зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
Коментиран от #65
20:39 26.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Хахахахаха
До коментар #63 от "хаха 🤣":Ти остави Интернета, виж укрите ги е страх за хляб да отидат, избиха им армията вече многократно, трябва нова мръвка, хората седят гладни от страх да не ги хванат на улиците и пратят на фронта, докато руснаците си празнуват празници, излизат си на разходки, а горките украинци седят на тъмно само и само да не ги пратят на фронта. Съчуствам на украинския народ, такава мобилизация не е имало дори на първата и втората световна война.
20:44 26.03.2026
66 През февруари 2022
До коментар #14 от "Много е късно вече за бяло знаме":През февруари 2022 на Путин му се стопи 64 км военна колона. Украинските селяни отвличаха с трактори закъсали танкове и БТР-и. Булдозери разчистваха летище Гостомел от останките от руския десант. Байрактарите и Джавелините взривяваха най-модрнтите руски консерви и трудно се познаваше кой купол от чие шаси е. Президентът на Украйна облече бойната униформа и оттогава светът не го помни с костюм. А още не беше потопен крайцерът Москва. Какъв преврат, казваш, щял да прави Путин?
Коментиран от #69, #70, #89
20:45 26.03.2026
67 Чики-Рики
20:48 26.03.2026
68 бай Даньо
20:49 26.03.2026
69 А ПОСЛЕ
До коментар #66 от "През февруари 2022":Какво стана? Къде азоф?
Коментиран от #72
20:50 26.03.2026
70 Хахахахаха
До коментар #66 от "През февруари 2022":През 2023 години Украйна направи контранастъпление участваха 100000 войници, 10000 танка, бре и всякаква друга американска техника, напредъка беше че руснаците за взеха още 1000 км територия при това украинско настъпление, от войниците и техниката остана само пепел и трупове, това контранастъпление беше първото в историята което губи многократно повече територия от колкото преди него, цял свят се смееш на това Велико контранастъпление на украинските сили,
Коментиран от #75, #79, #82
20:50 26.03.2026
71 ЗЕЛЕНОТО Е ТРЕТИ БРАТОВЧЕТ НА БИБИ
20:51 26.03.2026
72 Руснаци
До коментар #69 от "А ПОСЛЕ":Въййй вярно, че скоро азовчето не е коментирал нищо хахахах, май нямат хора останали вече и да коментират
20:52 26.03.2026
73 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:53 26.03.2026
74 Перо
20:54 26.03.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Хо-ха-ха
20:55 26.03.2026
78 Пожарът в Уст Луга
Ще успеят ли да продава там Нефт
Руските УРУНГЕЛИ?
20:56 26.03.2026
79 Атина Палада
До коментар #70 от "Хахахахаха":Каквито колите им на братушките,такива и жените им и войниците им-тотал щета -а царят им късака-няма по-глупав руснак ....
Коментиран от #93
20:56 26.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Дудов
До коментар #70 от "Хахахахаха":Докато укрете разберат че контраатакуват собствената си територия,някои от тях ще се окажат в Полша.На по-късен етап ще разберат и че нямат държава
Коментиран от #98
20:57 26.03.2026
83 да питам
До коментар #32 от "А ГДЕ":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран и Сирия ?
20:58 26.03.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 ЗЕЛЕНИЯ
Коментиран от #88
20:59 26.03.2026
86 Хей
21:01 26.03.2026
87 Анонимен
До коментар #48 от "какво може да предложи Киев":Щом се предлагате!
21:02 26.03.2026
88 хаха 🤣
До коментар #85 от "ЗЕЛЕНИЯ":застрашени от задържане са Медведа е баба Маша🤣 смениха доставчика и от комбинацията на бело+ одеколон за пиене им де изпържиха мозъците 🤣 🤣 🤣
21:03 26.03.2026
89 Укрофоб
До коментар #66 от "През февруари 2022":Време е актьора Зеленски да си смени клоунската униформа.Пък после и да се поизкъпе.Пък ако си смени и клоунската мутра по някакъв начин , направо могат да го помислят и за истински.
Коментиран от #103
21:03 26.03.2026
90 Ддд
21:03 26.03.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Ццц
21:05 26.03.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 МЪДРЕЦЪТ
Коментиран от #114
21:10 26.03.2026
96 Гинко
21:11 26.03.2026
97 АХМАК Сила
До коментар #81 от "Оркистан🤮🤮":Как Бре
Синът на Кадирката
Само на 18 Години
Вече е МАЙОР .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
В Кремъл пак ще му подарят
Някой Медал за Храброст на Фронта .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
21:13 26.03.2026
98 1500 ДНЯ
До коментар #82 от "Дудов":Все Лапат Дудата
Руските Пияндурници.
Още те чакаме на Полската Граница
ДУДАК ЧЕРВЕН.
21:15 26.03.2026
99 Лилавия е Вашия
До коментар #84 от "Хахахахаха":Костя дъ Простя
Забрави ли бе Червен Гейзак?
Коментиран от #107
21:16 26.03.2026
100 Гъдю
21:17 26.03.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 руската трагедия
До коментар #89 от "Укрофоб":Един млад комедиен актьор на майтап стана президент на Украйна и за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна и жалка позиция, руснаците не са били поставяни никога, в цялата си история до момента.
😁
Коментиран от #105
21:30 26.03.2026
104 Мата Космата
21:32 26.03.2026
105 Тонове човешка кръв
До коментар #103 от "руската трагедия":Колко смешно, 6588НАЛИ???
Коментиран от #108, #112
21:34 26.03.2026
106 Адам Кадиров
Разбира ли какво Говори?
Гледаме Станал Майор на 18 Малката Кадирка.
Това само в Путинландия е възможно .
После се чудим защо
Пуся подкрепя 14-15 годишни Рускини да
Раждат .
Това било Правилно
Хубава традиция .
21:36 26.03.2026
107 Хахахахаха
До коментар #99 от "Лилавия е Вашия":Какво каза??? Абе вие с неустоновения пол нищо не ви се разбира, как ще създадени??? Сигурно изглеждаш много зле, като си навънка как се обръщат към теб-то може би, неустановено същество, нищо не ти се разбира, научи се да говориш, после се научи и да пишеш
21:41 26.03.2026
108 за това е виновен
До коментар #105 от "Тонове човешка кръв":Путин, той атакува като последния глупак и стана причина за смъртта на 2 милиона руски войници и хиляди рускоезични в Източна Украйна. Така че коментара ви, го насочите към него. Смешното в случая е не смъртта на хората, разбира се, а глупавата и губещата позиция на Русия.
21:41 26.03.2026
109 Зеленото е шушумига навсякъде
До коментар #5 от "Факт":Ти гледал ли си миналата година как го посрещат Путин в Саудитска Арабия? Като Цар на Света!
Коментиран от #113
21:47 26.03.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Много хубави
22:03 26.03.2026
112 Евреина КАБЗОН
До коментар #105 от "Тонове човешка кръв":Тонове Кръв
На Руски Кабзончици.
Много си прав .
22:04 26.03.2026
113 Вече няма да Го посрещат
До коментар #109 от "Зеленото е шушумига навсякъде":В Саудитска Арабия.
Ще ходи да целува КУРАнът
При новия АЯТОЛАХ
Бункерния КАШИК
22:06 26.03.2026
114 Нов
До коментар #95 от "МЪДРЕЦЪТ":Да е жив и здрав Зеленски, той е гарант за смаляване, обезлюдяване и задлъжняване на Украйна.
Да продължава така и за Одеса ще му трябва виза.
22:32 26.03.2026
115 На фррронта го депортирайте
КААПУТ , ВЪРВИ НА ФФРОВНТА !
23:36 26.03.2026