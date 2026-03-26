Нови съюзи! Володимир Зеленски пристигна на изненадваща визита в Саудитска Арабия

Нови съюзи! Володимир Зеленски пристигна на изненадваща визита в Саудитска Арабия

26 Март, 2026 19:49, обновена 26 Март, 2026 20:06 3 908 115

Официална информация за конкретните теми на разговорите не се съобщава, но посещението се разглежда като част от усилията на Киев да разшири международната си подкрепа в условията на усложнена геополитическа обстановка

Нови съюзи! Володимир Зеленски пристигна на изненадваща визита в Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Саудитска Арабия, където ще проведе "важни срещи", съобщи самият той в социалната мрежа X.

"Пристигнах в Саудитска Арабия. Предстоят важни срещи. Оценяваме подкрепата и подкрепяме онези, които са готови да работят с нас за гарантиране на сигурността", написа украинският държавен глава.

Визитата идва на фона на активна дипломатическа роля на Рияд през последните месеци. Именно в Саудитска Арабия се проведоха контакти и разговори с участието на представители на Русия и САЩ, в опит за намиране на дипломатически изход от войната в Украйна.

Настоящата ситуация в Близкия изток обаче поставя под въпрос възможността на Рияд да играе ролята на посредник. Ескалацията на напрежението в региона и пряката ангажираност на редица държави променят приоритетите на Саудитска Арабия и ограничават пространството за дипломатическо посредничество.

На този фон визитата на Зеленски повдига въпроса какво може да предложи Киев, за да засили позициите си в отношенията с Рияд. Сред възможните направления е сътрудничество в сферата на сигурността, включително в областта на безпилотните технологии и системите за противодействие на дронове, където Украйна натрупа значителен практически опит по време на войната.

Официална информация за конкретните теми на разговорите не се съобщава, но посещението се разглежда като част от усилията на Киев да разшири международната си подкрепа в условията на усложнена геополитическа обстановка.

Украйна използва оръжия с голям обсег срещу енергийна инфраструктура, за да поддържа натиска върху Русия, след като по-рано този месец международните санкции срещу руския петрол бяха смекчени заради войната с Иран, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

На 13 март САЩ издадоха нов общ лиценз, позволяващ продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, натоварени на кораби, до 11 април. Вашингтон предприе този ход в опит да стабилизира разтърсените от войната в Близкия изток международни енергийни пазари.

Европейски съюзници на Киев, които искат да поддържат натиска върху Русия, разкритикуваха решението на САЩ.

В интервю за Ройтерс Зеленски бе попитан дали ескалиращите през последните дни украински удари по руска енергийна инфраструктура са свързани с промяната около международните санкции. "Натискът върху Русия по света намалява. Поради това, за разлика от повечето страни по света, Украйна има свои собствени санкции - капацитета си за (удари с) голям обсег", отговори украинският лидер.

По думите му натискът върху Москва трябва да се запази след масираните руски въздушни удари по редица украински градове от последните дни. "Ако Украйна не отговори на техните атаки, Русия просто ще продължи войната и дори няма да се замисли са паузи", каза в заключение Зеленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдията

    95 27 Отговор
    И чалмите ще ти обяснят набързо, че нямаш карти. Саудитска Арабия и Русия определят цената на петрола. Интересът клати феса. А ти имаш само един ход, бялото знаме и то колкото се може по-бързо.😂

    Коментиран от #8, #12, #14

    19:52 26.03.2026

  • 2 Зелен пор

    85 25 Отговор
    Ще иска пари този просяк!

    Коментиран от #6, #20, #63

    19:52 26.03.2026

  • 3 Овчарник.

    55 23 Отговор
    Тоз взе да се случи навсякъде......! накрая с една обувалка ще му набият и яйцата!!!

    Коментиран от #15, #49

    19:53 26.03.2026

  • 4 Пич

    51 20 Отговор
    Ей ся чаршафите ще видят, как ще бъдат преджебени !!! Така Пантуди няма да може да ги преджеби!

    19:53 26.03.2026

  • 5 Факт

    30 78 Отговор
    Докато страхливият Путин се крие като мишка в бункера, Зеленски посещава държавите от Персийския залив и сключва договори за продажба на украински дробове.

    Коментиран от #22, #29, #109

    19:54 26.03.2026

  • 6 Костадин Костадинов

    25 18 Отговор

    До коментар #2 от "Зелен пор":

    Война с пари се води,глу..

    19:54 26.03.2026

  • 7 Гост

    72 21 Отговор
    Наркомана се появи и при арабите неканен, но в Саудитска Арабия алкохолът е забранен, а за наркотици - БЕСЯТ.................

    Коментиран от #33

    19:54 26.03.2026

  • 8 Точно обратното

    28 45 Отговор

    До коментар #1 от "Съдията":

    Много са доволни от дроновете и купуват хората. Много добър бизнес ще излезе от това

    Коментиран от #21

    19:55 26.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    64 23 Отговор
    В Украйна вече няма редовна армия - бият се само наемници и тук- таме последните живи все още украинци, довлякани насила от улицата...

    19:55 26.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тоя пак ще

    51 19 Отговор

    До коментар #1 от "Съдията":

    проси пари. Прошляк.

    Коментиран от #37

    19:56 26.03.2026

  • 13 Атина Палада

    17 58 Отговор
    Зануляването на Русия върви по план....

    19:56 26.03.2026

  • 14 Много е късно вече за бяло знаме

    22 45 Отговор

    До коментар #1 от "Съдията":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #26, #66

    19:57 26.03.2026

  • 15 Костадин Костадинов

    12 43 Отговор

    До коментар #3 от "Овчарник.":

    Ко да прай човека,се пак Русия ги нападна за да ги превземъ. Ти ко би направил?

    Коментиран от #39

    19:57 26.03.2026

  • 16 Шопо

    18 39 Отговор
    С помощ от Володимир Зеленски Саудитска Арабия може да победи Иран.

    19:57 26.03.2026

  • 17 Атина Палада

    19 54 Отговор
    Братушките си намериха майстора с украинците-ще им държи влага още 100 години и няма да мислят,че са империя!!!

    19:57 26.03.2026

  • 18 сделка за зеления

    20 15 Отговор
    Дава ноу хау за борба с шахеди срещу заеми, с които да си купи американско ПВО оръжие (друг вид оръжие, достигащо руска територия не му продават).

    Коментиран от #23

    19:58 26.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да бе да

    15 50 Отговор

    До коментар #2 от "Зелен пор":

    Това да не е просяка Путин, който лазеше по килимчетата на Аятолаха, на Си и Ким Чен. Зеленски сключва договори за оръжия и си прави бизнеса :)))

    19:58 26.03.2026

  • 21 Съдията

    18 11 Отговор

    До коментар #8 от "Точно обратното":

    Ма как да не, направо се избиват.😂

    19:58 26.03.2026

  • 22 Българин

    30 10 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Точно - "ДРОБОВЕ" , може би търгува с органи...

    19:59 26.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Атина Палада

    12 40 Отговор
    От руснака войник не става-даже ние сме ги били 1916 год.

    Коментиран от #36, #41, #53

    20:00 26.03.2026

  • 25 МОЧАТА

    10 41 Отговор

    До коментар #19 от "А МОЧАТА?":

    го натрошиха на чакъл и асфалтираха две софийски улички, сега ще гътват и АЛЬОШАТА...

    Коментиран от #32

    20:01 26.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хаха

    8 40 Отговор
    Байганьовците пак се обосраха скоропостижно. Как е? Лаете ли бе путлерастията?
    Типичните подлоги и слуги. ХАХАХА

    Сега ще има яко кинта за Украйна, а вие пак си оставате до уши в г0мната.

    20:03 26.03.2026

  • 28 АРАБИТЕ СЕ ЗАИГРАВАТ С ЕВЕРИТЕ

    40 7 Отговор
    Това няма да им донесе нищо добро.

    20:03 26.03.2026

  • 29 Нямам повече вьпроси

    40 7 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    На украински дробове?! За тьрговия с органи ли намеквате? Не че е нещо ново но нали беше тайно .

    20:03 26.03.2026

  • 30 Костадин Костадинов

    21 16 Отговор

    До коментар #26 от "Съдията":

    Ко му обръщаш фнимание. Русия е пета икономика в света,а сега вече втора

    20:03 26.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А ГДЕ

    34 8 Отговор

    До коментар #25 от "МОЧАТА":

    Кая Калас

    Коментиран от #38, #83

    20:03 26.03.2026

  • 33 Пак някой те е излъгал :)

    10 33 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    "....обяви планирани "важни срещи" на високо равнище. Той подчерта важността на сътрудничеството с партньори, готови да работят с Киев в областта на сигурността и по-широката регионална координация. Страната му вече е ключов съюзник за държавите от Персийския залив"

    Как точно прецени от този текст, че е неканен ?:)

    20:03 26.03.2026

  • 34 ЦИРК

    37 11 Отговор
    Зеленски отива на плаж да събере малко тен че много пребледнял напоследък. МБС ще го почерпи един коктейл на плажа в двореца в NEOM, ще го повози я на Бугатито или Ламборджинито и ще го пусне да си ходи. Медиите както обикновенно търсят под вола теле. Е разбира се има малък шанс Зеленски да иска да купи някоя от ексклузивните яхтите на принца, ей тъй да си има още една за старини и пенсия.

    Във всички аспекти в момента Украйна може да предложи нещо полезно, точно толкова на Саудитска Арабия колкото и обратното - едно голямо нищо.

    20:04 26.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Костадин Костадинов

    25 11 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Ко сме били ве. Забрай ли до къде стигнахме тогаа. Добре че беше Русия да са оорайм и да станем нарот след 09.09.1944

    20:05 26.03.2026

  • 37 Най-големия прошляк в момента

    11 38 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя пак ще":

    е фалиралата Русия, която започва строги икономии и забрани, подобно на Северна Корея. Голямо падение и мизерия, но това е положението.

    😁

    20:07 26.03.2026

  • 38 Кая си е много добре

    7 34 Отговор

    До коментар #32 от "А ГДЕ":

    работи си, подготвя се за заместник на Урсула.

    20:08 26.03.2026

  • 39 Овчар

    21 7 Отговор

    До коментар #15 от "Костадин Костадинов":

    Аз ако бях кукловода щях да сложа някои учен човек там а не клоун от тятъра..!

    Коментиран от #76

    20:08 26.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Град Козлодуй

    8 28 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    20:11 26.03.2026

  • 42 Това, което пишеш не е аргумент,

    8 8 Отговор

    До коментар #26 от "Съдията":

    с който можеш да опровергаеш написаното. Ако твърдиш, че нещо не е вярно, трябва да се обосновеш солидно с факти, в противен случай просто потвърждаваш още веднъж, че е вярно :)))

    20:14 26.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 тихия луд

    15 10 Отговор
    Посрещнали са вмирисаната укро брънза,защото на чалма патладжана иска руса укро бръсната плът.Една манехенка нали ходи у дубая,върнаха я в гипсово корито яла гов..на и сп.ма.

    Коментиран от #80

    20:17 26.03.2026

  • 46 уж спиране на ирански дронове срещу $$$$

    11 10 Отговор
    повдига въпроса какво може да предложи Киев

    Коментиран от #48

    20:17 26.03.2026

  • 47 Анонимен

    2 8 Отговор
    Никога няма гаранция, че няма да попаднеш на квартална бирария в неповторим стил, с борш, наденици, салати, студени мезета на самообслужване. Сякаш си част от редовните посетители от квартала!

    20:18 26.03.2026

  • 48 какво може да предложи Киев

    15 9 Отговор

    До коментар #46 от "уж спиране на ирански дронове срещу $$$$":

    самотни украинки на бедуини с камили

    Коментиран от #87

    20:21 26.03.2026

  • 49 варна

    12 19 Отговор

    До коментар #3 от "Овчарник.":

    руския овчарник гори пламъците се виждат от Финландия

    Коментиран от #50

    20:22 26.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Розовото пони Путин 🦄

    8 13 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    Аз вече го приех, минах през обичая с корана, не е страшно 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #62

    20:26 26.03.2026

  • 52 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    9 26 Отговор
    Браво на г-н Зеленски, истински държавник, говори се че след срещата саудитския престолонаследник е обещал милиарди долари за покупка на оръжие за Украйна,от САЩ,Европа и Ю.Корея, а те имат и пари и петрол и си държат на думата,а късия ботокс поканил вожда на Гвинея Бисау ?!!!😂😂😂😂😂

    20:28 26.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бихлюл

    7 11 Отговор
    Саудитците са приятели на Кадиров

    Коментиран от #81

    20:31 26.03.2026

  • 55 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    11 22 Отговор
    АЛТУРА

    ПОРЕДНИЯТ ТАНКЕР ОТ СЕНЧЕСТИЯ ФЛОТ

    НА БЛАТНИТЕ ИЗ..РОДИ

    ЦАПА ЧЕРНО МОРЕ.

    УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВА СЪС САНКЦИИТЕ..

    УДРЯ ЯКО ПО МУСОРИТЕ.

    20:32 26.03.2026

  • 56 Всички Разбраха

    7 18 Отговор
    Какъв Подъл ШАМШАЛ

    Е ПУТИН .

    САУДИТСКА АРАБИЯ скоро
    Май няма да посреща
    ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ

    със Червено Килимче.

    20:33 26.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хахахахаха

    17 10 Отговор
    Ходих да се моля за нови златни тоалетни, Нато пари няма, американците пари нямат, останаха арабите и на тях ще им взема паричките, пък нека мойте поданици продължават да загиват в битката срещу руснаците, аз като един велик президент ще продължавам да говоря, че за 5 години война бие сме изгубили само 55000 човека, макар че само около Киев новото гробище събра вече към 200 000, ама това е друга тема. Продължаваме до последния украинец на украинска земя., златни тоалетни да има

    20:36 26.03.2026

  • 59 Хаха

    13 6 Отговор
    КОКАИНЧИК какво ще проси и дали този принц ще си развали отношенията с Путин заради един наркоман?

    20:36 26.03.2026

  • 60 Ама

    13 8 Отговор

    До коментар #19 от "А МОЧАТА?":

    стига тутурутки , дедо Сорос е затворил торбата ...

    20:36 26.03.2026

  • 61 Сигурен признак

    11 10 Отговор
    Ако видиш Роберт Мадяр и командир Клима в делегацията да знаеш, че ще падат ирански дронове.

    20:38 26.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 хаха 🤣

    9 22 Отговор

    До коментар #2 от "Зелен пор":

    ти остави зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #65

    20:39 26.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хахахахаха

    15 12 Отговор

    До коментар #63 от "хаха 🤣":

    Ти остави Интернета, виж укрите ги е страх за хляб да отидат, избиха им армията вече многократно, трябва нова мръвка, хората седят гладни от страх да не ги хванат на улиците и пратят на фронта, докато руснаците си празнуват празници, излизат си на разходки, а горките украинци седят на тъмно само и само да не ги пратят на фронта. Съчуствам на украинския народ, такава мобилизация не е имало дори на първата и втората световна война.

    20:44 26.03.2026

  • 66 През февруари 2022

    11 18 Отговор

    До коментар #14 от "Много е късно вече за бяло знаме":

    През февруари 2022 на Путин му се стопи 64 км военна колона. Украинските селяни отвличаха с трактори закъсали танкове и БТР-и. Булдозери разчистваха летище Гостомел от останките от руския десант. Байрактарите и Джавелините взривяваха най-модрнтите руски консерви и трудно се познаваше кой купол от чие шаси е. Президентът на Украйна облече бойната униформа и оттогава светът не го помни с костюм. А още не беше потопен крайцерът Москва. Какъв преврат, казваш, щял да прави Путин?

    Коментиран от #69, #70, #89

    20:45 26.03.2026

  • 67 Чики-Рики

    16 9 Отговор
    Иранските ракети стават все по-точни, струва ми се! Зеленият да ,, внимава,,с траекторията на самолета!

    20:48 26.03.2026

  • 68 бай Даньо

    9 13 Отговор
    путине мека китко изтърва го туй зеленото и сега ще подпали световна война , комай това беше едистнвения му шанс да оцелее някак между шамарите измислената му държава Okpайна ...

    20:49 26.03.2026

  • 69 А ПОСЛЕ

    12 12 Отговор

    До коментар #66 от "През февруари 2022":

    Какво стана? Къде азоф?

    Коментиран от #72

    20:50 26.03.2026

  • 70 Хахахахаха

    18 12 Отговор

    До коментар #66 от "През февруари 2022":

    През 2023 години Украйна направи контранастъпление участваха 100000 войници, 10000 танка, бре и всякаква друга американска техника, напредъка беше че руснаците за взеха още 1000 км територия при това украинско настъпление, от войниците и техниката остана само пепел и трупове, това контранастъпление беше първото в историята което губи многократно повече територия от колкото преди него, цял свят се смееш на това Велико контранастъпление на украинските сили,

    Коментиран от #75, #79, #82

    20:50 26.03.2026

  • 71 ЗЕЛЕНОТО Е ТРЕТИ БРАТОВЧЕТ НА БИБИ

    10 8 Отговор
    Арабите да внимават.

    20:51 26.03.2026

  • 72 Руснаци

    11 7 Отговор

    До коментар #69 от "А ПОСЛЕ":

    Въййй вярно, че скоро азовчето не е коментирал нищо хахахах, май нямат хора останали вече и да коментират

    20:52 26.03.2026

  • 73 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 10 Отговор
    Ще се радвам ирански дрон да бастиса зеленото влечуго с иврийски корени иукраински паспорт

    20:53 26.03.2026

  • 74 Перо

    18 8 Отговор
    Еврейна го пробутват от Израел да проси, но няма да му се отвори парашута, защото арабите знаят, че циониста е на принципа “имал-дал”! От Европа и САЩ разбраха, че пълнят каца, без дъно!

    20:54 26.03.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хо-ха-ха

    15 9 Отговор
    Еййй това зеленото се чуди къде да обикаля само и само да не стои в У крайна. Я някоя руска бамба, я някой украинец дето му е писнало . Страх мале, страх.

    20:55 26.03.2026

  • 78 Пожарът в Уст Луга

    10 15 Отговор
    Някой угаси ли го ?

    Ще успеят ли да продава там Нефт

    Руските УРУНГЕЛИ?

    20:56 26.03.2026

  • 79 Атина Палада

    10 16 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахахаха":

    Каквито колите им на братушките,такива и жените им и войниците им-тотал щета -а царят им късака-няма по-глупав руснак ....

    Коментиран от #93

    20:56 26.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Дудов

    16 11 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахахаха":

    Докато укрете разберат че контраатакуват собствената си територия,някои от тях ще се окажат в Полша.На по-късен етап ще разберат и че нямат държава

    Коментиран от #98

    20:57 26.03.2026

  • 83 да питам

    10 16 Отговор

    До коментар #32 от "А ГДЕ":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран и Сирия ?

    20:58 26.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ЗЕЛЕНИЯ

    15 6 Отговор
    Дано не го претърсят на митницата. Дълго ще лежи за дрога в Саудитска Арабия.

    Коментиран от #88

    20:59 26.03.2026

  • 86 Хей

    13 7 Отговор
    Накрая аятоласите ще го опервазят. Те не са обещавали да го пазят ....

    21:01 26.03.2026

  • 87 Анонимен

    4 9 Отговор

    До коментар #48 от "какво може да предложи Киев":

    Щом се предлагате!

    21:02 26.03.2026

  • 88 хаха 🤣

    8 13 Отговор

    До коментар #85 от "ЗЕЛЕНИЯ":

    застрашени от задържане са Медведа е баба Маша🤣 смениха доставчика и от комбинацията на бело+ одеколон за пиене им де изпържиха мозъците 🤣 🤣 🤣

    21:03 26.03.2026

  • 89 Укрофоб

    14 9 Отговор

    До коментар #66 от "През февруари 2022":

    Време е актьора Зеленски да си смени клоунската униформа.Пък после и да се поизкъпе.Пък ако си смени и клоунската мутра по някакъв начин , направо могат да го помислят и за истински.

    Коментиран от #103

    21:03 26.03.2026

  • 90 Ддд

    14 10 Отговор
    Световното турне на комика продължава. Поради слабият интерес от страна на зрителите и оттегляне на главния спонсор, няма фиксирана цена. Кой колкото даде ,ако даде.

    21:03 26.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Ццц

    12 9 Отговор
    Дрогираният се похвали сам, че е в Саудитска Арабия. Арабите се надяваха да остане в тайна и за това и до сега си мълчат. Интересно ще е как ще посрещнат шута - евреин? Ще рисуват ли украинскота знаме с Ф-ките, както рисуваха руското неотдавна?

    21:05 26.03.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 МЪДРЕЦЪТ

    8 9 Отговор
    Да е жив и здрав Господ, дал е на Зеленски криле да лети като волна птица по всички краища на земята, а на цункащия всё, е дал чeрвеева дупка, да се крие от всички!

    Коментиран от #114

    21:10 26.03.2026

  • 96 Гинко

    9 4 Отговор
    Само от тези не беше взел милиарди. Нашата Ружа пасти да яде.

    21:11 26.03.2026

  • 97 АХМАК Сила

    5 3 Отговор

    До коментар #81 от "Оркистан🤮🤮":

    Как Бре

    Синът на Кадирката

    Само на 18 Години

    Вече е МАЙОР .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    В Кремъл пак ще му подарят

    Някой Медал за Храброст на Фронта .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:13 26.03.2026

  • 98 1500 ДНЯ

    6 5 Отговор

    До коментар #82 от "Дудов":

    Все Лапат Дудата

    Руските Пияндурници.

    Още те чакаме на Полската Граница

    ДУДАК ЧЕРВЕН.

    21:15 26.03.2026

  • 99 Лилавия е Вашия

    5 3 Отговор

    До коментар #84 от "Хахахахаха":

    Костя дъ Простя

    Забрави ли бе Червен Гейзак?

    Коментиран от #107

    21:16 26.03.2026

  • 100 Гъдю

    9 1 Отговор
    Преди 80 годин един идиoт се криеше у бункер, и накрая са гръмна! Не че нещо намеквам!

    21:17 26.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 руската трагедия

    7 11 Отговор

    До коментар #89 от "Укрофоб":

    Един млад комедиен актьор на майтап стана президент на Украйна и за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна и жалка позиция, руснаците не са били поставяни никога, в цялата си история до момента.

    😁

    Коментиран от #105

    21:30 26.03.2026

  • 104 Мата Космата

    2 6 Отговор
    Кандидатства за златен паспорт, кво се чудите! Става, само лично.

    21:32 26.03.2026

  • 105 Тонове човешка кръв

    1 6 Отговор

    До коментар #103 от "руската трагедия":

    Колко смешно, 6588НАЛИ???

    Коментиран от #108, #112

    21:34 26.03.2026

  • 106 Адам Кадиров

    5 6 Отговор
    Някой от Родния РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    Разбира ли какво Говори?

    Гледаме Станал Майор на 18 Малката Кадирка.

    Това само в Путинландия е възможно .

    После се чудим защо

    Пуся подкрепя 14-15 годишни Рускини да
    Раждат .
    Това било Правилно
    Хубава традиция .

    21:36 26.03.2026

  • 107 Хахахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "Лилавия е Вашия":

    Какво каза??? Абе вие с неустоновения пол нищо не ви се разбира, как ще създадени??? Сигурно изглеждаш много зле, като си навънка как се обръщат към теб-то може би, неустановено същество, нищо не ти се разбира, научи се да говориш, после се научи и да пишеш

    21:41 26.03.2026

  • 108 за това е виновен

    7 6 Отговор

    До коментар #105 от "Тонове човешка кръв":

    Путин, той атакува като последния глупак и стана причина за смъртта на 2 милиона руски войници и хиляди рускоезични в Източна Украйна. Така че коментара ви, го насочите към него. Смешното в случая е не смъртта на хората, разбира се, а глупавата и губещата позиция на Русия.

    21:41 26.03.2026

  • 109 Зеленото е шушумига навсякъде

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Ти гледал ли си миналата година как го посрещат Путин в Саудитска Арабия? Като Цар на Света!

    Коментиран от #113

    21:47 26.03.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Много хубави

    4 0 Отговор
    Коментари. Всички конфликти трябва да спрат и да се водят само от коментиращите. Вашето мнение е важно за нас.

    22:03 26.03.2026

  • 112 Евреина КАБЗОН

    3 5 Отговор

    До коментар #105 от "Тонове човешка кръв":

    Тонове Кръв
    На Руски Кабзончици.

    Много си прав .

    22:04 26.03.2026

  • 113 Вече няма да Го посрещат

    6 4 Отговор

    До коментар #109 от "Зеленото е шушумига навсякъде":

    В Саудитска Арабия.

    Ще ходи да целува КУРАнът

    При новия АЯТОЛАХ

    Бункерния КАШИК

    22:06 26.03.2026

  • 114 Нов

    9 2 Отговор

    До коментар #95 от "МЪДРЕЦЪТ":

    Да е жив и здрав Зеленски, той е гарант за смаляване, обезлюдяване и задлъжняване на Украйна.
    Да продължава така и за Одеса ще му трябва виза.

    22:32 26.03.2026

  • 115 На фррронта го депортирайте

    6 1 Отговор
    РАЗХОДКИ , ГЪЪЪЗ ПЪТ ДА ВИДИ. ДА ОМАЙВА ОБРЕЧЕНИТЕ ,ЧЕ ВЪРШИ НЕЩО!
    КААПУТ , ВЪРВИ НА ФФРОВНТА !

    23:36 26.03.2026