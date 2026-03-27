Китай разполага стари изтребители-дронове край Тайван

27 Март, 2026 08:41, обновена 27 Март, 2026 08:40 2 077 21

Доклад: Стотици модифицирани самолети могат да се използват за масирани първоначални удари

Ели Стоянова

Китай е разположил стотици остарели свръхзвукови изтребители, преобразувани в ударни дронове, в райони близо до Тайванския проток. Това показва нов доклад на Mitchell Institute for Aerospace Studies, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Анализът, базиран на сателитни снимки, установява присъствието на подобни апарати в шест военновъздушни бази - пет в провинция Фудзиен и една в Гуандун. Става дума за модифицирани J-6, китайска версия на съветския МиГ-19 от 50-те години, използвани активно до края на 20 век.

Според експерта Дж. Майкъл Дам Китай е разположил поне 200 такива апарата в района. Те са предназначени за използване в началната фаза на евентуална операция срещу Тайван, като функционират по-скоро като насочвани боеприпаси, отколкото като класически дронове.

По думите му целта им е да атакуват едновременно множество обекти, включително тайвански, американски или съюзнически цели, с идеята да претоварят системите за противовъздушна отбрана.

Според тайвански източници тази стратегия би принудила защитата да използва скъпи ракети срещу значително по-евтини цели, което би изчерпало ресурсите ѝ още в първите фази на конфликт.

Докладът отбелязва, че макар тези дронове да не представляват най-модерните китайски технологии, тяхното масово използване може да ги направи ефективен инструмент в стратегия за натоварване на отбраната. Паралелно с това Китай развива и по-съвременни безпилотни системи, включително стелт модели.

Пекин продължава да смята Тайван за част от своя територия и не изключва употреба на сила, докато властите в Тайпе отхвърлят тези претенции. Според оценки на американското разузнаване Китай не планира инвазия преди 2027 г., но Пентагонът смята, че страната се стреми да развие такава способност до края на десетилетието.

Експерти предупреждават, че при евентуален конфликт тези системи могат да бъдат използвани заедно с ракети и пилотирана авиация в мащабна първа вълна, която би представлявала сериозно предизвикателство за противовъздушната отбрана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенчо

    22 2 Отговор
    Скоро тръмп ще трябва да се разкъса на 3 места. Още от предният мандат враждата с Китай е най-голяма. Там ще се насочат всички средства за конфликт.

    08:50 27.03.2026

  • 2 Един

    2 27 Отговор
    Чинезите си търсят белята.

    08:54 27.03.2026

  • 3 Боздуган

    36 4 Отговор
    Предупреждение за СаЩ, влезнат ли в Иран, влизаме в Тайван.

    08:54 27.03.2026

  • 4 Ха ха ха

    5 27 Отговор
    Още едно доказателство, че всички комунистически режими са престъпни......само за войни и окупации мислят.....

    Коментиран от #11, #17, #18

    08:56 27.03.2026

  • 5 Еми да

    24 2 Отговор
    При освобождението на китайският остров, първо ще се изхвърли боклука от погребите. И след това ще ги ударят с хиперзвука, та свят ще им се завие... А пиратите вече си изразходваха боеприпасите и само ще гледат.. Няма с какво да защитят Тайван. Даже си взеха и Патриота от Южна Корея, че вече нямали! Е, то който 100 г е свикнал само да печати и харчи, няма как да се напряга и прави нещо...

    08:59 27.03.2026

  • 6 Оги

    3 11 Отговор
    Така е като светът се управлява от изкукали старчоци на 75+, захапали кокала като билдози с мания да управляват до смърт - Путин, Лукашенко, Си, Ердоган, Тръмпоня също се гласи да променя Конституцията.

    08:59 27.03.2026

  • 7 Бай вую

    20 0 Отговор
    В момента ако нападнат няма кой да ги спре , добре че не са военолюбци а търговци

    09:00 27.03.2026

  • 8 Д-р Ментал

    15 0 Отговор
    Войнственият Тръмп налага такава международна политика.

    09:02 27.03.2026

  • 9 така ааа

    5 13 Отговор
    Китай нападне ли Тайван няма кой да я спаси. Американците неможаха да спрат атаки срещу арабите, руснаците неможаха да спасят Сирия и Иран. Явно единствената световна сила е Китай и съвсем скоро може да видим сериозен съюз между Русия и САЩ срещу Велекия Китай

    09:07 27.03.2026

  • 10 Джамбаза

    24 0 Отговор
    НАТО няма ли да прати естонската армия да помага на Тайван?
    Или латвийската?
    Или и двамата?

    Коментиран от #21

    09:09 27.03.2026

  • 11 Именно

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха":

    Исраил е доказателството - ционизъм е комунизъм и фашизъм на квадрат

    09:13 27.03.2026

  • 12 Майор Мишев

    8 0 Отговор
    Сега е момента Великата Поднебесна Империя да върне обратно Тайван ,янките са разхвърляни на 2 фронта и силиците изобщо няма да им стигнат за да се намесят в случая .

    09:54 27.03.2026

  • 13 Безпристрастен

    11 0 Отговор
    За разлика от Мечока,Дракона ще си вземе Тайпе със СВО,но ще направи показно,как се прави.Просто изчаква търпеливо,по азиатски.Нищо че населението е с китайски корени и произход.Те няма да ги галят и дундуркат ,както го прави Мечока с Незалежная.За максимум един месец,ако тактиката го налага,ще сринат всичко до кота нула, без да се съобразяват със броя на жертвите.Ще го сринат,а след това ще го построят отново за една година.Имат и технологии,имат и население в излишък,ще го заселят с хора от континентален Китай, и никой няма да посмее ,да се намеси!

    Коментиран от #14

    09:55 27.03.2026

  • 14 Тигре Тигре

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Безпристрастен":

    Звучи добре и реалистично .

    09:58 27.03.2026

  • 15 Шопо

    12 2 Отговор
    Време е България и Албания да си поделят територията наречена Северна Македония.

    10:00 27.03.2026

  • 16 Зевзек

    5 0 Отговор
    Мъка, мъка, голяма мъка е налегнала нашите козачета - освен че иранците попиляха господарите им сега и Тайван отново става китайски а те нищо друго не могат да направят освен да скимтят и да плюят в безсилна злоба - пък на мен ми става едно блаааго.

    10:24 27.03.2026

  • 17 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха":

    "само за войни и окупации мислят....."

    Че от кога в краварника е комунистически режим - то не беше панамския канал, то не беше Гренландия, то не беше Канада, то не беше Венецуела, то не беше Иран, то не беше Куба - и това за няма и година.

    10:29 27.03.2026

  • 18 Антитрол

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха ха":

    "Още едно доказателство, че всички комунистически режими са престъпни"

    Ха ха ха обаче краварите и евреите като нападат и окупират държави те не са престъпни режими нали? Днес ще има за баничка.

    10:32 27.03.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор
    Не ни притесняват!

    11:25 27.03.2026

  • 20 DW смърди

    2 0 Отговор
    Китай ще атакува с малки групи войници от по 100 хиляди, хахаха...
    Когато Драконът реши да се раздвижи, това ще бъде голямата война.
    Всичко ще свърши за всички!

    11:29 27.03.2026

  • 21 Хи хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Джамбаза":

    Нема проблем....естония праща в Тайван най модерната си ПВО система - "прашките на кая"

    12:17 27.03.2026

