Китай разполага стари изтребители-дронове край Тайван

Китай е разположил стотици остарели свръхзвукови изтребители, преобразувани в ударни дронове, в райони близо до Тайванския проток. Това показва нов доклад на Mitchell Institute for Aerospace Studies, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Анализът, базиран на сателитни снимки, установява присъствието на подобни апарати в шест военновъздушни бази - пет в провинция Фудзиен и една в Гуандун. Става дума за модифицирани J-6, китайска версия на съветския МиГ-19 от 50-те години, използвани активно до края на 20 век.
Според експерта Дж. Майкъл Дам Китай е разположил поне 200 такива апарата в района. Те са предназначени за използване в началната фаза на евентуална операция срещу Тайван, като функционират по-скоро като насочвани боеприпаси, отколкото като класически дронове.
По думите му целта им е да атакуват едновременно множество обекти, включително тайвански, американски или съюзнически цели, с идеята да претоварят системите за противовъздушна отбрана.
Според тайвански източници тази стратегия би принудила защитата да използва скъпи ракети срещу значително по-евтини цели, което би изчерпало ресурсите ѝ още в първите фази на конфликт.
Докладът отбелязва, че макар тези дронове да не представляват най-модерните китайски технологии, тяхното масово използване може да ги направи ефективен инструмент в стратегия за натоварване на отбраната. Паралелно с това Китай развива и по-съвременни безпилотни системи, включително стелт модели.
Пекин продължава да смята Тайван за част от своя територия и не изключва употреба на сила, докато властите в Тайпе отхвърлят тези претенции. Според оценки на американското разузнаване Китай не планира инвазия преди 2027 г., но Пентагонът смята, че страната се стреми да развие такава способност до края на десетилетието.
Експерти предупреждават, че при евентуален конфликт тези системи могат да бъдат използвани заедно с ракети и пилотирана авиация в мащабна първа вълна, която би представлявала сериозно предизвикателство за противовъздушната отбрана.
08:50 27.03.2026
08:54 27.03.2026
08:56 27.03.2026
Или латвийската?
Или и двамата?
Коментиран от #21
09:09 27.03.2026
11 Именно
До коментар #4 от "Ха ха ха":Исраил е доказателството - ционизъм е комунизъм и фашизъм на квадрат
09:13 27.03.2026
09:55 27.03.2026
14 Тигре Тигре
До коментар #13 от "Безпристрастен":Звучи добре и реалистично .
09:58 27.03.2026
17 Учуден
До коментар #4 от "Ха ха ха":"само за войни и окупации мислят....."
Че от кога в краварника е комунистически режим - то не беше панамския канал, то не беше Гренландия, то не беше Канада, то не беше Венецуела, то не беше Иран, то не беше Куба - и това за няма и година.
10:29 27.03.2026
18 Антитрол
До коментар #4 от "Ха ха ха":"Още едно доказателство, че всички комунистически режими са престъпни"
Ха ха ха обаче краварите и евреите като нападат и окупират държави те не са престъпни режими нали? Днес ще има за баничка.
10:32 27.03.2026
20 DW смърди
Когато Драконът реши да се раздвижи, това ще бъде голямата война.
Всичко ще свърши за всички!
11:29 27.03.2026
21 Хи хи хи
До коментар #10 от "Джамбаза":Нема проблем....естония праща в Тайван най модерната си ПВО система - "прашките на кая"
12:17 27.03.2026