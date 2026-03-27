Китай разполага стари изтребители-дронове край Тайван

Китай е разположил стотици остарели свръхзвукови изтребители, преобразувани в ударни дронове, в райони близо до Тайванския проток. Това показва нов доклад на Mitchell Institute for Aerospace Studies, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Анализът, базиран на сателитни снимки, установява присъствието на подобни апарати в шест военновъздушни бази - пет в провинция Фудзиен и една в Гуандун. Става дума за модифицирани J-6, китайска версия на съветския МиГ-19 от 50-те години, използвани активно до края на 20 век.

Според експерта Дж. Майкъл Дам Китай е разположил поне 200 такива апарата в района. Те са предназначени за използване в началната фаза на евентуална операция срещу Тайван, като функционират по-скоро като насочвани боеприпаси, отколкото като класически дронове.

По думите му целта им е да атакуват едновременно множество обекти, включително тайвански, американски или съюзнически цели, с идеята да претоварят системите за противовъздушна отбрана.

Според тайвански източници тази стратегия би принудила защитата да използва скъпи ракети срещу значително по-евтини цели, което би изчерпало ресурсите ѝ още в първите фази на конфликт.

Докладът отбелязва, че макар тези дронове да не представляват най-модерните китайски технологии, тяхното масово използване може да ги направи ефективен инструмент в стратегия за натоварване на отбраната. Паралелно с това Китай развива и по-съвременни безпилотни системи, включително стелт модели.

Пекин продължава да смята Тайван за част от своя територия и не изключва употреба на сила, докато властите в Тайпе отхвърлят тези претенции. Според оценки на американското разузнаване Китай не планира инвазия преди 2027 г., но Пентагонът смята, че страната се стреми да развие такава способност до края на десетилетието.

Експерти предупреждават, че при евентуален конфликт тези системи могат да бъдат използвани заедно с ракети и пилотирана авиация в мащабна първа вълна, която би представлявала сериозно предизвикателство за противовъздушната отбрана.