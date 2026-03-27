Латвия увеличава военния бюджет до 5% от БВП

Парламентът на Латвия прие единодушно закон, който задължава страната да отделя най-малко 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана годишно, считано от 2027 г. Решението е насочено към укрепване на ролята на страната в рамките на НАТО, съобщава ДПА, предава БТА.
Президентът Едгарс Ринкевичс, който е инициатор на предложението, подчерта необходимостта от стабилно и дългосрочно финансиране на отбраната в условията на засилено геополитическо напрежение.
С новия закон Латвия изпълнява ангажименти, поети на срещата на върха на НАТО в Хага през юни миналата година, където съюзниците се договориха за увеличаване на военните разходи във връзка с войната в Украйна и натиска за по-високи бюджети за отбрана.
В рамките на алианса бе обсъдена цел от минимум 3,5% от БВП за военни разходи и допълнителни 1,5% за свързана инфраструктура и дейности, но латвийският закон въвежда общ праг от поне 5%, без разграничение между категориите.
Като държава, граничеща с Русия и Беларус, Латвия възприема войната в Украйна като пряка заплаха за националната си сигурност. Страната планира още тази година да достигне почти 4,91% от БВП за отбрана.
хихи
Като им хвана задниците паяжина и ще го намалят на -1%
Коментиран от #9, #17
09:13 27.03.2026
До коментар #2 от "хихи":ха ха ха - няма - те са готови да умрат от глад за украина
Божеее
До коментар #5 от "Абе да бе":Сравнение със тях, ти си от предградията на Столипиново. Нито заплатите може да им стигнеш, нито образование, нито пътища, нито здравеопазване...мишленце
Олга
Поне да гинат с музика.
Ивана
До коментар #12 от "Олга":Нямат като нас гумени лодки да показват на парада
Подготвят света за Последната Война!
Това лидери ли са, или Рептили - влечугоподобни хуманоиди
Млък.
До коментар #10 от "Божеее":Млък, ако не знаеш! При тяхното "великоление" населеието им катастрафално намаля.Не им харесат "големите" заплати
09:38 27.03.2026
Нищо не е 5%
До коментар #2 от "хихи":В Северна Корея и Русия 50% от БВП отива за военни цели
09:43 27.03.2026
интересно
До коментар #18 от "Мухаа ха!":Те Бангладеш имат повече население, ежегодно си добавят една София в населението си......това ги прави по велики ли?Къде тръгна да сравняваш количество с качество
10:02 27.03.2026
Няма нужда
До коментар #4 от "Сега":Русия много успешно се самоунищожава и сама.
10:07 27.03.2026
Защо да са смешници
До коментар #1 от "Тия":Какво лошо има в това, да си купят нови оръжия, дронове, самолети и да си обновят въоръжението?
до коментар #14 от "Въпрос:":да са полудели, напълно нормално е.
