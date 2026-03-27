Латвия увеличава военния бюджет до 5% от БВП

Парламентът на Латвия прие единодушно закон, който задължава страната да отделя най-малко 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана годишно, считано от 2027 г. Решението е насочено към укрепване на ролята на страната в рамките на НАТО, съобщава ДПА, предава БТА.

Президентът Едгарс Ринкевичс, който е инициатор на предложението, подчерта необходимостта от стабилно и дългосрочно финансиране на отбраната в условията на засилено геополитическо напрежение.

С новия закон Латвия изпълнява ангажименти, поети на срещата на върха на НАТО в Хага през юни миналата година, където съюзниците се договориха за увеличаване на военните разходи във връзка с войната в Украйна и натиска за по-високи бюджети за отбрана.

В рамките на алианса бе обсъдена цел от минимум 3,5% от БВП за военни разходи и допълнителни 1,5% за свързана инфраструктура и дейности, но латвийският закон въвежда общ праг от поне 5%, без разграничение между категориите.

Като държава, граничеща с Русия и Беларус, Латвия възприема войната в Украйна като пряка заплаха за националната си сигурност. Страната планира още тази година да достигне почти 4,91% от БВП за отбрана.