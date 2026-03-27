Латвия увеличава военния бюджет до 5% от БВП

27 Март, 2026 09:10 993 25

Законът цели засилване на военния капацитет и принос към НАТО

Латвия увеличава военния бюджет до 5% от БВП
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Парламентът на Латвия прие единодушно закон, който задължава страната да отделя най-малко 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана годишно, считано от 2027 г. Решението е насочено към укрепване на ролята на страната в рамките на НАТО, съобщава ДПА, предава БТА.

Президентът Едгарс Ринкевичс, който е инициатор на предложението, подчерта необходимостта от стабилно и дългосрочно финансиране на отбраната в условията на засилено геополитическо напрежение.

С новия закон Латвия изпълнява ангажименти, поети на срещата на върха на НАТО в Хага през юни миналата година, където съюзниците се договориха за увеличаване на военните разходи във връзка с войната в Украйна и натиска за по-високи бюджети за отбрана.

В рамките на алианса бе обсъдена цел от минимум 3,5% от БВП за военни разходи и допълнителни 1,5% за свързана инфраструктура и дейности, но латвийският закон въвежда общ праг от поне 5%, без разграничение между категориите.

Като държава, граничеща с Русия и Беларус, Латвия възприема войната в Украйна като пряка заплаха за националната си сигурност. Страната планира още тази година да достигне почти 4,91% от БВП за отбрана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тия

    25 1 Отговор
    смешници !

    Коментиран от #23

    09:13 27.03.2026

  • 2 хихи

    24 0 Отговор
    10% да го направи, кво си играят 5%
    Като им хвана задниците паяжина и ще го намалят на -1%

    Коментиран от #9, #17

    09:13 27.03.2026

  • 3 Трол

    11 8 Отговор
    Добре е, но 5% са крайно недостатъчни, за да се справят с руската заплаха.

    09:14 27.03.2026

  • 4 Сега

    27 0 Отговор
    ще набият Русия !

    Коментиран от #21

    09:15 27.03.2026

  • 5 Абе да бе

    23 0 Отговор
    И къв им е БВП на тия микимауси

    Коментиран от #10

    09:16 27.03.2026

  • 6 НАТО

    3 5 Отговор
    Спасиба ка Путин.

    09:18 27.03.2026

  • 7 ами

    19 0 Отговор
    браво на латвия - 5% за нато и 5% за киев, пък каквото остане може и за латвия нещо да се направи

    09:18 27.03.2026

  • 8 Колкото

    19 1 Отговор
    Пъти съм атакувал и окупирал някоя латвийка, толкова пъти е обявявала безусловна капитулация! Готини жени са!

    09:19 27.03.2026

  • 9 ами

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    ха ха ха - няма - те са готови да умрат от глад за украина

    09:20 27.03.2026

  • 10 Божеее

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Абе да бе":

    Сравнение със тях, ти си от предградията на Столипиново. Нито заплатите може да им стигнеш, нито образование, нито пътища, нито здравеопазване...мишленце

    Коментиран от #16

    09:25 27.03.2026

  • 11 ИВАН

    14 0 Отговор
    Тези пудели са от най неприятните слагачи на краварите, мижави хорица.

    09:28 27.03.2026

  • 12 Олга

    14 0 Отговор
    О, да, става застрашително.5%! Ще добавят един армейски оркестър. Цялата им армия - един файтон хора.
    Поне да гинат с музика.

    Коментиран от #13

    09:28 27.03.2026

  • 13 Ивана

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Олга":

    Нямат като нас гумени лодки да показват на парада

    09:33 27.03.2026

  • 14 Въпрос:

    8 1 Отговор
    Лидерите ни са Полудели!
    Подготвят света за Последната Война!
    Това лидери ли са, или Рептили - влечугоподобни хуманоиди

    Коментиран от #24

    09:34 27.03.2026

  • 15 Кая Калас:

    11 1 Отговор
    Скоро ще нападнем Русия и ще я прегазим за 48 часа!

    09:37 27.03.2026

  • 16 Млък.

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Божеее":

    Млък, ако не знаеш! При тяхното "великоление" населеието им катастрафално намаля.Не им харесат "големите" заплати

    09:38 27.03.2026

  • 17 Нищо не е 5%

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    В Северна Корея и Русия 50% от БВП отива за военни цели

    09:43 27.03.2026

  • 18 Мухаа ха!

    9 0 Отговор
    Населението на София- около 1,5-1,7 милиона.Цялото население на този прибалтииски " Гигант" е около 1,4 милиона! По малко от населението на столицата ни.Абсолютни джинки.От онези-- мини породи,лае ,та чак пяна им избива на устата.Но като тропнеш с крак, хуква презглава.

    Коментиран от #19

    09:46 27.03.2026

  • 19 интересно

    1 6 Отговор

    До коментар #18 от "Мухаа ха!":

    Те Бангладеш имат повече население, ежегодно си добавят една София в населението си......това ги прави по велики ли?Къде тръгна да сравняваш количество с качество

    10:02 27.03.2026

  • 20 Мдаа

    8 1 Отговор
    Вчера, Факти написа че България ,Латвия и Словения са със най високата смъртност в Европа! Не е ли, по добре тези пари да се отделят за здравеопазване.

    10:02 27.03.2026

  • 21 Няма нужда

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сега":

    Русия много успешно се самоунищожава и сама.

    10:07 27.03.2026

  • 22 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Ще имат пари за по още 2 пистолета годишно в повече

    10:16 27.03.2026

  • 23 Защо да са смешници

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тия":

    Какво лошо има в това, да си купят нови оръжия, дронове, самолети и да си обновят въоръжението?

    10:33 27.03.2026

  • 24 Защо

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос:":

    да са полудели, напълно нормално е.

    10:35 27.03.2026

  • 25 Трепери Русийо,

    2 1 Отговор
    Латвия ще отдели цели 5 (пет!) процента от БВП, което прави около 2.3 милЯрда доларес, т.е. колкото плати Буци за 8+8 сащисани самолета... Уплашиха Русия и очакват сега да им отиде на крака и да ги моли да поикономисат средства, че руснаците не могат да се справят с могъщата латвийска армия, която с резерва барабар е около 56 000 щика... Голяма мощ, няма що!

    11:47 27.03.2026

