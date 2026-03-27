Турски военни самолети са навлезли в гръцкото въздушно пространство

Турски изтребители са нарушили въздушното пространство на Гърция, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ, като се позовава на данни от Генералния щаб на националната отбрана (ГЕЕТА), предава БТА.
Според информацията седем самолета на турските военновъздушни сили са навлезли вчера в различни зони над Егейско море, основно в неговите североизточни и югоизточни части. В групата са били четири изтребителя F-16, два безпилотни летателни апарата (UAV) и един самолет за въздушно наблюдение CN-235.
Гръцката страна съобщава за общо девет нарушения на въздушното пространство, като седем от тях са извършени от безпилотния летателен апарат.
По данни на гръцките власти турските самолети не са били въоръжени. Всички машини са били прехванати от гръцки изтребители, в съответствие с международното право и действащите процедури на военновъздушните сили.
До коментар #2 от "Шопо":500 год. под турско, 200 год. под гръцко. За кого да викам, бате?
До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО!":Какъв член да ти въздейства, и двете страни са в НАТО!
До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО!":Член срещу член.
12 Добре,че ми каза...🤣!
До коментар #6 от "Ставрос":А ве бай-Онзи,нима не разбра,че това бе умишлена закачка,именно затова-че и Турция и Гърция да членове на НАТО...?!
Аман от едноклетъчни...
13 Двете страни са Членове на нато
До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО!":умно момче!!
16 ха ха ха
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Много си интересен ......в България всякакви войски освен български, той нашия селчо се притеснил за Кипър
10:31 27.03.2026
17 Бай този
До коментар #12 от "Добре,че ми каза...🤣!":Много клетъчния, Кипър и Турция също са членове на НАТО. Нещо за там да кажеш?
18 Бай-Онзи,бягаш от въпроса!
До коментар #17 от "Бай този":Типично за човек,който се е издънил,че не е схванал една ирония...!
Хубав ден!
19 Ще кажа!
До коментар #17 от "Бай този":Кипър НЕ Е ЧЛЕН НА НАТО!
Аре у лево!
Турци и гърци се "обичат" както иранци и израелци.
21 ,,Умничкото" ми!
До коментар #13 от "Двете страни са Членове на нато":Виж поста,преди твоят...
22 Хи хи хи
До коментар #6 от "Ставрос":Добре, че ни инфУмира....
Я ни кажи и колко българи живеят в Одеса и Одеска област ???!
23 ДА ДЕ,ИМЕННО...!
До коментар #13 от "Двете страни са Членове на нато":В това е интригата!
Че и двете страни са членове на НАТО!
Чети между редовете... ,а не реагирай първосигнално,като четириногите...!
Гърците работят с 6 мили а турците си се движат по 12 мили континентално брегово разстояние
До коментар #2 от "Шопо":Чак. Отново.може би ще по-добре от европейския съюз?
До коментар #11 от "Ще летят Чалми до луната":Циганите май преобладават повече тук отколкото там...
До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО!":Доколкото се разбира от статията не става дума за никакво нападение първо второ защо не трябва да бъде изслушана Може би и другата страна дали наистина всичко което казват Гърция вярно
До коментар #4 от "Последния Софиянец":И Гърция пък разполага оръжие на островите близо до крайбрежието на Турция въпреки договорите които има
