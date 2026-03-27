Турски военни самолети са навлезли в гръцкото въздушно пространство

27 Март, 2026 10:12 1 857 33

Атина съобщава за девет нарушения над Егейско море и прехващане от гръцки изтребители

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турски изтребители са нарушили въздушното пространство на Гърция, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ, като се позовава на данни от Генералния щаб на националната отбрана (ГЕЕТА), предава БТА.

Според информацията седем самолета на турските военновъздушни сили са навлезли вчера в различни зони над Егейско море, основно в неговите североизточни и югоизточни части. В групата са били четири изтребителя F-16, два безпилотни летателни апарата (UAV) и един самолет за въздушно наблюдение CN-235.

Гръцката страна съобщава за общо девет нарушения на въздушното пространство, като седем от тях са извършени от безпилотния летателен апарат.

По данни на гръцките власти турските самолети не са били въоръжени. Всички машини са били прехванати от гръцки изтребители, в съответствие с международното право и действащите процедури на военновъздушните сили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИНТЕРЕСНО!

    25 8 Отговор
    Дали сега ще бъде задействан прословутият ,,Член..." ,за членовете на НАТО...?!

    Коментиран от #6, #7, #13, #30

    10:15 27.03.2026

  • 2 Шопо

    14 11 Отговор
    Всичко ново е добре забравено старо, България и Гърция пак ще паднат под турско робство.

    Коментиран от #5, #27

    10:16 27.03.2026

  • 3 Хакан

    19 4 Отговор
    Не са турски, натовски са!!!!!!

    10:16 27.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    14 14 Отговор
    Турция разположи незаконно войски в Кипър уж срещу Иран

    Коментиран от #16, #31

    10:17 27.03.2026

  • 5 България

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    500 год. под турско, 200 год. под гръцко. За кого да викам, бате?

    10:17 27.03.2026

  • 6 Ставрос

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО!":

    Какъв член да ти въздейства, и двете страни са в НАТО!

    Коментиран от #12, #22

    10:18 27.03.2026

  • 7 Кой по- голЕм

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО!":

    Член срещу член.

    10:19 27.03.2026

  • 8 гост

    9 1 Отговор
    Те стотици американски израелски влязоха в Иранското, и не само влязоха ....вие какво се оплаквате

    10:20 27.03.2026

  • 9 Кирчо

    14 2 Отговор
    Като ви свалиха ракетата предназначена за Крит едно мерси ме казахте! Щом гръцките могат да навлизат в българско защо и турските да не ви пазят!

    10:21 27.03.2026

  • 10 реалистъ

    18 2 Отговор
    40 гръцки острова са на разположение за евакуацията на евреите от Израил. След това ще се преселят в България, а продажни НПО историци ще започнат да обясняват, че са открити нови доказателства, според които Бог обещал нашата земя на юдеите. Земята вече е изкупена. И ще станем втора Палестина.

    10:22 27.03.2026

  • 11 Ще летят Чалми до луната

    4 8 Отговор
    ЦиганинаМного си позволява

    Коментиран от #29

    10:26 27.03.2026

  • 12 Добре,че ми каза...🤣!

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ставрос":

    А ве бай-Онзи,нима не разбра,че това бе умишлена закачка,именно затова-че и Турция и Гърция да членове на НАТО...?!
    Аман от едноклетъчни...

    Коментиран от #17

    10:27 27.03.2026

  • 13 Двете страни са Членове на нато

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО!":

    умно момче!!

    Коментиран от #21, #23

    10:27 27.03.2026

  • 14 Бау Бау

    4 0 Отговор
    Стига бе! Евреи били нахлули във въздушното пространство на евреи...хахаха. Става дума само за редови любовни между махленски свалки.

    10:30 27.03.2026

  • 15 Файърфлай

    4 0 Отговор
    Очевидно става,че живеем във времена на "нахлувания".Значи е време и ние да "нахлуем".Но над кого ? Дайте идеи.

    10:31 27.03.2026

  • 16 ха ха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Много си интересен ......в България всякакви войски освен български, той нашия селчо се притеснил за Кипър

    10:31 27.03.2026

  • 17 Бай този

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Добре,че ми каза...🤣!":

    Много клетъчния, Кипър и Турция също са членове на НАТО. Нещо за там да кажеш?

    Коментиран от #18, #19

    10:32 27.03.2026

  • 18 Бай-Онзи,бягаш от въпроса!

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бай този":

    Типично за човек,който се е издънил,че не е схванал една ирония...!
    Хубав ден!

    10:34 27.03.2026

  • 19 Ще кажа!

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бай този":

    Кипър НЕ Е ЧЛЕН НА НАТО!
    Аре у лево!

    10:36 27.03.2026

  • 20 Въх

    5 0 Отговор
    Дано не стане някой сакатлък.

    Турци и гърци се "обичат" както иранци и израелци.

    10:47 27.03.2026

  • 21 ,,Умничкото" ми!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Двете страни са Членове на нато":

    Виж поста,преди твоят...

    11:02 27.03.2026

  • 22 Хи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ставрос":

    Добре, че ни инфУмира....
    Я ни кажи и колко българи живеят в Одеса и Одеска област ???!

    11:08 27.03.2026

  • 23 ДА ДЕ,ИМЕННО...!

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Двете страни са Членове на нато":

    В това е интригата!
    Че и двете страни са членове на НАТО!
    Чети между редовете... ,а не реагирай първосигнално,като четириногите...!

    11:18 27.03.2026

  • 24 Гръцкото въздушно пространство

    3 3 Отговор
    Е единственото в света което е по-голямо от всички останали. Например морските граници са на 6мили, а гръцките въздушни са на 10. Така когато един самолет лети над международни води той се намира във гръцки въздух. Ей за такива "нарушения" реват гърците.

    11:50 27.03.2026

  • 25 27032026

    2 2 Отговор
    Тези нарушения според 6 мили или 12 мили брегово разстояние от брега е засечено? Не се споменава.

    Гърците работят с 6 мили а турците си се движат по 12 мили континентално брегово разстояние

    12:01 27.03.2026

  • 26 В бългаското

    3 0 Отговор
    Кога?

    12:08 27.03.2026

  • 27 До Унгария

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Чак. Отново.може би ще по-добре от европейския съюз?

    12:09 27.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Оптимист

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ще летят Чалми до луната":

    Циганите май преобладават повече тук отколкото там...

    12:49 27.03.2026

  • 30 АБЕ...

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ИНТЕРЕСНО!":

    Доколкото се разбира от статията не става дума за никакво нападение първо второ защо не трябва да бъде изслушана Може би и другата страна дали наистина всичко което казват Гърция вярно

    12:56 27.03.2026

  • 31 Значи

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И Гърция пък разполага оръжие на островите близо до крайбрежието на Турция въпреки договорите които има

    12:59 27.03.2026

  • 32 Да се знае...

    5 1 Отговор
    Гърците са втори по дебелоочия хитрости илюзии мъгла и така нататък след евреите на този свят има една поговорка на тази тема когато се раждал евреин Гъркът почва да плаче

    13:01 27.03.2026

  • 33 Абе

    2 0 Отговор
    Идйот що ме триеш ве силянин

    13:40 27.03.2026

