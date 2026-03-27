Турски военни самолети са навлезли в гръцкото въздушно пространство

Турски изтребители са нарушили въздушното пространство на Гърция, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ, като се позовава на данни от Генералния щаб на националната отбрана (ГЕЕТА), предава БТА.

Според информацията седем самолета на турските военновъздушни сили са навлезли вчера в различни зони над Егейско море, основно в неговите североизточни и югоизточни части. В групата са били четири изтребителя F-16, два безпилотни летателни апарата (UAV) и един самолет за въздушно наблюдение CN-235.

Гръцката страна съобщава за общо девет нарушения на въздушното пространство, като седем от тях са извършени от безпилотния летателен апарат.

По данни на гръцките власти турските самолети не са били въоръжени. Всички машини са били прехванати от гръцки изтребители, в съответствие с международното право и действащите процедури на военновъздушните сили.