Албания въвежда таван на цените на горивата

Албанският министър на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай съобщи, че в страната се въвежда ограничение върху цените на горивата. Според новите правила цената на дребно за литър гориво не трябва да надвишава 203 албански леки (около 2,11 евро), а при търговията на едро таванът е 191 леки за литър (около 1,98 евро), предава АТА, цитирана от БТА.

Решението е взето на заседание на Съвета за прозрачност - държавен орган, който регулира вътрешния пазар на горивата.

Министър Ибрахимай заяви, че ситуацията в страната е извън обичайното и предприетите мерки са в отговор както на вътрешните икономически условия, така и на динамиката на международните пазари.

Тя допълни, че компетентните институции следят постоянно движението на борсите, за да могат да реагират своевременно при промени.