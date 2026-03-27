Албания въвежда таван на цените на горивата

Албания въвежда таван на цените на горивата

27 Март, 2026 10:23 896 5

Правителството определя максимални стойности за търговия на дребно и едро

Албания въвежда таван на цените на горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Албанският министър на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай съобщи, че в страната се въвежда ограничение върху цените на горивата. Според новите правила цената на дребно за литър гориво не трябва да надвишава 203 албански леки (около 2,11 евро), а при търговията на едро таванът е 191 леки за литър (около 1,98 евро), предава АТА, цитирана от БТА.

Решението е взето на заседание на Съвета за прозрачност - държавен орган, който регулира вътрешния пазар на горивата.

Министър Ибрахимай заяви, че ситуацията в страната е извън обичайното и предприетите мерки са в отговор както на вътрешните икономически условия, така и на динамиката на международните пазари.

Тя допълни, че компетентните институции следят постоянно движението на борсите, за да могат да реагират своевременно при промени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Нашия таван е 5.80 евро нафта и 4.95 на бензина

    10:25 27.03.2026

  • 2 Мишо

    10 0 Отговор
    Още може над изстрадалият народ,ама всеки си заслужава съдбата. Я вижте,улиците пълни с коли,паркингите на хипермаркетите пълни и то в работно време, а викате "няма пари". Още може,малко ни е,така е като ГИ търпим. А в Гърция, ако неоснователно си повишил цената спекулативно, не те глобяват,а направо ти затварят бензиностанцията.

    Коментиран от #3

    10:30 27.03.2026

  • 3 Тишо

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Мишо":

    Нормални неща. Ти какво очакваше, като по време на комунизма да висим по опашки за стока която още не е в магазина ли. Народа има пари сега и си угажда

    Коментиран от #5

    10:34 27.03.2026

  • 4 Антон

    8 0 Отговор
    Кога ще ги стигнем албанците? Но важното е, че има банани, вече сме в клуба на богатите и мразим Путин!

    11:18 27.03.2026

  • 5 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тишо":

    АЛООО Б00КЛУК ..БЛАГОДАРЕНИЕ НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ИМА ПАРИ НАРОДА ЛИ ??СМ00ТАНО ЖИИВОТНО С ЦЕНИ ПО ВИСОКИ ОТ ЕВРОПА ЛИ ?

    15:13 27.03.2026

