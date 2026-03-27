Албания въвежда таван на цените на горивата

Албанският министър на икономиката и иновациите Делина Ибрахимай съобщи, че в страната се въвежда ограничение върху цените на горивата. Според новите правила цената на дребно за литър гориво не трябва да надвишава 203 албански леки (около 2,11 евро), а при търговията на едро таванът е 191 леки за литър (около 1,98 евро), предава АТА, цитирана от БТА.
Решението е взето на заседание на Съвета за прозрачност - държавен орган, който регулира вътрешния пазар на горивата.
Министър Ибрахимай заяви, че ситуацията в страната е извън обичайното и предприетите мерки са в отговор както на вътрешните икономически условия, така и на динамиката на международните пазари.
Тя допълни, че компетентните институции следят постоянно движението на борсите, за да могат да реагират своевременно при промени.
10:25 27.03.2026
10:30 27.03.2026
3 Тишо
До коментар #2 от "Мишо":Нормални неща. Ти какво очакваше, като по време на комунизма да висим по опашки за стока която още не е в магазина ли. Народа има пари сега и си угажда
10:34 27.03.2026
5 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #3 от "Тишо":АЛООО Б00КЛУК ..БЛАГОДАРЕНИЕ НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ ИМА ПАРИ НАРОДА ЛИ ??СМ00ТАНО ЖИИВОТНО С ЦЕНИ ПО ВИСОКИ ОТ ЕВРОПА ЛИ ?
15:13 27.03.2026