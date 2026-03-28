Повече от 400 бойци от "Хизбула" убити от 2 март

Повече от 400 бойци от "Хизбула" са били убити, откакто ливанската въоръжена групировка започна нова война с Израел на 2 март, съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.

Това е първият общ брой на бойците на "Хизбула", убити в разширяващата се въздушна и наземна кампания на Израел в Ливан. Групировката е издавала спорадични съобщения за няколко отделни бойци, но не е предоставила официален общ брой.

След войната с Израел от 2023-2024 г. "Хизбула" е заявила, че общо са били убити около 5000 души.

Израелските военни дадоха по-висок брой на последните загуби на групировката от източниците, заявявайки тази седмица, че са убили най-малко 700 бойци на Хизбула в Ливан, включително стотици членове на елитните сили "Радуан" на групировката.

Ливанското министерство на здравеопазването заяви в петък, че израелските удари и сухопътни операции са убили 1142 души в Ливан. Сред тях са 122 деца, 83 жени и 42 медицински лица. Министерството на здравеопазването не прави разлика между цивилни и бойци.

В петък израелските военни заявиха, че войник и боен офицер са били тежко ранени през нощта по време на операциите им в Ливан. Военните вече са съобщавали, че четирима техни войници са били убити в боеве в Южен Ливан.