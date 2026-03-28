Повече от 400 бойци от "Хизбула" убити от 2 март

28 Март, 2026 10:55 1 159 54

След войната с Израел от 2023-2024 г. "Хизбула" е заявила, че общо са били убити около 5000 души

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Повече от 400 бойци от "Хизбула" са били убити, откакто ливанската въоръжена групировка започна нова война с Израел на 2 март, съобщава "Ройтерс", като цитира свои източници.

Това е първият общ брой на бойците на "Хизбула", убити в разширяващата се въздушна и наземна кампания на Израел в Ливан. Групировката е издавала спорадични съобщения за няколко отделни бойци, но не е предоставила официален общ брой.

След войната с Израел от 2023-2024 г. "Хизбула" е заявила, че общо са били убити около 5000 души.

Израелските военни дадоха по-висок брой на последните загуби на групировката от източниците, заявявайки тази седмица, че са убили най-малко 700 бойци на Хизбула в Ливан, включително стотици членове на елитните сили "Радуан" на групировката.

Ливанското министерство на здравеопазването заяви в петък, че израелските удари и сухопътни операции са убили 1142 души в Ливан. Сред тях са 122 деца, 83 жени и 42 медицински лица. Министерството на здравеопазването не прави разлика между цивилни и бойци.

В петък израелските военни заявиха, че войник и боен офицер са били тежко ранени през нощта по време на операциите им в Ливан. Военните вече са съобщавали, че четирима техни войници са били убити в боеве в Южен Ливан.


  • 12 Това са мъченици

    Умрели са за каузата си по достойно е така отколкото пенсионер от старост

  • 16 Тодесетвесет

    До коментар #6 от "Оди у Русиа":

    То 90% от българите мислят така, но никой не реши да ни попита през 2007ма година: искате ли да влезнете в икономически, политически и военен съюз за да напрадеми заедно трети страни (разбираш ти като по-малък ще го отнасяш повече) ... ама тогава имаеш прекрасни статиики как ще ходиш в Гърция на почивка, за да изнасяш и малкото причлечени пари в родината :)

    11:06 28.03.2026

  • 17 Колко са общо

    бойците на Хизбула !? То излиза, че евреите са изтрепали за всичките години 10 пъти повече !?
    Аааа, те броят и децата и жените и старците дето изтрепаха за бойци на Хизбула !

  • 20 Тити

    Хизбула отдавна са в кома.

  • 25 Бургас

    Тия боклуци взривиха бомба в Бургас. Хак да им е. Всички да ги убият.

  • 29 Еми да

    До коментар #12 от "Това са мъченици":

    Нека повече мъченици отидат при аллаха!

  • 30 Удри Биби!

    Никаква жал!

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    До коментар #26 от "Леле":

    Лекар е нужен на хората които не виждат по далеч от носа си Очен лекар Дано видят действителността Нямате представа какво ни чака

  • 34 Стенли

    До коментар #16 от "Тодесетвесет":

    Е те както не ни питаха дали искаме да влизаме и в клуба на фалиралите опс на богатите😁 но ние си избираме все едни и същи които да ни обясняват колко голям враг на България е Русия , и ако някой мисли че Радев е нещо различно дълбоко ще се разочарова той е същият двуличник като Борисов

  • 38 Стенли

    До коментар #28 от "Бум бум Тел Авив":

    Това са едни много добри новини 👍

  • 39 Браво

    До коментар #34 от "Стенли":

    Браво на команетара - споделяте мнението на рациолняи избора. Едно от изконните правила на демокрацията е: да не допуска инакомислещи: така се генерират избори аз-ти ... ако много писнат ще се появи и "той" ... но в крайна сметка от едно посолство идват после командите какво да ес случва, без значение за кого си гласувал... така че мислете с главите си на тези избори, койо не иска управление от посолства ?

  • 42 Бум бум Тел Авив

    Вчера още един кенеф 16 изгоря в небето....а в Яфа (тел авив) имаше голямо бууум няколко пъти!
    А на едно ционистко летище в Саудитска Арабия изгоряха още няколко самолета танкери С135....от сателитните снимки се виждат поне три изгорели и още толкова вероятно пострадали.
    В допълнение на морската краварска база в Бахрейн потънаха три десантни кораба.....
    А на един кувейтски остров където се бяха изпокрили плъховете 60 броя бяха дератифицирани....
    Паралелно Хизбула унищожи още 12 танка Меркава на еврейските нацисти които се опитват да окупират Ливан и бройката вече надхвърли 100.....браво на юнаците....
    Общо взето краварските войски от 12-те бази в залива са се разбягали навсякъде като пилци и подобно на укронацистите се крият в цивилни дрехи в цивилни жилища и хотели, но и там ги спохождат дроновете на иранците....."смелата" краварска армия е истински позор и армия само на хартия....даже вече не носи униформи..... циркът е пълен щом и факти трият и обслужват евреите детеубийци!!!!!!

  • 43 Мишел

    Колкото и да има, ако посмее да ги ползва, ще получи няколко пъти повече ядрени удари . Площта на Израел е само 20 000кв.км., населението е над 10 милиона. Много кофти ситуация при ядрена война.

  • 45 Хизбула е шайка разбойници

    Тези куч..и синове, са окупирали цивилизован Ливан вече 50г. без да са ливанци въобще, убиват грабят и изнудват целия регион. Нито един не трябва да остава там. Да си отиват в Иран

  • 46 Мишел

    До коментар #44 от "Мишел":

    Продължение на отговора: извън България - Милитари уоч магазин MWM.
    Научи се да питаш Гугъл.

    11:55 28.03.2026

  • 47 Бесен - Язовец

    Пропаганда разпространена от ЦРУто. Сороските канали в колонията България само инфо разпространявано от господарите публкиват! Прави остро впечатление, че само краварски източници се цитират!!!

  • 48 az СВО Победа 80

    За последните няколко денонощия Израел загуби 22 танка "Меркава" в Ливан!

  • 52 Mими Кучева🐕‍🦺

    Тра ла ла,тра ла ла ге.юве от Хизбула!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

  • 53 брояч

    На евреите броячът им или е развален или са безсмъртни Второто предположение не ми се вярва да е истина.А за
    САЩ-исаните е всеизвестно,че са лъжци по тази тема.От как кацнаха на Луната никой вече не им вярва.При тоя бой детото го ядат,е илюзия,че има само ранени.Реално само удавените са много повече от признатите,
    "ранени".⁰

  • 54 Стати Стик

    Само за последните няколко дни са думнати около 30бр "непробиваеми "танкове Меркава от бойците на Хизбула ,умножете им броя по 4 или 5 и ше получите в минимум Исрахеллският преразход !

    13:11 28.03.2026