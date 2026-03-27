Израел предупреди Иран, че атаките ще ескалират! Доналд Тръмп твърди, че преговорите за спиране на войната напредват

Израел заплаши днес да "ескалира и разшири обхвата" на атаките си срещу Иран, въпреки че американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната вървят много добре, и даде на Техеран повече време да отвори Ормузкия проток. Междувременно Иран не даде никакви признаци, че ще отстъпи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предвид сътресенията на фондовите пазари и икономическите последици от войната, които се простират далеч отвъд Близкия изток, Тръмп е под нарастващ натиск да сложи край на иранския контрол над протока – стратегически воден път, през който при обичайни условия се транспортира една пета от световния петрол.

Иран отхвърли предложението от 15 точки на САЩ за прекратяване на огъня, което включва отказ от контрола над протока, но в същото време Вашингтон разпореди изпращането на още хиляди войници в региона – вероятно като подготовка за опит да се отнеме по военен път контролът над морския коридор от Техеран.

Тръмп заяви, че ако до 6 април Иран не отвори отново Ормузкия проток за всички кораби, той ще разпореди разрушаването на ирански енергийни централи. Вчера той заяви, че преговорите за прекратяване на конфликта вървят "много добре". Иран твърди, че не участва в никакви преговори.

В Израел отново зазвучаха сирени за въздушна тревога, а военните заявиха, че ежедневно прехващат ирански ракети.

"Въпреки предупрежденията обстрелът продължава – и следователно (израелските) атаки в Иран ще ескалират и ще разширят обхвата си към допълнителни цели и области, които помагат на режима да създава и използва оръжия срещу израелски граждани", каза израелският министър на отбраната Израел Кац. "Те ще платят висока, покачваща се цена за това военно престъпление", подчерта министърът.

Израелската армия съобщи, че атаките ѝ днес са били насочени срещу обекти "в сърцето на Техеран", където се произвеждат балистични ракети и друго въоръжение. Тя посочи, че е нанесла удари и по ракетни пускови установки и складове в западната част на Иран.

Иран съобщи, че негови ядрени съоръжения са били обект на нападения, след като Израел заяви, че атаките "ще ескалират и ще разширят обхвата си".

По данни на иранската агенция ИРНА обект на ударите са били завод за производство на концентрат от уранова руда или така наречената жълта торта (концентрат от уранова руда, от който са премахнати примесите - бел. ред.).

Иранските медии уточняват, че ударите не са довели до жертви, нито са предизвикали повишаване на нивата на радиация.

Над Бейрут се издигна дим след удар, нанесен преди зазоряване, а по-късно ливанското Министерство на здравеопазването съобщи, че двама души са загинали.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия заяви, че е свалило ракети и дронове, насочени срещу столицата Рияд.

Кувейт съобщи, че пристанището Шууайх в град Кувейт и пристанище Мубарак ал Кабир на север, което е в процес на строителство като част от китайската инициатива "Един пояс, един път", са претърпели "материални щети" при атаките. Изглежда, че това е един от първите случаи, в които проект, свързан с Китай, в арабските държави от Персийския залив е станал обект на нападение по време на войната. Китай продължава да купува ирански суров петрол, отбелязва АП.

Цените на петрола отново се повишиха, като барел от сорта "Брент" достигна 107 долара при сутрешната търговия, което представлява ръст от над 45% откакто Израел и САЩ атакуваха Иран на 28 февруари, с което започна войната.

Контролът на Иран върху корабоплаването през Ормузкия проток засили опасенията от глобална енергийна криза и изглежда част от стратегия, целяща да принуди САЩ да отстъпят, като се дестабилизира световната икономика. Арабските държави от Персийския залив заявиха вчера, че Иран събира такси от корабите, за да гарантира безопасното им преминаване.

Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф заяви, че Вашингтон е предал на Иран план от 15 точки за евентуално прекратяване на огъня, като е използвал Пакистан за посредник. В плана се предлага ограничаване на ядрената програма на Иран и отваряне на Ормузкия проток.

Иран отхвърли предложението на САЩ и представи свое собствено предложение от пет точки, което включваше репарации и признаване на суверенитета му над жизненоважния проток.

Дипломати от няколко държави се опитват да организират пряка среща между пратениците на САЩ и Иран, вероятно в Пакистан.

Египетското Външно министерство посочи в изявление днес, че външният министър Бадр Абделати е разговарял по телефона с колегите си от Турция и Пакистан като част от "интензивните усилия" за организиране на преговорите. Абделати заяви, че се надява на "постепенни усилия за деескалация, които в крайна сметка да доведат до края на войната".

Междувременно американски кораби се приближиха към региона, превозвайки около 2500 морски пехотинци, а най-малко 1000 десантчици от 82-ра въздушнопреносима дивизия – обучени да участват в операции на вражеска територия, за да осигурят ключови позиции и летища – получиха заповед да се отправят към Близкия изток.

Съветът за сигурност на ООН ще се събере по-късно днес закрито заседание по въпроса за войната в Иран, съобщи руски представител. Той посочи, че Русия е поискала свикването му, а САЩ, които председателстват Съвета за сигурност, са го насрочили.