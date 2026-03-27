Израел предупреди Иран, че атаките ще ескалират! Доналд Тръмп твърди, че преговорите за спиране на войната напредват

Израел заплаши днес да "ескалира и разшири обхвата" на атаките си срещу Иран, въпреки че американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната вървят много добре, и даде на Техеран повече време да отвори Ормузкия проток. Междувременно Иран не даде никакви признаци, че ще отстъпи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Предвид сътресенията на фондовите пазари и икономическите последици от войната, които се простират далеч отвъд Близкия изток, Тръмп е под нарастващ натиск да сложи край на иранския контрол над протока – стратегически воден път, през който при обичайни условия се транспортира една пета от световния петрол.
Иран отхвърли предложението от 15 точки на САЩ за прекратяване на огъня, което включва отказ от контрола над протока, но в същото време Вашингтон разпореди изпращането на още хиляди войници в региона – вероятно като подготовка за опит да се отнеме по военен път контролът над морския коридор от Техеран.
Тръмп заяви, че ако до 6 април Иран не отвори отново Ормузкия проток за всички кораби, той ще разпореди разрушаването на ирански енергийни централи. Вчера той заяви, че преговорите за прекратяване на конфликта вървят "много добре". Иран твърди, че не участва в никакви преговори.
В Израел отново зазвучаха сирени за въздушна тревога, а военните заявиха, че ежедневно прехващат ирански ракети.
"Въпреки предупрежденията обстрелът продължава – и следователно (израелските) атаки в Иран ще ескалират и ще разширят обхвата си към допълнителни цели и области, които помагат на режима да създава и използва оръжия срещу израелски граждани", каза израелският министър на отбраната Израел Кац. "Те ще платят висока, покачваща се цена за това военно престъпление", подчерта министърът.
Израелската армия съобщи, че атаките ѝ днес са били насочени срещу обекти "в сърцето на Техеран", където се произвеждат балистични ракети и друго въоръжение. Тя посочи, че е нанесла удари и по ракетни пускови установки и складове в западната част на Иран.
Иран съобщи, че негови ядрени съоръжения са били обект на нападения, след като Израел заяви, че атаките "ще ескалират и ще разширят обхвата си".
По данни на иранската агенция ИРНА обект на ударите са били завод за производство на концентрат от уранова руда или така наречената жълта торта (концентрат от уранова руда, от който са премахнати примесите - бел. ред.).
Иранските медии уточняват, че ударите не са довели до жертви, нито са предизвикали повишаване на нивата на радиация.
Над Бейрут се издигна дим след удар, нанесен преди зазоряване, а по-късно ливанското Министерство на здравеопазването съобщи, че двама души са загинали.
Министерството на отбраната на Саудитска Арабия заяви, че е свалило ракети и дронове, насочени срещу столицата Рияд.
Кувейт съобщи, че пристанището Шууайх в град Кувейт и пристанище Мубарак ал Кабир на север, което е в процес на строителство като част от китайската инициатива "Един пояс, един път", са претърпели "материални щети" при атаките. Изглежда, че това е един от първите случаи, в които проект, свързан с Китай, в арабските държави от Персийския залив е станал обект на нападение по време на войната. Китай продължава да купува ирански суров петрол, отбелязва АП.
Цените на петрола отново се повишиха, като барел от сорта "Брент" достигна 107 долара при сутрешната търговия, което представлява ръст от над 45% откакто Израел и САЩ атакуваха Иран на 28 февруари, с което започна войната.
Контролът на Иран върху корабоплаването през Ормузкия проток засили опасенията от глобална енергийна криза и изглежда част от стратегия, целяща да принуди САЩ да отстъпят, като се дестабилизира световната икономика. Арабските държави от Персийския залив заявиха вчера, че Иран събира такси от корабите, за да гарантира безопасното им преминаване.
Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф заяви, че Вашингтон е предал на Иран план от 15 точки за евентуално прекратяване на огъня, като е използвал Пакистан за посредник. В плана се предлага ограничаване на ядрената програма на Иран и отваряне на Ормузкия проток.
Иран отхвърли предложението на САЩ и представи свое собствено предложение от пет точки, което включваше репарации и признаване на суверенитета му над жизненоважния проток.
Дипломати от няколко държави се опитват да организират пряка среща между пратениците на САЩ и Иран, вероятно в Пакистан.
Египетското Външно министерство посочи в изявление днес, че външният министър Бадр Абделати е разговарял по телефона с колегите си от Турция и Пакистан като част от "интензивните усилия" за организиране на преговорите. Абделати заяви, че се надява на "постепенни усилия за деескалация, които в крайна сметка да доведат до края на войната".
Междувременно американски кораби се приближиха към региона, превозвайки около 2500 морски пехотинци, а най-малко 1000 десантчици от 82-ра въздушнопреносима дивизия – обучени да участват в операции на вражеска територия, за да осигурят ключови позиции и летища – получиха заповед да се отправят към Близкия изток.
Съветът за сигурност на ООН ще се събере по-късно днес закрито заседание по въпроса за войната в Иран, съобщи руски представител. Той посочи, че Русия е поискала свикването му, а САЩ, които председателстват Съвета за сигурност, са го насрочили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Камък върху камък
Коментиран от #4, #11, #37
22:14 27.03.2026
2 А ГЕВГИРА
22:19 27.03.2026
3 Владимир Путин, президент
22:19 27.03.2026
4 Дайджест
До коментар #1 от "Камък върху камък":Който се опълчи,заплаши или нападне Велик Израел не живее дълго.Ясен ли съм??
Коментиран от #9, #41
22:20 27.03.2026
5 Последния Софиянец
22:21 27.03.2026
6 Саймън каза
22:23 27.03.2026
7 Така ако продължава
22:24 27.03.2026
8 До Лари и обратно
22:24 27.03.2026
9 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Дайджест":Кажи го това на римляните, дето сложиха край на еврейската държава. Два пъти превземат Йерусалим и камък върху камък не оставят от него. Да не ти разправям , какво са направили на жителите на града. Жестоко е. Император Веспасиан и синът му вършат тая работа.
Коментиран от #12, #16, #24, #32
22:25 27.03.2026
10 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
Коментиран от #18, #53
22:25 27.03.2026
11 Защо с такава агресия и злоба
До коментар #1 от "Камък върху камък":говорите, какво толкова са ви направили Израел.
Коментиран от #20, #22, #27, #29, #31, #54
22:26 27.03.2026
12 Саймън каза
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Иран приключи.
Коментиран от #50
22:26 27.03.2026
13 Нула координация
Едно време му казвахме игра на развален телефон.
Всеки си бае, квот си знае.
22:26 27.03.2026
14 КОГАТО САЩ СЕ ИЗТЕГЛЯТ
22:26 27.03.2026
16 🤡🤡🤡🤡
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Кажи го на баба си.
22:28 27.03.2026
17 Пффф....
Типично за слабака...
Силния не плямпа а действа...
22:28 27.03.2026
18 Най-големите лъжци
До коментар #10 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":са Северна Корея и Русия. Не случайно там населението е без интернет и под строг контрол, за да се държи в пълно информационно затъмнение и да бъде облъчвано с лъжи, според идеологията на диктатурата. В Иран също е нещо подобно.
22:28 27.03.2026
19 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Съдбата когато ти удря шамар това е защото си Студен и Надменен и всичко ти идва от вътре не отвън , защото си ЛЕКЕ състояние на отсъствие осъзнаваш че всичко е суета и гонене на вятъра понеже си Странен и Неуместен
22:29 27.03.2026
20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #11 от "Защо с такава агресия и злоба":Защото ги е яд на Цеко и искат да му сложат перуката и да го пратят на Омония да прави фирки
22:31 27.03.2026
21 Объркано Атлантиче
Нещо да сте чували за това по фалшивите медии?
Коментиран от #26, #30
22:31 27.03.2026
22 Много просто...
До коментар #11 от "Защо с такава агресия и злоба":Чаафутите са кофти матриал поради тва че се имат за богоизбрани...
Всъщност действията им са на сатанисти...
Божиите чада са смирени и кротки...
А не правят войни през ден...
Да не говорим за банковите мизерии които са дело чаафутско...
Коментиран от #23, #28
22:32 27.03.2026
24 ИМА И ОЩЕ ИСТОРИЯ
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":След като са разгонили еврейските племена, римляните са посипали земята със сол, та нищо никога там да не никне.
22:34 27.03.2026
25 Овчарник.
22:35 27.03.2026
26 Прочети
До коментар #21 от "Объркано Атлантиче":Номер 4
22:36 27.03.2026
28 E, по тази логика значи и
До коментар #22 от "Много просто...":руснаците са по-големи сатанисти от израелците, а руснаците казват, че украинците са сатанисти. Знаеш ли поне какво точно е сатанизъм ?
22:36 27.03.2026
29 Евреите са ОК
До коментар #11 от "Защо с такава агресия и злоба":но ционистите от Израел и лобито им в САЩ и бановия кабал в Лондон, са международни престъпници.
22:40 27.03.2026
30 Ще се отбъркаш
До коментар #21 от "Объркано Атлантиче":Да си чул кво скандират и кои знамена палят тия цига-нори.А евреите от 50 години ги хранеха.Биби даже много ги бави.Сега да ходят при Хамейни да ги нахрани.
Коментиран от #45
22:41 27.03.2026
31 Световен агресор номер едно
До коментар #11 от "Защо с такава агресия и злоба":Колко невинни палестинци, ливанци, а сега и иранци затриха тия ненормалници и ни дума и намек за санкции от тъй нареченият ,, демократичен свят"........
22:42 27.03.2026
32 Овчарник
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":В повечето случаи историята не се пише от писатели а от тези които им плащат ..!Ролята на писателя е да накара хората да повярват и да си вземе парите нищо повече,от там се ражда и поговорката че ако вярваш на всичко което четеш си грешно информиран.!
Коментиран от #48
22:42 27.03.2026
33 Саймън каза
Коментиран от #42
22:43 27.03.2026
34 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
понеже българите са бъгави прости злобни примитивни и страхливи мишки
22:45 27.03.2026
35 Ами
САЩ също не зная какво да правят, и за това лъжат от срам.
Иран нито се страхуват, нито срамуват.
За това Иран вече са победители.
22:46 27.03.2026
36 За какви преговори говори Тръмп
И с право!
По време на всички преговори до сега биват подло нападани от САЩ. А израелците дори избомбиха преговарящите в Оман.
22:49 27.03.2026
37 Факт
До коментар #1 от "Камък върху камък":Амин
22:51 27.03.2026
38 Израелците ще ескалират
22:53 27.03.2026
40 Я пък тоя
Преговори няма, стрете да го пишете, че за смях станахте.
22:57 27.03.2026
43 ПЕРСИЯ
22:58 27.03.2026
44 Перо
23:01 27.03.2026
45 Я пък тоя
До коментар #30 от "Ще се отбъркаш":Прав е Айнщайн - вселената и простотията са безкрайни.
За вселената обаче не е сигурен.
23:02 27.03.2026
46 Не мога да
23:06 27.03.2026
47 Урсул фон РептиЛайнян🐍
23:08 27.03.2026
48 РЕАЛИСТ
До коментар #32 от "Овчарник":История на римската империя се е писала от евреите. Те никога не са простили, че римляните са ги размазали. Затова по късно изкарват , че императорите им са болни душевно, като Нерон и Калигула, че са били развратни и дрогирани. Християнството прави същото, щото не може да им прости гоненията. Цялата римска история е фалшифицирана.
Коментиран от #55
23:09 27.03.2026
49 Посейдон за 🚾 цион
23:13 27.03.2026
51 Недостиг на ционисти
Коментиран от #52
23:23 27.03.2026
52 Тези с масурите и черните шапки
До коментар #51 от "Недостиг на ционисти":са юдео-фундамента на ционисткия расизъм, фашизъм и нацизъм.
Редно е да служат в ЦАХАЛ, за назидание.
23:44 27.03.2026
53 Питаш
До коментар #10 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":за едно и също нещо. Така казва "свещената" Тора.
23:55 27.03.2026
55 Овчарник.
До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":Няма нито едно парче земя на планетата което да принадлежи на истинския си собственик....Всичко е заграбено със сила,рекет ,измама или дълг.Във всяко парче земя образоват и възпитават по различен начин от там идват и всички проблеми.Някои са се нарекли евреи други албанци трети поляци но накрая всички сме хора.....!Това че ти живееш в Европа а аз в Азия не ни прави различни ,а разделени нищо повече..!!В математиката 3 плюс 2 е равно на 5...Но ако те питам колко прави 3 поляка плюс 2 албанеца ,??? Голяма част от съвременните учени не приемат националностите защото са вредни...! Който разбрал разбрал..!
00:26 28.03.2026
57 Браво на Иран
Напротив, Техеран демонстрира устойчивостта на системата си за управление, поддържа контрол над ситуацията в страната и засилва ответните си мерки .
Конфликтът постепенно навлиза в продължителна фаза с несигурни политически и военни резултати. Експертите смятат, че ескалацията, включително сухопътни операции и удари по критична инфраструктура , не може да бъде изключена .
00:33 28.03.2026
58 Доктор
00:33 28.03.2026
60 Дудов
00:43 28.03.2026
61 фон ДерЛай Нен
До коментар #56 от "Отстрани":Янките и те са омразни.Също като ционистиоте
00:45 28.03.2026
62 Розана Ревалюцийка
00:48 28.03.2026
64 Ъъъъ
Самата формулировка е абсурдна... 😂
Откога Израел предупреждава Иран за каквото и да било? Що не ги предупредиха, че на 28+ми ще убият дъртия аятолах? А и самия факт, че "предупреждават", означава, че плашат гаргите и нещо не е наред ... 😂
02:41 28.03.2026
65 Хмм
65 Хмм
66 Перо
07:07 28.03.2026
67 604
15:38 28.03.2026