Израел предупреди Иран, че атаките ще ескалират! Доналд Тръмп твърди, че преговорите за спиране на войната напредват

27 Март, 2026 22:12, обновена 28 Март, 2026 04:38 2 949 67

Техеран отхвърли предложението на САЩ и представи свое собствено предложение от пет точки, което включваше репарации и признаване на суверенитета му над жизненоважния проток

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел заплаши днес да "ескалира и разшири обхвата" на атаките си срещу Иран, въпреки че американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната вървят много добре, и даде на Техеран повече време да отвори Ормузкия проток. Междувременно Иран не даде никакви признаци, че ще отстъпи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Предвид сътресенията на фондовите пазари и икономическите последици от войната, които се простират далеч отвъд Близкия изток, Тръмп е под нарастващ натиск да сложи край на иранския контрол над протока – стратегически воден път, през който при обичайни условия се транспортира една пета от световния петрол.

Иран отхвърли предложението от 15 точки на САЩ за прекратяване на огъня, което включва отказ от контрола над протока, но в същото време Вашингтон разпореди изпращането на още хиляди войници в региона – вероятно като подготовка за опит да се отнеме по военен път контролът над морския коридор от Техеран.

Тръмп заяви, че ако до 6 април Иран не отвори отново Ормузкия проток за всички кораби, той ще разпореди разрушаването на ирански енергийни централи. Вчера той заяви, че преговорите за прекратяване на конфликта вървят "много добре". Иран твърди, че не участва в никакви преговори.

В Израел отново зазвучаха сирени за въздушна тревога, а военните заявиха, че ежедневно прехващат ирански ракети.

"Въпреки предупрежденията обстрелът продължава – и следователно (израелските) атаки в Иран ще ескалират и ще разширят обхвата си към допълнителни цели и области, които помагат на режима да създава и използва оръжия срещу израелски граждани", каза израелският министър на отбраната Израел Кац. "Те ще платят висока, покачваща се цена за това военно престъпление", подчерта министърът.

Израелската армия съобщи, че атаките ѝ днес са били насочени срещу обекти "в сърцето на Техеран", където се произвеждат балистични ракети и друго въоръжение. Тя посочи, че е нанесла удари и по ракетни пускови установки и складове в западната част на Иран.

Иран съобщи, че негови ядрени съоръжения са били обект на нападения, след като Израел заяви, че атаките "ще ескалират и ще разширят обхвата си".

По данни на иранската агенция ИРНА обект на ударите са били завод за производство на концентрат от уранова руда или така наречената жълта торта (концентрат от уранова руда, от който са премахнати примесите - бел. ред.).

Иранските медии уточняват, че ударите не са довели до жертви, нито са предизвикали повишаване на нивата на радиация.

Над Бейрут се издигна дим след удар, нанесен преди зазоряване, а по-късно ливанското Министерство на здравеопазването съобщи, че двама души са загинали.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия заяви, че е свалило ракети и дронове, насочени срещу столицата Рияд.

Кувейт съобщи, че пристанището Шууайх в град Кувейт и пристанище Мубарак ал Кабир на север, което е в процес на строителство като част от китайската инициатива "Един пояс, един път", са претърпели "материални щети" при атаките. Изглежда, че това е един от първите случаи, в които проект, свързан с Китай, в арабските държави от Персийския залив е станал обект на нападение по време на войната. Китай продължава да купува ирански суров петрол, отбелязва АП.

Цените на петрола отново се повишиха, като барел от сорта "Брент" достигна 107 долара при сутрешната търговия, което представлява ръст от над 45% откакто Израел и САЩ атакуваха Иран на 28 февруари, с което започна войната.

Контролът на Иран върху корабоплаването през Ормузкия проток засили опасенията от глобална енергийна криза и изглежда част от стратегия, целяща да принуди САЩ да отстъпят, като се дестабилизира световната икономика. Арабските държави от Персийския залив заявиха вчера, че Иран събира такси от корабите, за да гарантира безопасното им преминаване.

Пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф заяви, че Вашингтон е предал на Иран план от 15 точки за евентуално прекратяване на огъня, като е използвал Пакистан за посредник. В плана се предлага ограничаване на ядрената програма на Иран и отваряне на Ормузкия проток.

Иран отхвърли предложението на САЩ и представи свое собствено предложение от пет точки, което включваше репарации и признаване на суверенитета му над жизненоважния проток.

Дипломати от няколко държави се опитват да организират пряка среща между пратениците на САЩ и Иран, вероятно в Пакистан.

Египетското Външно министерство посочи в изявление днес, че външният министър Бадр Абделати е разговарял по телефона с колегите си от Турция и Пакистан като част от "интензивните усилия" за организиране на преговорите. Абделати заяви, че се надява на "постепенни усилия за деескалация, които в крайна сметка да доведат до края на войната".

Междувременно американски кораби се приближиха към региона, превозвайки около 2500 морски пехотинци, а най-малко 1000 десантчици от 82-ра въздушнопреносима дивизия – обучени да участват в операции на вражеска територия, за да осигурят ключови позиции и летища – получиха заповед да се отправят към Близкия изток.

Съветът за сигурност на ООН ще се събере по-късно днес закрито заседание по въпроса за войната в Иран, съобщи руски представител. Той посочи, че Русия е поискала свикването му, а САЩ, които председателстват Съвета за сигурност, са го насрочили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Камък върху камък

    46 10 Отговор
    Да не остане от прокажената еврейска територия

    Коментиран от #4, #11, #37

    22:14 27.03.2026

  • 2 А ГЕВГИРА

    36 8 Отговор
    Го няма вече.

    22:19 27.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    40 5 Отговор
    Ако преговорите за прекратяване войната с Иран вървят като преговорите с Русия, зae6и......😁

    22:19 27.03.2026

  • 4 Дайджест

    10 44 Отговор

    До коментар #1 от "Камък върху камък":

    Който се опълчи,заплаши или нападне Велик Израел не живее дълго.Ясен ли съм??

    Коментиран от #9, #41

    22:20 27.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    21 6 Отговор
    Израел внесоха червени крави от САЩ и са готови за Армагедона ама аз не съм.

    22:21 27.03.2026

  • 6 Саймън каза

    7 31 Отговор
    Иран приключи.90 процента от ракетите са му унищожени.Заводът му за тежка вида е на пепел.

    22:23 27.03.2026

  • 7 Така ако продължава

    9 32 Отговор
    Нищо няма да остане от Иран.

    22:24 27.03.2026

  • 8 До Лари и обратно

    19 7 Отговор
    Петрола вече достигна 115 $

    22:24 27.03.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    23 5 Отговор

    До коментар #4 от "Дайджест":

    Кажи го това на римляните, дето сложиха край на еврейската държава. Два пъти превземат Йерусалим и камък върху камък не оставят от него. Да не ти разправям , какво са направили на жителите на града. Жестоко е. Император Веспасиан и синът му вършат тая работа.

    Коментиран от #12, #16, #24, #32

    22:25 27.03.2026

  • 10 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    21 6 Отговор
    🤩 Кой е по-големият лъжец? 🤠 Еврейинът или внукът на пезевенка ?🤑🤡🥳

    Коментиран от #18, #53

    22:25 27.03.2026

  • 11 Защо с такава агресия и злоба

    8 34 Отговор

    До коментар #1 от "Камък върху камък":

    говорите, какво толкова са ви направили Израел.

    Коментиран от #20, #22, #27, #29, #31, #54

    22:26 27.03.2026

  • 12 Саймън каза

    8 31 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Иран приключи.

    Коментиран от #50

    22:26 27.03.2026

  • 13 Нула координация

    26 4 Отговор
    в изказванията на всички лидери от всички страни.
    Едно време му казвахме игра на развален телефон.
    Всеки си бае, квот си знае.

    22:26 27.03.2026

  • 14 КОГАТО САЩ СЕ ИЗТЕГЛЯТ

    29 5 Отговор
    На Израел ще му бъде много трудно.

    22:26 27.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🤡🤡🤡🤡

    4 9 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Кажи го на баба си.

    22:28 27.03.2026

  • 17 Пффф....

    26 5 Отговор
    Келявите чаафуте като ядоха бой и видяха че не могат да надвият - почват със заплахи и предупреждения...
    Типично за слабака...
    Силния не плямпа а действа...

    22:28 27.03.2026

  • 18 Най-големите лъжци

    8 30 Отговор

    До коментар #10 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    са Северна Корея и Русия. Не случайно там населението е без интернет и под строг контрол, за да се държи в пълно информационно затъмнение и да бъде облъчвано с лъжи, според идеологията на диктатурата. В Иран също е нещо подобно.

    22:28 27.03.2026

  • 19 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    15 1 Отговор
    Тръмп е Огледален Атински Подлец
    Съдбата когато ти удря шамар това е защото си Студен и Надменен и всичко ти идва от вътре не отвън , защото си ЛЕКЕ състояние на отсъствие осъзнаваш че всичко е суета и гонене на вятъра понеже си Странен и Неуместен

    22:29 27.03.2026

  • 20 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Защо с такава агресия и злоба":

    Защото ги е яд на Цеко и искат да му сложат перуката и да го пратят на Омония да прави фирки

    22:31 27.03.2026

  • 21 Объркано Атлантиче

    35 5 Отговор
    От няколко дни Израел напълно унищожава южните райони в Ливан, умишлено разрушават села, мостове и гражданска инфраструктура, изолирайки региона. Над милион души са станали бежанци, а държавата е на ръба на колапса. Това е истинско опустошение.

    Нещо да сте чували за това по фалшивите медии?

    Коментиран от #26, #30

    22:31 27.03.2026

  • 22 Много просто...

    31 5 Отговор

    До коментар #11 от "Защо с такава агресия и злоба":

    Чаафутите са кофти матриал поради тва че се имат за богоизбрани...
    Всъщност действията им са на сатанисти...
    Божиите чада са смирени и кротки...
    А не правят войни през ден...
    Да не говорим за банковите мизерии които са дело чаафутско...

    Коментиран от #23, #28

    22:32 27.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ИМА И ОЩЕ ИСТОРИЯ

    17 3 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    След като са разгонили еврейските племена, римляните са посипали земята със сол, та нищо никога там да не никне.

    22:34 27.03.2026

  • 25 Овчарник.

    21 3 Отговор
    Фактически факти взимат информация от големите международни медии които са собственост на властелините и вампирите на планетата и плащат да ни лъжат а истината остава някъде в мъглата ...!до някъде е добре защото не е за хора със слаба психика..!!

    22:35 27.03.2026

  • 26 Прочети

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Объркано Атлантиче":

    Номер 4

    22:36 27.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 E, по тази логика значи и

    4 18 Отговор

    До коментар #22 от "Много просто...":

    руснаците са по-големи сатанисти от израелците, а руснаците казват, че украинците са сатанисти. Знаеш ли поне какво точно е сатанизъм ?

    22:36 27.03.2026

  • 29 Евреите са ОК

    9 8 Отговор

    До коментар #11 от "Защо с такава агресия и злоба":

    но ционистите от Израел и лобито им в САЩ и бановия кабал в Лондон, са международни престъпници.

    22:40 27.03.2026

  • 30 Ще се отбъркаш

    5 19 Отговор

    До коментар #21 от "Объркано Атлантиче":

    Да си чул кво скандират и кои знамена палят тия цига-нори.А евреите от 50 години ги хранеха.Биби даже много ги бави.Сега да ходят при Хамейни да ги нахрани.

    Коментиран от #45

    22:41 27.03.2026

  • 31 Световен агресор номер едно

    29 4 Отговор

    До коментар #11 от "Защо с такава агресия и злоба":

    Колко невинни палестинци, ливанци, а сега и иранци затриха тия ненормалници и ни дума и намек за санкции от тъй нареченият ,, демократичен свят"........

    22:42 27.03.2026

  • 32 Овчарник

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    В повечето случаи историята не се пише от писатели а от тези които им плащат ..!Ролята на писателя е да накара хората да повярват и да си вземе парите нищо повече,от там се ражда и поговорката че ако вярваш на всичко което четеш си грешно информиран.!

    Коментиран от #48

    22:42 27.03.2026

  • 33 Саймън каза

    3 18 Отговор
    Иран приключи.

    Коментиран от #42

    22:43 27.03.2026

  • 34 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 9 Отговор
    На Ганчо и Ганчовица им пречат Изборите през април, Комунистите Войните , Тръмп ,Лондон и Ционистите от Изключителният и Единствен Велик САЩ
    понеже българите са бъгави прости злобни примитивни и страхливи мишки

    22:45 27.03.2026

  • 35 Ами

    23 4 Отговор
    Израел не знаят какво да правят, и за това плашат от страх.
    САЩ също не зная какво да правят, и за това лъжат от срам.
    Иран нито се страхуват, нито срамуват.
    За това Иран вече са победители.

    22:46 27.03.2026

  • 36 За какви преговори говори Тръмп

    22 2 Отговор
    Иран казва, че няма такива и не искат преговори.
    И с право!
    По време на всички преговори до сега биват подло нападани от САЩ. А израелците дори избомбиха преговарящите в Оман.

    22:49 27.03.2026

  • 37 Факт

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Камък върху камък":

    Амин

    22:51 27.03.2026

  • 38 Израелците ще ескалират

    19 3 Отговор
    докато Израел заприлича на Газа и арабските шейхове-пудели биват изхвърлени заедно с американските бази

    22:53 27.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Я пък тоя

    17 3 Отговор
    САЩ и Израел още ли си вярват на измислиците, или Факти ни мислят за наивници и че ще им повярваме.
    Преговори няма, стрете да го пишете, че за смях станахте.

    22:57 27.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ПЕРСИЯ

    17 3 Отговор
    ИРАН в момента бомби терористите в тела вив

    22:58 27.03.2026

  • 44 Перо

    19 2 Отговор
    Израел настъпи яко мотиката с тази война!

    23:01 27.03.2026

  • 45 Я пък тоя

    9 4 Отговор

    До коментар #30 от "Ще се отбъркаш":

    Прав е Айнщайн - вселената и простотията са безкрайни.
    За вселената обаче не е сигурен.

    23:02 27.03.2026

  • 46 Не мога да

    17 2 Отговор
    Се сетя за един евреин направил добро на България но затова пък се сещам за Лазар Коен който за пари е отворил портите на Търновската крепост (стихотворението на Вазов “жидов гроб”, или за Марко Фридман шеф на военното крило на БКП и главен организатор на атентата в църквата Света Неделя , или пък за евреина предвождащ ордите в Баташкото клане. Списъкът е дълъг. На 16 април стават 100 години от атентата избил толкова много от интелигенцията на България. Дали продажниците в правителството ще премълчат тази дата за да обидят евреите ???

    23:06 27.03.2026

  • 47 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    15 1 Отговор
    ЦИОНИСТКАТА ЧУМА ПРИКЛЮЧВА.

    23:08 27.03.2026

  • 48 РЕАЛИСТ

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "Овчарник":

    История на римската империя се е писала от евреите. Те никога не са простили, че римляните са ги размазали. Затова по късно изкарват , че императорите им са болни душевно, като Нерон и Калигула, че са били развратни и дрогирани. Християнството прави същото, щото не може да им прости гоненията. Цялата римска история е фалшифицирана.

    Коментиран от #55

    23:09 27.03.2026

  • 49 Посейдон за 🚾 цион

    11 1 Отговор
    Всеки ден за настроение си пускам в Ю Туб рап парчето и клипа към него Бум-Бум Тел Авив който вече има над 100 милиона сваляния и стана световен мега хит.

    23:13 27.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Недостиг на ционисти

    14 1 Отговор
    И тези не искат да умират. Нямало хора затова ще мобилизират насилствено тези с черните шапки и масурите

    Коментиран от #52

    23:23 27.03.2026

  • 52 Тези с масурите и черните шапки

    8 2 Отговор

    До коментар #51 от "Недостиг на ционисти":

    са юдео-фундамента на ционисткия расизъм, фашизъм и нацизъм.

    Редно е да служат в ЦАХАЛ, за назидание.

    23:44 27.03.2026

  • 53 Питаш

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ОСМАНАГИЧ 🇹🇷":

    за едно и също нещо. Така казва "свещената" Тора.

    23:55 27.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Овчарник.

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":

    Няма нито едно парче земя на планетата което да принадлежи на истинския си собственик....Всичко е заграбено със сила,рекет ,измама или дълг.Във всяко парче земя образоват и възпитават по различен начин от там идват и всички проблеми.Някои са се нарекли евреи други албанци трети поляци но накрая всички сме хора.....!Това че ти живееш в Европа а аз в Азия не ни прави различни ,а разделени нищо повече..!!В математиката 3 плюс 2 е равно на 5...Но ако те питам колко прави 3 поляка плюс 2 албанеца ,??? Голяма част от съвременните учени не приемат националностите защото са вредни...! Който разбрал разбрал..!

    00:26 28.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Браво на Иран

    9 1 Отговор
    Измина един месец от началото на американско-израелската военна кампания срещу Иран, но коалицията не се е доближила до постигането на заявените си цели , включително отслабване на иранската държавност и промяна на политическия режим.
    Напротив, Техеран демонстрира устойчивостта на системата си за управление, поддържа контрол над ситуацията в страната и засилва ответните си мерки .
    Конфликтът постепенно навлиза в продължителна фаза с несигурни политически и военни резултати. Експертите смятат, че ескалацията, включително сухопътни операции и удари по критична инфраструктура , не може да бъде изключена .

    00:33 28.03.2026

  • 58 Доктор

    7 2 Отговор
    Израел е злокачествен тумор.

    00:33 28.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Дудов

    6 2 Отговор
    Как да вярваш на евреин или американец?Кой от двамата- Ушатко или Рижко лъже по-добре?

    00:43 28.03.2026

  • 61 фон ДерЛай Нен

    6 2 Отговор

    До коментар #56 от "Отстрани":

    Янките и те са омразни.Също като ционистиоте

    00:45 28.03.2026

  • 62 Розава Ревалюцийка

    5 2 Отговор
    Трябва арабите да се навдигнат , да очистят американските лакей, да избесят всички евреи и после да отидат на гости с няколко десетки самолета на гости на Рижавото старче, което вероятно самите американци ще линчуват по някое време

    00:48 28.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ъъъъ

    4 2 Отговор
    "Израел предупреди Иран...."

    Самата формулировка е абсурдна... 😂
    Откога Израел предупреждава Иран за каквото и да било? Що не ги предупредиха, че на 28+ми ще убият дъртия аятолах? А и самия факт, че "предупреждават", означава, че плашат гаргите и нещо не е наред ... 😂

    02:41 28.03.2026

  • 65 Хмм

    2 0 Отговор
    какъв угоднически вид

    06:22 28.03.2026

  • 66 Перо

    6 0 Отговор
    Нещата могат да станат нов Виетнам, но Иранците са 90 млн, имат добро въоръжение и войниците могат да минат с малко! Израел настъпва мотиката яко! В крайна сметка ЕС ще плати сметката, както стана с ционисткия режим в Киев!

    07:07 28.03.2026

  • 67 604

    0 0 Отговор
    единия вика ще има мир, другите викат ще въ биийм , последно?!!!!

    15:38 28.03.2026