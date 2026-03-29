Спешни мерки! От 1 април Русия спира износа на бензин
Спешни мерки! От 1 април Русия спира износа на бензин

29 Март, 2026 08:17

Решението идва на фона на продължаващите украински удари срещу руската петролна инфраструктура през последните седмици, както и на войната в Близкия изток, която допринася за общото покачване на цените на енергията

The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия се готви да спре временно целия износ на бензин, считано от 1 април, вероятно в отговор на повишението на цените на бензина на вътрешния пазар, причинено отчасти от украинските удари с дълъг обсег срещу руската нефтена инфраструктура.

Инфлацията продължава да нараства, реалните доходи на руснаците продължават да падат, а цените на стоките и храните остават високи.

Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

По време на среща на 27 март руският вицепремиер Александър Новак възложи на Министерството на енергетиката да подготви проект за постановление, забраняващо целия износ на бензин в периода от 1 април до 31 юли 2026 г., с цел стабилизиране на цените на бензина и даване на приоритет на доставките за вътрешния пазар.

Руските власти вече спряха износа на бензин през септември 2025 г., но отмениха забраната за големите износители в края на януари 2026 г.

Цените на бензина в Русия се повишиха рязко от есента на 2025 г. след засилването на украинските удари срещу руската петролна инфраструктура, което налага все по-голяма тежест от войната върху руското население, тъй като инфлацията продължава да нараства, реалните доходи продължават да падат, а цените на стоките за домакинството остават високи.

Решението на Русия да спре износа на бензин идва на фона на продължаващите украински удари срещу руската петролна инфраструктура през последните седмици, както и на войната в Близкия изток, която допринася за общото покачване на цените на енергията.

Решението на Русия временно да спре износа на бензин, приходите от който финансират руската военна машина, вероятно е резултат от нарастващия натиск върху Кремъл да намери баланс между финансирането на военните си усилия и смекчаването на разходите от войната за собственото си население.

През последните дни украинските сили продължиха кампанията си от удари на далечно разстояние срещу руската отбранителна промишленост и нефтената инфраструктура, като използваха, наред с другото, произведените в Украйна крилати ракети FP-5 "Фламинго" и безпилотни летателни апарати с голям обсег FP-1.

На 28 март украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са нанесли удар с крилати ракети FP-5 "Фламинго" срещу завода за взривни вещества "Промсинтез" в Чапаевск, област Самара (на около 890 километра от международната граница).

Генералният щаб на Украйна съобщи, че заводът произвежда над 30 000 тона военни взривни вещества годишно за боеприпаси, включително въздушни бомби и ракети.

Генералният щаб на Украйна потвърди, че ударите са нанесли щети на завода и са предизвикали вторични експлозии в обекта. Кадри и снимки с географска локализация, публикувани на 28 март, показват експлозия и стълбове дим от посоката на завода "Промсинтез".

През нощта на 27 срещу 28 март руските сили нанесоха удар по родилен дом в град Одеса. Украинските въздушни сили съобщиха, че 180 дрона са атакували града на Черно море.

Началникът на военната администрация на Одеска област Олег Кипер заяви, че при руската атака срещу родилния дом са били убити двама души, а други 12 са били ранени.

Украинското министерство на здравеопазването съобщи, че в момента на удара в родилния дом са се намирали 22 бременни жени и 19 новородени.

Руските дронове са нанесли щети и на критичната, жилищната и пристанищната инфраструктура на Одеса.


  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    52 14 Отговор
    Още, още се вдига цената...

    Коментиран от #49, #61, #136

    08:20 29.03.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    31 45 Отговор
    Киев Два дня таварищи, Киев Два Дня ☝️

    Коментиран от #5, #24, #92, #154

    08:20 29.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    40 52 Отговор
    В нефт до колене гази, гладен ходи - що е то таварищи ?

    Коментиран от #13, #32, #37, #74, #155

    08:22 29.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    63 17 Отговор
    Веднага и нашата държава да вземе такива мерки!!! А....... ама.......тоо....... ние нямаме никакъв бензин, на който да спрем износа....!!!
    Ама пък имаме демокрация, и сме в групата на богатите !!! Десет лева краставици и домати - олелеее......ааа....... исках да кажа - Ураааа.....

    Коментиран от #12, #16, #48

    08:23 29.03.2026

  • 7 А интернет?

    25 21 Отговор
    Кога?

    Коментиран от #15, #17, #85

    08:23 29.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Владимир Путин, президент

    26 22 Отговор
    Лисабон за седмица, да ? 😁

    Коментиран от #126, #156

    08:24 29.03.2026

  • 10 Без сантименти

    54 20 Отговор
    Мерките са срещу ЕС-основно.... Вече си личи открито как Кремъл може да си позволи дори пълното спиране на търговията с ЕС-а това бие най-вече по европейците-виждаме цените на всичко как растът.

    Коментиран от #91

    08:24 29.03.2026

  • 11 хехе

    71 17 Отговор
    не ги гледайте руснаците пишете за цените у нас и голите ни зад.ици.

    Коментиран от #18

    08:25 29.03.2026

  • 12 Тц,тц,тц 😂😂😂

    35 11 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Баба ти яла краставици през март месец😅

    Коментиран от #26, #82

    08:25 29.03.2026

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    47 20 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Хубаво, че повдигна впросак ПАК!!!
    По данни на Световната Банка, има го в сайта им, лесно се проверява, Русия е 4 икономика в света.

    Коментиран от #30, #31, #34

    08:25 29.03.2026

  • 14 Аз съм веган

    21 27 Отговор
    Бензиностанцията пести от бензин. Велико.

    Коментиран от #23, #83

    08:26 29.03.2026

  • 15 Я пак

    36 10 Отговор

    До коментар #7 от "А интернет?":

    Вчера гледах руски плипове в нета качени преди часове-дали нямат нет-или пак празни приказки за балъци...?

    Коментиран от #138

    08:27 29.03.2026

  • 16 Глас от запада

    24 12 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Пресни домати целогодишно от 0,7 до 2€. Краставици от 1€ целогодишно. Какви са тия цени, дето ви дерат в България? Защо сте още там?

    Коментиран от #86

    08:27 29.03.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 17 Отговор

    До коментар #7 от "А интернет?":

    Аз отдавна ви писах, че всички ограничения ги свалиха след голямата безрезултатна укро атака на Москва.

    08:28 29.03.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    17 20 Отговор

    До коментар #11 от "хехе":

    ".... пишете за цените у нас и голите ни зад.ици...."

    А у нас в Болгария може не сме най-богатите, ма поне не ни падат бомби, ракети връз главите ру3ки клети, таварищи..... ☝️

    Коментиран от #29, #36, #43, #88

    08:28 29.03.2026

  • 19 Нищо подобно

    50 13 Отговор
    Не, решението не идва в следствие на ударите, а е следствие на страховитата петролна криза в целия свят която ще помете всички .Защо да изнася бензин за враговете си навън след като може просто да спре износа и да помогне на кризата да се засили!?

    Русия си има всичко и си е самодостатъчна : храни, води, земя, петрол, енергия, ресурси и армия.

    Вие му мислете дето нямате нищо,но на всичкото отгоре нелепо коментирате Русия , която е една пета от земята.

    Коментиран от #128, #133

    08:29 29.03.2026

  • 20 Ддд

    18 4 Отговор
    91-ва пристига..

    Коментиран от #28

    08:29 29.03.2026

  • 21 Даммммм

    35 7 Отговор
    То затова евро пипетките вият на умряло-било реваншизъм руското спиране на износа на бензин-ама лоши били руснаците бе...-вдигало се още повече цената му за ЕС

    08:29 29.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Амет

    10 7 Отговор

    До коментар #14 от "Аз съм веган":

    Облла Дай веган ,пожали невръстните и невинни -козичка Доротея и братчето и пръчлето стоянчо !

    08:30 29.03.2026

  • 24 Урсул фон дер Бандер

    21 7 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Много е... Акъл за два часа нямаш

    08:30 29.03.2026

  • 25 Така си требе

    12 9 Отговор
    Основни подробности за забраната:
    Начална дата: 1 април 2026 г..
    Продължителност: Първоначално е обявена за сряок от три месеца.
    Причини:
    Ценови скок: Опит за овладяване на нарастващите цени на горивата на вътрешния руски пазар.
    Инфраструктурни проблеми: Според анализи, атаките срещу руски рафинерии са оказали влияние върху производствения капацитет.
    Сезонен дефицит: Необходимост от подсигуряване на наличности за предстоящите селскостопански дейности и повишеното потребление през пролетта.

    08:30 29.03.2026

  • 26 Пич

    28 6 Отговор

    До коментар #12 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Яла е я !!! Някога дядовците ни са били на такова ниво, че бабите са яли краставици по няколко пъти на ден. И най важното - нямало е телевизия, която да им пречи!

    Коментиран от #141

    08:31 29.03.2026

  • 27 Червен кхмер

    11 22 Отговор
    А кога в крепостната империя ще изляза милиони руснаци против убийствената политика на Путлер против собствения му народ? Или руснака пак ще търпи ,както исторически е било?

    Коментиран от #33, #41, #151

    08:32 29.03.2026

  • 28 Къде??

    12 11 Отговор

    До коментар #20 от "Ддд":

    В Раша ли?Е па ни го виждаме.Там вървят към 1917.

    08:32 29.03.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    И така -500 г

    08:32 29.03.2026

  • 30 Владимир Путин, президент

    14 21 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "... Русия е 4 икономика в света..."

    Четвърта да.......ма отзад напред ☝️
    Затова вчера привиках шепа оскотели олигарси ги доиздоя като за последно щото сме "Четвърти" в света баце

    Коментиран от #50, #58, #60, #62

    08:33 29.03.2026

  • 31 Глас от запада

    23 11 Отговор

    До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Откога им разправям на сиромасите атлантици, че Русия е четвърта икономика, а те се сърдят. Казват, че съм копейка и не разбирам. Цакат ме с високите заплати на запад, сякаш не живея там. НО МЪЛЧАТ ЗА ЦЕНИТЕ.
    Дами и господа, колко лихва плаща ДСК по депозитите? 0%? А Сбербанк Русия 14,5%!

    Коментиран от #38

    08:33 29.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кво очакваш от крепостните?

    15 16 Отговор

    До коментар #27 от "Червен кхмер":

    Един руснак=10 рубли.

    08:33 29.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Икономист

    20 11 Отговор
    Цена на бензин А 95 в момента в Москва -65 до 75 Рублей за литър ,всеки с достъп до интернет може на момента да го провери ,а колко е в западноевропейските столици ?

    08:34 29.03.2026

  • 36 как е..

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Въвweцeтo нaпеефдьскио..кушаай на здоровье оджлътотому

    08:34 29.03.2026

  • 37 Мухахаха

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Чезни ве мухъл

    08:35 29.03.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 11 Отговор

    До коментар #31 от "Глас от запада":

    Как пък един клесс не замина за Четвъртата икономика?



    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #45, #51, #55

    08:35 29.03.2026

  • 39 Професионалната журналистика

    14 10 Отговор
    цитира доклада на уважавания Институт!

    "украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са нанесли удар с крилати ракети FP-5 "Фламинго" срещу завода за взривни вещества "Промсинтез" в Чапаевск,"
    и:
    "През нощта на 27 срещу 28 март руските сили нанесоха удар по родилен дом в град Одеса."

    Отделен е въпроса дали ракетите са украински и дали украинци ги изстрелват!?

    08:35 29.03.2026

  • 40 Боа

    19 10 Отговор
    Русия спира износ заради почналите земеделски компании,а не заради тъпите разсъждения на факти.бг!
    Украина посмъртно няма как да повлияет!

    Коментиран от #59

    08:35 29.03.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 12 Отговор

    До коментар #27 от "Червен кхмер":

    За 350 години крепостно право, което е било само в ЦЕНТРАЛНА Русия, има само десетина големи въстания, а в България за 500 години "присъствие", колко са?
    1-Априлското..
    Нататък?

    08:36 29.03.2026

  • 42 Голем смех

    16 3 Отговор
    Санкциите не работят :) хахахахаха

    08:36 29.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Аз съм веган

    16 18 Отговор
    Хаяско успя. Вече и рускогворящите украинци намразиха Бензиностанцията. Само нашите копейки се държат.

    Коментиран от #54, #57, #63

    08:37 29.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Аййййдееее

    14 4 Отговор
    Педофили и обратни с трутунетки

    08:38 29.03.2026

  • 47 Точка

    11 7 Отговор
    Красота. Украина удря Русия,ЕСъто подкрепя,народът плаща.

    08:38 29.03.2026

  • 48 Хахахаха

    16 13 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Рашата с толкова много ресурси, е с по-нисък стандарт на живот от България. Как ли щеше да е, ако нямаха тези ресурси, както България ги няма?

    Коментиран от #94, #160

    08:38 29.03.2026

  • 49 Димитров

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И в България ще се вдигат цените докато дизела не стане 4 евро.

    08:38 29.03.2026

  • 50 Глас от запада

    27 8 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    България на 71 място след Гана. Но водите пред Гватемала, която е на 72 място. Но имате Евро. Но малко и не стига да си платите тока. Но сте в клуба на богатите. Но сте бедни.

    Коментиран от #64

    08:38 29.03.2026

  • 51 Град Дуп Ница

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти па що не ходиш обратно наннай касси у ....аттаа ...😂 .

    08:39 29.03.2026

  • 52 Ха ха

    15 10 Отговор
    А кажи колко плаща крепостния за ипотека на жилище? Над 18%, а в БГ 2.5%

    Коментиран от #65

    08:39 29.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Заминават, заминават, това че ти нещо не знаеш, не значи че го няма. Американци, европейци, и тн

    Коментиран от #115

    08:39 29.03.2026

  • 56 Хахахаха

    8 5 Отговор
    Явно спират износа, защото по принцип унищожават всички дронове рашите.

    08:40 29.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 а бе..

    13 4 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Масква събира кинти от олигарсите,да ги даде на шитите,за да затворат вратата на сълзите та барело нефт за юръпо да рипне на 200$,а бг-тата да зареждат за два евраци литаро..чанчь и еваньие за урсулските икономики

    08:41 29.03.2026

  • 59 Тц,тц,тц 😂😂😂

    11 3 Отговор

    До коментар #40 от "Боа":

    Ами в Русия орат почвата с танкове бе.Знаеш ли колко е разхода на час😁

    Коментиран от #79

    08:41 29.03.2026

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    Не се пени с омраза и завист, ами провери в сайта. И целевой онова място, хаххаха

    08:41 29.03.2026

  • 61 Ердоган

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руски безнесмен: и като е руски завинаги, аз ли трябва да го издържам

    Коментиран от #68

    08:41 29.03.2026

  • 62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":

    И да,гражданите в Русия са доволни, когато олигархи дават на държавата паряги. Ти против ли си? Хахахах

    08:43 29.03.2026

  • 63 Хахаха!🎺🥳😀

    14 6 Отговор

    До коментар #44 от "Аз съм веган":

    Освен веган, си недоразвит в главата. Кой ще посмее да каже нещо добро за Русия в Украйна? Нали веднага ТЦК ще го сграбчат и ще го пратят с избити зъби на Източния фронт?

    08:43 29.03.2026

  • 64 Колективен руски крепостен

    11 8 Отговор

    До коментар #50 от "Глас от запада":

    Ние пък след Папуа Нова Гвинея.Ама си траем.Така сме научени.

    08:44 29.03.2026

  • 65 Хахахаха

    8 9 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ха":

    Копейките сега ще наскачат да ти обяснят, че рашите плащат 18 процента, защото имат пари. А ние нямаме и за това плащаме 2.5 процента. Знаеш ли какви добри икономисти са копейките?

    Коментиран от #150

    08:44 29.03.2026

  • 66 Oня с коня

    9 11 Отговор
    Цели 45г БК имаше право да търгува почти единствено с Русия и малко с останалия Соц лагер.Мижем да си представим ако Живков бе успял да ни хариже на Руснаците под формата на "Задунайска Губерния" какво щеше да е положението у нас с Горивата!

    08:44 29.03.2026

  • 67 Това, че Русия спира износа точно сега

    17 7 Отговор
    трябва ли да ни радва?
    Откъде накъде руснаците ще карат на евтин бензин, а ние от другия месец на двойна цена?
    А нефта си го продават на двойна цена и не им пука!

    Пък ураинците нека си думкат, те вече и капка нафта няма да имат. За бензин да не гворим! И Урсула не може да им помогне!

    08:44 29.03.2026

  • 68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 5 Отговор

    До коментар #61 от "Ердоган":

    Да, ако искаш да имаш бизнес, трябваа малко да отделиш и за страната.Това в България не е познато и не може да стане. За това България не е на Три морета и прислужва в клуба на богатите

    Коментиран от #142

    08:46 29.03.2026

  • 69 Нешка и Кеворк

    4 4 Отговор
    Мъка аааа....4к

    08:47 29.03.2026

  • 70 Ами..

    16 3 Отговор
    "Инфлацията продължава да нараства, реалните доходи на руснаците продължават да падат, а цените на стоките и храните остават високи."

    Тук само сменяме "руснаците" с "американците" или "германците" или "фрснцузите" ... или с които и да е друг народ и ВСИЧКО СИ ОСТАВА ВЯРНО...

    08:47 29.03.2026

  • 71 Чупката

    6 2 Отговор
    Пълни глупости.

    08:49 29.03.2026

  • 72 Да спира износа на

    14 5 Отговор
    нефт и газ, но за западналите гейропейци и пренасочва износа на източните пазари където се сключват изгодни за Русия договори. Опитите за удари на укронаzzистите по петролни и газопреносни станции не са успешни и не водят до спиране на производство или износ, но вие цървули джендеропейсщи ша стоите на тъмно и студено, като в пещери.

    08:49 29.03.2026

  • 73 Глас от запада

    11 3 Отговор
    Обяснявам за русофилите. Русия няма интерес от скъп нефт и природен газ в дългосрочен план. Това ще разори клиентите, защото произведените стоки и услуги ще станат непродаваеми. За Русия са изгодни СТАБИЛНИТЕ ЦЕНИ, ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ И СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ.
    През енергийната криза в миналия век, СССР беше спасителния пояс, който помогна на Запада да излезе от кризата.

    Коментиран от #75, #102

    08:50 29.03.2026

  • 74 Путин нареди и вече се

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    пренасочени износа на газ и петрол за пазарите на изток. А, вие в западнала Джендеропа ша стоите на тъмно и студено, гладни и мизерни, като питекантропи, цървули скъсани.

    Коментиран от #78, #98

    08:52 29.03.2026

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 4 Отговор

    До коментар #73 от "Глас от запада":

    За Русия са изгодни точно цени около 100 зелени хартийки. Не е скъпо, но е е мнооого добре за вътрешния паз ар

    08:54 29.03.2026

  • 76 Този институт е само за

    16 5 Отговор
    лъжи и долна пропаганда. Путин от 01.04. 2026г.,спира газ и нефт към западнала Гейропа и ги пренасочва към източните пазари. Сега ще гледате де sarат гладните.

    08:55 29.03.2026

  • 77 тия..

    12 4 Отговор
    От института са болнави,масква не изнася бензин,а изнася огромни количества дизел за щатите,техните млни камиончета бачкат с нафта предоставена от кремля,а това са кинти използвани за дезинфекцията на бандерите

    08:57 29.03.2026

  • 78 Поляците са шокирани!

    14 4 Отговор

    До коментар #74 от "Путин нареди и вече се":

    Русия започна да демонтира газопроводите на западно направление и полага втори газопровод към Китай. Не може вечно да се краде от тръбите дами и господа! И да се развалят подписани договори по измислени причини.

    08:57 29.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Наблюдател

    13 4 Отговор
    Забелязъл съм че винаги когато го слагат на колективния запад излизат подобни плиткоумни пропаганди загубили връзка с действителността.

    08:59 29.03.2026

  • 81 Държавата

    7 5 Отговор
    бензинджийница,спира износа и в последствие и продажбите на бензин! 🤣🤣🤣🤣

    09:00 29.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Глас от запада

    8 1 Отговор
    Цената на горивата се определя от цената на нефта, производствените и транспортни разходи, МИТАТА, ДАНЪЦИТЕ И АКЦИЗИТЕ. С високите данъци и акцизи държавата пълни бюджета, но разорява производителите, търговците, земеделците и населението.

    Коментиран от #109

    09:05 29.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Защото нашите краставици и

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "Глас от запада":

    домати не са пластмасови като вашите прави за да ги ползвате вместо вибратори.

    Коментиран от #89

    09:07 29.03.2026

  • 87 Пламен

    4 10 Отговор
    Йорбан и Фицу изгоряха .

    09:09 29.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хахаха!🎺🥳😀

    3 9 Отговор

    До коментар #86 от "Защото нашите краставици и":

    Купувам ВИНАГИ хидропонни домати, краставици и патладжани. Винаги пресни с отличен вкус и мирис и няма в тях яйца на паразити. Тия, които са дървените са от Турция.

    09:11 29.03.2026

  • 90 Здрасти

    8 4 Отговор
    Д.. да ни е яко.. Усещате ли какво идва..

    Коментиран от #93

    09:12 29.03.2026

  • 91 Здрасти

    10 5 Отговор

    До коментар #10 от "Без сантименти":

    Тука глупавите евролоботомирани, си мислят, че нещата са добре, но не си дават ясната представа, че това управление на ЕС скоро ще е в историята. Нашите подметки тук ще усетят глада, и не само.. Идва

    09:16 29.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Добро утро

    9 3 Отговор

    До коментар #90 от "Здрасти":

    Идва мизерийка. Но бедността е най-справедливото наказание за глупостта (Роналд Рейгън го е казал, а не някоя копейка).

    09:16 29.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 6 Отговор
    Петрол газят, бензин немат.....евалала на свинарите.

    09:19 29.03.2026

  • 96 шо така бе новак

    2 2 Отговор
    фламинго шта пита

    09:19 29.03.2026

  • 97 ФЛАМИНГО

    5 3 Отговор
    Спря бензина на свинарите....смех, смех.

    09:21 29.03.2026

  • 98 ЕС нареди

    4 7 Отговор

    До коментар #74 от "Путин нареди и вече се":

    Спира ЕВРАЦИТЕ ЗА ПУТИН...сега и бензин немат свинарите...

    09:22 29.03.2026

  • 99 Хахаха!🎺🥳😀

    5 4 Отговор
    Свиквайте да вървите пеша. Горива няма да има, а градския транспорт ще бъде 5€. През кризата западняците са изминавали по 20 километра на ден от градовете до околните села да се молят на селяните за два картофа!
    Парите са се обезценили и селяните са приемали за храната само злато и луксозни стоки. Окъсани младежи (хипита) са се върдаляли гладни по улиците.

    09:25 29.03.2026

  • 100 Петрол газят, бедни ходят

  • 101 ЕС НЕ ГО МИСЛИ

    7 3 Отговор
    Цените на горивата растат, ама задръстванията не намаляват...щоли?????

    09:28 29.03.2026

  • 102 За гласа от запада от гласа от

    8 3 Отговор

    До коментар #73 от "Глас от запада":

    изтока. Сега самия запад вече е западнала и слага твърди ограничения за внос на руски енергиини продукти, за това и Путин ппенасочи газ и нефт на източните пазари, и от там ще печели дългосрочно, а вие в западнала джендеропа ша са ограничават докато фалират напълно и никой няма да ви спаси. Свърши се с тая Русия да ви спасява, сега ще ви помогне да потъне те в блатото и там да останете и то заради вашата простотия.

    09:28 29.03.2026

  • 103 Мъдрецът

    5 5 Отговор
    Удри бендзиня бат Зеленски, дорде покачиш московците по каруците! Ти веке ги качи на магaреята!

    09:29 29.03.2026

  • 104 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    5 7 Отговор
    Върнаха ви в каменната ера. Без бензин и интернет....

    Коментиран от #137

    09:29 29.03.2026

  • 105 ЕС НАРЕДИ

    5 5 Отговор
    Нема евраци за Путин....свинарите в тих ужас

    09:30 29.03.2026

  • 106 Мунчо

    4 5 Отговор
    Ако русначите закопчеят незаконно избрания президент със мушенгии, всичко ще си дойде на мястото!

    09:31 29.03.2026

  • 107 Рублевка

    6 5 Отговор

    До коментар #100 от "Петрол газят, бедни ходят":

    В България преди 1944 година семейство, което е имало 50 декара земеделска земя се е смятало за заможно, а 100 декара за богато. На руснаците им дават колкото могат да обработват БЕЗ ПАРИ. Никак не е бедно семейство, което обработва 30000 декара.

    Коментиран от #110

    09:31 29.03.2026

  • 108 руска мъка

    5 7 Отговор
    Бензиностанцията с ракети свършва бензина и ракетите.

    09:31 29.03.2026

  • 109 Да така е, и

    2 3 Отговор

    До коментар #84 от "Глас от запада":

    точно това обясни Елвира Набиулина онзи ден за взетите мерки от миналата година за да не се срине бизнеса и мерките са дали резултат.

    Коментиран от #111

    09:32 29.03.2026

  • 110 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 11 Отговор

    До коментар #107 от "Рублевка":

    МРЗ в България....620 Е
    МРЗ в Русия...........250 Е
    Огромна държава с огромни ресурси с по ниска МРЗ....от нашата....що ли?????

    Коментиран от #112, #121

    09:36 29.03.2026

  • 111 Рублевка

    6 5 Отговор

    До коментар #109 от "Да така е, и":

    Високите цени на нефта са изгодни за износителите В КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН защото иначе клиентите спират да купуват и изчакват по-добри времена. За вносителите на сортови семена, земеделска химия, машини и оборудване са изгодни в ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН, защото цената на долара и еврото пада и могат да купят повече западни стоки. Набиулина добре балансира между интересите на износителите, вносителите и ВЛОЖИТЕЛИТЕ. Руските банки дават честна лихва, докато западните банки не дават лихва въобще.

    09:42 29.03.2026

  • 112 Рублевка

    2 5 Отговор

    До коментар #110 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не коментирай неща, които не разбираш.

    Коментиран от #120

    09:43 29.03.2026

  • 113 Атлантик

    7 4 Отговор
    В Русия литър бензин е около 70 цента, в Германия вчера заредих на 2.50 евро. Тези с 70 цента спират износа към тези с 2.50.
    Кой е прецакания?

    Коментиран от #114, #116, #118

    09:44 29.03.2026

  • 114 Рублевка

    5 5 Отговор

    До коментар #113 от "Атлантик":

    В тези 2,50€ в Германия 2€ са данъци и акцизи.

    09:47 29.03.2026

  • 115 Ха ха

    8 7 Отговор

    До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да бе един френски артист пълничък замина с фанфари му дадоха руски паспорт, човека такава кочина през живота не беше виждал.Избяга с 200.
    От целия ЕС плюс Великобритания 16 семейства пак фанфари и 90% се върнаха обратно.
    Явно си пишеш от бащината сива панелка в БГ то,а мамашката те е изритала .Интернет, Вайбър, Телеграм Вацап нету в Проссия.

    Коментиран от #117, #123

    09:49 29.03.2026

  • 116 Рублевка

    4 5 Отговор

    До коментар #113 от "Атлантик":

    Кой е "прецакания"? Ти си прецакания, защото Германия ти е взела 2€ на литър за свои нужди под формата на данъци и акцизи.

    09:51 29.03.2026

  • 117 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор

    До коментар #115 от "Ха ха":

    Това, че пишеш глупости, лъжи, че няма интернет, след като аз съм в Москва и знам, че със сигурност има, поставя под съмнение и другите ти твърдения. Напиши си номера да ти звънна от Москва. Може с Видео

    09:54 29.03.2026

  • 118 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор

    До коментар #113 от "Атлантик":

    Не знаех че Русия изнася горива за Германия...

    09:54 29.03.2026

  • 119 Спорт

    4 4 Отговор
    Ако Русия спре износа
    Европа вече е намалила зависимостта си, но все още получава част от суров нефт и някои готови продукти.
    Пълно спиране на руския бензин и дизел би натиснало пазара още повече, защото алтернативите не могат да компенсират веднага количествата.
    Възможни последствия:
    Скок на цените на бензин и дизел – анализатори прогнозират, че могат да надхвърлят 3,00–3,50 €/л, поне временно.
    Локални дефицити – особено в страни с голямо търсене (Германия, Франция, Италия).
    Пренасочване на доставки от Азия и други региони – което пак води до логистични разходи и допълнително поскъпване.

    Коментиран от #122

    09:55 29.03.2026

  • 120 Истината боли

    3 0 Отговор

    До коментар #112 от "Рублевка":

    Нали...

    09:55 29.03.2026

  • 121 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #110 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Има термин " Покупателна способност" Почети.

    Коментиран от #124, #125

    09:56 29.03.2026

  • 122 ЕС СПРЯ ЕВРАЦИТЕ ЗА ПУТИН

    4 5 Отговор

    До коментар #119 от "Спорт":

    От газа....зеленски бомби Путин. Нема бензин в Русия.....свинарите яко го закъсаха....

    09:57 29.03.2026

  • 123 Рублевка

    3 3 Отговор

    До коментар #115 от "Ха ха":

    Много са умни даже. Избягаха от високите данъци, но не и от имотите, приятелите и мястото, където са свикнали да живеят. Има данъчни консултанти, които са ги посъветвали. Защо да живеят в страна, на която не знаят езика, обичаите и просто не са свикнали да живеят там. Но данъците си ще плащат в Русия и ще печелят от това.

    09:58 29.03.2026

  • 124 Рублевка

    5 4 Отговор

    До коментар #121 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Центак не читател. Центак писател. В Русия можеш да купиш агне по цената на едно капучино в Западна Европа. Да не говорим за други мнооого по-интересни неща.

    Коментиран от #129

    10:01 29.03.2026

  • 125 Я пъ тоа

    7 7 Отговор

    До коментар #121 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    МРЗ в България 620 Е....Кило свинско 5-6 Е....
    МРЗ в Русия. 250Е.....Кило свинско..4-5 Е....
    Кой ли е с по голема покупателна способност...

    Коментиран от #147

    10:02 29.03.2026

  • 126 КотАКА

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Иран за 3 дня, а?!? Хахахах

    10:04 29.03.2026

  • 127 Петрол газят, бензин немат

    4 6 Отговор
  • 128 стоян

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо подобно":

    До 19 ком - лъжеш другар московията изнася бензин само са Монголия Киргистан и Афганистан- за никоя западна държава защото има санкции

    10:05 29.03.2026

  • 129 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #124 от "Рублевка":

    Трупното месо на агнешкото в БГ и Русия е почти /6-8Е /еднакво....но МРЗ в бг е два пъти по голяма.

    Коментиран от #130, #131, #135

    10:12 29.03.2026

  • 130 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #129 от "Я пъ тоа":

    Зависи къде и какво купуваш. Русия е огромна страна и цените не са еднакви навсякъде. Аз съм виждал цяло агне разфасовано в чамово сандъче на цената на половин бутилка водка. Около 3€. За бутилка водка чобаните ти колят коч.

    10:20 29.03.2026

  • 131 Рублевка

    5 4 Отговор

    До коментар #129 от "Я пъ тоа":

    В Москва месото е по-скъпо но там никой не получава минимална. $2000 е нормалната заплата. Метач на улиците получава $1000 плюс безплатна квартира. Не вярвай на пропагандата, ако самия ти не си пропагандист. Интересно, че на английски език сочат Русия на 4 място по покупателна способност, а на български език е много по-назад. По пропаганда водим пред Запада.

    Коментиран от #134, #159

    10:24 29.03.2026

  • 132 Ново пет

    5 3 Отговор
    Към март 2026 г. цените на водката в Русия отбелязват значителен ръст поради нови държавни регулации и инфлация. Средната цена за литър водка в страната е достигнала приблизително 948,5 рубли, около 11 Е. Толкова е и в България...но нашата МРЗ. е Два пъти по висока от руската.

    10:29 29.03.2026

  • 133 Интересно

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Нищо подобно":

    Така е. И за това трябва още дълго време да си бъде самодостатъчна.

    10:31 29.03.2026

  • 134 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #131 от "Рублевка":

    Остави Москва....говорим за МРЗ В РУСИЯ и БЪЛГАРИЯ...
    И за средни цени в Русия и България.....

    10:32 29.03.2026

  • 135 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #129 от "Я пъ тоа":

    Говорим за осреднени цени в Русия и МРЗ в Русия.....Спрямо НАС руснаците са доста по зле.

    10:34 29.03.2026

  • 136 Лука

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рашистите са не желани в БГсайтове !

    Коментиран от #140

    10:39 29.03.2026

  • 137 Ае урсулката куха кат горска хралупа

    5 4 Отговор

    До коментар #104 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    кой нямал интернет и бензин

    10:43 29.03.2026

  • 138 Лука

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Я пак":

    Рашистите си контролират нета ,ако не си разбрал .

    10:43 29.03.2026

  • 139 Ново пет

    5 4 Отговор
    Към декември 2025 г. средната цена на захарта в Русия е около 2,01 USD за килограм, което е над средното за света. Въпреки периодичните съобщения за локални дефицити, Русия е голям производител на захар....
    В България кило захар е около 1,30 $$$$.....но МРЗ в БГ е два пъти по висока от тази в Русия.

    10:43 29.03.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Лука

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Има разлика между краставицата и краставици !

    10:47 29.03.2026

  • 142 Ердоган

    5 4 Отговор

    До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ама най-големите биснесмени ревачи, че България ги “граби” и Урсула ги “тормози” са руските подлоги и как да стане, тези биснесменчета само възползващи се от европейски средства да подпомогнат България? Да заминават в Русия Путин да ги смуче, а не тук те дахсмучат ЕС и България и пак да са недоволни

    10:49 29.03.2026

  • 143 Петрол газят, бензин немат

    6 2 Отговор
    Тия свинари оптем изперкаха

    10:50 29.03.2026

  • 144 Хвала!

    5 2 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха... Бензиностанция без бензин.

    11:16 29.03.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Скоро

    2 3 Отговор
    По улиците вместо коли масово ще се движат кончета с каручки като доброто старо време братята роми до не са хаптали яяя да живее всичкото сигани оле

    11:59 29.03.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    Плащате 2,5 процента, защото ипотеките ви ги плащат вложителите с депозити. На тях лихвата е нула, а в Русия е 14,5%. Но защо да плащам ипотека, като имам пари на сметката си да платя директно? Като нямаш пари, къде си тръгнал да правиш ипотеки? Мойта бившата в Русия има три жилища наследство от соца.

    12:56 29.03.2026

  • 151 Парс

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Червен кхмер":

    Само след вас! След като на българите ще омръзне да бъдaт васали на фашизирана европа

    Коментиран от #158

    12:58 29.03.2026

  • 152 Браво на Русия !

    2 2 Отговор
    Само така! Нито капка гориво и газ за Европа докато не им избият русофобията от тъпите кратуни!

    13:10 29.03.2026

  • 153 Браво на рашистите

    1 0 Отговор
    Русия се готви да спре временно целия износ на бензин, считано от 1 април, вероятно в отговор на повишението на цените на бензина на вътрешния пазар, причинено отчасти от украинските удари с дълъг обсег срещу руската нефтена инфраструктура.
    -;-
    А Варненския шиткойт иска богато да имаме вноса на руZZкия петрол!
    По Канал 1 при Георги Любенов Копейката пит "Кой започна войната и то непредизвикано?"

    Копейката (Шиткойна) и Ботгаша да се разберат как ще показват русофилията!

    14:25 29.03.2026

  • 154 Грешка в превода

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Владимир Путин, президент
    3042ОТГОВОР
    Киев Два дня таварищи, Киев Два Дня ☝️
    -;-
    Авно Киев-3 дни трябвало да се преведа като Киев-30 години.
    Аллахе колко са пропаднали рашистите и копейките!

    14:27 29.03.2026

  • 155 Важното е рашистите да не се жадни

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Владимир Путин, президент
    3649ОТГОВОР
    В нефт до колене гази, гладен ходи - що е то таварищи ?
    -;-
    Рашистите не са жадни- пийват си самотона и са си добре.

    14:28 29.03.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Болнава подлога на тинята

    1 0 Отговор
    А пък на нас неумните ратаи на блатото ни сказаха от калния пасьол да квичим ,че бинзина в България е скъпнал, а пък в просия е всичко мед и масло!!!

    14:47 29.03.2026

  • 158 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Парс":

    На българите им омръзна да съжителстват със зловредни блатни бактерии,наричи още блатофили,имунната система на България вече се събужда и блатния раков тумор ще бъде изрязан от плътта на България!

    14:54 29.03.2026

  • 159 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Рублевка":

    Колега ти от кой зоокът избяга,теб и доктор Пол от Анимал планет не мои ти помогне?????!!!🤣🤣🤣🤣

    14:58 29.03.2026

  • 160 дядо дръмпир

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Хахахаха":

    Българската земя е плодородна.ние през 40г изхранвахме Дойчо с качественни зеленчуци и плодове ,а дойчо ни даваше самолети и друга техника на бартер.през соца хранехме ,просиянците .Нашите сокове и нектари разредени с игристое и руски спирт се помнят още от живите съветски пенсионери!Виждали ли сте влакова композиция с ябълки златна превъзходна.увити в щайги подредени ,като войници на строева!

    17:43 29.03.2026

