Спешни мерки! От 1 април Русия спира износа на бензин

Русия се готви да спре временно целия износ на бензин, считано от 1 април, вероятно в отговор на повишението на цените на бензина на вътрешния пазар, причинено отчасти от украинските удари с дълъг обсег срещу руската нефтена инфраструктура.
Инфлацията продължава да нараства, реалните доходи на руснаците продължават да падат, а цените на стоките и храните остават високи.
Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
По време на среща на 27 март руският вицепремиер Александър Новак възложи на Министерството на енергетиката да подготви проект за постановление, забраняващо целия износ на бензин в периода от 1 април до 31 юли 2026 г., с цел стабилизиране на цените на бензина и даване на приоритет на доставките за вътрешния пазар.
Руските власти вече спряха износа на бензин през септември 2025 г., но отмениха забраната за големите износители в края на януари 2026 г.
Цените на бензина в Русия се повишиха рязко от есента на 2025 г. след засилването на украинските удари срещу руската петролна инфраструктура, което налага все по-голяма тежест от войната върху руското население, тъй като инфлацията продължава да нараства, реалните доходи продължават да падат, а цените на стоките за домакинството остават високи.
Решението на Русия да спре износа на бензин идва на фона на продължаващите украински удари срещу руската петролна инфраструктура през последните седмици, както и на войната в Близкия изток, която допринася за общото покачване на цените на енергията.
Решението на Русия временно да спре износа на бензин, приходите от който финансират руската военна машина, вероятно е резултат от нарастващия натиск върху Кремъл да намери баланс между финансирането на военните си усилия и смекчаването на разходите от войната за собственото си население.
През последните дни украинските сили продължиха кампанията си от удари на далечно разстояние срещу руската отбранителна промишленост и нефтената инфраструктура, като използваха, наред с другото, произведените в Украйна крилати ракети FP-5 "Фламинго" и безпилотни летателни апарати с голям обсег FP-1.
На 28 март украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са нанесли удар с крилати ракети FP-5 "Фламинго" срещу завода за взривни вещества "Промсинтез" в Чапаевск, област Самара (на около 890 километра от международната граница).
Генералният щаб на Украйна съобщи, че заводът произвежда над 30 000 тона военни взривни вещества годишно за боеприпаси, включително въздушни бомби и ракети.
Генералният щаб на Украйна потвърди, че ударите са нанесли щети на завода и са предизвикали вторични експлозии в обекта. Кадри и снимки с географска локализация, публикувани на 28 март, показват експлозия и стълбове дим от посоката на завода "Промсинтез".
През нощта на 27 срещу 28 март руските сили нанесоха удар по родилен дом в град Одеса. Украинските въздушни сили съобщиха, че 180 дрона са атакували града на Черно море.
Началникът на военната администрация на Одеска област Олег Кипер заяви, че при руската атака срещу родилния дом са били убити двама души, а други 12 са били ранени.
Украинското министерство на здравеопазването съобщи, че в момента на удара в родилния дом са се намирали 22 бременни жени и 19 новородени.
Руските дронове са нанесли щети и на критичната, жилищната и пристанищната инфраструктура на Одеса.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
2 Владимир Путин, президент
3 Владимир Путин, президент
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Ама пък имаме демокрация, и сме в групата на богатите !!! Десет лева краставици и домати - олелеее......ааа....... исках да кажа - Ураааа.....
7 А интернет?
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Владимир Путин, президент
10 Без сантименти
11 хехе
12 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #6 от "Пич":Баба ти яла краставици през март месец😅
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Хубаво, че повдигна впросак ПАК!!!
По данни на Световната Банка, има го в сайта им, лесно се проверява, Русия е 4 икономика в света.
14 Аз съм веган
15 Я пак
До коментар #7 от "А интернет?":Вчера гледах руски плипове в нета качени преди часове-дали нямат нет-или пак празни приказки за балъци...?
16 Глас от запада
До коментар #6 от "Пич":Пресни домати целогодишно от 0,7 до 2€. Краставици от 1€ целогодишно. Какви са тия цени, дето ви дерат в България? Защо сте още там?
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "А интернет?":Аз отдавна ви писах, че всички ограничения ги свалиха след голямата безрезултатна укро атака на Москва.
18 Владимир Путин, президент
До коментар #11 от "хехе":".... пишете за цените у нас и голите ни зад.ици...."
А у нас в Болгария може не сме най-богатите, ма поне не ни падат бомби, ракети връз главите ру3ки клети, таварищи..... ☝️
19 Нищо подобно
Русия си има всичко и си е самодостатъчна : храни, води, земя, петрол, енергия, ресурси и армия.
Вие му мислете дето нямате нищо,но на всичкото отгоре нелепо коментирате Русия , която е една пета от земята.
20 Ддд
21 Даммммм
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Амет
До коментар #14 от "Аз съм веган":Облла Дай веган ,пожали невръстните и невинни -козичка Доротея и братчето и пръчлето стоянчо !
08:30 29.03.2026
24 Урсул фон дер Бандер
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Много е... Акъл за два часа нямаш
08:30 29.03.2026
25 Така си требе
Начална дата: 1 април 2026 г..
Продължителност: Първоначално е обявена за сряок от три месеца.
Причини:
Ценови скок: Опит за овладяване на нарастващите цени на горивата на вътрешния руски пазар.
Инфраструктурни проблеми: Според анализи, атаките срещу руски рафинерии са оказали влияние върху производствения капацитет.
Сезонен дефицит: Необходимост от подсигуряване на наличности за предстоящите селскостопански дейности и повишеното потребление през пролетта.
08:30 29.03.2026
26 Пич
До коментар #12 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Яла е я !!! Някога дядовците ни са били на такова ниво, че бабите са яли краставици по няколко пъти на ден. И най важното - нямало е телевизия, която да им пречи!
27 Червен кхмер
28 Къде??
До коментар #20 от "Ддд":В Раша ли?Е па ни го виждаме.Там вървят към 1917.
08:32 29.03.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":И така -500 г
08:32 29.03.2026
30 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"... Русия е 4 икономика в света..."
Четвърта да.......ма отзад напред ☝️
Затова вчера привиках шепа оскотели олигарси ги доиздоя като за последно щото сме "Четвърти" в света баце
Коментиран от #50, #58, #60, #62
08:33 29.03.2026
31 Глас от запада
До коментар #13 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Откога им разправям на сиромасите атлантици, че Русия е четвърта икономика, а те се сърдят. Казват, че съм копейка и не разбирам. Цакат ме с високите заплати на запад, сякаш не живея там. НО МЪЛЧАТ ЗА ЦЕНИТЕ.
Дами и господа, колко лихва плаща ДСК по депозитите? 0%? А Сбербанк Русия 14,5%!
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кво очакваш от крепостните?
До коментар #27 от "Червен кхмер":Един руснак=10 рубли.
08:33 29.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Икономист
08:34 29.03.2026
36 как е..
До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":Въвweцeтo нaпеефдьскио..кушаай на здоровье оджлътотому
08:34 29.03.2026
37 Мухахаха
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Чезни ве мухъл
08:35 29.03.2026
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #31 от "Глас от запада":Как пък един клесс не замина за Четвъртата икономика?
Благодаря за вниманието!
39 Професионалната журналистика
"украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са нанесли удар с крилати ракети FP-5 "Фламинго" срещу завода за взривни вещества "Промсинтез" в Чапаевск,"
и:
"През нощта на 27 срещу 28 март руските сили нанесоха удар по родилен дом в град Одеса."
Отделен е въпроса дали ракетите са украински и дали украинци ги изстрелват!?
08:35 29.03.2026
40 Боа
Украина посмъртно няма как да повлияет!
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Червен кхмер":За 350 години крепостно право, което е било само в ЦЕНТРАЛНА Русия, има само десетина големи въстания, а в България за 500 години "присъствие", колко са?
1-Априлското..
Нататък?
08:36 29.03.2026
42 Голем смех
08:36 29.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Аз съм веган
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Аййййдееее
08:38 29.03.2026
47 Точка
08:38 29.03.2026
48 Хахахаха
До коментар #6 от "Пич":Рашата с толкова много ресурси, е с по-нисък стандарт на живот от България. Как ли щеше да е, ако нямаха тези ресурси, както България ги няма?
49 Димитров
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И в България ще се вдигат цените докато дизела не стане 4 евро.
08:38 29.03.2026
50 Глас от запада
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":България на 71 място след Гана. Но водите пред Гватемала, която е на 72 място. Но имате Евро. Но малко и не стига да си платите тока. Но сте в клуба на богатите. Но сте бедни.
51 Град Дуп Ница
До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти па що не ходиш обратно наннай касси у ....аттаа ...😂 .
08:39 29.03.2026
52 Ха ха
53 Стига трили коментари
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Заминават, заминават, това че ти нещо не знаеш, не значи че го няма. Американци, европейци, и тн
56 Хахахаха
08:40 29.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 а бе..
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":Масква събира кинти от олигарсите,да ги даде на шитите,за да затворат вратата на сълзите та барело нефт за юръпо да рипне на 200$,а бг-тата да зареждат за два евраци литаро..чанчь и еваньие за урсулските икономики
08:41 29.03.2026
59 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #40 от "Боа":Ами в Русия орат почвата с танкове бе.Знаеш ли колко е разхода на час😁
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":Не се пени с омраза и завист, ами провери в сайта. И целевой онова място, хаххаха
08:41 29.03.2026
61 Ердоган
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Руски безнесмен: и като е руски завинаги, аз ли трябва да го издържам
62 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "Владимир Путин, президент":И да,гражданите в Русия са доволни, когато олигархи дават на държавата паряги. Ти против ли си? Хахахах
08:43 29.03.2026
63 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #44 от "Аз съм веган":Освен веган, си недоразвит в главата. Кой ще посмее да каже нещо добро за Русия в Украйна? Нали веднага ТЦК ще го сграбчат и ще го пратят с избити зъби на Източния фронт?
08:43 29.03.2026
64 Колективен руски крепостен
До коментар #50 от "Глас от запада":Ние пък след Папуа Нова Гвинея.Ама си траем.Така сме научени.
08:44 29.03.2026
65 Хахахаха
До коментар #52 от "Ха ха":Копейките сега ще наскачат да ти обяснят, че рашите плащат 18 процента, защото имат пари. А ние нямаме и за това плащаме 2.5 процента. Знаеш ли какви добри икономисти са копейките?
66 Oня с коня
08:44 29.03.2026
67 Това, че Русия спира износа точно сега
Откъде накъде руснаците ще карат на евтин бензин, а ние от другия месец на двойна цена?
А нефта си го продават на двойна цена и не им пука!
Пък ураинците нека си думкат, те вече и капка нафта няма да имат. За бензин да не гворим! И Урсула не може да им помогне!
08:44 29.03.2026
68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #61 от "Ердоган":Да, ако искаш да имаш бизнес, трябваа малко да отделиш и за страната.Това в България не е познато и не може да стане. За това България не е на Три морета и прислужва в клуба на богатите
69 Нешка и Кеворк
08:47 29.03.2026
70 Ами..
Тук само сменяме "руснаците" с "американците" или "германците" или "фрснцузите" ... или с които и да е друг народ и ВСИЧКО СИ ОСТАВА ВЯРНО...
08:47 29.03.2026
71 Чупката
08:49 29.03.2026
72 Да спира износа на
08:49 29.03.2026
73 Глас от запада
През енергийната криза в миналия век, СССР беше спасителния пояс, който помогна на Запада да излезе от кризата.
74 Путин нареди и вече се
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":пренасочени износа на газ и петрол за пазарите на изток. А, вие в западнала Джендеропа ша стоите на тъмно и студено, гладни и мизерни, като питекантропи, цървули скъсани.
75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Глас от запада":За Русия са изгодни точно цени около 100 зелени хартийки. Не е скъпо, но е е мнооого добре за вътрешния паз ар
08:54 29.03.2026
76 Този институт е само за
08:55 29.03.2026
77 тия..
08:57 29.03.2026
78 Поляците са шокирани!
До коментар #74 от "Путин нареди и вече се":Русия започна да демонтира газопроводите на западно направление и полага втори газопровод към Китай. Не може вечно да се краде от тръбите дами и господа! И да се развалят подписани договори по измислени причини.
08:57 29.03.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Наблюдател
08:59 29.03.2026
81 Държавата
09:00 29.03.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Глас от запада
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Защото нашите краставици и
До коментар #16 от "Глас от запада":домати не са пластмасови като вашите прави за да ги ползвате вместо вибратори.
87 Пламен
09:09 29.03.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #86 от "Защото нашите краставици и":Купувам ВИНАГИ хидропонни домати, краставици и патладжани. Винаги пресни с отличен вкус и мирис и няма в тях яйца на паразити. Тия, които са дървените са от Турция.
09:11 29.03.2026
90 Здрасти
91 Здрасти
До коментар #10 от "Без сантименти":Тука глупавите евролоботомирани, си мислят, че нещата са добре, но не си дават ясната представа, че това управление на ЕС скоро ще е в историята. Нашите подметки тук ще усетят глада, и не само.. Идва
09:16 29.03.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Добро утро
До коментар #90 от "Здрасти":Идва мизерийка. Но бедността е най-справедливото наказание за глупостта (Роналд Рейгън го е казал, а не някоя копейка).
09:16 29.03.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 ГОЛЕМ СМЕХ
09:19 29.03.2026
96 шо така бе новак
09:19 29.03.2026
97 ФЛАМИНГО
09:21 29.03.2026
98 ЕС нареди
До коментар #74 от "Путин нареди и вече се":Спира ЕВРАЦИТЕ ЗА ПУТИН...сега и бензин немат свинарите...
09:22 29.03.2026
99 Хахаха!🎺🥳😀
Парите са се обезценили и селяните са приемали за храната само злато и луксозни стоки. Окъсани младежи (хипита) са се върдаляли гладни по улиците.
09:25 29.03.2026
100 Петрол газят, бедни ходят
101 ЕС НЕ ГО МИСЛИ
09:28 29.03.2026
102 За гласа от запада от гласа от
До коментар #73 от "Глас от запада":изтока. Сега самия запад вече е западнала и слага твърди ограничения за внос на руски енергиини продукти, за това и Путин ппенасочи газ и нефт на източните пазари, и от там ще печели дългосрочно, а вие в западнала джендеропа ша са ограничават докато фалират напълно и никой няма да ви спаси. Свърши се с тая Русия да ви спасява, сега ще ви помогне да потъне те в блатото и там да останете и то заради вашата простотия.
09:28 29.03.2026
103 Мъдрецът
09:29 29.03.2026
104 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
105 ЕС НАРЕДИ
09:30 29.03.2026
106 Мунчо
09:31 29.03.2026
107 Рублевка
До коментар #100 от "Петрол газят, бедни ходят":В България преди 1944 година семейство, което е имало 50 декара земеделска земя се е смятало за заможно, а 100 декара за богато. На руснаците им дават колкото могат да обработват БЕЗ ПАРИ. Никак не е бедно семейство, което обработва 30000 декара.
108 руска мъка
09:31 29.03.2026
109 Да така е, и
До коментар #84 от "Глас от запада":точно това обясни Елвира Набиулина онзи ден за взетите мерки от миналата година за да не се срине бизнеса и мерките са дали резултат.
110 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #107 от "Рублевка":МРЗ в България....620 Е
МРЗ в Русия...........250 Е
Огромна държава с огромни ресурси с по ниска МРЗ....от нашата....що ли?????
111 Рублевка
До коментар #109 от "Да така е, и":Високите цени на нефта са изгодни за износителите В КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН защото иначе клиентите спират да купуват и изчакват по-добри времена. За вносителите на сортови семена, земеделска химия, машини и оборудване са изгодни в ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН, защото цената на долара и еврото пада и могат да купят повече западни стоки. Набиулина добре балансира между интересите на износителите, вносителите и ВЛОЖИТЕЛИТЕ. Руските банки дават честна лихва, докато западните банки не дават лихва въобще.
09:42 29.03.2026
112 Рублевка
До коментар #110 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не коментирай неща, които не разбираш.
113 Атлантик
Кой е прецакания?
114 Рублевка
До коментар #113 от "Атлантик":В тези 2,50€ в Германия 2€ са данъци и акцизи.
09:47 29.03.2026
115 Ха ха
До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да бе един френски артист пълничък замина с фанфари му дадоха руски паспорт, човека такава кочина през живота не беше виждал.Избяга с 200.
От целия ЕС плюс Великобритания 16 семейства пак фанфари и 90% се върнаха обратно.
Явно си пишеш от бащината сива панелка в БГ то,а мамашката те е изритала .Интернет, Вайбър, Телеграм Вацап нету в Проссия.
116 Рублевка
До коментар #113 от "Атлантик":Кой е "прецакания"? Ти си прецакания, защото Германия ти е взела 2€ на литър за свои нужди под формата на данъци и акцизи.
09:51 29.03.2026
117 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #115 от "Ха ха":Това, че пишеш глупости, лъжи, че няма интернет, след като аз съм в Москва и знам, че със сигурност има, поставя под съмнение и другите ти твърдения. Напиши си номера да ти звънна от Москва. Може с Видео
09:54 29.03.2026
118 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #113 от "Атлантик":Не знаех че Русия изнася горива за Германия...
09:54 29.03.2026
119 Спорт
Европа вече е намалила зависимостта си, но все още получава част от суров нефт и някои готови продукти.
Пълно спиране на руския бензин и дизел би натиснало пазара още повече, защото алтернативите не могат да компенсират веднага количествата.
Възможни последствия:
Скок на цените на бензин и дизел – анализатори прогнозират, че могат да надхвърлят 3,00–3,50 €/л, поне временно.
Локални дефицити – особено в страни с голямо търсене (Германия, Франция, Италия).
Пренасочване на доставки от Азия и други региони – което пак води до логистични разходи и допълнително поскъпване.
120 Истината боли
До коментар #112 от "Рублевка":Нали...
09:55 29.03.2026
121 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #110 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Има термин " Покупателна способност" Почети.
122 ЕС СПРЯ ЕВРАЦИТЕ ЗА ПУТИН
До коментар #119 от "Спорт":От газа....зеленски бомби Путин. Нема бензин в Русия.....свинарите яко го закъсаха....
09:57 29.03.2026
123 Рублевка
До коментар #115 от "Ха ха":Много са умни даже. Избягаха от високите данъци, но не и от имотите, приятелите и мястото, където са свикнали да живеят. Има данъчни консултанти, които са ги посъветвали. Защо да живеят в страна, на която не знаят езика, обичаите и просто не са свикнали да живеят там. Но данъците си ще плащат в Русия и ще печелят от това.
09:58 29.03.2026
124 Рублевка
До коментар #121 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Центак не читател. Центак писател. В Русия можеш да купиш агне по цената на едно капучино в Западна Европа. Да не говорим за други мнооого по-интересни неща.
125 Я пъ тоа
До коментар #121 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":МРЗ в България 620 Е....Кило свинско 5-6 Е....
МРЗ в Русия. 250Е.....Кило свинско..4-5 Е....
Кой ли е с по голема покупателна способност...
126 КотАКА
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Иран за 3 дня, а?!? Хахахах
10:04 29.03.2026
127 Петрол газят, бензин немат
128 стоян
До коментар #19 от "Нищо подобно":До 19 ком - лъжеш другар московията изнася бензин само са Монголия Киргистан и Афганистан- за никоя западна държава защото има санкции
10:05 29.03.2026
129 Я пъ тоа
До коментар #124 от "Рублевка":Трупното месо на агнешкото в БГ и Русия е почти /6-8Е /еднакво....но МРЗ в бг е два пъти по голяма.
130 Рублевка
До коментар #129 от "Я пъ тоа":Зависи къде и какво купуваш. Русия е огромна страна и цените не са еднакви навсякъде. Аз съм виждал цяло агне разфасовано в чамово сандъче на цената на половин бутилка водка. Около 3€. За бутилка водка чобаните ти колят коч.
10:20 29.03.2026
131 Рублевка
До коментар #129 от "Я пъ тоа":В Москва месото е по-скъпо но там никой не получава минимална. $2000 е нормалната заплата. Метач на улиците получава $1000 плюс безплатна квартира. Не вярвай на пропагандата, ако самия ти не си пропагандист. Интересно, че на английски език сочат Русия на 4 място по покупателна способност, а на български език е много по-назад. По пропаганда водим пред Запада.
132 Ново пет
10:29 29.03.2026
133 Интересно
До коментар #19 от "Нищо подобно":Така е. И за това трябва още дълго време да си бъде самодостатъчна.
10:31 29.03.2026
134 Я пъ тоа
До коментар #131 от "Рублевка":Остави Москва....говорим за МРЗ В РУСИЯ и БЪЛГАРИЯ...
И за средни цени в Русия и България.....
10:32 29.03.2026
135 Я пъ тоа
До коментар #129 от "Я пъ тоа":Говорим за осреднени цени в Русия и МРЗ в Русия.....Спрямо НАС руснаците са доста по зле.
10:34 29.03.2026
136 Лука
До коментар #1 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Рашистите са не желани в БГсайтове !
137 Ае урсулката куха кат горска хралупа
До коментар #104 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":кой нямал интернет и бензин
10:43 29.03.2026
138 Лука
До коментар #15 от "Я пак":Рашистите си контролират нета ,ако не си разбрал .
10:43 29.03.2026
139 Ново пет
В България кило захар е около 1,30 $$$$.....но МРЗ в БГ е два пъти по висока от тази в Русия.
10:43 29.03.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Лука
До коментар #26 от "Пич":Има разлика между краставицата и краставици !
10:47 29.03.2026
142 Ердоган
До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ама най-големите биснесмени ревачи, че България ги “граби” и Урсула ги “тормози” са руските подлоги и как да стане, тези биснесменчета само възползващи се от европейски средства да подпомогнат България? Да заминават в Русия Путин да ги смуче, а не тук те дахсмучат ЕС и България и пак да са недоволни
10:49 29.03.2026
143 Петрол газят, бензин немат
10:50 29.03.2026
144 Хвала!
11:16 29.03.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Скоро
11:59 29.03.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #65 от "Хахахаха":Плащате 2,5 процента, защото ипотеките ви ги плащат вложителите с депозити. На тях лихвата е нула, а в Русия е 14,5%. Но защо да плащам ипотека, като имам пари на сметката си да платя директно? Като нямаш пари, къде си тръгнал да правиш ипотеки? Мойта бившата в Русия има три жилища наследство от соца.
12:56 29.03.2026
151 Парс
До коментар #27 от "Червен кхмер":Само след вас! След като на българите ще омръзне да бъдaт васали на фашизирана европа
152 Браво на Русия !
13:10 29.03.2026
153 Браво на рашистите
-;-
А Варненския шиткойт иска богато да имаме вноса на руZZкия петрол!
По Канал 1 при Георги Любенов Копейката пит "Кой започна войната и то непредизвикано?"
Копейката (Шиткойна) и Ботгаша да се разберат как ще показват русофилията!
14:25 29.03.2026
154 Грешка в превода
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Владимир Путин, президент
3042ОТГОВОР
Киев Два дня таварищи, Киев Два Дня ☝️
-;-
Авно Киев-3 дни трябвало да се преведа като Киев-30 години.
Аллахе колко са пропаднали рашистите и копейките!
14:27 29.03.2026
155 Важното е рашистите да не се жадни
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Владимир Путин, президент
3649ОТГОВОР
В нефт до колене гази, гладен ходи - що е то таварищи ?
-;-
Рашистите не са жадни- пийват си самотона и са си добре.
14:28 29.03.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Болнава подлога на тинята
14:47 29.03.2026
158 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #151 от "Парс":На българите им омръзна да съжителстват със зловредни блатни бактерии,наричи още блатофили,имунната система на България вече се събужда и блатния раков тумор ще бъде изрязан от плътта на България!
14:54 29.03.2026
159 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #131 от "Рублевка":Колега ти от кой зоокът избяга,теб и доктор Пол от Анимал планет не мои ти помогне?????!!!🤣🤣🤣🤣
14:58 29.03.2026
160 дядо дръмпир
До коментар #48 от "Хахахаха":Българската земя е плодородна.ние през 40г изхранвахме Дойчо с качественни зеленчуци и плодове ,а дойчо ни даваше самолети и друга техника на бартер.през соца хранехме ,просиянците .Нашите сокове и нектари разредени с игристое и руски спирт се помнят още от живите съветски пенсионери!Виждали ли сте влакова композиция с ябълки златна превъзходна.увити в щайги подредени ,като войници на строева!
17:43 29.03.2026