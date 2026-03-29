Спешни мерки! От 1 април Русия спира износа на бензин

Русия се готви да спре временно целия износ на бензин, считано от 1 април, вероятно в отговор на повишението на цените на бензина на вътрешния пазар, причинено отчасти от украинските удари с дълъг обсег срещу руската нефтена инфраструктура.

Инфлацията продължава да нараства, реалните доходи на руснаците продължават да падат, а цените на стоките и храните остават високи.

Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

По време на среща на 27 март руският вицепремиер Александър Новак възложи на Министерството на енергетиката да подготви проект за постановление, забраняващо целия износ на бензин в периода от 1 април до 31 юли 2026 г., с цел стабилизиране на цените на бензина и даване на приоритет на доставките за вътрешния пазар.

Руските власти вече спряха износа на бензин през септември 2025 г., но отмениха забраната за големите износители в края на януари 2026 г.

Цените на бензина в Русия се повишиха рязко от есента на 2025 г. след засилването на украинските удари срещу руската петролна инфраструктура, което налага все по-голяма тежест от войната върху руското население, тъй като инфлацията продължава да нараства, реалните доходи продължават да падат, а цените на стоките за домакинството остават високи.

Решението на Русия да спре износа на бензин идва на фона на продължаващите украински удари срещу руската петролна инфраструктура през последните седмици, както и на войната в Близкия изток, която допринася за общото покачване на цените на енергията.

Решението на Русия временно да спре износа на бензин, приходите от който финансират руската военна машина, вероятно е резултат от нарастващия натиск върху Кремъл да намери баланс между финансирането на военните си усилия и смекчаването на разходите от войната за собственото си население.

През последните дни украинските сили продължиха кампанията си от удари на далечно разстояние срещу руската отбранителна промишленост и нефтената инфраструктура, като използваха, наред с другото, произведените в Украйна крилати ракети FP-5 "Фламинго" и безпилотни летателни апарати с голям обсег FP-1.

На 28 март украинският Генерален щаб съобщи, че украинските сили са нанесли удар с крилати ракети FP-5 "Фламинго" срещу завода за взривни вещества "Промсинтез" в Чапаевск, област Самара (на около 890 километра от международната граница).

Генералният щаб на Украйна съобщи, че заводът произвежда над 30 000 тона военни взривни вещества годишно за боеприпаси, включително въздушни бомби и ракети.

Генералният щаб на Украйна потвърди, че ударите са нанесли щети на завода и са предизвикали вторични експлозии в обекта. Кадри и снимки с географска локализация, публикувани на 28 март, показват експлозия и стълбове дим от посоката на завода "Промсинтез".

През нощта на 27 срещу 28 март руските сили нанесоха удар по родилен дом в град Одеса. Украинските въздушни сили съобщиха, че 180 дрона са атакували града на Черно море.

Началникът на военната администрация на Одеска област Олег Кипер заяви, че при руската атака срещу родилния дом са били убити двама души, а други 12 са били ранени.

Украинското министерство на здравеопазването съобщи, че в момента на удара в родилния дом са се намирали 22 бременни жени и 19 новородени.

Руските дронове са нанесли щети и на критичната, жилищната и пристанищната инфраструктура на Одеса.