Тръмп строи скрит военен комплекс под новата бална зала в Белия дом

30 Март, 2026 07:56 2 090 28

Проектът включва защитени съоръжения, нарастващ бюджет и амбициозни промени в облика на Вашингтон

Ели Стоянова

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че под новостроящата се бална зала в Белия дом се изгражда мащабен военен комплекс, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му строителството напредва по-бързо от планираното. Той е направил изявлението на борда на президентския самолет на път за Вашингтон след уикенд във Флорида, като е показал и планове на съоръжението пред журналисти.

Според информация на Ройтерс, самата бална зала ще прикрива разположения под нея комплекс. Сградата ще бъде оборудвана с бронирани стъклени прозорци и покрив, устойчив на дронове. Тръмп посочи, че детайли за проекта са станали публични след изтичане на информация, свързано със съдебен спор.

Още през октомври миналата година по негово нареждане е било съборено цяло крило на президентската резиденция, за да се освободи място за новата зала. Предвижда се тя да побира до 1000 души и да се използва за официални събития и приеми на чуждестранни гости.

Президентът подчерта, че за строежа се използват висококачествени материали, включително оникс и други скъпи камъни.

Разходите по проекта продължават да нарастват - първоначално оценени на около 200 милиона долара, те вече достигат 400 милиона. Финансирането идва основно от частни дарения, а инициативата се нарежда сред най-мащабните реконструкции на Белия дом за повече от век.

В стремежа си да остави траен отпечатък във Вашингтон, Тръмп предприе и други символични промени, сред които преименуването на Център „Кенеди“ на „Тръмп-Кенеди“, както и идея за изграждане на голяма арка, вдъхновена от парижката Триумфална арка.


  • 1 Пич

    26 1 Отговор
    Работата е ясна ! Военното лоби е стиснало Тръмп за камбаните !!! Може би и с морковче, не с тояга. Тръмп е алчен, и егоманиак !!!

    07:59 30.03.2026

  • 2 Ха-ха

    22 1 Отговор
    Вече не е скрит.

    08:00 30.03.2026

  • 3 Не бе

    21 2 Отговор
    Строи си мавзолей. Няма да удари стоте, скоро ще си ходи

    Коментиран от #6

    08:00 30.03.2026

  • 4 Швейк

    25 1 Отговор
    Още един бункерен маниак

    08:04 30.03.2026

  • 5 Свети Петър

    21 2 Отговор
    Не може нито безсмъртие да си купи, нито сандъка джобове има. За какво му е бункер?

    08:04 30.03.2026

  • 6 Европеец

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "Не бе":

    Има логика в коментарати..... Тая сутрин се начетох на много заглавия за лудия Дончо.... Но нали е президент на кравата, какво да очакваме от него, освен типичните черти на империалистически президент..... Но всъщност кравата никога не е била империя, но е опасна за света заедно с Израел, който в момента се управлява от един хитър и корумпиран ненормалник....

    08:06 30.03.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    19 1 Отговор
    С две думи. Строи си бункер под Белия дом. Умира от страх, че този път няма да му се размине. Видя кво стана с Натаняху и най-верните му хора. Финансовият министър на Израел е бил по това време в САЩ. Извикан е бил в Белия дом. Като излязъл го видяли, че е пребледнял и не на себе си.

    08:06 30.03.2026

  • 8 Мишел

    15 1 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    08:10 30.03.2026

  • 9 Бункер,

    15 2 Отговор
    и по на дълбоко!Макар че,това не може да го спаси от руски ракети!

    08:10 30.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    24 1 Отговор
    Който сее бури жъне урагани. Идиотите управляващи света се крият в бункери. Жалко за обречените обикновени хора.

    08:13 30.03.2026

  • 12 Гост

    6 6 Отговор
    В човешкото стадо има хора, които винаги са на цена: в мирно време ги тачат, на война не ги жертват. Достойнството на тези хора, е че в мирно време сами се докарват да бъдат тачени, а във военно време сами не се жертват, а жертват другите!

    08:16 30.03.2026

  • 13 Страх лозе

    10 1 Отговор
    пази.

    08:17 30.03.2026

  • 14 Олга

    17 1 Отговор
    Руски танкер с нефт стигнал до Куба Бил съпроводен с есминец.Тръмп на сей път не объркал хрян с ряпа (на луда глава) и наблюдавал ситуация отстрани.С голямо неудоволствие.

    08:20 30.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мнение

    15 1 Отговор
    Откачалката си мисли, че ще е на този свят още хиляда години. Окопава се във властта, в Белия дом, в света, все едно, че ще е безсмъртен. Още не се е родил този, който ще е жив и след хиляда години, но, когато ти липсва акъл и не те слуша тиквата върху раменете, а я носиш само за укеашение, такива щуротии правиш по света и у тях.

    08:23 30.03.2026

  • 17 Иван

    8 1 Отговор
    А Мешията е под комплекса......чака Синагогата да обърне резбата на всички хора по света.

    08:24 30.03.2026

  • 18 Иван

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Дончо":

    На робинята Мелания е забранено да посещава родината си Словения.

    08:26 30.03.2026

  • 19 Иван

    12 1 Отговор
    95% от тези 1000 души сатанински ще са евреи.

    08:28 30.03.2026

  • 20 Иван

    4 1 Отговор
    Ще има отделен кът в залата, Челопеч ще се казва.

    08:32 30.03.2026

  • 21 ООрана държава

    13 1 Отговор
    Ако ще и подводница да строи, не ни дреме, само да се спре с тия старчески простотии и да вкарва света в енергиина криза

    08:32 30.03.2026

  • 22 Ъхъ!!!

    5 2 Отговор
    Интересно, защо така, бре? Защо управляващите, които са откачалки и бокл.ци винаги ги избива на строителство? Нерон, Хитлер, Боко у нас, Тръмпанара, ...........!!!

    08:34 30.03.2026

  • 23 факуса

    4 1 Отговор
    ха ха господарят на света строи скрит комплекс,от какво ли го е страх,при неговата нарцистична душа открит и видим отвсякъде да е и прозрачен,да го виждат всички как натиска копчета и изстрелва ракети по непослушните размирници

    08:47 30.03.2026

  • 24 Реплика тръмп

    6 1 Отговор
    Ние преговаряме с иран а после ги бомбардираме.
    Преговорите са много добри.....!!!!!!!!????

    08:54 30.03.2026

  • 25 Приземен

    0 1 Отговор
    Агент Краснов очевидно иска да стане първия император на САЩ!? Сега си строи бункер, а догодина ще бутне Белия дом и на негово място ще си построи дворцов комплекс!?

    09:05 30.03.2026

  • 26 сащисан кравар

    2 0 Отговор
    Бункер или крипта?

    09:05 30.03.2026

  • 27 А палесинците ги бомбиха,

    4 0 Отговор
    защото се криели под болници, а Тръмпчо къде се крие, под полата на жена си!?

    09:20 30.03.2026

  • 28 Мишел

    3 0 Отговор
    Това е скривалище срещу дронове. При война няма да върши работа, САЩ ще бъде атакувани с много по мощни оръжия

    10:36 30.03.2026