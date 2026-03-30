Тръмп строи скрит военен комплекс под новата бална зала в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че под новостроящата се бална зала в Белия дом се изгражда мащабен военен комплекс, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.
По думите му строителството напредва по-бързо от планираното. Той е направил изявлението на борда на президентския самолет на път за Вашингтон след уикенд във Флорида, като е показал и планове на съоръжението пред журналисти.
Според информация на Ройтерс, самата бална зала ще прикрива разположения под нея комплекс. Сградата ще бъде оборудвана с бронирани стъклени прозорци и покрив, устойчив на дронове. Тръмп посочи, че детайли за проекта са станали публични след изтичане на информация, свързано със съдебен спор.
Още през октомври миналата година по негово нареждане е било съборено цяло крило на президентската резиденция, за да се освободи място за новата зала. Предвижда се тя да побира до 1000 души и да се използва за официални събития и приеми на чуждестранни гости.
Президентът подчерта, че за строежа се използват висококачествени материали, включително оникс и други скъпи камъни.
Разходите по проекта продължават да нарастват - първоначално оценени на около 200 милиона долара, те вече достигат 400 милиона. Финансирането идва основно от частни дарения, а инициативата се нарежда сред най-мащабните реконструкции на Белия дом за повече от век.
В стремежа си да остави траен отпечатък във Вашингтон, Тръмп предприе и други символични промени, сред които преименуването на Център „Кенеди“ на „Тръмп-Кенеди“, както и идея за изграждане на голяма арка, вдъхновена от парижката Триумфална арка.
6 Европеец
До коментар #3 от "Не бе":Има логика в коментарати..... Тая сутрин се начетох на много заглавия за лудия Дончо.... Но нали е президент на кравата, какво да очакваме от него, освен типичните черти на империалистически президент..... Но всъщност кравата никога не е била империя, но е опасна за света заедно с Израел, който в момента се управлява от един хитър и корумпиран ненормалник....
08:06 30.03.2026
До коментар #15 от "Иван": На робинята Мелания е забранено да посещава родината си Словения.
08:26 30.03.2026
24 Реплика тръмп
Преговорите са много добри.....!!!!!!!!????
08:54 30.03.2026
