Тръмп строи скрит военен комплекс под новата бална зала в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че под новостроящата се бална зала в Белия дом се изгражда мащабен военен комплекс, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му строителството напредва по-бързо от планираното. Той е направил изявлението на борда на президентския самолет на път за Вашингтон след уикенд във Флорида, като е показал и планове на съоръжението пред журналисти.

Според информация на Ройтерс, самата бална зала ще прикрива разположения под нея комплекс. Сградата ще бъде оборудвана с бронирани стъклени прозорци и покрив, устойчив на дронове. Тръмп посочи, че детайли за проекта са станали публични след изтичане на информация, свързано със съдебен спор.

Още през октомври миналата година по негово нареждане е било съборено цяло крило на президентската резиденция, за да се освободи място за новата зала. Предвижда се тя да побира до 1000 души и да се използва за официални събития и приеми на чуждестранни гости.

Президентът подчерта, че за строежа се използват висококачествени материали, включително оникс и други скъпи камъни.

Разходите по проекта продължават да нарастват - първоначално оценени на около 200 милиона долара, те вече достигат 400 милиона. Финансирането идва основно от частни дарения, а инициативата се нарежда сред най-мащабните реконструкции на Белия дом за повече от век.

В стремежа си да остави траен отпечатък във Вашингтон, Тръмп предприе и други символични промени, сред които преименуването на Център „Кенеди“ на „Тръмп-Кенеди“, както и идея за изграждане на голяма арка, вдъхновена от парижката Триумфална арка.