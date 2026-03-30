Белгия се включва в мисия за охрана на Ормузкия проток

Белгия ще се включи в охраната на Ормузкия проток, съобщават местни медии, като се позовават на изявление на министъра на отбраната Тео Франкен. Той уточни, че това ще стане веднага щом бъде възможно, предава БТА.

Предвижда се страната да се присъедини към т.нар. „коалиция на желаещите“ за гарантиране на свободното преминаване през протока. Франкен поясни, че Белгия ще си сътрудничи с Франция и други партньори за постигането на стратегическата цел.

По думите му, за началото на мисията е необходимо първо да бъде постигнато прекратяване на огъня. Той подчерта, че свободното корабоплаване през Ормузкия проток е от ключово значение за сигурността и икономическата стабилност.

От началото на военните действия срещу Иран преминаването през Ормузкия проток е затруднено от действия на иранските власти, което е довело до повишаване на цените на петрола. Протокът е един от основните маршрути за износ на петрол от страните в Персийския залив.