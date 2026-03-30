Новини
Свят »
Белгия »
Белгия се включва в мисия за охрана на Ормузкия проток

Белгия се включва в мисия за охрана на Ормузкия проток

30 Март, 2026 14:22 876 17

Брюксел планира участие в коалиция за гарантиране на свободното корабоплаване, в координация с Франция и партньори

Белгия се включва в мисия за охрана на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Белгия ще се включи в охраната на Ормузкия проток, съобщават местни медии, като се позовават на изявление на министъра на отбраната Тео Франкен. Той уточни, че това ще стане веднага щом бъде възможно, предава БТА.

Предвижда се страната да се присъедини към т.нар. „коалиция на желаещите“ за гарантиране на свободното преминаване през протока. Франкен поясни, че Белгия ще си сътрудничи с Франция и други партньори за постигането на стратегическата цел.

По думите му, за началото на мисията е необходимо първо да бъде постигнато прекратяване на огъня. Той подчерта, че свободното корабоплаване през Ормузкия проток е от ключово значение за сигурността и икономическата стабилност.

От началото на военните действия срещу Иран преминаването през Ормузкия проток е затруднено от действия на иранските власти, което е довело до повишаване на цените на петрола. Протокът е един от основните маршрути за износ на петрол от страните в Персийския залив.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    2 31 Отговор
    Ще се сетят че и Европа трябва да се включи срещу Иранската диктатура.

    Коментиран от #10, #12

    14:24 30.03.2026

  • 2 Атина Палада

    5 13 Отговор
    И ние трябва да се включим с Дръзки и нашите Ф-ки!!!

    Коментиран от #5

    14:25 30.03.2026

  • 3 Атина Палада

    26 1 Отговор
    "Желаещите" изпратиха 27 войници да пазят Гренландия:) Сега колко ще изпратите да пазят Ормузкия проток?

    Коментиран от #11

    14:25 30.03.2026

  • 4 ДРЪЗКИ ДА ТРЪГВА

    18 1 Отговор
    С ЕКИПАЖ ОТ АТЛАНТИЧЕСКИЯ КЛУБ.ИНАЧЕ СЕ ИЗЛАГАМЕ.ЗАПРЯНОВ СЛЕД САМОЛЕТИТЕ ИЗПРАЩАЙ И КОРАБА

    14:26 30.03.2026

  • 5 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    КолежКЕ ,изглежда малко ти е просветнало :))))

    Коментиран от #7

    14:27 30.03.2026

  • 6 Атина Палада

    1 19 Отговор
    Българската армия трябва да е рамо до рамо с американците и да донесат демокрация на народа на Иран .

    14:28 30.03.2026

  • 7 Атина Палада

    1 13 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    И на теб ще ти просветне,когато спреш с руските го.на :)))

    Коментиран от #13

    14:30 30.03.2026

  • 8 Баце

    8 1 Отговор
    Ха ха, до сега там нападаше коалиция Епщайн, сега се добавя и Педрохан.

    14:38 30.03.2026

  • 9 Иван

    6 1 Отговор
    Иран може да изпълнява същото.

    14:53 30.03.2026

  • 10 Цък

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Научете се да четете бе папагали. Статия в стил: тати ще ми купи колело но не сега , може би някога.

    14:53 30.03.2026

  • 11 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Двойно повече.

    14:55 30.03.2026

  • 12 Иван

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Васил":

    Кая Калас на пастет.

    14:56 30.03.2026

  • 13 Хохохо

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Скоро много скоро ще ти просветне, иначееееее

    14:57 30.03.2026

  • 14 Гого Мого

    6 0 Отговор
    Още една коалиция на желаещите, и пак със същото условие - първо да спре огъня. То ако спре огъня няма да има нужда от тази коалиция, ама сме големи по срещи и в излизането с декларации, ако трябва да се върши работа - ще изчакаме да спре огъня и тогава ще пратим пожарната.

    15:04 30.03.2026

  • 15 белгия

    3 0 Отговор
    Щипни ме тук и тук навсякъде ме щипни.........!

    15:16 30.03.2026

  • 16 А ние, кога?

    1 1 Отговор
    Изпревариха ни.

    15:18 30.03.2026

  • 17 Теслатъ

    2 1 Отговор
    Страшилището на морета и океани Франсетата и техния хамстер Белгия идат!!!! -))))) Персите се тресат от.... Смях!? -)))))

    15:24 30.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания