Иран удари два хеликоптера UH-60 Blackhawk, участващи в издирването на изтребителя F-15E и втория му пилот

4 Април, 2026 03:57, обновена 4 Април, 2026 04:09 5 482 26

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е ударил два хеликоптера UH-60 Blackhawk, участващи в издирването на изтребител F-15E, съобщи NBC News.

Според канала, щурмовият самолет A-10 на ВВС на САЩ, свален от иранските противовъздушни сили, е успял да достигне Кувейт, преди да се разбие.

Каналът уточни, че щурмовият самолет е бил изпратен в подкрепа на операцията по търсене и спасяване, след като иранските противовъздушни сили са прехванали изтребителя F-15E. След като е получил повреди, съобщава NBC News, A-10 е влетял във въздушното пространство на Кувейт, където пилотът се е катапултирал и самолетът се е разбил. Пилотът е в безопасност.

Каналът съобщава също, че Иран е ударил два хеликоптера UH-60 Blackhawk, участващи в операцията по търсене и спасяване, като военнослужещите на борда са получили леки наранявания.

Американски официални лица потвърдиха, че два хеликоптера на САЩ са били ударени от ирански огън по време на мисия за търсене и спасяване на екипажа на свален изтребител F-15E Strike Eagle.

Поне един от тях е идентифициран като UH-60 Black Hawk (или неговия вариант за специални операции HH-60 Pave Hawk). Въпреки че са били поразени, и двата хеликоптера са успели да напуснат иранското въздушно пространство и да се върнат безопасно, като се съобщава само за леки наранявания сред екипажа.

Издирваният изтребител F-15E е бил свален над югозападен Иран (провинция Кохгилуие и Бойер Ахмад) в петък. Това е първият потвърден случай на свален пилотиран американски боен самолет над иранска територия от началото на конфликта в края на февруари.

Единият член на екипажа (пилотът) беше успешно спасен от американските сили. Вторият член (офицер по оръжейните системи) остава в неизвестност, като издирването му продължава в планинския регион Загрос.

По същото време американски щурмови самолет A-10 Thunderbolt II (Warthog) също е бил ударен от ирански огън близо до Ормузкия проток. Пилотът е успял да катапултира безопасно над кувейтското въздушно пространство, където е бил спасен.

Иранските власти са обявили награда за всеки местен жител, който залови или предаде „вражеския пилот“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    100 8 Отговор
    На Иран... окупаторите и УБИЙЙЦИТЕ да се махат..и оня РИЖАВ КЛОУН ОТ БЕЛАТА КАЩА...

    Коментиран от #14

    04:07 04.04.2026

  • 2 С ДВЕ ДУМИ

    99 8 Отговор
    Евалла на иранците!

    04:17 04.04.2026

  • 3 Ехото...

    72 5 Отговор
    Е то, голем праз, че самолета се е разбил в Кувейт! А хеликоптерите така са се пулверизирали, че дори не знаят къде са изчезнали!

    04:17 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дончоу

    39 1 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Ти падна и републиканците ще те сменят.

    04:33 04.04.2026

  • 10 Ъъъъ

    32 2 Отговор
    "Иранските власти са обявили награда за всеки местен жител, който залови или предаде „вражеския пилот“."

    $60 000!

    04:53 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Справедливо обещание 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇺🇦

    50 3 Отговор
    Браво на Иран ..трепане на Тея терористи юдо масонски ционисти чи.фути американски терористи

    05:19 04.04.2026

  • 13 Мария

    51 4 Отговор
    Ей такива новини дай Боже всеки час

    05:19 04.04.2026

  • 14 Европеец

    55 3 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Кравата трябва да се прибере и върже в обора, защото влиза в чужд имот и преяжда с люцерна, това е пагубно за здравето и живота и....

    05:34 04.04.2026

  • 15 Уса

    22 0 Отговор
    Нямаме работа там да ни удрят.В днешните войни се бият и умират само балъците

    06:10 04.04.2026

  • 16 Лост

    29 0 Отговор
    Ех къде са Бат Рамбо,умирай трудно и мисията невъзможна.

    Коментиран от #17, #22

    06:39 04.04.2026

  • 17 От НОИ

    24 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    Вече е пЕнЦионер,другиа малко умре,третия е болен на легло и ето го резултата вече ядът здраво шамари. Така е като армията ти е само от пет супер комикс героя

    06:47 04.04.2026

  • 18 Иран-САЩ

    14 0 Отговор
    4:0
    Засега…

    07:15 04.04.2026

  • 19 Феликс Дж

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "баба Сийка":

    Баби, гледай си старините да ни ти дойдат на гости некои си ремсисти.

    08:23 04.04.2026

  • 20 Поне знаем

    8 0 Отговор
    Какви фикми ще въртят из кината другата година f15 down, f35 down и така много дълга поредица, която боже да бие и star wars по серии

    09:03 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Концертна дирекция

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    Където са и свалените летци, при чък норис

    09:20 04.04.2026

  • 23 Али Баба

    12 0 Отговор
    Иранците бавно и методично смазват краварските сатанисти и наглите еврей.

    09:56 04.04.2026

  • 24 КотАКА

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Иран за 3 дня, а?!? Хахаха

    10:18 04.04.2026

  • 25 и станали

    3 0 Отговор
    на томаПЕПЕЛ

    10:19 04.04.2026

  • 26 Разбирач

    8 0 Отговор
    Иран ще върне страната на Оранжевия в каменната ера

    11:01 04.04.2026

