Иран удари два хеликоптера UH-60 Blackhawk, участващи в издирването на изтребителя F-15E и втория му пилот

Според канала, щурмовият самолет A-10 на ВВС на САЩ, свален от иранските противовъздушни сили, е успял да достигне Кувейт, преди да се разбие.

Каналът уточни, че щурмовият самолет е бил изпратен в подкрепа на операцията по търсене и спасяване, след като иранските противовъздушни сили са прехванали изтребителя F-15E. След като е получил повреди, съобщава NBC News, A-10 е влетял във въздушното пространство на Кувейт, където пилотът се е катапултирал и самолетът се е разбил. Пилотът е в безопасност.

Каналът съобщава също, че Иран е ударил два хеликоптера UH-60 Blackhawk, участващи в операцията по търсене и спасяване, като военнослужещите на борда са получили леки наранявания.

Американски официални лица потвърдиха, че два хеликоптера на САЩ са били ударени от ирански огън по време на мисия за търсене и спасяване на екипажа на свален изтребител F-15E Strike Eagle.

Поне един от тях е идентифициран като UH-60 Black Hawk (или неговия вариант за специални операции HH-60 Pave Hawk). Въпреки че са били поразени, и двата хеликоптера са успели да напуснат иранското въздушно пространство и да се върнат безопасно, като се съобщава само за леки наранявания сред екипажа.

Издирваният изтребител F-15E е бил свален над югозападен Иран (провинция Кохгилуие и Бойер Ахмад) в петък. Това е първият потвърден случай на свален пилотиран американски боен самолет над иранска територия от началото на конфликта в края на февруари.

Единият член на екипажа (пилотът) беше успешно спасен от американските сили. Вторият член (офицер по оръжейните системи) остава в неизвестност, като издирването му продължава в планинския регион Загрос.

По същото време американски щурмови самолет A-10 Thunderbolt II (Warthog) също е бил ударен от ирански огън близо до Ормузкия проток. Пилотът е успял да катапултира безопасно над кувейтското въздушно пространство, където е бил спасен.



Иранските власти са обявили награда за всеки местен жител, който залови или предаде „вражеския пилот“.