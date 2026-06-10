Подуправителят на НЗОК проф. Момчил Мавров подаде оставка

Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров подаде оставка, съобщиха от пресцентъра на НЗОК. "Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо. Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството. Позициите идват и си отиват, а името остава. Достойнството не се крепи на длъжности", допълва проф. Мавров цитиран в съобщението.

По-рано днес управителят на Касата доц. Петко Стефановски също подаде оставка, припомня БТА.

На днешното заседание на парламентарната комисия по здравеопазване депутатите приеха в седемдневен срок институции и неправителствени организации да внесат становищата си по проекторешенията за освобождаване на ръководството на НЗОК.

През ноември 2023 г. проф. Момчил Мавров, номиниран от ГЕРБ-СДС, беше избран за подуправител на НЗОК. Тогава управител на НЗОК беше Станимир Михайлов. В началото на декември 2023 г. Мавров и Михайлов депозираха оставките си в парламента, но след време Мавров оттегли оставката си. През април 2024 г. парламентът освободи Михайлов от поста управител, въпреки че депутатът Васил Пандов съобщи тогава, че и Михайлов е оттеглил оставката си. През март 2025 г. доц. Петко Стефановски, номиниран от ГЕРБ-СДС, беше избран за управител на НЗОК.