Тръмп за свалянето на американския изтребител: Война е. Това няма да повлияе на преговорите с Техеран

Свалянето на американския изтребител F-15E Strike Eagle в Иран няма да повлияе на напредъка на преговорите между Вашингтон и Техеран, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред NBC News в Белия дом.
„Не, изобщо не. Не, това е война. Ние сме във война“, каза той.
Техеран по-рано отхвърли предложението на САЩ да спазва 48-часово прекратяване на огъня. Срещите на преговарящите в Пакистан също не доведоха до резултати, тъй като ръководството на Иран не търси диалог с Вашингтон.
Иранските противовъздушни сили свалиха американски изтребител в централен Иран на 3 април. Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи, че това е F-35, но CNN и Axios, след като прегледаха снимки на останките, публикувани от иранските медии, заключиха, че това е F-15.
Първоначално Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че всички американски изтребители в региона са в безопасност. По-късно американските военни признаха загубата на самолета по време на операция в Близкия изток. Пентагонът не уточни типа на самолета, нито къде точно е свален.
F-15E Strike Eagle е двуместен всесезонен изтребител-бомбардировач, базиран на тренировъчния F-15D. Моделът е влязъл в експлоатация с американските военновъздушни сили през 1988 г.
Съединените щати започнаха операция по търсене и спасяване, включваща разузнавателни самолети и хеликоптери. Един от двамата пилоти бе локализиран и евакуиран. Състоянието на втория член на екипажа е неясно, съобщава CNN. Екипажът на F-15 обикновено се състои от двама души: пилот и офицер по оръжейните системи.
Иранската страна също провежда издирване. Губернаторът на провинции Кохгилуе и Бойер-Ахмад е предложил награда за залавянето на пилота, а иранският футболист Мохамад Ансари е предложил спечелените от него медали като награда.
CNN отбелязва, че членовете на екипажа преминават обширно обучение не само за безопасно катапултиране, но и за това как да оцелеят при кацане на враждебна територия. Екипаж от двама души обикновено се катапултира „почти едновременно“ и може да бъде разделен от вятъра и други фактори, след като парашутите се разгърнат.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви пред телевизионната мрежа, че президентът на САЩ е бил информиран за инцидента. В интервю за NBC News той отказа да обсъжда подробности за издирвателните и спасителни операции в Иран и изрази разочарование от някои медийни съобщения за „очевидно чувствителната спасителна операция“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Война на дезинфорация
Коментиран от #5
06:15 04.04.2026
2 Без, Тръмпе,
06:16 04.04.2026
3 Европеец
06:16 04.04.2026
4 Вашето мнение
06:16 04.04.2026
5 Вашето мнение
До коментар #1 от "Война на дезинфорация":Всъщноснт броя на жертвите не е важен в случая. Важното е, че дъ греат американн арми останаха без самолетоносачи, без бази и се изнасят от близкия изток като прежаднели говеда.
06:19 04.04.2026
6 "защитниците"
06:23 04.04.2026
7 осраински
06:25 04.04.2026
8 Изтребителят
06:26 04.04.2026
9 404
Коментиран от #11
06:26 04.04.2026
10 осраински
06:31 04.04.2026
11 Двама са
До коментар #9 от "404":Как не разбираш, че Пуся почна пръв .Изби над два милиона православни славяни от двете страни.Рекорд във военен конфликт.Поиска многополюсен свят и всеки започна да си прави каквото си иска.Правото стана на силния..
Коментиран от #12, #21, #26
06:38 04.04.2026
12 осраински
До коментар #11 от "Двама са":Е, ясно е, че в затвор 404 не само най-висшите държавни власти, но и целият народ, целият свят, на всяко ниво, участва активно в намаляването на населението. В това правителството и народът са обединени. TCC, болниците с техните безразлични лекари, службите за обучение, служителите и, разбира се, самият президент, г-н Зелебоб. Ролята на обитателите на затвор 404 е направо есхатологична. Те трябва да покажат на целия свят до какво водят лошите избори/избори на хората.
Коментиран от #14
06:41 04.04.2026
13 Дедо ви...
На карта е изобразена Персийската империя на Ахеменидите - първата „световна“ суперсила, основана от Кир II Велики. Тя е съществувала не точно през каменната ера, а малко по-късно - приблизително между 550 и 330 г. пр.н.е., като е била най-голямата държава за своята епоха. Територията й се е простирала върху съвременните Иран, Ирак, Египет, Сирия, Турция и части от Балканите, Кавказ и Средна Азия. Е, може би не точно това недоучилият каубой Хегсет е имал предвид!
06:44 04.04.2026
14 Саша Грей
До коментар #12 от "осраински":За Украйна това е война на живот и смърт. Хората ги избива Путин, а не Зеленски. Ако се предадат с тях е свършено. Как не можете да разберете очевидни неща. То бива фенщина, ама това е прекалено.
Разбери - Русия е заплаха за Европа, съответно и за нас. В момента се вижда, че и САЩ са заплаха за Европа.
В момента силните не могат да победят слабите, защото слабите са подкрепени от своите съюзници. Целият финансов ресурс изтича в тези две войни, а сметката ще я платят обикновените хора, т.е. ние.
Повярвай, не искаш да живееш в Руский мир, аз съм живял. Не само, че е мизерно, но ще те е страх да напишеш каквото и да е по форумите.
Коментиран от #16, #23
07:02 04.04.2026
15 Един американски мръсник
07:17 04.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кога Иран е обявил война
07:31 04.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Война е
07:33 04.04.2026
21 Даже нападна Иран преоблечен
До коментар #11 от "Двама са":като Тръмп и Нетаняху и после ги обвини тях, че те уж са нападнали вероломно Иран!
07:34 04.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Глупости
До коментар #14 от "Саша Грей":Ако Русия искаше и правеше война на тотално унищожение, то щеше да използва ОМП и край. НО, къде си видял война, а в столицата кафетата отворени и много хора седят и си пият спокойно кафето... Даже в Дрезден, по време на онази война е имало такива бомбардировки, че в града се е образувал огнен ураган. И всички, които са били навън, в сградите, по улиците са изгаряни живи. Е, да си видял такава война в Куиев??? НЕ, а защо??? Русия не иска да ги изтреби и сама така понася удари от психично изменените бандери.
Коментиран от #29
07:39 04.04.2026
24 Бизнес Инсайдър
07:46 04.04.2026
25 Копейките са
До коментар #22 от "Р като Русия!":Мноооого по-нормални от центаджиите. Защо? Може да обожават Русия, но НЕ унищожават България. А центаджиите да на власт длед 1989 и виждате погрома им. Каква беше България 1985 г и Каква е сега. Нямаше всеки ден банани, но имаше пълни училища с наши деца. Границите и небето ни бяха защитени. Нямахме чужди военни бази и НИКОЙ нямаше право да си води чужди, негови войни от наша територия. Един черен хляб струваше 15 ст., а бял 26 ст.. Токът 2 ст на КВтчас. 1982 г получавах 380 ли заплата, като ел. техник. На море на Албена бях 20 дена и за цялото време похарчих около 150 лева. Бях взел 250 лв. и се върнах със 100.... Е, сега бананите като ти станат 20 евро на кг а бензина 10 евро на литър, пей сърце. И къде са ни училищата, пълни с наши деца? Къде ти е армията, къде ти е индустрията? А болниците с безплатното лечение? Центаджиите не разбирате нищо.
07:54 04.04.2026
26 Пешо
До коментар #11 от "Двама са":Е то се вижда кой е силният, нали и врабчетата вече му се смеят
08:00 04.04.2026
27 Цирк Добрич
08:00 04.04.2026
28 Дзак
08:09 04.04.2026
29 Саша Грей
До коментар #23 от "Глупости":Дори да предположим, че Путин не го е страх от САЩ и Китай да използва ОМП, т.е. ядрено оръжие, замислял ли си се какво става със завладяната територия? Колко хиляди години трябва да минат, преди да се посее нещо, което става годно за ядене? Разберете, всички тези войни са имперски. Разликата е, че Путин се крие зад някакви фалшиви опорки, докато Оранжевият човек си казва в прав текст "На този ще му вземем петрола, на онзи минералите, тоя не ме слуша и ще го набия и т.н."
08:39 04.04.2026
30 Kaлпазанин
09:12 04.04.2026