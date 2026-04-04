Тръмп за свалянето на американския изтребител: Война е. Това няма да повлияе на преговорите с Техеран

Свалянето на американския изтребител F-15E Strike Eagle в Иран няма да повлияе на напредъка на преговорите между Вашингтон и Техеран, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред NBC News в Белия дом.

„Не, изобщо не. Не, това е война. Ние сме във война“, каза той.

Техеран по-рано отхвърли предложението на САЩ да спазва 48-часово прекратяване на огъня. Срещите на преговарящите в Пакистан също не доведоха до резултати, тъй като ръководството на Иран не търси диалог с Вашингтон.

Иранските противовъздушни сили свалиха американски изтребител в централен Иран на 3 април. Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи, че това е F-35, но CNN и Axios, след като прегледаха снимки на останките, публикувани от иранските медии, заключиха, че това е F-15.

Първоначално Централното командване на САЩ (CENTCOM) заяви, че всички американски изтребители в региона са в безопасност. По-късно американските военни признаха загубата на самолета по време на операция в Близкия изток. Пентагонът не уточни типа на самолета, нито къде точно е свален.

F-15E Strike Eagle е двуместен всесезонен изтребител-бомбардировач, базиран на тренировъчния F-15D. Моделът е влязъл в експлоатация с американските военновъздушни сили през 1988 г.

Съединените щати започнаха операция по търсене и спасяване, включваща разузнавателни самолети и хеликоптери. Един от двамата пилоти бе локализиран и евакуиран. Състоянието на втория член на екипажа е неясно, съобщава CNN. Екипажът на F-15 обикновено се състои от двама души: пилот и офицер по оръжейните системи.

Иранската страна също провежда издирване. Губернаторът на провинции Кохгилуе и Бойер-Ахмад е предложил награда за залавянето на пилота, а иранският футболист Мохамад Ансари е предложил спечелените от него медали като награда.

CNN отбелязва, че членовете на екипажа преминават обширно обучение не само за безопасно катапултиране, но и за това как да оцелеят при кацане на враждебна територия. Екипаж от двама души обикновено се катапултира „почти едновременно“ и може да бъде разделен от вятъра и други фактори, след като парашутите се разгърнат.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви пред телевизионната мрежа, че президентът на САЩ е бил информиран за инцидента. В интервю за NBC News той отказа да обсъжда подробности за издирвателните и спасителни операции в Иран и изрази разочарование от някои медийни съобщения за „очевидно чувствителната спасителна операция“.