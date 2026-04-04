Новини
Свят »
САЩ »
"Кръстоносен поход" - Хегсет призова за победа в Близкия изток "в името на Исус Христос"

4 Април, 2026 07:02, обновена 4 Април, 2026 07:20

  • пийт хегссет-
  • пентагон-
  • исус христос-
  • война

Той описа американските военни действия срещу Иран и други цели като защита на „християнски нации“

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет отправи публичен призив към американския народ да се моли „всеки ден, на колене“ за военна победа в Близкия изток „в името на Исус Христос“.

Изявлението му бе част от по-широката реторика на Хегсет, която обвързва американската военна мощ с божествена мисия и християнски морал.

Хегсет призова семействата да се молят в домовете, училищата и църквите си за победа в битките и за безопасността на войниците.

Той описа американските военни действия срещу Иран и други цели като защита на „християнски нации“ и определя мисията като духовно обоснована.

В молитвите си той често използва Псалм 144:1: „Благословен да бъде Господ, скала моя, Който обучава ръцете ми за война и пръстите ми за бой“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 87 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дони

    126 8 Отговор
    И тоя не го слуша главата

    Коментиран от #109

    07:24 04.04.2026

  • 3 без коментар

    80 3 Отговор
    Израелската полиция „за първи път от векове“ не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на църквата „Възкресение Христово“ да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя.

    07:25 04.04.2026

  • 4 Така де

    9 56 Отговор
    Тва е нашият човек

    Коментиран от #35, #114

    07:25 04.04.2026

  • 5 Тези са ненормални!

    42 47 Отговор
    Освен необразовани, са и с тежки ментални и семейни проблеми.
    Дано по-скоро системата ги спре и изхвърли така, както ще изхвърли Орбан и корумпираната му клика.

    Коментиран от #83, #105

    07:26 04.04.2026

  • 6 Къв христос те гони бе🤣🤣🤣🤣

    71 9 Отговор
    В континент дето властава аллах😅😅😅

    Коментиран от #170

    07:26 04.04.2026

  • 7 Луд с картечница

    68 5 Отговор
    Пускайте брендо от затвора,че тия вече са некачественна пудра захар

    07:26 04.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    70 2 Отговор
    Побойникът на класа си намери майстора❗

    07:26 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Последни

    75 3 Отговор
    издихания и нацистки излияния ! Но никой не кълве.....

    07:28 04.04.2026

  • 11 Тоя се оказа...

    86 3 Отговор
    ...втората отка4алка,в щатското правителство,след началника си ...!

    07:28 04.04.2026

  • 12 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    5 41 Отговор
    Аятоласите Верват в задгробния живот, ама аз не вервам...

    07:29 04.04.2026

  • 13 защо

    84 5 Отговор
    "Кръстоносните походи в Близкия изток завършват с пълен военен неуспех за европейските рицари и окончателното им изтласкване от Светите земи"

    Да беше учил малко история!!

    Коментиран от #179

    07:29 04.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боздуган

    42 3 Отговор
    Симулацията върви към рестарт с епична ярост.

    07:29 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оня с питон.я

    86 3 Отговор
    Малей. Цялата дружинка на дедо Дончо е за Карлуково.

    Коментиран от #112

    07:30 04.04.2026

  • 19 Гост

    75 3 Отговор
    Тоя е същият сбъ.каняк,като шефа си!
    Епщайнци тотално изплискаха легена и откровено го обърнаха на сектантски призиви и молби!
    Да преброим сектантите,, вЕрващи на поредните "кръстоносци"!?
    Абе целта им всъщност не беше ли съвсем дпуга - "ядреното" оръжие на Иран, сега щял да "спасява християните", които между другото точно живеещите в Иран нямат никакви проблеми с властите за разлика от Сирия например..

    Коментиран от #61

    07:30 04.04.2026

  • 20 Да не вземат да им затворят и Панамския

    51 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Ей тъй в името на Христос ..

    07:31 04.04.2026

  • 21 ВВП

    53 3 Отговор
    Тоя Иран направи ги превърна във шизофреници..Там няма нито един християнин.тъпо юмне.В Израиля са юдеи..Има 2 млн християни в Сирия .

    07:31 04.04.2026

  • 22 боклук

    13 30 Отговор
    Ако мислите за християните, върнете Косово на Православито, сър! Иначе, ЧРД на НАТО, надеждата ни за по справедливо бъдеще! То ни спаси от комунизма и днес ни пази от Русия и Иран! Гласувайте за истинските атлантици, а не за келепир душмани, заявили се за ЕС, само да точат субсидията от ЕС!

    07:31 04.04.2026

  • 23 Ццц

    44 3 Отговор
    Браво на Хагсет! Тъкмо конфликтът да се разрасне и арабите да помогнат на първата армия да изгонят магаретата на хусите и да ги направят от кавалерия пехота и тоя се изцепи, че е в името на Исус! Вярно е! И геният и идьотът са все божи творения. И рече Господ "да бъде идиотия". И в тоз час одобриха кредита на Колумб да тръгне на пътешествие...

    07:32 04.04.2026

  • 24 Да,бе

    62 3 Отговор
    След като десетилетия се стараха всячески да унищожат християнското семейство, сега разчитат на молитвите му да ги подпомага за разрушаване на света...Жалка история.

    07:32 04.04.2026

  • 25 оня с питон.я

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    А представяш ли си какво ги чака ако се захванат с Кими?

    07:32 04.04.2026

  • 26 ВВП

    55 3 Отговор
    Ричард ,Лъвското сърце,,също е спасявал християни в светите земи..Всъщност е бил там заради златото на ориента .

    Коментиран от #117

    07:33 04.04.2026

  • 27 Отец Дионисий

    47 3 Отговор
    Не знам защо сатанистите употребявят името божие ?

    07:33 04.04.2026

  • 28 Дзак

    24 1 Отговор
    Ако оцелее, войната вероятно ще либерализира режима. Но не точно в посоката, която някои желаят!

    07:33 04.04.2026

  • 29 Да Бе Да

    41 2 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    Тъкмо ционите си помислиха, че са господари на Близкия Изток, и избеднаж ракети полетяха от три страни: Иран, Ливан и Йемен

    07:33 04.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Иван":

    Не съдете за другите по себе си!

    07:34 04.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ни очи ,

    38 1 Отговор
    ни срама ! И Исус Христос намеси най - безсрамно в тоталната им безизходица на позорната им унищожителна и безумна война , водещи се по акъла на един друг старчок и приятел най - добър на Тръмп , по думите му , Бени !

    07:34 04.04.2026

  • 35 Мдаа

    15 5 Отговор

    До коментар #4 от "Така де":

    Време е за връщане в ерата на кръстоносните походи, а защо не и пречупения кръст

    07:35 04.04.2026

  • 36 Какъв кръстоносен поход?

    33 0 Отговор
    Какво общо има вярата с петролното нападение над Иран?
    Това е ислямски прочит на християнската вяра.
    Тези хора похабяват истинската вяра в християнството.

    07:35 04.04.2026

  • 37 Последния Софиянец

    39 5 Отговор
    Кръстоносните походи свършват зле.Четвъртият кръстоносен поход е разбит от цар Калоян.

    Коментиран от #128

    07:36 04.04.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    8 15 Отговор
    Ванга е предсказала че украинските обстрели в Русия ще завършат до 2033г ☝️

    07:36 04.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пази боже сляпо да прогледне

    33 1 Отговор
    Така е като от малък си закърмен с тъпи американски екшъни и после доразвиеш болният си мозък в тази посока.

    Коментиран от #48

    07:38 04.04.2026

  • 43 ЛЮПИЛНАТА АМЕРИКА

    34 1 Отговор
    ТЕЗИ ВЕРНО СА ЕДНА СЕК ТА

    07:38 04.04.2026

  • 44 Биби криминал

    28 4 Отговор
    Най-големите извратеняци са християните-евангелисти !!!!!!!

    07:39 04.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    8 9 Отговор

    До коментар #42 от "Пази боже сляпо да прогледне":

    Пращат мъ в Иран, аятоласи от пещерите да вадя, за правата вяра да са боря.

    Коментиран от #65

    07:40 04.04.2026

  • 49 Ъъъъ

    33 2 Отговор

    До коментар #39 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":

    А защо фанатика Хегсет уволни 12 висши генерали, началник-щаба и секретаря на американската армия? М?

    Коментиран от #55

    07:41 04.04.2026

  • 50 Куку

    15 0 Отговор
    от кукумицин

    07:41 04.04.2026

  • 51 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 19 Отговор
    Бомба за Хизбула, заплаха за християните.

    07:42 04.04.2026

  • 52 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 1 Отговор
    От.качалка

    07:42 04.04.2026

  • 53 ВВП

    35 2 Отговор
    Янките не са християни .това са отлъчени от църквата бунтари .протестанти..Също немците и ингилииза .

    07:42 04.04.2026

  • 54 Дебил.

    30 2 Отговор
    От какви хора зависи съдбата на света?

    07:43 04.04.2026

  • 55 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    3 27 Отговор

    До коментар #49 от "Ъъъъ":

    Щото е министър на ВОЙНАТА.....иначе САЩ си сгазиха аятоласите като стой та гледай.

    Коментиран от #70

    07:43 04.04.2026

  • 56 Е, щом толкова

    28 1 Отговор
    се моли, ще му припомнят съдбата на кръстоносните походи. Явно не я знае.

    07:44 04.04.2026

  • 57 Мишел

    5 14 Отговор
    Победата на САЩ в Близкия Изток ще е на Върха, в сряда.

    Коментиран от #66

    07:44 04.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Анонимен

    31 2 Отговор
    Холивуд им изпържи мозъците

    07:45 04.04.2026

  • 60 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 17 Отговор
    Бомба за аятоласите......прав ли е Хегстед

    07:45 04.04.2026

  • 61 Биби криминал

    32 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    До преди войната в Сирия над 10 % ОТ НАСЕЛЕНИЕТО е от ХРИСТИЯНИ !!!!!!!исраел и краварите предизвикаха войната и създадоха ИДИЛ и всичките и разклонения за да стигнем до сегашния сложен от тях Шарраа ,който от терорист с обявена награда за главата му се оказа бунтовник !!!!!!

    07:45 04.04.2026

  • 62 Нострадаус

    30 2 Отговор
    ,, Дълъг, тежък и кръвопролитен конфликт между Исляма и християнския Запад! Накрая Русия ще се намеси на страната на Запада и макар и трудно ще надделеят!"
    Глупаво изказване на Хетсет! Настрои всички нехристияни срещу себе си! Няма да му стигнат ковенционалните боеприпаси..!!?

    07:45 04.04.2026

  • 63 Подъл

    37 3 Отговор
    американски евреин ... отново се опитват да вкарат християни и мюсюлмани във война ...

    Коментиран от #67, #76

    07:46 04.04.2026

  • 64 ВВП

    22 3 Отговор
    Никакъв ф15 нема в операцията ,Епик гняв,,..Свалени са Ф 35 и ф 18 .с морско базиране .преди месец издумксха още 40 Ефки..

    07:46 04.04.2026

  • 65 Анонимен

    15 1 Отговор

    До коментар #48 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":

    Някои може да са очаквали да бъдат изпратени! Имало войни във Виетнам, Афганистан!

    Коментиран от #74, #75, #77, #79

    07:47 04.04.2026

  • 66 Мишел

    20 2 Отговор

    До коментар #57 от "Мишел":

    Победата на САЩ в Близкия Изток ще е на Върба, в сряда

    07:47 04.04.2026

  • 67 Дзак

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Подъл":

    Не съдете за другите по себе си!

    07:48 04.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Пази боже,

    28 3 Отговор

    До коментар #40 от "боклук":

    от такива благородници. Най-долнопробни престъпници, крадци и убийци, покровителствани от папата, тръгнали да грабят де що има по пътя им, под благовидния предлог, че спасяват някого. Нищо ново под слънцето. Хегсед е направил, вероятно без да иска, подходящото сравнение. Дано само новите кръстоносци в бягството си да не минат през България.

    07:54 04.04.2026

  • 72 Данко Харсъзина

    25 3 Отговор
    Исус Христос няма да помогне на кравите. Само бягство ги спасява.

    07:56 04.04.2026

  • 73 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мурка":

    Предполагам за кого говорите. Той не е ли бил винаги така?

    07:57 04.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Дзак

    0 6 Отговор

    До коментар #63 от "Подъл":

    Не съдете за другите по себе си!

    07:58 04.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Стига трили коментари

    8 0 Отговор
    Другари.

    07:59 04.04.2026

  • 79 Я пъ тоа

    13 1 Отговор

    До коментар #65 от "Анонимен":

    Сирия, Либия, Ирак, Венецуела...

    Коментиран от #80

    08:00 04.04.2026

  • 80 Така де

    15 1 Отговор

    До коментар #79 от "Я пъ тоа":

    Пропусна Югославия и Иран.

    08:01 04.04.2026

  • 81 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 16 Отговор
    И атомна бомба за аятоласите...дали ша трепат християни.

    Коментиран от #91

    08:02 04.04.2026

  • 82 отговорността

    4 9 Отговор
    е ваша, ние сме "а дано, ама надали", че и да се молим 24/24 решението е Свише. Ислямизмът от Иран(обслужващ и западни сатанисти) е корена на злото - не се признава Исус, макар самия Мохамед го слага над себе си. А Бог(Алах на арабски език) е един за мюсулмани, християни и юдеи, заповедите му трябва да се спазват от всички, най-задължително 10-те. Значи доста време като мина и главните цели на войната са изпълнени в голяма степен, нека оръжията починат докато се види мирът дали няма да донесе по-добро решение от масово унищожение в Бл.Изток.....

    08:03 04.04.2026

  • 83 Така де

    22 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тези са ненормални!":

    Великата демокрация на САЩ си излъчи водачи като Тръмп и Хегсет. Браво!

    08:04 04.04.2026

  • 84 той

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Пламен":

    е на фронта !

    08:06 04.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Мърша

    19 2 Отговор
    Да свещения ИСЛЯМ.долу долу долу юдейско-американските фашистииии убийци на мирни мюсюлмани по света

    08:07 04.04.2026

  • 87 Бай онзи

    19 2 Отговор
    Този е по-зле и от чалмите!!!

    08:08 04.04.2026

  • 88 Реално и факт

    21 2 Отговор
    Бля бля. Антихриста пак лъже за да покаже рогата си. Дяволи.

    08:09 04.04.2026

  • 89 ТОЗИ Е МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА

    14 3 Отговор
    Не е шеф на Пентагона.

    Коментиран от #99

    08:09 04.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Георги

    12 2 Отговор

    До коментар #81 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    ятомната бомба, особено в случай като тиз, когато американците не са нападнати си е израз на слабост. Все едно путин да удари с атомна бомба уктайна, понеже не може да се оправи с тях с конвенционално оръжие.

    Коментиран от #94

    08:10 04.04.2026

  • 92 Име

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "ВВП":

    Едва ли някой очаква нещо от вас!

    08:11 04.04.2026

  • 93 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    2 12 Отговор
    Имам опит от ИРАК...там. САДДАМА увисна на клона. В Иран май всички башаятоласи са при създателя си.

    08:11 04.04.2026

  • 94 Я пъ тоа

    2 5 Отговор

    До коментар #91 от "Георги":

    Дали Путин Верва в задгробния живот...Хизбула верва. С атомна бомба може да ни опукат като нищо...

    08:13 04.04.2026

  • 95 питащ

    14 2 Отговор
    дали белио дом не е филиал на карлуково

    08:15 04.04.2026

  • 96 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 6 Отговор
    Давайте урана и ви оставям на мира.

    Коментиран от #101

    08:17 04.04.2026

  • 97 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 11 Отговор
    Затварям пролива и аятоласите са до тук.

    Коментиран от #103

    08:18 04.04.2026

  • 98 Луд

    16 0 Отговор
    Налагането на санкции не е нищо друго освен модерно робство за санкционираните.До какво може да доведе това го знаеме от историята .Не е честно не е морално не е етично не е добре възпитано по силният да тероризира по слабият ,Така са се родили боините изкуства,След това и оръжията и сега по силният физически не е фактор и обезателно победител.

    08:22 04.04.2026

  • 99 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #89 от "ТОЗИ Е МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА":

    НИК нямаш, УМ нямаш, домашно НЯМАШ 🤔❗
    И кой е шеф на Петоъгълника🤔❓
    Дано поне знаеш, че Пентагон е Петоъгълник❗
    Че като гледам какъв Т.Ъ.Поъгълник си ....

    08:23 04.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор

    До коментар #97 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Кой прилив затваряш❓ Щото този до Иран го затвори Иран❗А ТръНп щеше да го ОТВАРЯ,
    ама като видя , че не може - обяви, че не ще ❗

    Коментиран от #111, #115

    08:28 04.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Фанатици са

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тези са ненормални!":

    Като знаем акъла на фанатиците от изтока,не знам дали ако ги оставят да притежават ядрено оръжие,ще "замразат"планетата и човечествъто за дълги години.Ако заради това е войната де,не знам.

    08:29 04.04.2026

  • 106 Олга

    18 1 Отговор
    Още един неадекватен извратеняк. Те вярват, че САЩ са богоизбрана нация, а политическите врагове са демонични сили. Демек, водят духовна война, което фактически е секстанство и екстремизъм премесено с религия, политика. и … военни престъпления

    08:30 04.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 да да

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Дони":

    Християнство срещу мракобесните ислямски терористи..Това е истина..вижте Европа..как талибани превърнали континента в кочина..Всички до един обратно..В Европа вече не е безопасно.. Англичани искат всички бурки и чалми да ги върнат обратно...но медии мълчат..но интернет знае..

    08:32 04.04.2026

  • 110 Този е следващия алчен

    13 2 Отговор
    американски фашист!

    08:32 04.04.2026

  • 111 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 11 Отговор

    До коментар #103 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не слушай кво говоря, а кво правя. Затварям пролива и АЯТОЛАСИТЕ СА СПИЧАТ...ако не слушкат де...

    Коментиран от #126

    08:32 04.04.2026

  • 112 Мизерабъл

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "оня с питон.я":

    С кой акъл защитавате фанатиците които превземат Европа,и няма да им мигне окото да ни изколят като пилци.

    08:33 04.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Иран е на РЕШЕТО

    3 8 Отговор

    До коментар #103 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Затварянето на пролива от аятоласите е удар по Иран....

    Коментиран от #132

    08:35 04.04.2026

  • 116 ХЕГСЕТ....НЕ СИ ПОПЛЮВА

    5 4 Отговор
    Добре че е Тръмп да го спре...иначе мазалото в Иран нема да спре.

    08:38 04.04.2026

  • 117 Дан Колов

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "ВВП":

    Няма такова нещо като Ричард Лъвското сърце,това са приказки и легенди за да придобият самочувстеие британците и да се фукат.Не са създали нищо хубаво освен Светата Инквизиция.

    08:39 04.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Пълен

    8 1 Отговор
    Глупак

    08:39 04.04.2026

  • 120 Хаха

    15 1 Отговор
    Началникът на щаба на армията на САЩ публикува остро изявление след обявяването на оставката си

    Само час след като обяви оставката си, началникът на щаба на армията на САЩ предупреди в безпрецедентно изявление, че „един луд може да доведе великата американска армия до унищожение“.

    Коментиран от #127

    08:40 04.04.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Така Така

    9 1 Отговор
    Този е сатанист Бог за него не съществува лъже

    08:42 04.04.2026

  • 124 Зорба Гъркът

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Мурка":

    Те и сега българките ,известни с проституцията си на запад, тургат рога на мъжете си като мислят че като изневерят с чужденец пък бил той черен ще ги обявят за светици.

    Коментиран от #135

    08:42 04.04.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #111 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    🤠ТръНпе, НЕ ТЕ СЛУША ГЛАВАТА , ама това е друга тема❗

    Коментиран от #138

    08:43 04.04.2026

  • 127 Оракула от Делфи

    11 1 Отговор

    До коментар #120 от "Хаха":

    Лудите за вързване в тази държава САЩ, са повече от един!!!
    Имаме вече дефекта " Ковид"!

    08:44 04.04.2026

  • 128 първи шланг

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Софиянец":

    Те и за това ни мразят на запад,от Белги до Франция и Англия.

    08:45 04.04.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Колко Познато звучи

    1 7 Отговор
    Един Късокрак Палячо Пусин

    И той беше тръгнал на Поход

    Да пазел Православието

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:47 04.04.2026

  • 131 Коста

    9 2 Отговор
    Много извратени копчета има в правителството на САЩ. Ама много!

    08:48 04.04.2026

  • 132 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #115 от "Иран е на РЕШЕТО":

    на РЕШЕТО е иssраелският ГЕВГИР ❗
    Айде първо се разберете ПО ПЕЙКИТЕ, кой затвори пролива -ТръНп или аятоласите, че нещо не сте наясно със себе си❗
    Както не ти е ясно, как Иран затвори пролива , ама губи🤔
    Иран изнася петрол,
    санкциите от САШт са отменени,
    пропуска кораби срещу заплащане....
    ама губел 🤔🤔🤔
    Да се чуди човек с конкурс
    "От Т.Ъ.П по-Т.Ъ.П " ли ви сбират🤔❗

    Коментиран от #137

    08:50 04.04.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #124 от "Зорба Гъркът":

    Как достигнахте до този извод?

    09:00 04.04.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Иран е на РЕШЕТО

    2 10 Отговор

    До коментар #132 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Затвори пролива и са ПРЕЦАКА....Нема кой да изнася петрол, а на Аятоласите им требват пари за армията...
    На тръмп.му дреме за пролива....може да не пуска танкерите от там и аятоласите КЛЯКАТ.

    Коментиран от #140

    09:03 04.04.2026

  • 138 Болен мозък

    3 6 Отговор

    До коментар #126 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тръмп бомби Путин и Моджтабата....и нема кой да го спре....

    09:05 04.04.2026

  • 139 ХЕГСЕТ....НЕ СИ ПОПЛЮВА

    3 5 Отговор
    Давайте урана и ша да смиля над вас

    09:07 04.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Когато те управляват идиоти

    7 0 Отговор
    Се случват точно такива идиотски неща!

    09:09 04.04.2026

  • 142 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 5 Отговор
    Затварям пролива и аятоласите са в нокдаун......

    Коментиран от #148

    09:09 04.04.2026

  • 143 Хекимов

    5 1 Отговор
    Там има много луди с промити мозъци за връзване. Хайде сега да си назначат за съветник и един шаман.

    09:10 04.04.2026

  • 144 О БоЖе!

    6 2 Отговор
    Защо ни наказваш с такива ненормалници!

    Коментиран от #146

    09:11 04.04.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Учат са от

    2 5 Отговор

    До коментар #144 от "О БоЖе!":

    Путин

    Коментиран от #157

    09:13 04.04.2026

  • 147 Иран е на РЕШЕТО

    2 8 Отговор
    Благодарение на Тръмп минава некой и друг танкер....

    09:14 04.04.2026

  • 148 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #142 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Бледолики ТръНпе, как ТИ ще затвориш нещо което ДРУГ е затворил🤔❓❗

    Това да не ти е като да отвориш Иванка,
    дето преди теб други са я отворили ...

    Коментиран от #153

    09:15 04.04.2026

  • 149 Още един

    8 1 Отговор
    От сдружението на ненормалниците узурпирали САЩ!

    09:17 04.04.2026

  • 150 Тоя

    9 3 Отговор
    е по изтрещел и от Тръмп

    09:18 04.04.2026

  • 151 Баце

    4 2 Отговор
    Я па той. Израел и САЩ да си оправят бакиите, в който Бог няма намеса.

    09:19 04.04.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 5 Отговор

    До коментар #148 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Спирам всекакви танкери през пролива....и аятоласите КЛЯКАТ....толкова е просто.

    Коментиран от #184

    09:22 04.04.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 празнодумци

    11 1 Отговор
    А какво казва на приятелите си в Саудитска Арабия, Оман, Катар, Кувейт, Йордания? И тях ли ще пороби с "Христос" на уста?

    Коментиран от #165

    09:23 04.04.2026

  • 156 Васил

    3 1 Отговор
    Само че Европа спи и е в кома!

    Коментиран от #158

    09:24 04.04.2026

  • 157 миротворецът

    2 3 Отговор

    До коментар #146 от "Учат са от":

    По-точно, Путин се учи от тях. Той даже нарече войната "Специална военна операция", точно както американците нарекоха нападението си над Ирак!

    Коментиран от #161

    09:26 04.04.2026

  • 158 дайте да дадем

    4 1 Отговор

    До коментар #156 от "Васил":

    Европейските лидери също печелят от тази война. Защото могат да се оправдаят за масовото обедняване на народите си с нея! И така да останат на власт още дълго....Освен това, трупането на пачки става най-лесно по време на война!

    09:29 04.04.2026

  • 159 ХЕГСЕТ....НЕ СИ ПОПЛЮВА

    2 7 Отговор
    Разбомби Иран за нула време....чака с нетърпение пак да го подхване....

    09:29 04.04.2026

  • 160 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    Този луд убиец няма нищо общо с Господ. Американците не са християни, а сектанти изопачаващи Библията за угода на греховете си.

    Коментиран от #187, #199

    09:30 04.04.2026

  • 161 Голем смех

    3 2 Отговор

    До коментар #157 от "миротворецът":

    Путин изби над ДВА МИЛИОНА славяни.....за четири години. В Ирак ги приключиха за два месеца....

    09:30 04.04.2026

  • 162 Въпрос

    5 1 Отговор
    Къде го пише тоя псалм 144:1?
    Исус Христос е проповядвал любов, мир и братство, а не войни и омраза!

    09:31 04.04.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Реален

    5 0 Отговор
    В Косово и Босна кои християни защитавахте.

    Коментиран от #189

    09:37 04.04.2026

  • 165 АМ ЧИ ТОЙ ЕРУСАЛИМ

    4 1 Отговор

    До коментар #155 от "празнодумци":

    Е В ИЗРАЕЛ БЕ ДЕБ ..ИЛ
    А ИНАЧЕ ИДЕЯТА НЕ Е ЛОША
    ЩОТО НАЛИ ЮДЕЙТЕ ГО РАЗПЪНАХА ХРИСТОС ДЕ
    НЕ АРАБИТЕ И ПЕРСИТЕ

    09:41 04.04.2026

  • 166 Ешреф аби

    3 1 Отговор
    Евреите го почнаха, тоя амсалак го обръща на кръстоносен поход, ама те братчедите от региона имат навика да ги анихилират там всякакви кръстоносци.

    Коментиран от #168

    09:45 04.04.2026

  • 167 Тъмно време!

    3 1 Отговор
    Комбинацията между дивачество и примитивизъм с високи технологии е смъртоносна за човечеството и земята ни.
    Световната власт е в ръцете на луди човекомразци.
    Алчност и агресия, облечени в религиозен фанатизъм - капан за мозъчно ограничен материал...

    09:48 04.04.2026

  • 168 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Ешреф аби":

    Дано не те мобилизират!

    09:57 04.04.2026

  • 169 Ал Джолани

    6 1 Отговор
    Точно пък Иран ли нападна тоя, за "да спасявал християните"?

    09:58 04.04.2026

  • 170 Ердоган

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Къв христос те гони бе🤣🤣🤣🤣":

    Тоя какъвто Путлер го гони

    09:58 04.04.2026

  • 171 Не е на добре

    7 1 Отговор
    Когато един ,мускул“ се опитва да иззема функциите ма един мозък! Пийт Хегсет може да е бил добър войник, да е служил на САЩ в много мисии, но едно е да си само войник изпълняващ заповедите на друг, съответно само носител на груба сила, а съвсем друго е да се опитваш да МИСЛИШ и да координираш нещо толкова сложно като една война! Освен всичко друго такъв „призив„ е само едно светотатство и гавра с чувствата на истинските вярващи, защото няма световна религия която да оправдава воденето на една война!

    10:02 04.04.2026

  • 172 Хахахайай

    4 1 Отговор
    Тоя го пуснете с парашут в Иран и ще бъде изяден с дрехите

    10:05 04.04.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 ВВП

    2 1 Отговор
    Пиийт е един бърборко..празноглавец..Като шефа си .

    10:07 04.04.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    1 3 Отговор
    Давайте урана, че Тръмп ша ви приключи.

    10:09 04.04.2026

  • 178 Констатация

    2 1 Отговор
    Държавите около Иран са без изключение мюсюлмански.”Духовно обоснованата” мисия на САЩ в Иран няма общо нито с “ защита на християнските нации”,нито с христианството като религия.

    10:11 04.04.2026

  • 179 Рингата

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "защо":

    То и едни кръстоносци искаха българската земя, но знаем какво се случи. Даже и кула имаме във Велико Търново.

    10:33 04.04.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 наблюдател

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "нпо агент":

    Хартата за правата на човека е измислена за временно ползване - така ли?Сега вече не върши работа и пищим!

    10:46 04.04.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 наблюдател

    3 2 Отговор

    До коментар #153 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Спираш на баба ти хурката!Как се гаси 40 000 000 000 000 /40 хиляди милиарда/ дълг?Само плащанията по обслужването са около 900 000 000 000 /деветстотин милиарда/ годишно вече-колкото е военният бюджет.Янките са в цайтнот..Дали ще е Тръмп или някой друг вече няма значение.Доларовата схема "Понци" приключва.

    Коментиран от #188

    10:59 04.04.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Соваж бейби

    1 2 Отговор
    Ами късмет намерете бандата терористи от фанатичната идеология и освободете народите им като сте толкова велики,поне едно добро дело ще направите .И да ни отървете от мигрантите им ,нека спокойно се върнат в държавите им да не стане като в Сирия обаче от един побъркан махнахте на друг луд дадохте власт?

    11:19 04.04.2026

  • 187 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "стоян георгиев":

    Онуй пак изпълзя!

    13:00 04.04.2026

  • 188 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #184 от "наблюдател":

    Що ли още държави наливат МИЛИАРДИ в САЩ, ако знаят че няма да си ги върнат с лихвите. Китай, Япония, ЕС , Русия вкарват пари там...явно те не са глупави.

    Коментиран от #194

    13:11 04.04.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 ПЕНКО

    2 2 Отговор
    ... --КОЛКОТО ПО- МЪЖКИ СИ НАМРЪЩЕН - И ГЕРОИЧНО РЕШИТЕЛЕН -- ТОЛКОВА СИ СТРАХЛИВ !?!?!?

    13:18 04.04.2026

  • 191 Тоя ! Още ли ?

    1 1 Отговор
    Веднъж !

    Го Разпънаха !

    На Кръст ?

    14:04 04.04.2026

  • 192 Аве венеция

    1 2 Отговор
    Иранския проблем е заровен в азия оясачните номади са на командно дишане и партньота русия може да го реши ако я извадите от китайската прегрътка в която я натикахте ( не всички ягоди са отровни

    14:56 04.04.2026

  • 193 Во имя Христа

    1 1 Отговор
    Да изченета от земята янкии евреи сатана убийции крадциАнатема

    Коментиран от #197

    15:07 04.04.2026

  • 194 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #188 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛ ама с МЕХ❗
    Всички банки по света СКЪСЯВАТ ДОЛАРОВИТЕ си активи❗
    От НАД 70% преди 20 години днес вече през $ минават ПОД 50% от търговските сделки по Света ❗
    Просто не е толкова просто, да спрат търговията с долари отведнъж ❗
    А сам виждаш, че САШтисаните водят икономически и реални войни за да спасят своя"Титаник-$"❗

    Коментиран от #196

    15:16 04.04.2026

  • 195 Когато някой не чак толкова умен

    1 3 Отговор
    Се наака в гащите, обикновено се оравдава, че такава е била волята Божия!

    16:05 04.04.2026

  • 196 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #194 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тия НОВИ милиарди налети в САЩ, да не би да са в рубли, юани, рупии, или...донги...световната валута е $$$$, следвана от €€€€....всеки сам решава какви "позиции" да държи и колко "дълги" да са. Гледам, масовите спестявания са в $$$ и €€€...що ли?.

    16:37 04.04.2026

  • 197 Кажи го

    1 0 Отговор

    До коментар #193 от "Во имя Христа":

    На Путин...

    16:42 04.04.2026

  • 198 На снимката по горе

    1 1 Отговор
    Самият сатана се загрижил за християните .Олигофрен

    17:18 04.04.2026

  • 199 така

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "стоян георгиев":

    си мислиш от страх.

    07:33 05.04.2026