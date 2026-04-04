"Кръстоносен поход" - Хегсет призова за победа в Близкия изток "в името на Исус Христос"

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет отправи публичен призив към американския народ да се моли „всеки ден, на колене“ за военна победа в Близкия изток „в името на Исус Христос“.

Изявлението му бе част от по-широката реторика на Хегсет, която обвързва американската военна мощ с божествена мисия и християнски морал.

Хегсет призова семействата да се молят в домовете, училищата и църквите си за победа в битките и за безопасността на войниците.

Той описа американските военни действия срещу Иран и други цели като защита на „християнски нации“ и определя мисията като духовно обоснована.

В молитвите си той често използва Псалм 144:1: „Благословен да бъде Господ, скала моя, Който обучава ръцете ми за война и пръстите ми за бой“.