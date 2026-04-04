"Кръстоносен поход" - Хегсет призова за победа в Близкия изток "в името на Исус Христос"

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет отправи публичен призив към американския народ да се моли „всеки ден, на колене“ за военна победа в Близкия изток „в името на Исус Христос“.
Изявлението му бе част от по-широката реторика на Хегсет, която обвързва американската военна мощ с божествена мисия и християнски морал.
Хегсет призова семействата да се молят в домовете, училищата и църквите си за победа в битките и за безопасността на войниците.
Той описа американските военни действия срещу Иран и други цели като защита на „християнски нации“ и определя мисията като духовно обоснована.
В молитвите си той често използва Псалм 144:1: „Благословен да бъде Господ, скала моя, Който обучава ръцете ми за война и пръстите ми за бой“.
Дони
Коментиран от #109
07:24 04.04.2026
3 без коментар
07:25 04.04.2026
Така де
Коментиран от #35, #114
07:25 04.04.2026
5 Тези са ненормални!
Дано по-скоро системата ги спре и изхвърли така, както ще изхвърли Орбан и корумпираната му клика.
Коментиран от #83, #105
07:26 04.04.2026
Къв христос те гони бе🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #170
07:26 04.04.2026
Луд с картечница
07:26 04.04.2026
🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:26 04.04.2026
Последни
07:28 04.04.2026
Тоя се оказа...
07:28 04.04.2026
450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
07:29 04.04.2026
13 защо
Да беше учил малко история!!
Коментиран от #179
07:29 04.04.2026
Боздуган
07:29 04.04.2026
оня с питон.я
Коментиран от #112
07:30 04.04.2026
19 Гост
Епщайнци тотално изплискаха легена и откровено го обърнаха на сектантски призиви и молби!
Да преброим сектантите,, вЕрващи на поредните "кръстоносци"!?
Абе целта им всъщност не беше ли съвсем дпуга - "ядреното" оръжие на Иран, сега щял да "спасява християните", които между другото точно живеещите в Иран нямат никакви проблеми с властите за разлика от Сирия например..
Коментиран от #61
07:30 04.04.2026
20 Да не вземат да им затворят и Панамския
До коментар #1 от "Оня с коня":Ей тъй в името на Христос ..
07:31 04.04.2026
ВВП
07:31 04.04.2026
боклук
07:31 04.04.2026
Ццц
07:32 04.04.2026
Да,бе
07:32 04.04.2026
25 оня с питон.я
До коментар #1 от "Оня с коня":А представяш ли си какво ги чака ако се захванат с Кими?
07:32 04.04.2026
26 ВВП
Коментиран от #117
07:33 04.04.2026
Отец Дионисий
07:33 04.04.2026
Дзак
07:33 04.04.2026
29 Да Бе Да
До коментар #9 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":Тъкмо ционите си помислиха, че са господари на Близкия Изток, и избеднаж ракети полетяха от три страни: Иран, Ливан и Йемен
07:33 04.04.2026
32 Анонимен
До коментар #16 от "Иван":Не съдете за другите по себе си!
07:34 04.04.2026
Ни очи ,
07:34 04.04.2026
35 Мдаа
До коментар #4 от "Така де":Време е за връщане в ерата на кръстоносните походи, а защо не и пречупения кръст
07:35 04.04.2026
36 Какъв кръстоносен поход?
Това е ислямски прочит на християнската вяра.
Тези хора похабяват истинската вяра в християнството.
07:35 04.04.2026
Последния Софиянец
Коментиран от #128
07:36 04.04.2026
Владимир Путин, президент
07:36 04.04.2026
Пази боже сляпо да прогледне
07:38 04.04.2026
ЛЮПИЛНАТА АМЕРИКА
07:38 04.04.2026
07:39 04.04.2026
48 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА
До коментар #42 от "Пази боже сляпо да прогледне":Пращат мъ в Иран, аятоласи от пещерите да вадя, за правата вяра да са боря.
Коментиран от #65
07:40 04.04.2026
49 Ъъъъ
Коментиран от #55
07:41 04.04.2026
Куку
450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
07:42 04.04.2026
ВВП
07:42 04.04.2026
Дебил.
07:43 04.04.2026
55 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #49 от "Ъъъъ":Щото е министър на ВОЙНАТА.....иначе САЩ си сгазиха аятоласите като стой та гледай.
07:43 04.04.2026
Е, щом толкова
07:44 04.04.2026
Мишел
07:44 04.04.2026
Анонимен
07:45 04.04.2026
450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
07:45 04.04.2026
61 Биби криминал
До коментар #19 от "Гост":До преди войната в Сирия над 10 % ОТ НАСЕЛЕНИЕТО е от ХРИСТИЯНИ !!!!!!!исраел и краварите предизвикаха войната и създадоха ИДИЛ и всичките и разклонения за да стигнем до сегашния сложен от тях Шарраа ,който от терорист с обявена награда за главата му се оказа бунтовник !!!!!!
07:45 04.04.2026
62 Нострадаус
07:45 04.04.2026
63 Подъл
Коментиран от #67, #76
07:46 04.04.2026
64 ВВП
07:46 04.04.2026
До коментар #48 от "БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА":Някои може да са очаквали да бъдат изпратени! Имало войни във Виетнам, Афганистан!
07:47 04.04.2026
66 Мишел
До коментар #57 от "Мишел":Победата на САЩ в Близкия Изток ще е на Върба, в сряда
07:47 04.04.2026
67 Дзак
До коментар #63 от "Подъл":Не съдете за другите по себе си!
07:48 04.04.2026
71 Пази боже,
До коментар #40 от "боклук":от такива благородници. Най-долнопробни престъпници, крадци и убийци, покровителствани от папата, тръгнали да грабят де що има по пътя им, под благовидния предлог, че спасяват някого. Нищо ново под слънцето. Хегсед е направил, вероятно без да иска, подходящото сравнение. Дано само новите кръстоносци в бягството си да не минат през България.
07:54 04.04.2026
72 Данко Харсъзина
07:56 04.04.2026
73 Анонимен
До коментар #30 от "Мурка":Предполагам за кого говорите. Той не е ли бил винаги така?
07:57 04.04.2026
76 Дзак
До коментар #63 от "Подъл":Не съдете за другите по себе си!
07:58 04.04.2026
78 Стига трили коментари
07:59 04.04.2026
79 Я пъ тоа
До коментар #65 от "Анонимен":Сирия, Либия, Ирак, Венецуела...
Коментиран от #80
08:00 04.04.2026
До коментар #79 от "Я пъ тоа":Пропусна Югославия и Иран.
08:01 04.04.2026
81 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
08:02 04.04.2026
82 отговорността
08:03 04.04.2026
83 Така де
До коментар #5 от "Тези са ненормални!":Великата демокрация на САЩ си излъчи водачи като Тръмп и Хегсет. Браво!
08:04 04.04.2026
84 той
До коментар #68 от "Пламен":е на фронта !
08:06 04.04.2026
89 ТОЗИ Е МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА
08:09 04.04.2026
91 Георги
До коментар #81 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":ятомната бомба, особено в случай като тиз, когато американците не са нападнати си е израз на слабост. Все едно путин да удари с атомна бомба уктайна, понеже не може да се оправи с тях с конвенционално оръжие.
Коментиран от #94
08:10 04.04.2026
92 Име
До коментар #46 от "ВВП":Едва ли някой очаква нещо от вас!
08:11 04.04.2026
До коментар #91 от "Георги":Дали Путин Верва в задгробния живот...Хизбула верва. С атомна бомба може да ни опукат като нищо...
08:13 04.04.2026
99 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #89 от "ТОЗИ Е МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА":НИК нямаш, УМ нямаш, домашно НЯМАШ 🤔❗
И кой е шеф на Петоъгълника🤔❓
Дано поне знаеш, че Пентагон е Петоъгълник❗
Че като гледам какъв Т.Ъ.Поъгълник си ....
08:23 04.04.2026
103 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #97 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Кой прилив затваряш❓ Щото този до Иран го затвори Иран❗А ТръНп щеше да го ОТВАРЯ,
ама като видя , че не може - обяви, че не ще ❗
Коментиран от #111, #115
08:28 04.04.2026
105 Фанатици са
До коментар #5 от "Тези са ненормални!":Като знаем акъла на фанатиците от изтока,не знам дали ако ги оставят да притежават ядрено оръжие,ще "замразат"планетата и човечествъто за дълги години.Ако заради това е войната де,не знам.
08:29 04.04.2026
109 да да
До коментар #2 от "Дони":Християнство срещу мракобесните ислямски терористи..Това е истина..вижте Европа..как талибани превърнали континента в кочина..Всички до един обратно..В Европа вече не е безопасно.. Англичани искат всички бурки и чалми да ги върнат обратно...но медии мълчат..но интернет знае..
08:32 04.04.2026
111 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #103 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не слушай кво говоря, а кво правя. Затварям пролива и АЯТОЛАСИТЕ СА СПИЧАТ...ако не слушкат де...
Коментиран от #126
08:32 04.04.2026
112 Мизерабъл
До коментар #18 от "оня с питон.я":С кой акъл защитавате фанатиците които превземат Европа,и няма да им мигне окото да ни изколят като пилци.
08:33 04.04.2026
115 Иран е на РЕШЕТО
До коментар #103 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Затварянето на пролива от аятоласите е удар по Иран....
Коментиран от #132
08:35 04.04.2026
117 Дан Колов
До коментар #26 от "ВВП":Няма такова нещо като Ричард Лъвското сърце,това са приказки и легенди за да придобият самочувстеие британците и да се фукат.Не са създали нищо хубаво освен Светата Инквизиция.
08:39 04.04.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Хаха
Само час след като обяви оставката си, началникът на щаба на армията на САЩ предупреди в безпрецедентно изявление, че „един луд може да доведе великата американска армия до унищожение“.
Коментиран от #127
08:40 04.04.2026
124 Зорба Гъркът
До коментар #30 от "Мурка":Те и сега българките ,известни с проституцията си на запад, тургат рога на мъжете си като мислят че като изневерят с чужденец пък бил той черен ще ги обявят за светици.
Коментиран от #135
08:42 04.04.2026
126 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #111 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":🤠ТръНпе, НЕ ТЕ СЛУША ГЛАВАТА , ама това е друга тема❗
Коментиран от #138
08:43 04.04.2026
127 Оракула от Делфи
До коментар #120 от "Хаха":Лудите за вързване в тази държава САЩ, са повече от един!!!
Имаме вече дефекта " Ковид"!
08:44 04.04.2026
128 първи шланг
До коментар #37 от "Последния Софиянец":Те и за това ни мразят на запад,от Белги до Франция и Англия.
08:45 04.04.2026
130 Колко Познато звучи
И той беше тръгнал на Поход
Да пазел Православието
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
08:47 04.04.2026
132 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #115 от "Иран е на РЕШЕТО":на РЕШЕТО е иssраелският ГЕВГИР ❗
Айде първо се разберете ПО ПЕЙКИТЕ, кой затвори пролива -ТръНп или аятоласите, че нещо не сте наясно със себе си❗
Както не ти е ясно, как Иран затвори пролива , ама губи🤔
Иран изнася петрол,
санкциите от САШт са отменени,
пропуска кораби срещу заплащане....
ама губел 🤔🤔🤔
Да се чуди човек с конкурс
"От Т.Ъ.П по-Т.Ъ.П " ли ви сбират🤔❗
Коментиран от #137
08:50 04.04.2026
135 Анонимен
До коментар #124 от "Зорба Гъркът":Как достигнахте до този извод?
09:00 04.04.2026
137 Иран е на РЕШЕТО
До коментар #132 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Затвори пролива и са ПРЕЦАКА....Нема кой да изнася петрол, а на Аятоласите им требват пари за армията...
На тръмп.му дреме за пролива....може да не пуска танкерите от там и аятоласите КЛЯКАТ.
Коментиран от #140
09:03 04.04.2026
138 Болен мозък
До коментар #126 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тръмп бомби Путин и Моджтабата....и нема кой да го спре....
09:05 04.04.2026
146 Учат са от
До коментар #144 от "О БоЖе!":Путин
Коментиран от #157
09:13 04.04.2026
148 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #142 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Бледолики ТръНпе, как ТИ ще затвориш нещо което ДРУГ е затворил🤔❓❗
Това да не ти е като да отвориш Иванка,
дето преди теб други са я отворили ...
Коментиран от #153
09:15 04.04.2026
153 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #148 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Спирам всекакви танкери през пролива....и аятоласите КЛЯКАТ....толкова е просто.
Коментиран от #184
09:22 04.04.2026
155 празнодумци
Коментиран от #165
09:23 04.04.2026
156 Васил
Коментиран от #158
09:24 04.04.2026
157 миротворецът
До коментар #146 от "Учат са от":По-точно, Путин се учи от тях. Той даже нарече войната "Специална военна операция", точно както американците нарекоха нападението си над Ирак!
Коментиран от #161
09:26 04.04.2026
158 дайте да дадем
До коментар #156 от "Васил":Европейските лидери също печелят от тази война. Защото могат да се оправдаят за масовото обедняване на народите си с нея! И така да останат на власт още дълго....Освен това, трупането на пачки става най-лесно по време на война!
09:29 04.04.2026
161 Голем смех
До коментар #157 от "миротворецът":Путин изби над ДВА МИЛИОНА славяни.....за четири години. В Ирак ги приключиха за два месеца....
09:30 04.04.2026
162 Въпрос
Исус Христос е проповядвал любов, мир и братство, а не войни и омраза!
09:31 04.04.2026
165 АМ ЧИ ТОЙ ЕРУСАЛИМ
До коментар #155 от "празнодумци":Е В ИЗРАЕЛ БЕ ДЕБ ..ИЛ
А ИНАЧЕ ИДЕЯТА НЕ Е ЛОША
ЩОТО НАЛИ ЮДЕЙТЕ ГО РАЗПЪНАХА ХРИСТОС ДЕ
НЕ АРАБИТЕ И ПЕРСИТЕ
09:41 04.04.2026
167 Тъмно време!
Световната власт е в ръцете на луди човекомразци.
Алчност и агресия, облечени в религиозен фанатизъм - капан за мозъчно ограничен материал...
09:48 04.04.2026
168 Анонимен
До коментар #166 от "Ешреф аби":Дано не те мобилизират!
09:57 04.04.2026
170 Ердоган
До коментар #6 от "Къв христос те гони бе🤣🤣🤣🤣":Тоя какъвто Путлер го гони
09:58 04.04.2026
179 Рингата
До коментар #13 от "защо":То и едни кръстоносци искаха българската земя, но знаем какво се случи. Даже и кула имаме във Велико Търново.
10:33 04.04.2026
181 наблюдател
До коментар #114 от "нпо агент":Хартата за правата на човека е измислена за временно ползване - така ли?Сега вече не върши работа и пищим!
10:46 04.04.2026
184 наблюдател
До коментар #153 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Спираш на баба ти хурката!Как се гаси 40 000 000 000 000 /40 хиляди милиарда/ дълг?Само плащанията по обслужването са около 900 000 000 000 /деветстотин милиарда/ годишно вече-колкото е военният бюджет.Янките са в цайтнот..Дали ще е Тръмп или някой друг вече няма значение.Доларовата схема "Понци" приключва.
Коментиран от #188
10:59 04.04.2026
186 Соваж бейби
11:19 04.04.2026
187 Факт
До коментар #160 от "стоян георгиев":Онуй пак изпълзя!
13:00 04.04.2026
188 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #184 от "наблюдател":Що ли още държави наливат МИЛИАРДИ в САЩ, ако знаят че няма да си ги върнат с лихвите. Китай, Япония, ЕС , Русия вкарват пари там...явно те не са глупави.
Коментиран от #194
13:11 04.04.2026
194 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #188 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ГОЛ ама с МЕХ❗
Всички банки по света СКЪСЯВАТ ДОЛАРОВИТЕ си активи❗
От НАД 70% преди 20 години днес вече през $ минават ПОД 50% от търговските сделки по Света ❗
Просто не е толкова просто, да спрат търговията с долари отведнъж ❗
А сам виждаш, че САШтисаните водят икономически и реални войни за да спасят своя"Титаник-$"❗
Коментиран от #196
15:16 04.04.2026
16:05 04.04.2026
196 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #194 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тия НОВИ милиарди налети в САЩ, да не би да са в рубли, юани, рупии, или...донги...световната валута е $$$$, следвана от €€€€....всеки сам решава какви "позиции" да държи и колко "дълги" да са. Гледам, масовите спестявания са в $$$ и €€€...що ли?.
16:37 04.04.2026
197 Кажи го
До коментар #193 от "Во имя Христа":На Путин...
16:42 04.04.2026
199 така
До коментар #160 от "стоян георгиев":си мислиш от страх.
07:33 05.04.2026