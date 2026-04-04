Медведев: Макрон започна да говори правилно след подигравките на Тръмп за семейството му

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази мнение, че френският президент Еманюел Макрон е започнал да говори „правилните неща“ за конфликта в Иран, след като се е обидил от „подигравките“ на американския си колега Доналд Тръмп.

„Веднага щом Тръмп грубо се подигра на Макрон, той се обиди толкова много, че започна да говори правилните неща: военната операция на САЩ в Иран е неефективен хазарт. Чакаме Тръмп да се разправи още по-твърдо с френския президент“, написа той в социалните мрежи.

По-рано Тръмп заяви, че Вашингтон „няма да забрави“ отказа на Париж да отвори въздушното си пространство за въздушни удари за операцията срещу Иран. Коментирайки това, Макрон обясни, че Франция не е участвала в решението за започване на операцията и постави под въпрос ефективността на самия военен сценарий.

Макрон също така критикува изявленията на Тръмп за евентуалното излизане на САЩ от НАТО. Преди това той се противопостави на идеята за насилствено отваряне на Ормузкия проток, която периодично се изразява в САЩ.

На 2 април в YouTube канала на Белия дом за кратко се появи видеоклип, в който Тръмп твърди, че съпругата на Макрон „се отнася изключително лошо с него“, споменавайки и инцидента с шамари миналата година.

Тръмп също така заяви, че е поискал военна подкрепа от френския президент. След това, пародирайки Макрон, той продължи с френски акцент: „Не, не, не... не можем да направим това, Доналд. Можем, когато войната бъде спечелена.“

Макрон, който по това време беше на посещение в Южна Корея, обяви подобни изявления за „неуместни“ и недостойни за отговор. По-късно Макрон предложи да се сформира коалиция срещу САЩ и Китай. Той посочи Япония, Южна Корея, Австралия, Бразилия, Канада и Индия сред потенциалните съюзници на Париж.