Медведев: Макрон започна да говори правилно след подигравките на Тръмп за семейството му

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази мнение, че френският президент Еманюел Макрон е започнал да говори „правилните неща“ за конфликта в Иран, след като се е обидил от „подигравките“ на американския си колега Доналд Тръмп.
„Веднага щом Тръмп грубо се подигра на Макрон, той се обиди толкова много, че започна да говори правилните неща: военната операция на САЩ в Иран е неефективен хазарт. Чакаме Тръмп да се разправи още по-твърдо с френския президент“, написа той в социалните мрежи.
По-рано Тръмп заяви, че Вашингтон „няма да забрави“ отказа на Париж да отвори въздушното си пространство за въздушни удари за операцията срещу Иран. Коментирайки това, Макрон обясни, че Франция не е участвала в решението за започване на операцията и постави под въпрос ефективността на самия военен сценарий.
Макрон също така критикува изявленията на Тръмп за евентуалното излизане на САЩ от НАТО. Преди това той се противопостави на идеята за насилствено отваряне на Ормузкия проток, която периодично се изразява в САЩ.
На 2 април в YouTube канала на Белия дом за кратко се появи видеоклип, в който Тръмп твърди, че съпругата на Макрон „се отнася изключително лошо с него“, споменавайки и инцидента с шамари миналата година.
Тръмп също така заяви, че е поискал военна подкрепа от френския президент. След това, пародирайки Макрон, той продължи с френски акцент: „Не, не, не... не можем да направим това, Доналд. Можем, когато войната бъде спечелена.“
Макрон, който по това време беше на посещение в Южна Корея, обяви подобни изявления за „неуместни“ и недостойни за отговор. По-късно Макрон предложи да се сформира коалиция срещу САЩ и Китай. Той посочи Япония, Южна Корея, Австралия, Бразилия, Канада и Индия сред потенциалните съюзници на Париж.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Последния Софиянец
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":Таксиметрови шофьори вече си търсят друга работа.
11 Е да де- именно!
До коментар #8 от "Ъъъъ":Франция и Испания усетиха на време,накъде... ,,духа вятъра"...!
А пък ние пак сме на грешната страна,давайки безплатен ,,паркинг" ,за щатски военни самолети...!
Всъщност и ние ще го разберем,ама...по трудният начин...!
Коментиран от #18, #29
08:01 04.04.2026
15 таксиджия 🚖
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Каква?
08:16 04.04.2026
18 България е НАТО.
До коментар #11 от "Е да де- именно!":И никой нищо не може да ни каже.
Коментиран от #21
08:22 04.04.2026
21 Българин
До коментар #18 от "България е НАТО.":Никой нищо . Натото чко ни граби . Англосаксонците ни изнасят златото с вагони , турчолята ни вземат по милион на ден ... И никой не ни се обяснява .
08:31 04.04.2026
28 Дудов
До коментар #25 от "Украйна":Не е така.И други се радват.Например аз.
09:26 04.04.2026
29 Урсула ни храни
До коментар #11 от "Е да де- именно!":Рюте ни брани
А Върховната Кая ни весели!
От какво да се оплакваме?
Коментиран от #39
09:28 04.04.2026
30 Хе хе...
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Злите езици във Франция не спират да говорят, че жената... така де, всъщност бабата на мИкрон всъщност е мъж... ааа, така де дядо му...
Абе сложно стана...
Коментиран от #36
09:43 04.04.2026
32 да питам
До коментар #4 от "таксиджия 🚖":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
10:50 04.04.2026
33 Бууухахахаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Руското пролетно настъпление започна с отстъпление.
11:12 04.04.2026
35 ПРЪДЛЮВЦИ
До коментар #6 от "РАНО ИЛИ КЪСНО":НЯМА ВЪПРОСИ ЗА РЕШАВАНЕ И РАЗБИРАНЕ С """БРЮСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ"" НО ИМА МНОГО ВЪПРОСИ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ С ВАС ПО ТРУДНИЯ НАЧИН!!
11:15 04.04.2026
36 Ихууууу ганьовото
До коментар #30 от "Хе хе...":Няма ли да млъкнат руските зли езици най сетне?
11:17 04.04.2026
38 ганю
До коментар #12 от "Мъжагата Макрон":ами като богатата е жената си под чехъл
демек чехлю ами как да е
12:38 04.04.2026
39 ганю
До коментар #29 от "Урсула ни храни":натю ни брани а
ЕС ни рани
затова пък е със гуйна
откога не си хапвал чеверменце родно българско
а мешана скара за 2,30 лв във ресторант?
12:40 04.04.2026
