Медведев: Макрон започна да говори правилно след подигравките на Тръмп за семейството му

Медведев: Макрон започна да говори правилно след подигравките на Тръмп за семейството му

4 Април, 2026 07:36, обновена 4 Април, 2026 07:41 4 746 43

Американският президент по-рано заяви, че съпругата на френския президент „се отнася изключително лошо с него“

Медведев: Макрон започна да говори правилно след подигравките на Тръмп за семейството му - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев изрази мнение, че френският президент Еманюел Макрон е започнал да говори „правилните неща“ за конфликта в Иран, след като се е обидил от „подигравките“ на американския си колега Доналд Тръмп.

„Веднага щом Тръмп грубо се подигра на Макрон, той се обиди толкова много, че започна да говори правилните неща: военната операция на САЩ в Иран е неефективен хазарт. Чакаме Тръмп да се разправи още по-твърдо с френския президент“, написа той в социалните мрежи.

По-рано Тръмп заяви, че Вашингтон „няма да забрави“ отказа на Париж да отвори въздушното си пространство за въздушни удари за операцията срещу Иран. Коментирайки това, Макрон обясни, че Франция не е участвала в решението за започване на операцията и постави под въпрос ефективността на самия военен сценарий.

Макрон също така критикува изявленията на Тръмп за евентуалното излизане на САЩ от НАТО. Преди това той се противопостави на идеята за насилствено отваряне на Ормузкия проток, която периодично се изразява в САЩ.

На 2 април в YouTube канала на Белия дом за кратко се появи видеоклип, в който Тръмп твърди, че съпругата на Макрон „се отнася изключително лошо с него“, споменавайки и инцидента с шамари миналата година.

Тръмп също така заяви, че е поискал военна подкрепа от френския президент. След това, пародирайки Макрон, той продължи с френски акцент: „Не, не, не... не можем да направим това, Доналд. Можем, когато войната бъде спечелена.“

Макрон, който по това време беше на посещение в Южна Корея, обяви подобни изявления за „неуместни“ и недостойни за отговор. По-късно Макрон предложи да се сформира коалиция срещу САЩ и Китай. Той посочи Япония, Южна Корея, Австралия, Бразилия, Канада и Индия сред потенциалните съюзници на Париж.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червена

    10 27 Отговор
    махленка !

    07:43 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    55 10 Отговор
    Тръмп каза че Макрон говори глупости защото още не се е възстановил от тежкият удар в главата от жена си.Хи хи хи

    Коментиран от #30, #33

    07:45 04.04.2026

  • 4 таксиджия 🚖

    58 7 Отговор
    Европейците обедняхме, за да финансираме насилствено войните на зионистите 🇮🇱🇺🇲

    Коментиран от #5, #32

    07:45 04.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 19 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Таксиметрови шофьори вече си търсят друга работа.

    Коментиран от #15

    07:48 04.04.2026

  • 6 РАНО ИЛИ КЪСНО

    42 6 Отговор
    МНОГО НЕЩА ЩЕ СЕ ИЗЯСНЯТ ЗА .....БРЮКСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ АМА ПО ТРУДНИЯ НАЧИН

    Коментиран от #35

    07:51 04.04.2026

  • 7 Ццц

    44 5 Отговор
    Съпругата на Макрон винаги е БИЛ келеш, но с него наистина прекалява! Президентът получи тикове от НЕГО! На всяко по-рязко движение по "срещите на върха", дето все ги прави и човекът заляга. За това скоро не е викал киевската маймуна. Оня все резки движения прави от прахчето си за победи, а и с него никога не може да е истинска "среща на върха". 😂

    07:53 04.04.2026

  • 8 Ъъъъ

    60 3 Отговор
    Абе не знам кой и какво казва, но Иран пропусна първия френски петролен танкер през протока. Факт! Испанските танкери също могат да преминават без проблем през протока. А вие си лайте колкото си искате.

    Коментиран от #11

    07:56 04.04.2026

  • 9 Тоя път!

    47 6 Отговор
    Медведката е прав!

    07:56 04.04.2026

  • 10 Хахахахаха

    36 5 Отговор
    Мале тея в Украйна само лъжат, повече вяра на украински човечета нямам, тея от 425 скала викат че операцията в Гришино била перфектна и са загинали само 2 ма, хахах а в нета има 100 клипчета как нашите руски герои ги изтребват като хлебарки, как горят танкове - 52 украинци загинаха за минути, по големи лъжци от украинските няма

    08:00 04.04.2026

  • 11 Е да де- именно!

    55 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ъъъъ":

    Франция и Испания усетиха на време,накъде... ,,духа вятъра"...!
    А пък ние пак сме на грешната страна,давайки безплатен ,,паркинг" ,за щатски военни самолети...!
    Всъщност и ние ще го разберем,ама...по трудният начин...!

    Коментиран от #18, #29

    08:01 04.04.2026

  • 12 Мъжагата Макрон

    37 6 Отговор
    Жена ми ме бие , Тръмп ми се подиграва , Медведев ми се смее-не знам мъж ли съм или лукова глава

    Коментиран от #38

    08:02 04.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Каква?

    08:16 04.04.2026

  • 16 а бе..

    8 4 Отговор
    Медведь,ръчни малко ужълтото дека бандерските бг-та го кушають въвweцeтo нaпеефдьскио,та да сакать и добавку

    08:18 04.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 България е НАТО.

    3 24 Отговор

    До коментар #11 от "Е да де- именно!":

    И никой нищо не може да ни каже.

    Коментиран от #21

    08:22 04.04.2026

  • 19 Слава алкохолу

    4 17 Отговор
    Слава

    08:23 04.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    24 2 Отговор

    До коментар #18 от "България е НАТО.":

    Никой нищо . Натото чко ни граби . Англосаксонците ни изнасят златото с вагони , турчолята ни вземат по милион на ден ... И никой не ни се обяснява .

    08:31 04.04.2026

  • 22 Чашата

    6 23 Отговор
    Медведев и неговите почитатели са момчета на бутилката. За тях алкохолизмът не е порок, а житейски идеал.

    08:34 04.04.2026

  • 23 Мазню

    10 3 Отговор
    Ай сипете си по една водка и съвсем правилно ще заговорите

    09:04 04.04.2026

  • 24 Kaлпазанин

    18 3 Отговор
    Както винаги точно в десетката

    09:09 04.04.2026

  • 25 Украйна

    4 15 Отговор
    От всичко това само цървуланска русия печели и се кефи

    Коментиран от #26, #28

    09:10 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дудов

    15 1 Отговор

    До коментар #25 от "Украйна":

    Не е така.И други се радват.Например аз.

    09:26 04.04.2026

  • 29 Урсула ни храни

    21 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е да де- именно!":

    Рюте ни брани
    А Върховната Кая ни весели!

    От какво да се оплакваме?

    Коментиран от #39

    09:28 04.04.2026

  • 30 Хе хе...

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Злите езици във Франция не спират да говорят, че жената... така де, всъщност бабата на мИкрон всъщност е мъж... ааа, така де дядо му...
    Абе сложно стана...

    Коментиран от #36

    09:43 04.04.2026

  • 31 иво

    10 3 Отговор
    Споко медведка, баба му като го ошамари още един път и може да поиска руско гражданство макарончо...

    10:14 04.04.2026

  • 32 да питам

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    10:50 04.04.2026

  • 33 Бууухахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Руското пролетно настъпление започна с отстъпление.

    11:12 04.04.2026

  • 34 Франция

    2 2 Отговор
    Ке бъдат претопени от мюсулманите

    11:12 04.04.2026

  • 35 ПРЪДЛЮВЦИ

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "РАНО ИЛИ КЪСНО":

    НЯМА ВЪПРОСИ ЗА РЕШАВАНЕ И РАЗБИРАНЕ С """БРЮСЕЛСКИТЕ ЗЕЛКИ"" НО ИМА МНОГО ВЪПРОСИ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ С ВАС ПО ТРУДНИЯ НАЧИН!!

    11:15 04.04.2026

  • 36 Ихууууу ганьовото

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "Хе хе...":

    Няма ли да млъкнат руските зли езици най сетне?

    11:17 04.04.2026

  • 37 Кривоверен алкаш

    3 0 Отговор
    Да се върнем назад във времето и да видим дали друг американски Президент така е обиждал съюзник...Едва ли...няма аналог това щатско Недоразумение..

    12:22 04.04.2026

  • 38 ганю

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мъжагата Макрон":

    ами като богатата е жената си под чехъл
    демек чехлю ами как да е

    12:38 04.04.2026

  • 39 ганю

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Урсула ни храни":

    натю ни брани а
    ЕС ни рани
    затова пък е със гуйна
    откога не си хапвал чеверменце родно българско
    а мешана скара за 2,30 лв във ресторант?

    12:40 04.04.2026

  • 40 Цвете

    2 2 Отговор
    ЕЙ ДРЕБЕН, НЕ МОЖЕШ НА МАЛКИЯ СИ ПРЪСТ ДА СЕ МЕРИШ С МАКРОН .КЪДЕ Е ФРАНЦИЯ, КАТО СВОБОДНА И ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА, КЪДЕ СТЕ ВИЕ ДВАМАТА С АГРЕСОРА ДНЕС. ВИЕ СТЕ ТЕЗИ КОИТО ЩЕ ОСТАНЕТЕ ЗАВИНАГИ МРАЗЕНИ ОТ СВЕТА. ЗАПОМНИ ГО. КОЙТО НОЖ ВАДИ ОТ НОЖ УМИРА.ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРИ ВИ ДЕЛЯТ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА.🕸🌏🙄

    13:12 04.04.2026

  • 41 Цвете

    2 2 Отговор
    ЕЙ ДРЕБЕН, НЕ МОЖЕШ НА МАЛКИЯ СИ ПРЪСТ ДА СЕ МЕРИШ С МАКРОН .КЪДЕ Е ФРАНЦИЯ, КАТО СВОБОДНА И ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА, КЪДЕ СТЕ ВИЕ ДВАМАТА С АГРЕСОРА ДНЕС. ВИЕ СТЕ ТЕЗИ КОИТО ЩЕ ОСТАНЕТЕ ЗАВИНАГИ МРАЗЕНИ ОТ СВЕТА. ЗАПОМНИ ГО. КОЙТО НОЖ ВАДИ ОТ НОЖ УМИРА.ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРИ ВИ ДЕЛЯТ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА.🕸🌏🙄

    13:13 04.04.2026

  • 42 Типичен руски

    0 1 Отговор
    боклук.

    14:54 04.04.2026

  • 43 Генерал кокошинников

    0 1 Отговор
    Заредили сме Медводков, още преди санкциите в бургундско вино.Иначе да беше се разфъртял атома

    15:04 04.04.2026

