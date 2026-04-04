Шведските власти освободиха кораб, задържан по подозрение за разлив на нефт

Шведските власти освободиха кораб, задържан по подозрение за разлив на нефт

4 Април, 2026 10:43 1 287 13

Той беше задържан по подозрение за екологично престъпление

Шведските власти освободиха кораб, задържан по подозрение за разлив на нефт - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Шведските власти освободиха кораба Flora 1, задържан по подозрение за екологично престъпление, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на шведската брегова охрана.

Преди това министърът на гражданската защита на Швеция обяви, че Flora 1 е задържан по подозрение за екологично престъпление във връзка с разлив на нефт източно от Готланд в шведската изключителна икономическа зона.

Бреговата охрана заяви, че е освободила петролния танкер“, се казва в доклада.

Според агенцията шведската прокуратура е разпитала екипажа, като е отбелязала, че двама от членовете ѝ са били уведомени за подозрение за екологични престъпления, но не са били задържани. Започнато е разследване.

Прокуратурата обясни, че тъй като разливът се е случил в изключителната икономическа зона, обхватът на мерките, които шведските власти биха могли да предприемат, е ограничен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    27 0 Отговор
    Това не беше ли оня руски параход дето писаха бг СМИ?

    10:46 04.04.2026

  • 2 Мурка

    41 0 Отговор
    леко настъпаха мотиката и резултата не закъсня

    10:46 04.04.2026

  • 3 шубето е

    37 0 Отговор
    голям страх

    10:46 04.04.2026

  • 4 хехе

    26 0 Отговор
    тогава оти оня ден ручаха жабетата

    10:46 04.04.2026

  • 5 Аман

    28 0 Отговор
    От розови глупаци! Ще ида да си го изкарам на някоя шведка. Такава огромна бомба имам за дълбоко поразяване, че колкото и да са и дълбоки бункерите, парчета ще хвърчат от тях!

    10:48 04.04.2026

  • 6 0941

    21 0 Отговор
    Шведите са били викинги! И болонката е била вълк!

    11:00 04.04.2026

  • 7 АБЕ МАЙ НЕКЪВ ПЕРИСКОП

    27 0 Отговор
    СЕ МОТАЕЛ НАОКОЛО
    ИЗСЛЕДВАЛ РАЗЛИВА

    Коментиран от #8

    11:04 04.04.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "АБЕ МАЙ НЕКЪВ ПЕРИСКОП":

    И е установил че замърсяването е от шведският флот потопен от ПЕТЪР ПЪРВИ

    Коментиран от #13

    11:14 04.04.2026

  • 9 56788

    23 0 Отговор
    Кораба е руски но сега това не го пишете и то от сенчестия флот

    11:16 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БРАВО

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    ДОБРО ЧУВСТВО ЗА ХУМОР
    ХАРЕСВАШ МИ

    14:59 04.04.2026

