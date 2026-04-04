Шведските власти освободиха кораб, задържан по подозрение за разлив на нефт

Шведските власти освободиха кораба Flora 1, задържан по подозрение за екологично престъпление, съобщава аг. Reuters, позовавайки се на шведската брегова охрана.
Преди това министърът на гражданската защита на Швеция обяви, че Flora 1 е задържан по подозрение за екологично престъпление във връзка с разлив на нефт източно от Готланд в шведската изключителна икономическа зона.
„Бреговата охрана заяви, че е освободила петролния танкер“, се казва в доклада.
Според агенцията шведската прокуратура е разпитала екипажа, като е отбелязала, че двама от членовете ѝ са били уведомени за подозрение за екологични престъпления, но не са били задържани. Започнато е разследване.
Прокуратурата обясни, че тъй като разливът се е случил в изключителната икономическа зона, обхватът на мерките, които шведските власти биха могли да предприемат, е ограничен.
