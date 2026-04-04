Иран разрешава преминаването на кораби, превозващи хуманитарна помощ

Иран ще разреши на кораби, превозващи „стоки от първа необходимост“, да преминават през затворения Ормузки проток, според държавната информационна агенция Тасним.

Не е ясно кои артикули Иран определя като „съществени“ или дали Техеран ще запази блокадата си върху кораби от държави, които счита за враждебни.

В документ, адресиран до ръководителя на иранската пристанищна и морска организация, Хуман Фати, заместник-председател по търговското развитие, заяви, че „с настоящото се дава разрешение за транзит на кораби, превозващи стоки от първа необходимост – особено основни стоки и продукти за добитък – през Ормузкия проток“.

Иранският служител заяви, че заповедта се отнася за „кораби, насочващи се към ирански пристанища или в момента действащи в региона“, съобщи Тасним.

„Съответните изпълнителни органи са инструктирани да предприемат необходимите мерки, в съответствие с издадените протоколи, за да улеснят преминаването на тези кораби“, добави той.

Списък с кораби, подготвени да преминат през критичния воден път, „ще бъде изпратен за координация“, каза Газали.