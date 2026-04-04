Иран (Ислямска Република) »
Иран разрешава преминаването на кораби, превозващи хуманитарна помощ

Иран разрешава преминаването на кораби, превозващи хуманитарна помощ

4 Април, 2026 16:37 1 833 25

  • ормузки проток-
  • кораби-
  • хуманитарна помощ-
  • иран-
  • пропускане

Не е ясно кои артикули Иран определя като „съществени“

Иран разрешава преминаването на кораби, превозващи хуманитарна помощ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран ще разреши на кораби, превозващи „стоки от първа необходимост“, да преминават през затворения Ормузки проток, според държавната информационна агенция Тасним.

Не е ясно кои артикули Иран определя като „съществени“ или дали Техеран ще запази блокадата си върху кораби от държави, които счита за враждебни.

В документ, адресиран до ръководителя на иранската пристанищна и морска организация, Хуман Фати, заместник-председател по търговското развитие, заяви, че „с настоящото се дава разрешение за транзит на кораби, превозващи стоки от първа необходимост – особено основни стоки и продукти за добитък – през Ормузкия проток“.

Иранският служител заяви, че заповедта се отнася за „кораби, насочващи се към ирански пристанища или в момента действащи в региона“, съобщи Тасним.

„Съответните изпълнителни органи са инструктирани да предприемат необходимите мерки, в съответствие с издадените протоколи, за да улеснят преминаването на тези кораби“, добави той.

Списък с кораби, подготвени да преминат през критичния воден път, „ще бъде изпратен за координация“, каза Газали.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софянец

    4 15 Отговор
    Никакви помощи за тези терористи и изнудвачи!

    Коментиран от #4, #7

    16:41 04.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор
    Един български кораб е успял да пререди стотиците чакащи кораби и да премине през протока.
    Запитан в пристанище Варна как е успял, капитанът отговорил:
    Наредих на боцмана с флагчета да сигнализира
    "Аз само да попитам!"
    😉😉

    16:41 04.04.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    25 3 Отговор
    Персите са по-хора от евреите, които не само не допускаха хуманитарна помощ ами убиха десетки доброволци на червения кръст! Трябва да ги помним тия неща! Антисемитизма стана задължение за всеки мислещ !

    Коментиран от #13

    16:42 04.04.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софянец":

    Уточнявай се, щото на някой не им е ясно,
    че Т-ЕРОР-ИСТИ и изнудвачи са
    джЯНКИТЕ и ИвреитИ❗

    Коментиран от #6

    16:44 04.04.2026

  • 5 🎃🐷💩

    0 6 Отговор
    Босфора също трябва да е неутрален.

    16:44 04.04.2026

  • 6 Хаха

    2 18 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не ти слушай тези се кланят на военнопрестъпника Путлер.

    Коментиран от #8

    16:46 04.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софянец":

    🤠
    Тръмп: "Най-много искам да взема петрола в Иран"
    🤠
    ПО ПЕЙКИТЕ, има ли още НЕ РАЗБРАЛИ 🤔❓

    Коментиран от #10, #16

    16:48 04.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Путлер е чавдарче пред Сатаняху и ТръНп ❗
    Ама те откло Zet (00) не знаят какво е чавдарче❗

    Коментиран от #17

    16:52 04.04.2026

  • 9 Лада искра

    10 0 Отговор
    Днес кой ден се пада от четиридневната операция на сша?

    Коментиран от #12

    16:56 04.04.2026

  • 10 Атина Палада

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тръмп: - "Още малко време ни е нужно да отворим Ормузкия проток и вземем петрола и да направим цяло състояние" ,това написа Тръмп в социалната мрежа..

    Коментиран от #11

    17:04 04.04.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Когато някой вземе нещо чуждо, това си е кражба,
    когато някой вземе нещо чуждо и направи цяло състояние - това си е кражба в особено големи размери, когато САШт заграби петрола на чужда страна - това е демоКРАДЦИя В ДЕЙСТВИЕ ❗

    Коментиран от #15

    17:11 04.04.2026

  • 12 1503 ДНЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лада искра":

    От началото на Движухата.

    Доста по добре е .

    17:38 04.04.2026

  • 13 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Прав си..... Същото си помислих и аз, персите излязоха хора за разлика от евреите, който извършиха безобразен геноцид над палестинците.... Персите да си отварят очите, че с тая хуманитарна помощ да не би крави и телета да влезат в иранската люцерна.... Да внимават да не допуснат грешката на Русия с зърнения коридор....

    17:42 04.04.2026

  • 14 Бесен - Язовец

    3 0 Отговор
    Памперси за краварския флот се определят като съществени от първа необходимост.

    17:46 04.04.2026

  • 15 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Когато някой заграби земя и нейните богатства, това какво е ????

    Коментиран от #21

    17:46 04.04.2026

  • 16 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това е целта на Тръмп....петрола е като добавка....ама кой да знай.

    Коментиран от #20

    17:47 04.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин ИЗБИ над два милиона славяни....аферим такова чавдарче....

    Коментиран от #19

    17:49 04.04.2026

  • 18 Корекция

    1 0 Отговор
    В хуманитарната помощ е желателно да има ПВО системи.

    18:02 04.04.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛ ем С МЕХ, не ги е избил Путин, а укр...ите със САШтинска помощ❗ Ама откъде да знаете, като само ОТпосолствоТО ви държат само да папкате и да пишете❗

    Коментиран от #24

    18:09 04.04.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Ами някой не знай, ама не съм аз ❗А ти ❗
    Те конекрадците влязоха уж заради ОВ с които Садам щеше да трови Света. Не намериха НИЩО, а започнаха да управляват петрола на Ирак❗
    АМА КОЙДАЗНАЙЧО НЕ ЗНАЕ❗
    Във Венецуела влязоха ПАК за да управляват петрола на страната,
    ама КОЙДАЗНАЙЧО ПАК НИ ЗНАЙ❗
    Сега уж им трябваше урана, ама ТръНп си каза в прав текст, че иска петрола на Иран,
    ама КОЙДАЗНАЙЧО ПАК НИ ЗНАЙ ❗

    Коментиран от #23, #25

    18:15 04.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Я пъ тоа":

    Япътойчо, когато искаш развод и тръгнеш по чужди партньори, редно е да си тръгнеш както си без това което са ти давали в старото семейство❗
    Мутресите като си тръгват, никой не им оставя джипа и вилата, а си ги прибират обратно❗

    Коментиран от #22

    18:19 04.04.2026

  • 22 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кажи ако заграбиш ЧУЖДА земя какво е...мутиресите са друга тема.

    18:33 04.04.2026

  • 23 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Най големите рафинерии в Ирак държи...ЛУКОЙЛ, ама кой да знай...
    Венецуела....изнасяше повече наркотици отколкото петрол....ама кой да знай..

    18:37 04.04.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин нахлу в Украйна и почна войната. Над 1,2 милиона руснаци са под ножа. Почти толкова са и украинците....Така му бил разпоредил Байдън...и Путин изпълни чинно

    18:40 04.04.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като не даваш урана, ша ти вземат и урана и петрола....поне земята ша оставят на Аятоласите...за разлика от Путин.

    18:42 04.04.2026

