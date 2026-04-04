САЩ и Израел напълно унищожиха предишната си репутация в областта на ядреното неразпространение и сигурността с действията си по отношение на ядрената инфраструктура на Иран. Това се казва в коментар на официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с информация за нови атаки срещу АЕЦ Бушер.

"Тези незаконни и безразсъдни действия са незаличимо петно върху международната репутация на онези, които насочват ракети към атомната електроцентрала Бушер и други ирански ядрени съоръжения под гаранциите на МААЕ и дават команда за убиване. Всъщност те напълно заличиха предишната си репутация в областта на неразпространението на ядрени оръжия, както и ядрената и ядрената сигурност, подписвайки, че самите те нямат норми и ограниченията няма да бъдат признати", дипломатът подчертано.