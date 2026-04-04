Новини
Свят »
Русия »
САЩ и Израел съсипаха репутацията си в областта на ядрената безопасност

САЩ и Израел съсипаха репутацията си в областта на ядрената безопасност

4 Април, 2026 18:07 12 462 28

  • мария захарова-
  • ядрена безопасност-
  • иран-
  • сащ-
  • израел

Захарова: Самите те подписаха, че не признават норми или ограничения

САЩ и Израел съсипаха репутацията си в областта на ядрената безопасност - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ и Израел напълно унищожиха предишната си репутация в областта на ядреното неразпространение и сигурността с действията си по отношение на ядрената инфраструктура на Иран. Това се казва в коментар на официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с информация за нови атаки срещу АЕЦ Бушер.

"Тези незаконни и безразсъдни действия са незаличимо петно върху международната репутация на онези, които насочват ракети към атомната електроцентрала Бушер и други ирански ядрени съоръжения под гаранциите на МААЕ и дават команда за убиване. Всъщност те напълно заличиха предишната си репутация в областта на неразпространението на ядрени оръжия, както и ядрената и ядрената сигурност, подписвайки, че самите те нямат норми и ограниченията няма да бъдат признати", дипломатът подчертано.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 96 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Маша - ал.каша

    20 87 Отговор
    Намерил се кой да го каже - скапаните мосскали, които убиват невинни пета години!
    Позор за московската паплач!

    Коментиран от #28

    18:11 04.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сталин

    65 14 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    Коментиран от #10, #18

    18:15 04.04.2026

  • 5 Kaлпазанин

    55 7 Отговор
    Точно и ясно ,индианците първи са се хванали на лъжите подлостта и лицемерието им ,и малкото оцелели живеят в резервати като в зоологическа градина ,как пък избитите оттам насетне не си взеха поука

    18:15 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Милен

    60 5 Отговор
    Фейкнюз, ядрената репутация на САЩ се свежда до факта, че са единствената страна използвала ядрено оръжие срещу цивилни.

    18:22 04.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Самотри

    45 8 Отговор
    Само трибуквен силов застраховател може да ползва АЕЦ като цел за рекетиране. Гласувайте за още евроатлантизъм и скоро войната ще е на наша територия.

    18:39 04.04.2026

  • 10 Ама

    10 27 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    То за това си требва смелост
    А пусьо и смелост са не съвместими

    Коментиран от #14

    18:40 04.04.2026

  • 11 дядо дръмпир

    39 7 Отговор
    Никой няма да ни каже какво става там с радиацията.нито тия ,нито ония...Можете да се сетите като се удари реактор какво става и какво изтича.Едните си Гърмят атома ,а нанас ни забраняват да си палим огън....наблъскаха хората с ваксини срещу ковид ,сега се оказва ,че заради ваксината се пръкнал Супер грип ковид "Цикада"...Цикадата е една муха ,каято се появява един ден в годината и се крие.......цирка е много пълен...до 7ми в 12полунощ остава около петдесет и няколко часа.Да видим утре дядо тръмпи как ще се събуди....

    18:53 04.04.2026

  • 12 Лъжец-млъкни!

    8 22 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Стига с тоя орешник!виж историята ,хиперзвукови болиди е имало по времето на втората световна война.изстрелвали са ги с мощен електрически заряд като болида е на влакови релси.големия орешник.Украинците ги направиха смешни с дрончета направени на 3Д принтер ..не можеш ли нещо да прочетеш да осмислиш да напишеш,едно и също през 20минути и тия те пускат щото си от гоуемите журналисти от факти!

    19:22 04.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Събуди се

    15 6 Отговор

    До коментар #10 от "Ама":

    От една страна безразсъдност, безотговорност, но това не е смелост, а лудост

    От друга страна разумност и отговорност

    19:31 04.04.2026

  • 15 Лудия ако гръмне аеца там

    28 6 Отговор
    С добай е свършено за десетилетия за курорта на бъдещата ивица газа също...не зная как арабите го търпят лудия като ще им развали лапаницата за десетилетия ако стане ядрено замърсяване....трябва спешно конгреса да отстрани лудия преди да е разлял чашата тотално

    19:38 04.04.2026

  • 16 САЩ И ЕВРЕИТЕ

    15 8 Отговор
    Трябва да бъдят затрити от света!

    Коментиран от #19

    20:49 04.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 С И С

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "САЩ И ЕВРЕИТЕ":

    Хей МУХЛЬО , я си пий хапченцата редовно.

    22:15 04.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Роко

    3 13 Отговор
    Маша два стакана отново се прояви с пиянския си брътвеж. Ох преди да се пропие беше доволно симпатична като за рускиня де

    02:54 05.04.2026

  • 23 Роко

    1 15 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Приятелю Орешник е треторазрядна балистична ракета при това по -стара от теб (навремето в СССР се отказаха от нея защото е безперспективна) замислена е като носител на ядрена бойна глава използването й с конвенционален заряд е пълна глупост (ракетата струва в пъти повече от възможните щети както показа единственото й успешно използване) Още по - смешно става факта че от пет старта само един стига до противника а това дори за съветско оръжие е доста плачевен резултат (виж като за руско е наистина на ниво все пак един успешен пуск е направо успех отчитайки абсолютната некадърност на руснаците)

    03:13 05.04.2026

  • 24 Стария пират

    10 1 Отговор
    Западът се радваше,че изтощава Рф чрез Украйна.Сега русите се кефят,че САЩ и Израел се изтощават с Иран.Аз също.

    Коментиран от #25

    08:26 05.04.2026

  • 25 Роко

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "Стария пират":

    И как точно се изтощават? Сигурно не могат да си продават петрола? Или ВПК ще фалира? Или пък имат сериозни загуби на бойното поле? А да на самолетоносача му се повреди тоалетната.

    09:00 05.04.2026

  • 26 Някой

    3 6 Отговор
    Преди си мислех ,че руснаците са силни а се оказаха страхливци.Вместо да заявят ,че "който стреля по АЕЦ моментално ще отговорят" те се изпокриха
    като мишки ....
    И тези имат претенции да са велика сила ?!?!

    10:23 05.04.2026

  • 27 Коста

    9 1 Отговор
    САЩ и Израел, световни терористи номер 2 и 1

    10:52 05.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания