САЩ и Израел съсипаха репутацията си в областта на ядрената безопасност

САЩ и Израел напълно унищожиха предишната си репутация в областта на ядреното неразпространение и сигурността с действията си по отношение на ядрената инфраструктура на Иран. Това се казва в коментар на официалния представител на руското външно министерство Мария Захарова във връзка с информация за нови атаки срещу АЕЦ Бушер.
"Тези незаконни и безразсъдни действия са незаличимо петно върху международната репутация на онези, които насочват ракети към атомната електроцентрала Бушер и други ирански ядрени съоръжения под гаранциите на МААЕ и дават команда за убиване. Всъщност те напълно заличиха предишната си репутация в областта на неразпространението на ядрени оръжия, както и ядрената и ядрената сигурност, подписвайки, че самите те нямат норми и ограниченията няма да бъдат признати", дипломатът подчертано.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Маша - ал.каша
Позор за московската паплач!
Коментиран от #28
18:11 04.04.2026
4 Сталин
Коментиран от #10, #18
18:15 04.04.2026
5 Kaлпазанин
18:15 04.04.2026
7 Милен
18:22 04.04.2026
9 Самотри
18:39 04.04.2026
10 Ама
До коментар #4 от "Сталин":То за това си требва смелост
А пусьо и смелост са не съвместими
Коментиран от #14
18:40 04.04.2026
11 дядо дръмпир
18:53 04.04.2026
12 Лъжец-млъкни!
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Стига с тоя орешник!виж историята ,хиперзвукови болиди е имало по времето на втората световна война.изстрелвали са ги с мощен електрически заряд като болида е на влакови релси.големия орешник.Украинците ги направиха смешни с дрончета направени на 3Д принтер ..не можеш ли нещо да прочетеш да осмислиш да напишеш,едно и също през 20минути и тия те пускат щото си от гоуемите журналисти от факти!
19:22 04.04.2026
14 Събуди се
До коментар #10 от "Ама":От една страна безразсъдност, безотговорност, но това не е смелост, а лудост
От друга страна разумност и отговорност
19:31 04.04.2026
15 Лудия ако гръмне аеца там
19:38 04.04.2026
16 САЩ И ЕВРЕИТЕ
Коментиран от #19
20:49 04.04.2026
19 С И С
До коментар #16 от "САЩ И ЕВРЕИТЕ":Хей МУХЛЬО , я си пий хапченцата редовно.
22:15 04.04.2026
22 Роко
02:54 05.04.2026
23 Роко
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Приятелю Орешник е треторазрядна балистична ракета при това по -стара от теб (навремето в СССР се отказаха от нея защото е безперспективна) замислена е като носител на ядрена бойна глава използването й с конвенционален заряд е пълна глупост (ракетата струва в пъти повече от възможните щети както показа единственото й успешно използване) Още по - смешно става факта че от пет старта само един стига до противника а това дори за съветско оръжие е доста плачевен резултат (виж като за руско е наистина на ниво все пак един успешен пуск е направо успех отчитайки абсолютната некадърност на руснаците)
03:13 05.04.2026
24 Стария пират
Коментиран от #25
08:26 05.04.2026
25 Роко
До коментар #24 от "Стария пират":И как точно се изтощават? Сигурно не могат да си продават петрола? Или ВПК ще фалира? Или пък имат сериозни загуби на бойното поле? А да на самолетоносача му се повреди тоалетната.
09:00 05.04.2026
26 Някой
като мишки ....
И тези имат претенции да са велика сила ?!?!
10:23 05.04.2026
27 Коста
10:52 05.04.2026
