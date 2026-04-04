12 загинали при земетресението в Афганистан ВИДЕО

Броят на хората, загинали при земетресението в Афганистан, се увеличи до 12, предаде ДПА, като се позова на правителството на талибаните.

Пет къщи са били разрушени, а 33 са понесли щети.

Предишните данни бяха за осем жертви.

Трусът с магнитуд 5,9 стана снощи на дълбочина от 186 километра в североизточната афганистанска провинция Бадахшан, като засегна и съседен Пакистан.

Около 2200 души загинаха, а над 3600 бяха ранени, по данни на управляващите талибани и на Червения полумесец, когато земетресение с магнитуд 6 разтърси Източен Афганистан през септември миналата година, припомня ДПА.