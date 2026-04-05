Иран отхвърли новия ултиматум на Тръмп. Президентът на САЩ обяви, че са убити много "некомпетентни и безразсъдни" лидери

Иранските въоръжени сили отхвърлиха новия ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
Тръмп призова Ормузкият проток да бъде деблокиран до 48 часа в противен случай адът ще се стовари върху Иран. Но иранските въоръжени сили казаха, че подобни заплахи са глупави.
"Агресивният и войнствен американски президент след като претърпя последователни поражения, започна по един безпомощен, нестабилен, изнервен и глупав начин да заплашва инфраструктурата и благата на Иран", каза генерал Али Абдолахи, ръководител на командването на иранските сили, цитиран от иранската държавна телевизия.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много висши ирански военни служители са били убити при въздушен удар, предаде Франс прес, като се позова на негова публикация в неговата социална мрежа "Трут соушъл", придружена от видео, показващо нощни експлозии.
„Много от военните лидери на Иран, които са управлявали некомпетентно и безразсъдно, са унищожени, заедно с много други неща, при този масиран удар в Техеран!“, написа Тръмп.
Видео с продължителност малко над една минута показва нощна градска среда и серия експлозии в далечината. Видеото няма дата и не става ясно кое населено място се вижда на него.
Досега от началото на войната в Иран бяха убити няколко ръководители на Ислямската република, включително върховният ѝ духовен лидер, аятолах Али Хаменеи.
Нобеловият лауреат за мир и бивш ръководител на Международната агенция за атомна енергия Мохамед ел Барадей призовава да бъде спрян „лудият“ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
Барадей обвини Тръмп, че да превърне Близкия изток в „огнено кълбо“.
„Към правителствата от Залива: още веднъж, моля ви, направете всичко, което е по силите ви, преди този луд да превърне региона в огнено кълбо“, написа Ел Барадей в Екс на арабски език.
В друга публикация на английски в същата социална мрежа бившият ръководител на МААЕ цитира съобщението на Тръмп, в което той дава срок до понеделник на Иран да постигне споразумение или да отвори отново стратегическия Ормузки проток, в противен случай ще „отприщи ада“.
„Нима нищо не може да се направи, за да се спре тази лудост?!“, коментира Ел Барадей, обръщайки се към ООН, правителствата на Китай и Русия, Европейски съвет и френския президент Еманюел Макрон.
Мохамед ел Барадей, 83-годишен бивш египетски държавник, оглавяваше МААЕ от 1997 до 2009 г., период, през който водеше ключови преговори с Иран относно ядрената му програма. През 2005 г. той получи Нобеловата награда за мир заедно със своята организация за усилията им в подкрепа на мирното използване на ядрената енергия.
2 9ти септември
06:38 05.04.2026
3 НПО стипендиантка неопределена
06:39 05.04.2026
4 Дзак
06:40 05.04.2026
5 Гост
06:42 05.04.2026
8 Ганчо пита
Та той е най-некомпетентния и най-б3зрасъднив of them all...
06:49 05.04.2026
9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
06:49 05.04.2026
10 Убити много
06:50 05.04.2026
12 ЧУНКИМ ТРЪМП Е МНОГО КОМПЕТЕНТЕН В НЕЩО
Коментиран от #66
06:51 05.04.2026
13 Тромпета
Коментиран от #14
06:51 05.04.2026
14 Ако пиша омаза
До коментар #13 от "Тромпета":ие ме изтрият.
06:55 05.04.2026
15 жоро
Коментиран от #20
06:58 05.04.2026
16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #18
07:00 05.04.2026
17 чичо е цайтнот
07:01 05.04.2026
18 аятолаха
До коментар #16 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":А два купона за Кауфланд да искаш ?
07:02 05.04.2026
19 Ганчо каза
Да, срама ще е голям, но поне ще отървеш още по-голям
Коментиран от #22
07:03 05.04.2026
20 Болен мозък
До коментар #15 от "жоро":А Путин кога ?
07:03 05.04.2026
21 ха ха
07:05 05.04.2026
22 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #19 от "Ганчо каза":Аятоласите дават урана и са махам...за наказание им гушкам и петрола
07:05 05.04.2026
24 Пусин
07:09 05.04.2026
25 Ал Джазира съобщава, че
Коментиран от #32
07:11 05.04.2026
26 Ха-ха-ха
Ами да съжаление вие сте сатанисти. Ще гниете в ада.
Коментиран от #29, #46
07:12 05.04.2026
27 Края на тая година
07:13 05.04.2026
28 Алоуу,
Нали като русофили много го искахте Тръмп и поздравявахте Тръмп за изборната му победа ... ?!
Оставате ли си сега тръмписти или вече сложихте чалмите за да защитавате и подкрепяте ислямо-рашисткия режим на аятоласите ???
Коментиран от #35
07:14 05.04.2026
29 Болен мозък
До коментар #26 от "Ха-ха-ха":Путин изби над два милиона славяни....в сравнение с него Тръмп ъ хуманист.
Коментиран от #33
07:14 05.04.2026
30 ПУТИНИСТЧЕ С ЧАЛМА
Сега кво да викаме
07:15 05.04.2026
31 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
07:17 05.04.2026
32 Цяла нощ гледам Ал Джазира
До коментар #25 от "Ал Джазира съобщава, че":И те казват, че това е непотвърдена информация. Иранците и китайци също съобщават, че са го заловили в тежко състояние. Да видим кой ще излезе прав. Вашингтон мълчи.
Коментиран от #68
07:24 05.04.2026
33 Само питам
До коментар #29 от "Болен мозък":A ти сигурен ли си че славяните са загинали заради Путин?!
Я си използвай малко мозъка
.
Коментиран от #37
07:26 05.04.2026
34 Орешник
07:27 05.04.2026
35 Истината
До коментар #28 от "Алоуу,":Истината, пич. Те са на страната на ИСТИНАТА ХУМАНИЗМА И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
А не на ВАРВАРИТЕ И УБИЙЦИТЕ
07:33 05.04.2026
36 Май май
Преди седмица - две това го кометирахме като предположение, като лош вариант.
Но като гледам как се развиват нещата , войната ще се удължо незнайно с колко и Тръмп ще заповяда унищожаване на цивилната инфраструктура на Иран.
Ще има цивилни жертви, високи цени и инфлация и удари по всичко и всички е целия Близък изток.
Иран може да се опита да разшири географията на войната с ракети и дронове по Азербайджан, където има база на САЩ, по Крит, по Турция, по Ирак.
Ормуз ще остане затворен.
Израел може да реши да окупира пак Южен Ливан.
07:37 05.04.2026
37 Болен мозък
До коментар #33 от "Само питам":Преди 2014г са живееше тихо и мирно в Украйна....после дойдоха ПАРАВОЕНИТЕ на Путин...
Коментиран от #39
07:38 05.04.2026
38 Вторият пилот на Ф 15Е
: Военнослужещият е бил изведен при специална операция на американски командоси в ранните часове на 5 април 2026 г..Контекст: Самолетът беше свален в Западен Иран в петък (3 април). Докато първият пилот беше спасен почти веднага след катапултирането, вторият беше в неизвестност повече от денонощие.Потвърждение: Информацията за успешното извеждане на пилота беше разпространена от световните агенции като „Ройтерс“ и „Аксиос“.
Коментиран от #67
07:40 05.04.2026
39 Сериозно?!
До коментар #37 от "Болен мозък":А защо дойдоха?
За кеф...
Коментиран от #41
07:41 05.04.2026
40 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
07:41 05.04.2026
41 Болен мозък
До коментар #39 от "Сериозно?!":И затова са питам....
07:42 05.04.2026
42 Сащ са безнадежни
07:43 05.04.2026
43 Страхотен бизнесмен
07:46 05.04.2026
44 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
07:48 05.04.2026
45 Застраховки
07:54 05.04.2026
46 Хи хи хи
До коментар #26 от "Ха-ха-ха":А сатаниста путин по колко украийнски училища,църкви и жилища стреля и разруши и колко украийнски деца уби или отвлече?
Коментиран от #49
07:57 05.04.2026
47 Дъглас
08:02 05.04.2026
48 Правителството
08:04 05.04.2026
49 Болен мозък
До коментар #46 от "Хи хи хи":Путин изби над два милиона славяни....спрямо него Тръмп а хуманист.
Коментиран от #62
08:16 05.04.2026
50 Дончо
Иран трябва да водят преговори с израелското правителство. С тях да се разберат, ако това въобще е възможно.
08:17 05.04.2026
54 Гад Заяви
Коментиран от #55, #56, #57, #58, #59
08:32 05.04.2026
59 Гад Заяви
До коментар #54 от "Гад Заяви":Но трябва да се подчертае дебело, че той е превербован в сатанинска вера от баш сатаниста ювреяк Натаняу, литовска издънка от най-злото семе. Тия двамата в историята ще бъдат редени до Чингисхан и Тамерлан.
08:37 05.04.2026
61 дайте да дадем
08:58 05.04.2026
62 неофашизъм
До коментар #49 от "Болен мозък":Путин започна войната в защита на руско говорящите в Украйна, а Тръмп кого защитава в Иран?
Коментиран от #64, #65
09:01 05.04.2026
63 Хохо Бохо
09:54 05.04.2026
65 Анонимен
До коментар #62 от "неофашизъм":В защита на американския данъкоплатец.
Това си е тяхна разработена територия. Близкия изток си е американска губерния.
09:58 05.04.2026
66 100%
До коментар #12 от "ЧУНКИМ ТРЪМП Е МНОГО КОМПЕТЕНТЕН В НЕЩО":И моето мнение е абсолютно същото!
10:34 05.04.2026
67 ПРОГРЕСИВЕН КАМЕНОДЕЛЕЦ
До коментар #38 от "Вторият пилот на Ф 15Е":ИНТЕРЕСНО
ЧЕ МНОГО ПРИЛИЧАЛ НА....
МОРГАН ФРИЙ МАН.....
10:58 05.04.2026
68 Хахаха
До коментар #32 от "Цяла нощ гледам Ал Джазира":Е и, видия ли? Вашингтон мълчи ли? Ти, ще продължиш ли да вярваш на лъжливите китайци и перси? Коментатор 32 мълчи!
12:12 05.04.2026
69 Анонимен
15:25 05.04.2026
70 Някой
03:38 06.04.2026
71 Някой
03:41 06.04.2026