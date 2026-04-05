Иран отхвърли новия ултиматум на Тръмп. Президентът на САЩ обяви, че са убити много "некомпетентни и безразсъдни" лидери

5 Април, 2026 07:26, обновена 5 Април, 2026 06:33

Нобеловият лауреат за мир и бивш ръководител на Международната агенция за атомна енергия Мохамед ел Барадей призовава да бъде спрян „лудият“ Доналд Тръмп

Иран отхвърли новия ултиматум на Тръмп. Президентът на САЩ обяви, че са убити много "некомпетентни и безразсъдни" лидери - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Иранските въоръжени сили отхвърлиха новия ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Тръмп призова Ормузкият проток да бъде деблокиран до 48 часа в противен случай адът ще се стовари върху Иран. Но иранските въоръжени сили казаха, че подобни заплахи са глупави.

"Агресивният и войнствен американски президент след като претърпя последователни поражения, започна по един безпомощен, нестабилен, изнервен и глупав начин да заплашва инфраструктурата и благата на Иран", каза генерал Али Абдолахи, ръководител на командването на иранските сили, цитиран от иранската държавна телевизия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много висши ирански военни служители са били убити при въздушен удар, предаде Франс прес, като се позова на негова публикация в неговата социална мрежа "Трут соушъл", придружена от видео, показващо нощни експлозии.

„Много от военните лидери на Иран, които са управлявали некомпетентно и безразсъдно, са унищожени, заедно с много други неща, при този масиран удар в Техеран!“, написа Тръмп.

Видео с продължителност малко над една минута показва нощна градска среда и серия експлозии в далечината. Видеото няма дата и не става ясно кое населено място се вижда на него.

Досега от началото на войната в Иран бяха убити няколко ръководители на Ислямската република, включително върховният ѝ духовен лидер, аятолах Али Хаменеи.

Нобеловият лауреат за мир и бивш ръководител на Международната агенция за атомна енергия Мохамед ел Барадей призовава да бъде спрян „лудият“ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Барадей обвини Тръмп, че да превърне Близкия изток в „огнено кълбо“.

„Към правителствата от Залива: още веднъж, моля ви, направете всичко, което е по силите ви, преди този луд да превърне региона в огнено кълбо“, написа Ел Барадей в Екс на арабски език.

В друга публикация на английски в същата социална мрежа бившият ръководител на МААЕ цитира съобщението на Тръмп, в което той дава срок до понеделник на Иран да постигне споразумение или да отвори отново стратегическия Ормузки проток, в противен случай ще „отприщи ада“.

„Нима нищо не може да се направи, за да се спре тази лудост?!“, коментира Ел Барадей, обръщайки се към ООН, правителствата на Китай и Русия, Европейски съвет и френския президент Еманюел Макрон.

Мохамед ел Барадей, 83-годишен бивш египетски държавник, оглавяваше МААЕ от 1997 до 2009 г., период, през който водеше ключови преговори с Иран относно ядрената му програма. През 2005 г. той получи Нобеловата награда за мир заедно със своята организация за усилията им в подкрепа на мирното използване на ядрената енергия.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 9ти септември

    44 8 Отговор
    Ще го гони Ирански дрон Тръмпата

    06:38 05.04.2026

  • 3 НПО стипендиантка неопределена

    60 7 Отговор
    Преди украйна и Иран ни бяха продънили ушите, че няма по-силна армия от тази на сащ в света.

    06:39 05.04.2026

  • 4 Дзак

    32 3 Отговор
    Когато подготвят война някъде, тръгват отдалеч да настройват населението. Първо правят Световно по Футбол!

    06:40 05.04.2026

  • 5 Гост

    65 7 Отговор
    Че Тръмп е с прогресираща деменция е видно, но виновните са тези, които ПЕЧЕЛЯТ от лудостта му. Тръмп е притиснат от разкритията по "онази" афера с малолетните, Натаняху - с делата за корупция, Зеленски - с геноцида, корупцията и наркотиците за това те продължават да бесуват, защото в противен случай увисват в буквалния смисъл на думата.

    06:42 05.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ганчо пита

    33 4 Отговор
    А Тръмп защо е жив тогава?
    Та той е най-некомпетентния и най-б3зрасъднив of them all...

    06:49 05.04.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    8 26 Отговор
    Сега наказвам, после казвам

    06:49 05.04.2026

  • 10 Убити много

    43 4 Отговор
    Некомпетентни лидери. Много, много, колко да са много. Като гледам европейските си шават.

    06:50 05.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЧУНКИМ ТРЪМП Е МНОГО КОМПЕТЕНТЕН В НЕЩО

    56 2 Отговор
    ТРЪМП Е НАЙ - ОБИКНОВЕН КРАДЕЦ МОШЕНИК И ПРЕСТЪПНИК КАТО ДЯДО СИ БАЩА СИ И НАШ БОЙКО ШИШО И КИРЛЬО !

    Коментиран от #66

    06:51 05.04.2026

  • 13 Тромпета

    19 2 Отговор
    се оказа и не може да го скрие.

    Коментиран от #14

    06:51 05.04.2026

  • 14 Ако пиша омаза

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "Тромпета":

    ие ме изтрият.

    06:55 05.04.2026

  • 15 жоро

    34 3 Отговор
    като стана въпрос за некомпетентни и безразсъдни лидери, бай Дончо кога ще го свитнат и да се свършва тая мъка?

    Коментиран от #20

    06:58 05.04.2026

  • 16 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    16 5 Отговор
    Давайте урана, че иначе ви почвам

    Коментиран от #18

    07:00 05.04.2026

  • 17 чичо е цайтнот

    31 4 Отговор
    Да могат иранците да изпраскат бялата колиба , че да видим некомпетентните лидери .

    07:01 05.04.2026

  • 18 аятолаха

    15 3 Отговор

    До коментар #16 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    А два купона за Кауфланд да искаш ?

    07:02 05.04.2026

  • 19 Ганчо каза

    29 4 Отговор
    Дончо, единствения ти верен ход е да обявяваш побвда и да си плюеш на петите преди дс е станало късно, пич.
    Да, срама ще е голям, но поне ще отървеш още по-голям

    Коментиран от #22

    07:03 05.04.2026

  • 20 Болен мозък

    5 21 Отговор

    До коментар #15 от "жоро":

    А Путин кога ?

    07:03 05.04.2026

  • 21 ха ха

    22 1 Отговор
    повечето хора не са лоши , само изпълняват поръчките на идиотите с власт над тях

    07:05 05.04.2026

  • 22 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    19 8 Отговор

    До коментар #19 от "Ганчо каза":

    Аятоласите дават урана и са махам...за наказание им гушкам и петрола

    07:05 05.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пусин

    8 26 Отговор
    А па язе загробих 1,5 милиона мужики.1000 танка, ама си пазя свръхновата Армада,500 самальота и 12 хиляди оръдия,па си свиркам у Бункера и ми дреме на токчетата

    07:09 05.04.2026

  • 25 Ал Джазира съобщава, че

    12 6 Отговор
    Американски командоси и морски пехотинци са локализирали и спасили втория пилот на F-15 и в момента водят престрелка с персийци в Иран имайки и въздушна подкрепа.

    Коментиран от #32

    07:11 05.04.2026

  • 26 Ха-ха-ха

    39 3 Отговор
    А ги си много "разсъден"? Може ли с такъв варварски и нечовешки акт да започнете войната? Убихте над 170 деца, ученички? След това стреляхте и по още 6 училища и още по ВУЗове?
    Ами да съжаление вие сте сатанисти. Ще гниете в ада.

    Коментиран от #29, #46

    07:12 05.04.2026

  • 27 Края на тая година

    24 5 Отговор
    Горда Европа ще раздава заплатите във вид на две яйца и по средата три филийки хляб. След една година по средата ще има нещо друго, а яйцата ще липсват. Приготвяйте горди европейци лоените свещи и дървата по отрано.

    07:13 05.04.2026

  • 28 Алоуу,

    6 20 Отговор
    Копеийките, я да видим сега, къде сте и на коя страна сте ?
    Нали като русофили много го искахте Тръмп и поздравявахте Тръмп за изборната му победа ... ?!
    Оставате ли си сега тръмписти или вече сложихте чалмите за да защитавате и подкрепяте ислямо-рашисткия режим на аятоласите ???

    Коментиран от #35

    07:14 05.04.2026

  • 29 Болен мозък

    7 23 Отговор

    До коментар #26 от "Ха-ха-ха":

    Путин изби над два милиона славяни....в сравнение с него Тръмп ъ хуманист.

    Коментиран от #33

    07:14 05.04.2026

  • 30 ПУТИНИСТЧЕ С ЧАЛМА

    6 13 Отговор
    Преди викахме Тръмп наш...
    Сега кво да викаме

    07:15 05.04.2026

  • 31 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 17 Отговор
    Карам ги по ред....Мъдурката, Аятолаха, Путин, СИ, Кимчо....

    07:17 05.04.2026

  • 32 Цяла нощ гледам Ал Джазира

    24 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ал Джазира съобщава, че":

    И те казват, че това е непотвърдена информация. Иранците и китайци също съобщават, че са го заловили в тежко състояние. Да видим кой ще излезе прав. Вашингтон мълчи.

    Коментиран от #68

    07:24 05.04.2026

  • 33 Само питам

    22 3 Отговор

    До коментар #29 от "Болен мозък":

    A ти сигурен ли си че славяните са загинали заради Путин?!
    Я си използвай малко мозъка

    .

    Коментиран от #37

    07:26 05.04.2026

  • 34 Орешник

    18 4 Отговор
    Е как да не му се кефиш на Тръмпона? Разказва играта на НАТЮТО и на ЕСту! Бравос и да не спираш еййй! Нищо не трябва да остане от тях!

    07:27 05.04.2026

  • 35 Истината

    9 3 Отговор

    До коментар #28 от "Алоуу,":

    Истината, пич. Те са на страната на ИСТИНАТА ХУМАНИЗМА И ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
    А не на ВАРВАРИТЕ И УБИЙЦИТЕ

    07:33 05.04.2026

  • 36 Май май

    9 5 Отговор
    наистина ще се стигне до тотална бомбардировка в Иран.
    Преди седмица - две това го кометирахме като предположение, като лош вариант.
    Но като гледам как се развиват нещата , войната ще се удължо незнайно с колко и Тръмп ще заповяда унищожаване на цивилната инфраструктура на Иран.
    Ще има цивилни жертви, високи цени и инфлация и удари по всичко и всички е целия Близък изток.
    Иран може да се опита да разшири географията на войната с ракети и дронове по Азербайджан, където има база на САЩ, по Крит, по Турция, по Ирак.
    Ормуз ще остане затворен.
    Израел може да реши да окупира пак Южен Ливан.

    07:37 05.04.2026

  • 37 Болен мозък

    4 21 Отговор

    До коментар #33 от "Само питам":

    Преди 2014г са живееше тихо и мирно в Украйна....после дойдоха ПАРАВОЕНИТЕ на Путин...

    Коментиран от #39

    07:38 05.04.2026

  • 38 Вторият пилот на Ф 15Е

    3 7 Отговор
    Да, вторият пилот на американския изтребител F-15E, свален над Иран, е успешно спасен.

    : Военнослужещият е бил изведен при специална операция на американски командоси в ранните часове на 5 април 2026 г..Контекст: Самолетът беше свален в Западен Иран в петък (3 април). Докато първият пилот беше спасен почти веднага след катапултирането, вторият беше в неизвестност повече от денонощие.Потвърждение: Информацията за успешното извеждане на пилота беше разпространена от световните агенции като „Ройтерс“ и „Аксиос“.

    Коментиран от #67

    07:40 05.04.2026

  • 39 Сериозно?!

    11 1 Отговор

    До коментар #37 от "Болен мозък":

    А защо дойдоха?
    За кеф...

    Коментиран от #41

    07:41 05.04.2026

  • 40 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 8 Отговор
    Ша им взема и урана и петрола......за назидание.

    07:41 05.04.2026

  • 41 Болен мозък

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Сериозно?!":

    И затова са питам....

    07:42 05.04.2026

  • 42 Сащ са безнадежни

    18 5 Отговор
    Жалки мухльовци Иран ги пердаши от всички страни а Трампелата е на земята и дава ултиматуми.Целия свят им се подиграва.

    07:43 05.04.2026

  • 43 Страхотен бизнесмен

    16 1 Отговор
    Дадоха му задача без решение и той клъвна. Накрая ще остане само срамът 😀

    07:46 05.04.2026

  • 44 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    2 11 Отговор
    Давайте урана, че тоя ша ни заличи от лицето на земята.

    07:48 05.04.2026

  • 45 Застраховки

    9 2 Отговор
    на танкерите в залива практически не се предлагат. Как Иран да "отвори" протока. Той е отворен за всички кораби без американски и израелски. Чак когато армията на САЩ се изтегли от региона, а Израел спре бомбардировките, застрахователите ще подновят дейността си.

    07:54 05.04.2026

  • 46 Хи хи хи

    3 13 Отговор

    До коментар #26 от "Ха-ха-ха":

    А сатаниста путин по колко украийнски училища,църкви и жилища стреля и разруши и колко украийнски деца уби или отвлече?

    Коментиран от #49

    07:57 05.04.2026

  • 47 Дъглас

    4 1 Отговор
    Присмял се чунчо на кратунчо

    08:02 05.04.2026

  • 48 Правителството

    12 1 Отговор
    на САЩ толкова ли не може да намери сили и да се еманципира от еврейското лоби в следване на неговите прищевки. Утре ционистите могат да решат да нападнат ядрена държава ... САЩ пак ли ще участват. Луда работа

    08:04 05.04.2026

  • 49 Болен мозък

    3 12 Отговор

    До коментар #46 от "Хи хи хи":

    Путин изби над два милиона славяни....спрямо него Тръмп а хуманист.

    Коментиран от #62

    08:16 05.04.2026

  • 50 Дончо

    13 1 Отговор
    се оказа една обикновена маша на еврейските ционисти. Кой с две гънки в мозъка ще иска да прави "дийлс" с него. Нали утре ушатия терорист в Тел Авив може да му хрумне нещо съвсем друго.
    Иран трябва да водят преговори с израелското правителство. С тях да се разберат, ако това въобще е възможно.

    08:17 05.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гад Заяви

    13 1 Отговор
    Жълтокосият лудник се прави на Чингизхан. Заповядва всякакви зверства, едва ли не всеки войник да ликвидира 300 иранци.

    Коментиран от #55, #56, #57, #58, #59

    08:32 05.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гад Заяви

    11 1 Отговор

    До коментар #54 от "Гад Заяви":

    Но трябва да се подчертае дебело, че той е превербован в сатанинска вера от баш сатаниста ювреяк Натаняу, литовска издънка от най-злото семе. Тия двамата в историята ще бъдат редени до Чингисхан и Тамерлан.

    08:37 05.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 дайте да дадем

    11 1 Отговор
    "Миротворецът" Тръмп се хвали с убийството на отделни хора, в независима държава?! Това не е ли държавен тероризъм? Това ли са "ценностите" на Западната демокрация? Защо в ЕС оглушително мълчат ?

    08:58 05.04.2026

  • 62 неофашизъм

    8 5 Отговор

    До коментар #49 от "Болен мозък":

    Путин започна войната в защита на руско говорящите в Украйна, а Тръмп кого защитава в Иран?

    Коментиран от #64, #65

    09:01 05.04.2026

  • 63 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Тръмп е убиец и престъпник. Трябва да бъде съден за военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради кризата и глада в световен мащаб

    09:54 05.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "неофашизъм":

    В защита на американския данъкоплатец.
    Това си е тяхна разработена територия. Близкия изток си е американска губерния.

    09:58 05.04.2026

  • 66 100%

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "ЧУНКИМ ТРЪМП Е МНОГО КОМПЕТЕНТЕН В НЕЩО":

    И моето мнение е абсолютно същото!

    10:34 05.04.2026

  • 67 ПРОГРЕСИВЕН КАМЕНОДЕЛЕЦ

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Вторият пилот на Ф 15Е":

    ИНТЕРЕСНО
    ЧЕ МНОГО ПРИЛИЧАЛ НА....
    МОРГАН ФРИЙ МАН.....

    10:58 05.04.2026

  • 68 Хахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Цяла нощ гледам Ал Джазира":

    Е и, видия ли? Вашингтон мълчи ли? Ти, ще продължиш ли да вярваш на лъжливите китайци и перси? Коментатор 32 мълчи!

    12:12 05.04.2026

  • 69 Анонимен

    0 1 Отговор
    Много скоро целият Близък Изток ще се превърне в едно огромно огнено кълбо,в резултат от далновидната и стратегически обоснована политика на задокеанските ни дружки.Хора бдете....

    15:25 05.04.2026

  • 70 Някой

    0 0 Отговор
    Току що гледах по Ютуб интервю с главният ракетен конструктор на Украина Денис Штилерман. Тъй като над Иран е включен Старлинк, е възможно да се създае мъртва зона с дронове над Персийкият залив и 500 км. навътре в територията на Иран. Няма проблем, дроновте да бъдат управлявани от Киев по интетнет и да бъдат оборудвани с искуствен интелект. Хиляди евтини дронове могат да осъществяват 14 часови дежурства над всеки указан обект, като осигуряват разузнавателна информация и да атакуват при признаци на активност. Войната може да се води от хиляди километри, без да се излиза от зоната на комфот. ИИ има грижата за управленеито на атаката.

    03:38 06.04.2026

  • 71 Някой

    0 0 Отговор
    Добавка. А по времето на този умник Барадей, Иран започна да произежда уран с оръжейна концентрация. Гаравн гарвану око не вади, но сега писка.

    03:41 06.04.2026

