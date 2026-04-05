Иран отхвърли новия ултиматум на Тръмп. Президентът на САЩ обяви, че са убити много "некомпетентни и безразсъдни" лидери

Иранските въоръжени сили отхвърлиха новия ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Тръмп призова Ормузкият проток да бъде деблокиран до 48 часа в противен случай адът ще се стовари върху Иран. Но иранските въоръжени сили казаха, че подобни заплахи са глупави.

"Агресивният и войнствен американски президент след като претърпя последователни поражения, започна по един безпомощен, нестабилен, изнервен и глупав начин да заплашва инфраструктурата и благата на Иран", каза генерал Али Абдолахи, ръководител на командването на иранските сили, цитиран от иранската държавна телевизия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много висши ирански военни служители са били убити при въздушен удар, предаде Франс прес, като се позова на негова публикация в неговата социална мрежа "Трут соушъл", придружена от видео, показващо нощни експлозии.

„Много от военните лидери на Иран, които са управлявали некомпетентно и безразсъдно, са унищожени, заедно с много други неща, при този масиран удар в Техеран!“, написа Тръмп.

Видео с продължителност малко над една минута показва нощна градска среда и серия експлозии в далечината. Видеото няма дата и не става ясно кое населено място се вижда на него.

Досега от началото на войната в Иран бяха убити няколко ръководители на Ислямската република, включително върховният ѝ духовен лидер, аятолах Али Хаменеи.

Нобеловият лауреат за мир и бивш ръководител на Международната агенция за атомна енергия Мохамед ел Барадей призовава да бъде спрян „лудият“ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Барадей обвини Тръмп, че да превърне Близкия изток в „огнено кълбо“.



„Към правителствата от Залива: още веднъж, моля ви, направете всичко, което е по силите ви, преди този луд да превърне региона в огнено кълбо“, написа Ел Барадей в Екс на арабски език.



В друга публикация на английски в същата социална мрежа бившият ръководител на МААЕ цитира съобщението на Тръмп, в което той дава срок до понеделник на Иран да постигне споразумение или да отвори отново стратегическия Ормузки проток, в противен случай ще „отприщи ада“.



„Нима нищо не може да се направи, за да се спре тази лудост?!“, коментира Ел Барадей, обръщайки се към ООН, правителствата на Китай и Русия, Европейски съвет и френския президент Еманюел Макрон.



Мохамед ел Барадей, 83-годишен бивш египетски държавник, оглавяваше МААЕ от 1997 до 2009 г., период, през който водеше ключови преговори с Иран относно ядрената му програма. През 2005 г. той получи Нобеловата награда за мир заедно със своята организация за усилията им в подкрепа на мирното използване на ядрената енергия.