Папата призова за мир на тържествената литургия за Възкресение Христово във Ватикана ВИДЕО

5 Април, 2026 07:34, обновена 5 Април, 2026 06:43 965 18

Нека не позволяваме да бъдем парализирани, заяви светият отец на най-светлия празник за католиците по света

БТА

Папа Лъв Четиринадесети отслужи тържествена литургия за Възкресение Христово в базиликата "Свети Петър" във Ватикана, предадоха световните агенции и АНСА.

На най-светлия празник за католиците по света папата призова хората да работят за мир.

Лъв Четиринадесети, който се утвърди като открит критик на войната в Иран, заяви, че недоверието и страхът са били допуснати да разкъсат връзките между хората чрез война, несправедливост и изолация на народите и нациите.

„Нека не позволяваме да бъдем парализирани!“, призова първият папа от САЩ по време на службата в най-святата нощ от католическия календар, когато според Библията Исус Христос е възкръснал от мъртвите.

Лъв Четиринадесети не спомена конкретни конфликти по време на службата. В проповедта си пред хилядите вярващи, събрали се в храма, папата призова католиците да следват примера на светците, които, по думите му, са се борили за справедливост, за да могат „великденските дарове на хармонията и мира да растат и да процъфтяват навсякъде“.

Миналата неделя на Цветница по католическия календар, папата заяви, че Бог отхвърля молитвите на лидери, които започват войни и чийто ръце са оцапани с кръв. Във вторник той отправи пряк апел към Доналд Тръмп да намери „изход“ за прекратяване на войната.

Папата ще завърши великденските празненства днес по обед с литургия на площад "Свети Петър" във Ватикана и ще отправи специална благословия и посланието си "Към града и света".

По време на среднощното служение Лъв Четиринадесети кръсти и 10 нови католици, сред които имаше и едни кореец, двама британци, двама португалци и петима италианци.

Това е първата среднощна великденска литургия за първия папа от САЩ откакто той беше избран начело на Римокатолическата църква на 8 май миналата година, припомня Асошиейтед прес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вашето мнение

    8 5 Отговор
    Кого, тия дето продадоха Христос, тия дето избиват православни? Божието наказание този път идва от ръката на Путин и персите.

    Коментиран от #9

    06:44 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    2 0 Отговор
    Недоверието и страхът не съществуват сами по себе си. Те имат причина.

    06:51 05.04.2026

  • 6 Зарко

    7 3 Отговор
    Католическата америкатска църква с американският папа отдавна са прислужници на сатаната. То си показва от техните действия не от това което рекламират. Фактът че се представят за юдео - християни е показателен, такова нещо не би трябвало да съществува и не съществува.

    Коментиран от #8, #11

    07:05 05.04.2026

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Всеки с проблемите си!

    07:33 05.04.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Зарко":

    Днес се празнува Великден. Нека да бъдем смирени. Нищо лошо не е казал папата. Иска мир. For the records: в САЩ протестантите са 45 процента, а католиците са 22 процента.

    08:08 05.04.2026

  • 9 идва

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    08:15 05.04.2026

  • 10 прерижи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    08:16 05.04.2026

  • 11 зарче

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зарко":

    08:17 05.04.2026

  • 12 Величко

    3 0 Отговор
    Оффф ... , бих се радвал ако някога Лъвчето обясни защо неговия Бог допуска войните ! Нали нищо не става без неговото знание и съгласие ... ? ! Е ... ? !

    10:42 05.04.2026

  • 13 истина ти казвам

    2 0 Отговор
    И като се почне със едни призиви.........!

    13:34 05.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 венсеремос

    1 0 Отговор
    15:31 05.04.2026

  • 18 Я пъ тоа

    1 0 Отговор
    В Католическата църква са изроди. Всички Кръстоносни походи са били за заграбване на богатства и унищожаване на народи.

    15:56 05.04.2026