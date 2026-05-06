Рубио ще посети Италия и Ватикана. Причината не била Мелони, а отношенията между Израел и Ливан

Държавния департамент на САЩ съобщи, че неговият ръководител Марко Рубио ще посети Рим и Ватикана от 6 до 8 май.

Рубио, който освен държавен секретар е и съветник по националната сигурност на президента, обяви, че планира да обсъди преследването на християни и ситуацията в Ливан по време на предстоящите си визити в Италия и Ватикана.

Той отбеляза, че Ватикана е представена в над 100 държави и САЩ обсъждат със Светия престол много въпроси, свързани с религиозната свобода и преследването на християни в различни региони на света.

„Така че имаме много да обсъждаме с тях и аз доста активно се ангажирам с тях по тези въпроси. Естествено е да поддържаме контакт с тях. И други държавни секретари са правили това в миналото“, каза той.

Високопоставеният американски дипломат отрече предположенията на журналистите, че пътуването му до Италия е свързано с неотдавнашното изявление на президента на САЩ за недоволството му от изпълнението на задълженията му към НАТО от страна на Рим.

„Не. Вижте, италианците участват в обучението на ливанската полиция и техните сили от доста време. Така че бихме били много заинтересовани да чуем техните мнения по този въпрос“, каза Рубио.

Според него основната пречка за нормализиране на отношенията между Израел и Ливан е шиитското движение Хизбула, чието влияние върху ливанското правителство, според Вашингтон, трябва да бъде ограничено.

„Но трябва да укрепим капацитета на ливанското правителство да направи това. И мисля, че Италия би могла да помогне с това“, заключи държавният секретар.

Американската администрация смята, че мирното споразумение между Израел и Ливан е реалистично.

„Вярвам, че мирното споразумение между Ливан и Израел е напълно постижимо и трябва да бъде постигнато. Проблемът в отношенията между Израел и Ливан не е Израел или Ливан, а Хизбула“, каза Рубио.

„Затова сме много ангажирани с този процес. Но няма да е лесно“, добави държавният секретар на САЩ.

По-рано новинарският портал Naharnet съобщи, че третият кръг от консултации между ливанския и израелския посланици в САЩ ще се проведе на 6-7 май във Вашингтон. Според новинарския портал дипломатите ще обсъдят подготовката за преки двустранни преговори, насрочени за втората половина на май.