Нова флотилия с активисти поема за Газа през Средиземно море

5 Април, 2026 07:44, обновена 5 Април, 2026 06:48 1 687 10

В нея ще се включат около сто кораба

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 20 френски кораба отплаваха от пристанището на френския град Марсилия, за да се присъединят към нова международна флотилия за ивицата Газа, която се очаква да включва около 100 кораба, предаде Франс прес.

Целта на флотилията е да пробие израелската блокада и да достигне до палестинския анклав.

„Газа, Марсилия е с теб!“, скандираха над хиляда души, дошли да подкрепят потеглянето на плавателните съдове, които в по-голямата си част бяха яхти.

Тази нова международна флотилия, ще се отправи към Газа около 20 април след едноседмична спирка в Южна Италия. Преди това повечето от корабите от новата флотилия ще се присъединят към нея от Барселона на 12 април.

През есента на 2025 г. първата флотилия от около петдесет кораба, включваща политици и активисти, като шведката Грета Тунберг, беше спряна от израелския флот, а хората на борда ѝ бяха арестувани и експулсирани от Израел.

Ивицата Газа, управлявана от "Хамас", е под израелска блокада от 2007 г. Израел и палестинското ислямистко движение се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, влязло в сила на 10 октомври 2025 г. след две години война.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мави Мармара

    12 6 Отговор
    Нова флотилия с "активисти"....
    Нови "шамари" от войници....

    06:53 05.04.2026

  • 2 Милен

    14 9 Отговор
    Субсидирани от терористи - активисти. Най-много да ти потопят.

    06:55 05.04.2026

  • 3 Да земат

    11 6 Отговор
    Запрянов!!!

    06:59 05.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Моше

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ганьо":

    Ще ги пуснем да дебаркират за където са тръгнали.. Там ще ги облюбят здраво..Има още места в лодките...😛

    08:06 05.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    12 5 Отговор
    ГЛУПАВИ БЕЛИ ХИПИТА...ОТ НАЙ ГЛУПАВИТЕ !!!! 🖖🫶🫰🤑

    08:53 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя

    6 3 Отговор
    Европа дали знае накъде се е запътила.

    09:38 05.04.2026

  • 10 Да си носят бетонни укрития

    8 3 Отговор
    Да си носят бетонни укрития, че отвреме навреме от небето падат железа.

    09:45 05.04.2026

