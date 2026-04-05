Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Кремъл потвърждава подготовката за отбелязване на Деня на победата

5 Април, 2026 11:44 2 143 245

  • дмитрий песков-
  • деня на победата-
  • русия-
  • кремъл

От Кремъл отричат съобщения за отмяна на парада на 9 май, докато продължават организациите за честванията

Кремъл потвърждава подготовката за отбелязване на Деня на победата
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Кремъл продължава подготовката за 81-ата годишнина от Деня на победата. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от Възгляд, в отговор на появили се съобщения, че парадът на 9 май може да бъде отменен, цитирана от Фокус.

„Подготвяме се за честванията на Деня на победата“, посочи Песков пред журналисти.

По-рано през седмицата няколко Telegram канала съобщиха, че военният парад в Москва може да не се състои.

Междувременно помощникът на президента Юрий Ушаков заяви, че Владимир Путин ще проведе срещи с чуждестранни представители, които ще пристигнат в Москва за събитията по повод Деня на победата. Руската страна е потвърдила готовност да приеме гостите, като вече са изпратени официални покани. Ушаков не уточни кои държавни лидери се очаква да присъстват.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    35 34 Отговор
    Ако в България не го отбелязваме, ще е още по-добре. Копейките да отидат в Русия да празнуват. В България Левски е най-великият.

    Коментиран от #8, #47, #117, #178

    11:45 05.04.2026

  • 2 Баш Хайдутин и действащ комунист

    33 24 Отговор
    Какъв парад ,кви пе рубли . Тези наистина са опитали с водка ! Три дни бре хихи

    Коментиран от #235

    11:46 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последният мюсюлманин

    11 14 Отговор
    Бръснене и си измивайте кенефите ! Не се научите

    11:48 05.04.2026

  • 5 Тити

    28 21 Отговор
    Песков не забравяй че и Украйна ще ви поздрави

    Коментиран от #10, #97

    11:50 05.04.2026

  • 6 ОТТО МАН

    26 8 Отговор
    За пабедата в Украйна ли става въпрос ?!

    Коментиран от #14

    11:50 05.04.2026

  • 7 Атина Палада

    25 29 Отговор

    До коментар #3 от "рософил 🍌":

    Не зная за Армата,но разбрах,че Азовците с роклите дето изпълзяха като мишки от бункерите ,щели да маршируват на Червения площад:)))

    Коментиран от #11, #13, #15, #19, #27

    11:51 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Заря

    22 23 Отговор
    Този път украинците не трябва да изпускат момента.

    Коментиран от #12, #236

    11:53 05.04.2026

  • 10 Коуега

    25 26 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    Ти имаш ли си представа,какво ще се случи на Украйна,ако атакува празника със гостите на Русия ? Не са толкова глупави.

    Коментиран от #84, #210

    11:54 05.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ъхъ....

    22 13 Отговор

    До коментар #6 от "ОТТО МАН":

    За Великата Победа . .. за Селата ПОКРОВСК и Купянск!!
    Хехехехехехе

    11:55 05.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мурка

    9 14 Отговор

    До коментар #3 от "рософил 🍌":

    за армата не знам вероятно е но СЪМ СИГУРЕН ЗА ФУРНАТА ЧАЛЪНДЖЪР НЯМА ДА МИНЕ И Ю2 СЪЩО

    11:56 05.04.2026

  • 17 Маша Шекерова

    19 14 Отговор
    Хаяско ще присъства ли на честванията или ще ги гледа от бункера.

    11:57 05.04.2026

  • 18 Кръговрат на веществата

    16 14 Отговор
    Си Дзинпин ще е рамо до рамо до Путин.

    Коментиран от #25

    11:57 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Перо

    20 18 Отговор
    Какви чествания, какви 5 лв.? За 4 г. Хитлер стигна до Москва и Сталин до Берлин, новите руски демократи за същото време не можаха да стигнат до Днепър! Пълно разложение!

    Коментиран от #28, #182

    11:57 05.04.2026

  • 21 Санде Глухия

    12 14 Отговор
    Дъл ше манифестира.. Без - СМЪ --РТНИЯ полк на 2 - та МИЛИОНА УЗКОГЛАЗА ЛЕШ?!?
    Хихихихихи

    11:58 05.04.2026

  • 22 Путин таксиджията

    17 11 Отговор
    Здравейте ба в н0 ра3 виващи копейки

    12:00 05.04.2026

  • 23 Смех с ватенки

    17 10 Отговор

    До коментар #3 от "рософил 🍌":

    Само ако са 2 Аромати!Едната да тегли другата с телени въже.Копейкин и Цомчо също ще бутат.😂

    12:00 05.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Една мисъл не ми дава мира.

    14 11 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги се случва точно обратното?

    12:02 05.04.2026

  • 27 Ол1гофрен,

    14 10 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Това от Руският Интернет ли го разбра?

    12:03 05.04.2026

  • 28 Имат опит

    20 13 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Руснаците 10 години водиха война в Афганистан и най-накрая ги изритаха като кра стави псета..

    Коментиран от #162

    12:05 05.04.2026

  • 29 Ристе кьоравото

    9 10 Отговор
    Убаво де,... А...2 пъти ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ --- ГОТВАЧО,....Е ЛИ Е...ГЕРОЙ?!?
    Я некой надничар а ни просветли.... Ае да не посочвам

    12:05 05.04.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    11 10 Отговор
    Хаяско кога ще изпраща хора на луната?

    12:05 05.04.2026

  • 31 Трябва да е Ден Триумфа

    9 9 Отговор
    Ден по беди
    9х9=81

    12:06 05.04.2026

  • 32 Вацев

    13 12 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    12:06 05.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Владимир Путин, президент

    21 11 Отговор
    Деня на Пабедата...
    А когда победа бе тварищи ?

    Коментиран от #38, #46

    12:07 05.04.2026

  • 35 Дончо

    13 10 Отговор
    Тия кой са победили,че не се сещам?

    12:09 05.04.2026

  • 36 Крепостен на Хартиената мечка

    17 11 Отговор
    Триумф ще е като ни пуснат интернета🙄

    12:10 05.04.2026

  • 37 Пламен

    18 12 Отговор
    Рафинериите им горят - те Победа ше празнуват ! :)
    Ненормалници .

    Коментиран от #237

    12:10 05.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анкета

    9 9 Отговор
    Съдейки по днешния свят НАИСТИНА ли са победили нацизма и фашизма?

    Коментиран от #44

    12:12 05.04.2026

  • 40 Българин

    6 8 Отговор
    И Мажара от Киев се подготвя!
    Да видим накрая, кой се е подготвил повече!

    12:13 05.04.2026

  • 41 Пасивен Кремълски ботоксов охлюв педофил

    14 11 Отговор
    На 9 май ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    12:13 05.04.2026

  • 42 Кръговрат на веществата

    15 9 Отговор

    До коментар #25 от "Хехехе":

    Бях сигурен,че някой заблуден като теб,ще отговори със същите думи по този начин. Само гледай след време,как на "ниският" Путин, всички ще са му пред дюкяна, заедно с бг боклуците.

    12:13 05.04.2026

  • 43 Гаджева

    14 7 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години? Поради какви причини?

    12:14 05.04.2026

  • 44 Актуална анкета

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Анкета":

    Каквото кажат от Брюксел 👍

    Коментиран от #212

    12:15 05.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 "Владимир Путин, президент"

    10 13 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    броутро братчед

    я разкажи отново вица колко по стара държава е усръйнъ от Русия ???!

    Коментиран от #56

    12:16 05.04.2026

  • 47 Ти фашист ли си

    9 16 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Затова ли си фен на новият фашизъм залял запада?

    12:17 05.04.2026

  • 48 Не е добре

    11 6 Отговор
    Да забравяте историята

    Коментиран от #198

    12:17 05.04.2026

  • 49 Курти

    11 11 Отговор
    Айде копеи 5та година квичане и край нема

    12:17 05.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Лада искра

    6 10 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:20 05.04.2026

  • 52 Лада искра

    8 10 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:21 05.04.2026

  • 53 Лада искра

    8 12 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #88

    12:21 05.04.2026

  • 54 Лада искра

    9 9 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:21 05.04.2026

  • 55 анонимен

    13 12 Отговор
    Руснаците никога не са могли да съжителстват в мир и спокойствие с нито един съседски народ, без значение дали той е в НАТО или не. Параноята че някой иска да им ограби нещо всъщност е само едно оправдание за агресивния им начин на съществуване. Те без враг просто не могат, за това винаги го търсят и го създават. Това е все едно да имаш някакъв побъркан съсед на който винаги нещо и някой му пречи. Има миролюбиви хора, но за съжаление има и руснаци.

    12:21 05.04.2026

  • 56 Владимир Путин, президент

    9 10 Отговор

    До коментар #46 от ""Владимир Путин, президент"":

    ".. я разкажи отново виц..."

    То не е виц а голата Правда....
    Слиза значи Рюрик на брега на Ладожкото езеро, вижда първия руснак и го oножда - Два пъти☝️ И от тогава досега на Русия като и тръгва едно oнoжданe, край няма......😁

    Коментиран от #111

    12:22 05.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 анонимен

    6 9 Отговор
    В постигане на изисквания от Ленин „масов характер на това мероприятие“ се постига геноцид на русите. Най-добрите сили на руския народ бяха унищожени, руският национален елит беше напълно унищожен. „Алфред Розенберг, един от най-близките сътрудници на Хитлер, пише, че „клането, извършено от евреите през 1917-1921 г., струва на руския народ от 35 до 40 милиона души” (статия от 1921 г.!).“
    В речта си за болшевишката революция в Камарата на лордовете лорд Сиденъм през 1923 г. заявява, че „изтреблението в Русия под еврейското ръководство на повече от 30 милиона християни е най-ужасното престъпление в историята.“10
    Изследвайки и разсъждавайки върху този проблем Владимир Большаков стига до извода, че: „Причините за русофобията на Ленин не могат да се обяснят единствено с произхода му от Моше Бланк. Ленин беше последователен марксист по „руския въпрос“ – все пак Маркс и Енгелс бяха известни русофоби и открито се застъпваха за унищожаването на „реакционните“ славяни, преди всичко руснаци.

    Коментиран от #61

    12:25 05.04.2026

  • 61 В продължение на 60

    6 5 Отговор

    До коментар #60 от "анонимен":

    В продължение на 60 : Когато стана ясно, че руският народ не иска да приеме болшевишката революция, Ленин си спомни какво казват „класиците“ за „омразата към руснаците“ като за „революционна страст“: „... Борба, безмилостна борба не за живот, а за смърт на славяните, предаващи революцията, борба за унищожение и безмилостен тероризъм... в интерес на революцията!

    12:28 05.04.2026

  • 62 Руската пропаганда

    9 5 Отговор

    До коментар #50 от "Браво на Русия":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #64, #67, #199

    12:29 05.04.2026

  • 63 анонимен

    12 5 Отговор
    Русия постоянно играе доста зловеща роля за България. Още с осуетяването на идеята за Задунайска губерния след Руско-турската война,.
    1- 1885 г. Русия е против Съединението и насъсква султана да окупира - Източна Румелия.
    2- 1885 г. по време на Сръбско-българската война Русия е на страната на Сърбия.
    3- 1913 г Русия насъсква Сърбия да ни нападне и така избухва Междусъюзническата война. В същото време предоставя понтонни мостове и кораби на Румъния, за да атакува България в гръб и по този начин носи пряка отговорност за сполетялата ни национална катастрофа.
    4- Русия напада България 1916 година нейни войски нахлуват в Добруджа.
    5-Русия организира септемврийския метеж през 1923 г.взел хиляди жертви.
    6- Русия стои зад най-страшния атентат в историята на България в църквата "Света Неделя"през 1925 година.
    7 -Русия напада и окупира България през септември 1944 г., въпреки че нито един български войник не се е сражавал на Източния фронт.
    8- Руски инструктори ръководят изтребването на българския политически и интелектуален елит през страшните дни на 1944-1945 година.
    9- Русия създава така наречената македонска нация и принуждава десетки хиляди българи да се отричат от род и родина.
    10- Русия откъсна за цели 45 години България и цяла Източна Европа от света, в резултат на което и до днес не можем да наваксаме изоставането.
    11-Русия непрестанно води необявена хибридна война срещу България, опитвайки се да я откъсне от обществото на цивилизованите народи.

    12:30 05.04.2026

  • 64 Така е

    4 12 Отговор

    До коментар #62 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    12:31 05.04.2026

  • 65 Обикновен човек

    14 4 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #72

    12:33 05.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Руската пропаганда

    12 4 Отговор
    Не прави от човека глупак.Тя го намира.

    Коментиран от #82, #93

    12:34 05.04.2026

  • 70 анонимен

    11 5 Отговор
    Обичам спокойни разсъждения. Правят ми впечатления някои сходства :
    - Хитлер през цялото време твърди, че е нападнал СССР, защото Съветският съюз се е канил да нападне Германия. Като четеш В. Суворов е така, но е странно, че Путин говори същото за Украйна.
    - Гьобелс казва, че "воюваме за "жизнено пространтство", при
    Путин воюваме за "руския свят"
    - Гьобелс - ние воюваме против болшевиките в Москва, а не против Руския народ; Путин - ние воюваме против фашистката хунта в Киев, а не против украинците.
    - Гьобелс - когато Рузвелт изгуби изборите , САЩ ще спрат военната помощ за Европа; Путин - когато Байдън изгуби изборите, САЩ ще спрат военната помощ за Европа.

    Коментиран от #76

    12:34 05.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Кашонен парад

    11 3 Отговор
    Пак ли ще влачат на буксир арматите

    12:35 05.04.2026

  • 74 Т Живков

    9 3 Отговор
    ДЕБИЛИТЕ ПАК ЩЕ СЕ БРОЯТ

    12:35 05.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Това са безспорни

    6 4 Отговор

    До коментар #70 от "анонимен":

    Факти.

    12:36 05.04.2026

  • 77 анонимен

    9 4 Отговор
    За 10 години американците са построили около 1500 фабрики в СССР!
    Само за 10 години (1930-1940 г.) американците създават химическата, авиационната, електрическата, нефтената, минната, въгледобивната, металургичната и други индустрии в СССР, най-големите фабрики в Европа за производство на автомобили, трактори, самолети, Zion двигатели и други продукти.
    Например, известният завод за трактори в Сталинград е изцяло построен в Съединените щати, демонтиран, транспортиран на 100 кораба - и сглобен в СССР. Dniproges е построен от американската фирма Cooper Engineering Company (и германската компания Siemens). Първите танкове са създадени в този завод.
    Автомобилният завод "Горковски" (ГАЗ) е построен от американската компания Austin.
    Сегашният AZLC е изграден по проекта на Ford. Известната Магнитка е точно копие на металния завод в град Гари, щатът Индиана.
    ,,Albert Kahn Inc” проектира и изгражда 500 съветски предприятия!
    Алберт Кан - индустриален архитект от Детройт. Причината да се обърне към Кану е, че след като е проектирал всички заводи на Ford, той разработва високопроизводителната технология за проектиране на промишлени заводи.
    В Съединените щати неговата компания с персонал от 400 души подготвя работни чертежи за една седмица, издига корпуса на индустриалното предприятие за пет месеца.
    Заедно с фабриките са създадени градове за работници. Ернст Май - немски архитект участва в разработването на архитектурни проекти за 20 съветски града!
    Около 200 х

    Коментиран от #85

    12:37 05.04.2026

  • 78 Коя пропаганда бе глупав

    4 10 Отговор

    До коментар #71 от "Копейкин":

    Каква дата е 9 май бре? Гадно ли е, че Русия е победила фашизма? Само отпадъци може да сте фенове на фашизъм.

    12:37 05.04.2026

  • 79 Бай Ганьо

    9 5 Отговор

    До коментар #68 от "Да ганчо":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #89

    12:37 05.04.2026

  • 80 Мачкала фашима!?

    9 4 Отговор

    До коментар #50 от "Браво на Русия":

    Всъщност си мачка населението. 2милиона дадоха фира заради дъртия психопат.

    Коментиран от #83, #86

    12:37 05.04.2026

  • 81 Ей това да си руснак е Божие наказание

    10 4 Отговор
    ФАКТ!

    12:37 05.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 въпросче

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Коуега":

    Какво ще се случи ? Пак ли с джуджета плашим гарги ?

    12:39 05.04.2026

  • 85 Продължение на 77

    9 4 Отговор

    До коментар #77 от "анонимен":

    Продължение на 77 : Около 200 хиляди американски инженери и техници пристигат в СССР, които водят армия от почти един милион затворници от ГУЛАГ - плюс няколко останали предреволюционни служители в Русия.
    Американските професори са обучили триста хиляди квалифицирани специалисти във факултета на Руската федерация - т.е. целият персонал за съветската индустрия за много години напред!
    ФАКТ!!

    12:39 05.04.2026

  • 86 Браво на Русия

    4 8 Отговор

    До коментар #80 от "Мачкала фашима!?":

    Русия за втори път мачка фашизма, а де що има продаден глупак, риве и му е гадно. Кажи благодаря Русия, че и мен евтиният глупак спасяваш от фашизъм. 😄

    Коментиран от #90

    12:40 05.04.2026

  • 87 Деня на победата ли?

    10 4 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣... палячовци🤣🤣🤣🤣

    12:40 05.04.2026

  • 88 Карлуково

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от "Лада искра":

    Привет!

    12:41 05.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Русия лека полека

    9 5 Отговор

    До коментар #86 от "Браво на Русия":

    Се превръща в Сев.Корея,заминавай за там бе не до кат.и да върнеш паспорта тук руски роби не ни трябват.

    Коментиран от #96

    12:43 05.04.2026

  • 91 истината

    9 4 Отговор
    - СССР е ЕДИНСТВЕНАТА държава, подпомагала Хитлер преди и в началото на войната!!!! Единствената. Немската армия, понеже е нямала право на обучение в такива мащаби, заради Първата световна война, СЕ Е ОБУЧАВАЛА в СССР. Това не го знаеш. Дори в деня на нападението на Хитлер срещу СССР комунистическият режим ИЗПРАЩА влак с провизии и други товари КЪМ Германия. Това е защото целта на СССР е Германия на лудия Хитлер да отслаби западните държави, след което СССР да завладее Европа. Те не са били подготвени за отбранителни сражения - САМО НАПАДАТЕЛНИ. А са били СЪЮЗНИК на Германия още от началото на 30-те години на века.

    12:43 05.04.2026

  • 92 Имат повод за празнуване😉

    9 5 Отговор
    Покровск и Купянск за три месеца триста пъти ги превземаха, и байряци развяваха🤣🤣🤣

    12:43 05.04.2026

  • 93 Така е

    5 9 Отговор

    До коментар #69 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    12:43 05.04.2026

  • 94 Дон Корлеоне

    6 4 Отговор
    Хаяско щял да печата юани.

    12:43 05.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Браво на Русия

    5 11 Отговор

    До коментар #90 от "Русия лека полека":

    Русия за втори път мачка фашизма, а де що има продаден глупак, риве и му е гадно. Кажи благодаря Русия, че и мен евтиният глупак спасяваш от фашизъм. 😄

    Коментиран от #153

    12:44 05.04.2026

  • 97 Амадор Ривас

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    ВСУ ще отговарят за фойерверките....

    12:45 05.04.2026

  • 98 Владо

    7 4 Отговор
    Сбърканяци.

    12:45 05.04.2026

  • 99 Бай Ганьо

    9 5 Отговор

    До коментар #89 от "За теб ганчо":

    От нашите копейки и чеп за зеле не става, толкова са безполезни!

    Коментиран от #104

    12:46 05.04.2026

  • 100 анонимен

    9 4 Отговор
    Цинизъм по путиновски стил. Агресорът, които целенасочено унищожава и руши Украйна, убива и изнасилва, безчиства най-зверски обвинява Запада и САЩ, че целят да унищожат Украйна. Нагли манипулатори и лъжци.

    12:46 05.04.2026

  • 101 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    9 5 Отговор
    Тея руски смешковци вече са тотална комедия 😀
    Фашистка русия вече дори не притежава армия защото Украйна успешно демилитаризира престъпния и терористичен режим от кремъл.Украйна отново ще по еди фашизма който е възроден с русия.

    12:46 05.04.2026

  • 102 Ами тя победата

    9 5 Отговор
    е на САЩ и Великобритания, защо Русия да я празнува?

    Коментиран от #106, #108

    12:47 05.04.2026

  • 103 Митю песа

    6 4 Отговор
    Всичко вървеше строго по план, победоносно, мълнеоносно и.... още повече победоносно, докато не се появи ония зеления и да обърка нещата.

    12:47 05.04.2026

  • 104 Така е ганчо

    5 6 Отговор

    До коментар #99 от "Бай Ганьо":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад ти се редова, че си евтина и глуава докато унищожава Европа! Ко ли ти дреме за ивропата? 😄

    Коментиран от #174

    12:48 05.04.2026

  • 105 анонимен

    6 5 Отговор
    Комрометираният и прогнил руски елит не може да предложи нищо по-добро защото руската система е феодално-средновековна система пригодена за 21 век. Приказките за равнопоставен руски световен ред са приказки които да оправдаят античовешките действия на тия фашисти. Никой не ще руско зло и руска мизерия, самите руснаци, милиони бягат от тия античовешки действия на руския елит. Всяка нормална държава, всеки нормален човек, искат да се отърват, премахнат червеният ботуш от блатата на москва,да не са пета колона. Не разбирам защо всеки протест искане на гражданите да се освободят от руската зависимост, сами да избират пътя си на развитие и с кого, непременно се свързва с НАТО, ЕС, САЩ.Не може ли да разберат в кремъл че самите те са си виновни, страниите искат да се рзвиват към по добро, а не да са им пета колона.

    12:49 05.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Володимир

    6 5 Отговор
    Аз разрешил ли съм ви да празнувате?

    12:50 05.04.2026

  • 108 Само безродник

    4 7 Отговор

    До коментар #102 от "Ами тя победата":

    мрази историята си, мрази род и родина! Но има и такъв отпадък.

    12:51 05.04.2026

  • 109 Айк Айзенхауер

    4 2 Отговор
    Абе победихме, обаче победихме не който трябваше.

    12:52 05.04.2026

  • 110 истината

    8 3 Отговор
    Защо само на българите се внушава вечно задължение пред руснаците.
    Защо румънци, сърби, гърци, молдавани, кримчани не се чувстват длъжни на руснаците и не празнуват, как Руската Империя ги е осободила?
    Четете книги на руски пътешественици по български земи!
    Прочетете "Видрица" на поп Миинчо Кънев, "Записки от стария Пловдив".
    Извода е, че свободата на духа е важен за развитието на една нация, а комунизма, дори и развит, все така ограничава свободата и използва труда в услуга на партията, защото тя винаги дебне отзад и следи някой на който не му е позволено да се наддигне над другите.

    Коментиран от #112

    12:53 05.04.2026

  • 111 "Владимир Путин, президент"

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    Бях на 100% сигурен, че клъвнеш на гола кука
    Хи хи хи
    Няма да е зле да прочетеш поне една книга в мизерния си живите.
    Например великото произведение на Ярослав Хашек "Приключенията на добрия войник Швейк"
    Там има един пасаж за престоя на Швейк в лудницата, където една "професор" по няколко пъти на ден обяснявал, че
    "вътре в земното кълбо имало още едно, много по-голямо от външното"

    12:56 05.04.2026

  • 112 Освен четене

    0 5 Отговор

    До коментар #110 от "истината":

    трябва и онова на раменете да може да мисли. Не може ли, става храна за пропаганда, простотия и лъжи, като днешните срещу Русия и обслужващи източването и унищожението на Европа.

    Коментиран от #156

    12:56 05.04.2026

  • 113 Сериозен ей

    5 0 Отговор
    Фалшивата пабеда

    12:57 05.04.2026

  • 114 "Владимир Путин, президент"

    2 4 Отговор
    Хи хи хи
    Бях на 100% сигурен, че клъвнеш на гола кука
    Хи хи хи
    Няма да е зле да прочетеш поне една книга в мизерния си живитец.
    Например великото произведение на Ярослав Хашек "Приключенията на добрия войник Швейк"
    Там има един пасаж за престоя на Швейк в лудницата, където един "професор" по няколко пъти на ден обяснявал, че
    "вътре в земното кълбо имало още едно, много по-голямо от външното"

    Така и с "твойта" историческа "истина"........

    12:59 05.04.2026

  • 115 Теслатъ

    5 1 Отговор
    Паради, паради..., бойната слава на Червената армия остана в миналото. Страшно е, когато не ти остава нищо друго освен Спомена от великите достижение на държавата ти от миналото, и неминуемо сравняваш с "тогава и днес"!!! Същото е и с нас!

    12:59 05.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Министъра

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Добре,че бяха братущките та поживахме хубав живот.
    Сега сме колония и зависими от нацистите от Запада.

    Коментиран от #127, #129

    13:11 05.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 истината

    6 1 Отговор
    Русия иска да се намеси във вътрешните работи на много европейски страни, за да пренасочи вниманието им към вътрешни конфликти и финансира ултрарадикални движения - крайнодесни и крайнолеви партии. Русия има изключително активно влияние чрез информационното пространство, опитвайки се да пропагандира идеята, че за дадена държава - би било много по-удобно да бъде неутрална и да намали помощта за Украйна. Тези два инструмента присъстват в различни държави, в цяла Континентална Европа ”.Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори политически убийства в страни, които иска да дестабилизира. Масови протести, където ще има насилие, общество, доминирано от престъпни групировки, финансиране на политически убийства или държавни преврати, корупция на икономическите или политически елити в различни страни”.нацистите са в московия.

    Коментиран от #124

    13:15 05.04.2026

  • 122 истината

    8 0 Отговор
    "демилитаризация и денацификация на Украйна" = който някога се е занимавал с темата "фашизъм" лесно ще открие всичките черти на фашистката държава в сегашна Русия. Препоръчвам за интересуващите се прочитане на книгата на Желю Желев "Фашизмът", която навремето беше забранена в България, поради приликата на тогавашния режим с фашизма. Описанието точно пасва на държавата на Путин. За съжаление. Защото и руснаците са хора, които искат нормален живот.

    Коментиран от #128

    13:16 05.04.2026

  • 123 анонимен

    8 0 Отговор
    Определено Русия с атаките си по християнски братски народ ще бъде намразена от целия свят! Путин надмина и Хитлер! Аз като българин се срамувам за неадекватните коментари на руските проксита в българските сайтове! Ами ако тази война беше в България, как щяхме да се чувстваме? Да не забравяме, че Русия ни определи като вражеска държава! След съединението на България 1885г. Русия накара Сърбия да ни нападне. Тогава българската армия удържа бляскава победа. Украйна трябва да победи защото има подкрепата на целия свят и защитава земята си!

    Коментиран от #126

    13:17 05.04.2026

  • 124 Пропагандата

    1 5 Отговор

    До коментар #121 от "истината":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #158

    13:17 05.04.2026

  • 125 Име

    0 5 Отговор
    Честит празник.

    13:18 05.04.2026

  • 126 Троленето е

    0 6 Отговор

    До коментар #123 от "анонимен":

    приоритет на най пропадналата част от едно общество и показва падението на поръчителя, в случаят запада ударил това дъно!

    13:18 05.04.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Пропагандата

    0 4 Отговор

    До коментар #122 от "истината":

    винаги има за цел глупака!

    13:20 05.04.2026

  • 129 Коментар до 117:

    8 1 Отговор

    До коментар #117 от "Министъра":

    Коментар до 117 : 1915г.руската дипломация официално заплашва България с ,,унищожение’’ заради някаква нейна предполагаема недоказана ‘’вина’’ ‘’измяна’’ към славянството и православието. Затова войната на България срещу Русия е война за спасението на България и българския народ. Тази война десетилетия ще бъде тема табу, а описанието във всичките й аспекти и до днес липсва в българските учебници по история. Целта е ясна - изтриване на българската национална памет, в което се насажда дълбоко русофилството, а средствата за това са добре познати - лъжи, фалшификации, манипулации, скриване или премълчаване на истината за гигантския сблъсък между България и нейната ‘’освободителка’’, бореща се за унищожението на Родината ни.
    Но фактите са категорични. Българо-руската война от 1916-1918г. съществува. И тази война е истинска. Тя се води по суша, въздух и вода , на два фронта - Добруджа , респективно Румъния и Македония.

    Коментиран от #131

    13:21 05.04.2026

  • 130 истината

    9 1 Отговор
    Украйна ще излезе от войната по силна от всякога. След 20г ще са много по напред от нас, защото ще се изчистят от всичкото русофилство и комунизъм дето им смуче кръвчицата.
    Нещо което ние пропуснахме да направим през 90-те

    Коментиран от #133

    13:23 05.04.2026

  • 131 Ка те унищожаваха

    0 5 Отговор

    До коментар #129 от "Коментар до 117:":

    като градяха заводи, централи и какво ли не и как днес когато ти ги рушат, унищожават и те ограбват мислят за теб? Сложен въпрос за обикновен тро...

    13:24 05.04.2026

  • 132 анонимен

    6 1 Отговор
    Ясно е, че всичките тия действия на Кремъл са за да се запази властта на една шепа уроди, щото руския народ му писна да плаща на тия PD-расти за малоумните и унизителни действия. Всички около путин компрометирания и прогнил от корупция елит не може да се обявява за Русия, а трябва да се изрине в мръсния канал. Комрометираният и прогнил руски елит не може да предложи нищо по-добро защото руската система е феодално-средновековна система пригодена за 21 век. Приказките за равнопоставен руски световен ред са приказки които да оправдаят античовешките действия на тия фашисти. Никой не ще руско зло и руска мизерия, самите руснаци, милиони бягат от тия античовешки действия на руския елит.

    Коментиран от #134

    13:24 05.04.2026

  • 133 Толкова силна ще излезе

    1 4 Отговор

    До коментар #130 от "истината":

    че ще е от Днепър на запад, със срутена икономика и задължения към запада който я унищожи за няколко поколения напред!

    13:26 05.04.2026

  • 134 Пропагандата

    0 4 Отговор

    До коментар #132 от "анонимен":

    винаги има за цел глупака!

    13:26 05.04.2026

  • 135 истината

    5 1 Отговор
    На 14.10.1915г., когато православните християни празнуват Петковден ескадра от руския Черноморски флот атакува българската морска столица Варна. Моментът не е случайно избран. Бомбардировката се осъществява, когато българските войски успешно настъпват срещу сръбските в Моравско и Македония и вече освобождават тези изконни български краища. Затова руската бомбардировка представлява подъл удар в гръб, нанесен от коварния ,,освободител’’
    В 7.30ч. към Варна се насочват два неприятелски хидроплана. Те правят пълна обиколка над града и хвърлят няколко бомби.Това е първата въздушна бомбардировка над български град в световната война.

    Коментиран от #137

    13:27 05.04.2026

  • 136 анонимен

    5 1 Отговор
    ПИСМО ДО ВАНКА С ТАНКА /Радой Ралин/ Пиша ти от Плевен, драги Ванка.Помниш ли кагда пришол със танка?Беше млад, но се държеше мъжки.Зарази семейството ми с въшки…Взе на мама златните пендарии дори галошите ми стари.Помниш ли, как кушаше картошки?Наконец забърса три кокошки.После си преспал със какa Сияи изпил си всичката ракия.А след време чухме и мълвата,че си гръмнал тате във главата!Длъжен бях да те обичам, Ваня.Даже кръстих дъщеря си Маня.Залъкът си давахме насила на Русия – тая дива сила.После цели девет петилетки грабихте уран и руди редки.Грабихте и жито, папироси…Зарад тебе ходим голи-боси!Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.Ние всички хранехме танкиста.А пък ти ни пазеше със танка и ни взе последната луканка…Пазеше и немците, и чехите.Ние тук възпявахме успехите.С паметник стърчиш ни на главата и скверниш небето и земята
    /Радой Ралин/

    13:28 05.04.2026

  • 137 Да се вади контекст от историята

    1 4 Отговор

    До коментар #135 от "истината":

    означава, че си глупак ползван за евтина пропаганда! Пропагандата и лъжите срещу Русия, обслужват днес унищожението и източването на Европа.

    13:29 05.04.2026

  • 138 истината

    5 1 Отговор
    Aмериканка от китайски произход беше задържана и глобена от руски съд за разхождане на теле по Червения площад в Москва, предаде Ройтерс, цитирайки руски държавни медии, предаде БТА. „Купих телето онлайн
    за да не бъде изядено, каза Дей, Просто исках да покажа на телето неговата прекрасна страна, неговата хубава столица.

    Коментиран от #139

    13:31 05.04.2026

  • 139 Пропагандата

    0 4 Отговор

    До коментар #138 от "истината":

    винаги има за цел глупака!

    13:32 05.04.2026

  • 140 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Ако има парад украйна е обещала да направи заря .едни птици фламинго ще забавляват публиката...хах!

    Коментиран от #142

    13:35 05.04.2026

  • 141 истината

    6 1 Отговор
    Историята помни едно. Когато Русия изтегля посланиците си последно от България, след като се обединяват Княжество Румелия и източна България ПРОТИВ волята на руския цар, те си изтеглят цялата мисия от България. Следват най-успешните икономически години за България под ръководството на Стефан Стамболов. Страната е давана пример за "лъв" в икономическото развитие и икономическия бум! Всичко това свърша до момента когато Русия обявява Война на България през 1945г. въпреки, че България никога не е обявявала и след това се налага в продължение на 6г България да изхранва Руската армия, която изнасилва, убива и беснее из нашите територии. Баба ми са я криели от руснаците като малка в Перущица, за да не бъдат изнасилени. От Русия нищо хубаво не чакай.

    Коментиран от #145

    13:36 05.04.2026

  • 142 Нормално

    1 5 Отговор

    До коментар #140 от "стоян георгиев":

    В Украйна е терористичен режим. Тероризма е а дневен ред!

    Коментиран от #171

    13:37 05.04.2026

  • 143 истината

    6 1 Отговор
    Тургенев: Руснака е най-големиият и най-наглият лъжец в целият свят.
    Тургенев: Ако Русия се провали в дън земя,това няма да бъде никаква загуба,нито ще предизвика някакво вълнение в човечеството.

    13:37 05.04.2026

  • 144 истината

    6 0 Отговор
    Иван С. Шмельов : "Народ, който ненавижда свободата, обожава робството, обича веригите на своите ръце и нозе, мръсен физически и морално...е готов във всеки момент да гнети всичко и навсякъде”.

    13:39 05.04.2026

  • 145 Ами без Англия

    0 5 Отговор

    До коментар #141 от "истината":

    нямаше да имаш нужда да се съединяваш. А ако България не бе на страната на фашизма, и война нямаше да и обявяват. Явно мноого се мразиш човече. Недей. Ще мине и този жалък животец.

    Коментиран от #147, #148

    13:39 05.04.2026

  • 146 истината

    5 1 Отговор
    Зинаида Гипиус : “ Русия – това е една огромна психиатрия”

    13:40 05.04.2026

  • 147 Коментар до 145:

    5 1 Отговор

    До коментар #145 от "Ами без Англия":

    Коментар до 145 : "България не е част от военните действия срещу СССР по време на Втората световна война. Въпреки това, СССР на 5 септември 1944 г. обявява война на България и окупира България. От какво ни освобождава СССР? Освобождава ни от златния резерв на страната, от Държавния архив – документалната ни памет, от около 20 000 таврийски българи, които биват обратно върнати и вероятно голяма част от тях загиват по пътя или по лагерите в Сибир. "

    13:44 05.04.2026

  • 148 Коментар до 145:

    5 1 Отговор

    До коментар #145 от "Ами без Англия":

    Коментар до 145 : Русия постоянно играе доста зловеща роля за България. Още с осуетяването на идеята за Задунайска губерния след Руско-турската война,.
    1- 1885 г. Русия е против Съединението и насъсква султана да окупира - Източна Румелия.
    2- 1885 г. по време на Сръбско-българската война Русия е на страната на Сърбия.
    3- 1913 г Русия насъсква Сърбия да ни нападне и така избухва Междусъюзническата война. В същото време предоставя понтонни мостове и кораби на Румъния, за да атакува България в гръб и по този начин носи пряка отговорност за сполетялата ни национална катастрофа.
    4- Русия напада България 1916 година нейни войски нахлуват в Добруджа.
    5-Русия организира септемврийския метеж през 1923 г.взел хиляди жертви.
    6- Русия стои зад най-страшния атентат в историята на България в църквата "Света Неделя"през 1925 година.
    7 -Русия напада и окупира България през септември 1944 г., въпреки че нито един български войник не се е сражавал на Източния фронт.
    8- Руски инструктори ръководят изтребването на българския политически и интелектуален елит през страшните дни на 1944-1945 година.
    9- Русия създава така наречената македонска нация и принуждава десетки хиляди българи да се отричат от род и родина.
    10- Русия откъсна за цели 45 години България и цяла Източна Европа от света, в резултат на което и до днес не можем да наваксаме изоставането.
    11-Русия непрестанно води необявена хибридна война срещу България, опитвайки се да я откъсне от обществото на циви

    13:46 05.04.2026

  • 149 венсеремос

    1 4 Отговор
    Целият Православен Български Народ ще празнува Денят на Победата над Изверга Хитлер и Нацистка Германия!! Няма да празнуват българските предатели :Герб, ППДБ, СДС, ДъПъСъ,ИТН-Борисов, Киро-тъпото и кокорчо,гнома и компания ,Тошко Йорданов.Колкото до лъжкинята Лизбет Любенова , Росен Петров/Операция История/да не я кани ,за да лъже ,за Руско-Турската Освободителна Война и за нашата Освободителка от 500 години Турско Робство.Тази лъжкиня, Лизбет Любеова няко йтрябва да й удари 100 тояги на голо,за вопиещите лъжи за Русия и за Историята на България!Кратко и ясно:Русия,Император Александър II и Руската Армия,заедно с нашите Опълченци извоюваха Българската Свобода от извергите турци.Лъжкинята Лезбет Любенова да не лъже.А, повтарям Росен Петров да не я кани в предаването си Операция История.Росене ,не кани лъжци,като Лизбет Любенова.

    Коментиран от #151

    13:47 05.04.2026

  • 150 да питам

    4 2 Отговор
    защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    13:47 05.04.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 истината

    5 1 Отговор
    В Сан-Стефански договор чл. 5 даване независимост и територии(?!?!) на Черна гора, Сърбия и Румъния! Запомнете това! Няма самостоятелна държава с име България. За територията ни се предвижда нещо като нищо - васали на Султана и някаква автономийка в рамките на Османската империя. Такъв субект България. не съществува и не се предвижда да съществува дори и в договора от Берлин! Няма я България. Има Черна гора, Сърбия, Румъния. Точка. И следва най-интересното - знаете ли кога са националните празници на тези тричките? Не, не е трети март, день раждения российскава императора Александр Второва! Не е Трети март и защо ли такова неуважение към техните братушки? Ето, вижте: Черна гора празнува на 21. май, когато се е откачила от Сърбия (не е ли странно?). Румъния пък празнува на 01 декември, когато е обединила земите си, а московското галениче Сърбия празнува на 15 февруари, денят, в който за пръв път се е вдигнал срещу османлиите през 1804 година. И нито една от трите не е признала Трети Март за свой най-важен държавен празник...
    Не ви ли се вижда странно.

    13:55 05.04.2026

  • 153 Пръдльо русоробски

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Браво на Русия":

    ненагледен Фашизма е в Кремъл,другар.Не се прави ,че не знаеш!

    Коментиран от #160

    13:55 05.04.2026

  • 154 Христо Ботев

    5 1 Отговор
    Русия таз мнима защитница на славянството", която употребява "още по-радикални средства, за да изтрие от лицето на земята българските колонии".

    Христо Ботев
    вестник "Знаме" от 4 април 1875 г.

    13:57 05.04.2026

  • 155 истината

    5 1 Отговор
    Епстийн - Путин : Ето основните факти относно техните предполагаеми контакти: Планирани срещи: В досиетата са открити имейли от 2011 г., обсъждащи „среща с Путин“ по време на пътуване на Епстийн до Русия. Друга среща е била планирана за 2014 г., но вероятно е била отменена след свалянето на полет MH17. Твърдения за „управител на богатство“: Доклад на ФБР от 2017 г. описва Джефри Епстийн като „управител на състоянието на Путин“ (wealth manager), като се твърди, че е предоставял подобни услуги и на Робърт Мугабе. Операция „Меден капан“ (Honeytrap): Разузнавателни източници твърдят, че Епстийн може да е работил с руското разузнаване (КГБ/ФСБ), за да събира компромати срещу световния елит чрез мрежа от момичета, много от които рускини. Посредничество за Тръмп: През 2018 г. Епстийн е предложил на руски представители (чрез посредници) да ги съветва как да разговарят с Доналд Тръмп преди срещата им в Хелзинки. Въпреки тези разкрития, документите не предоставят окончателно доказателство, че среща лице в лице действително се е състояла, а по-скоро документират опитите на Епстийн да установи такъв контакт и неговите твърдения за влияние в Кремъл.

    13:58 05.04.2026

  • 156 Сульооо

    5 0 Отговор

    До коментар #112 от "Освен четене":

    Такива като тебе не е нужно руската пропаганда да ви търси,вие сами я намирате!!

    Коментиран от #157

    13:58 05.04.2026

  • 157 Така е

    1 5 Отговор

    До коментар #156 от "Сульооо":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги намира глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #213

    14:00 05.04.2026

  • 158 Прав си

    5 1 Отговор

    До коментар #124 от "Пропагандата":

    Руската вече те е нацелила!

    Коментиран от #163

    14:00 05.04.2026

  • 159 БЕСЕН Е ТИКВОЧА ЧЕ

    2 6 Отговор
    РУСИЯ ЩЕ ПРАЗНУВА БЕЗ ДА ГО ПИТА ПОБЕДАТА НАД ФАШИСТИТЕ ! НЕЙНСКА И ТАГАРЕНКО СЪЩО БЕСНЕЯТ ДОКАТО НЕ ИМ СЕ ПУСНЕ КРЪВ ! БЕСОВЕ НАЙ - ДОБРЕ СЕ ГОНЯТ С НАЛЪМ ПО ГЛАВАТА !

    14:00 05.04.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 истината

    5 2 Отговор
    1.02.Ден на жертвите от комунизма. Само издадените смъртни присъди от Народният съд е 2730 но броя на жертвите е по-голям, Само убитите без съд и присъда по най-консервативна оценка е над 6000 но с безследно изчезналите числото надхвърля 26000. Радев е представител на комунизма. Бивш комунис няма

    Коментиран от #165

    14:02 05.04.2026

  • 162 Нее бе

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Имат опит":

    Ометоха се под строй.

    14:02 05.04.2026

  • 163 Така е

    1 5 Отговор

    До коментар #158 от "Прав си":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    14:02 05.04.2026

  • 164 истината

    6 0 Отговор
    За путин Третата световна война беше Студената война, която СССР и Русия загубиха. Следователно целта му в тази четвърта война не е просто да завземе територия. Украйна е важна стъпка, защото без нея няма Руска империя. Но проектът на Путин е отмъщение срещу Запада, западният свят, който е изграден върху право и консенсус, и да се върне към свят, където силният определя правото.

    Коментиран от #169

    14:03 05.04.2026

  • 165 Радев е българин

    2 7 Отговор

    До коментар #161 от "истината":

    За разлика от вас безродниците, ползвани за лъжи и пропаганда срещу Русия, за да обслужвате източването и унищожението на Европа!

    Коментиран от #186, #219

    14:03 05.04.2026

  • 166 Отец Дионисий

    6 2 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    14:03 05.04.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Пропагандата

    0 4 Отговор

    До коментар #164 от "истината":

    винаги се е целила в глупака!

    14:04 05.04.2026

  • 170 истината

    7 2 Отговор
    Алексей Толстой:
    "Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"

    14:05 05.04.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Пенсионер 69 годишен

    2 7 Отговор
    Този път ще гласувам. В Радев ми е надеждата.

    Коментиран от #179, #195

    14:07 05.04.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Сульо красний русогейски

    7 2 Отговор

    До коментар #104 от "Така е ганчо":

    Фашизма е в Кремъл!Само не се прави,че не знаеш!!

    Коментиран от #180

    14:08 05.04.2026

  • 175 анонимен

    6 2 Отговор
    От Руския писател аристократ М.Салтиков-Щедрин: "Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат, какво мисля, че става сега в Русия,аз ще отговоря Пият и крадат".

    14:09 05.04.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 истината

    6 2 Отговор
    Академик Димитрий ЛИХАЧОВ:
    Не е нужно да се измисля това,което не е било.Никаква велика история Русия не е имала.Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора.Цивилизацията в блатата и горите на Московията се е появила през XIII век,с идването на християнските проповедници от цивилизованият Киев.Но още по времето на Петър Първи московските боляри неистово са се съпротивлявали на новото,като представяли като аргумент своето невежество - не искаме киевски проповедници, те там в Киев всички са книжовни плъхове,при тях даже жените им четат.

    Коментиран от #181

    14:12 05.04.2026

  • 178 Отреазвяващ

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Глупаво сравнение.

    14:15 05.04.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Така е ганчо

    2 4 Отговор

    До коментар #174 от "Сульо красний русогейски":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад ти се редова, че си евтина и глуава докато унищожава Европа! Ко ли ти дреме за ивропата? 😄

    14:32 05.04.2026

  • 181 Днес голямо тролене срещу Русия

    2 7 Отговор

    До коментар #177 от "истината":

    Това е добър знак.

    Коментиран от #197

    14:33 05.04.2026

  • 182 Европеец

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Денят на победата над фашистка Германия е като втория национален празник.... Безспорно е голяма и историческа Победа.... Това което си написал е вярно и съм напълно съгласен с него.... Но самото заглавие не кореспондира с сегашното военно състояние на нещата..... Либералния Путин пета година как се мота и пречи на военните да си свършат работата.... Ако Русия не вземе категорично и изразителна победа във войната с Украйна не я чакат хубави дни, А няма да бъде далеч и времето когато руснаците ще въстанат срещу култа на личността на Путин....

    Коментиран от #183, #220

    14:35 05.04.2026

  • 183 Ти знаеш ли

    1 7 Отговор

    До коментар #182 от "Европеец":

    какво прави Русия с това СВО или го караш само на пропаганда и опорки?

    Коментиран от #191, #206

    14:38 05.04.2026

  • 184 Кой ли ще дойде при Путлер на 9 май

    6 4 Отговор
    Междувременно помощникът на президента Юрий Ушаков заяви, че Владимир Путин ще проведе срещи с чуждестранни представители, които ще пристигнат в Москва за събитията по повод Деня на победата. Руската страна е потвърдила готовност да приеме гостите, като вече са изпратени официални покани. Ушаков не уточни кои държавни лидери се очаква да присъстват.
    -;-
    Абе кой ли ще дойде при Путлер за 81-тата годишнина от победата?!
    Дари Шиткойна и Боташа са получили официалните покани!

    Колко още ще пропада русофилията!

    Коментиран от #192

    14:41 05.04.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #165 от "Радев е българин":

    Би било хубаво да има дебат между Радев и Костадинов..... Тогава много хора ще прогледнат и ще се ориентират в нещата.... Разбира се евроатлантика Радев няма да приеме такъв дебат, защото ще лъсне несъстоятелността на неговия популизъм....

    Коментиран от #214, #218

    14:44 05.04.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Коментар до 185:

    5 2 Отговор

    До коментар #185 от "калина /алена":

    Коментар до 185 : Трябва да знаеш че Путин е преродилият се Хитлер те са едно и също лице. Правят ми впечатления някои сходства.
    - Хитлер през цялото време твърди, че е нападнал СССР, защото Съветският съюз се е канил да нападне Германия. Като четеш В. Суворов е така, но е странно, че Путин говори същото за Украйна.
    - Гьобелс казва, че "воюваме за "жизнено пространтство", при
    Путин воюваме за "руския свят"
    - Гьобелс - ние воюваме против болшевиките в Москва, а не против Руския народ; Путин - ние воюваме против фашистката хунта в Киев, а не против украинците.
    - Гьобелс - когато Рузвелт изгуби изборите , САЩ ще спрат военната помощ за Европа; Путин - когато Байдън изгуби изборите, САЩ ще спрат военната помощ за Европа.

    14:52 05.04.2026

  • 189 анонимен

    6 2 Отговор
    Драги поддръжници на „другата гледна точка“, точно днес е време да чуете това, което съвсем не искате да чуете. Това, от което се страхувате, макар и още не съвсем осъзнато. Путин и Хитлер са едно и също лице. Дребно, зло, лакомо и кръвожадно същество, което се преражда от време на време, за да превръща милионите свои последователи в чудовища

    14:53 05.04.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #183 от "Ти знаеш ли":

    За какви опорки говориш.... Пета година как следя това СВО, ама ми омръзна вече.... Какви цели изказа Путин в началото и какви от тях постигна за тия пет години.... Не ми говори за 20% от територията на Украйна, не ми говори и за вероятен разпад на НАТО, не ми говори за военните успехи, не ми говори и че Путин няма за къде да бърза.... Русия няма силата и мощта на Великия Съветски съюз, ама пета година идва много и грубо казано си е излагация... На руснаците да го мислят....

    Коментиран от #201

    14:56 05.04.2026

  • 192 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #184 от "Кой ли ще дойде при Путлер на 9 май":

    Ще поживеем и ще видим.... Преди година мадуро беше на парада на Победата в Москва, тая година всички знаем къде е.... И гости и без гости парада ще бъде проведен и отново ще бъде знаменателно събитие за руснаците, но същевременно и ще породи въпроси за пета година на войната в Украйна....

    Коментиран от #221

    15:00 05.04.2026

  • 193 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    Само оркестъра ще марширува на парада, защото само той не е ял бой в Украйна......

    15:17 05.04.2026

  • 194 А все повече

    1 4 Отговор
    Берлин се натиска да е домакин

    15:33 05.04.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Кажи Дедо Дони

    1 4 Отговор
    И Техеран май се готвят за Парад на победата

    15:37 05.04.2026

  • 197 Неподписан

    0 3 Отговор

    До коментар #181 от "Днес голямо тролене срещу Русия":

    Нямат изградени навици,затова за 148 години свобода населението на РБ не е поне 30 милиона...

    15:42 05.04.2026

  • 198 Неподписан

    0 3 Отговор

    До коментар #48 от "Не е добре":

    Нямат изградени навици,затова за 148 години свобода населението на РБ не е поне 30 милиона...

    15:45 05.04.2026

  • 199 Неподписан

    2 4 Отговор

    До коментар #62 от "Руската пропаганда":

    Ко ни знаеш чети ко ни можиш да четеш гледай репортажите на израелски италиански и френски журналисти от преди началото и началото на СВО,украински деца строени с изпънати ръце в хитлеристки поздрав изпращат татковците си на фронта а на танковете нацистки свастики

    Коментиран от #200, #204

    15:48 05.04.2026

  • 200 Неподписан

    0 3 Отговор

    До коментар #199 от "Неподписан":

    Защото им затвориха устата на тези журналисти и къде ги покриха,що не кажеш ...

    15:49 05.04.2026

  • 201 Ами кой ти говори за територия

    1 5 Отговор

    До коментар #191 от "Европеец":

    Целите на Русия не бяха и територии. Те се появиха след всичко което се случи! Целта не е превземане на Украйна, както ви тъпчат с пропаганда, а сваляне на режима там! Ако мислите повече, ще се сетите, че на Русия ще и струва точно една ракета за да ги думне, но какво ще стане тогава? Героизиране на тези хора, които са вредни не само за Русия, а и за страната си! Най силното нещо е населението само да осъзнае в каква пропаганда и лъжи живее, репресиите, събирането от улицата за пушечно месо и накрая мизерията и страха, от война, липса на ток и т.н. заради този режим! Човек трябва да мисли, а не да лапа пропагандата как Русия е слаба, ама в следващият момент разбираш ли е опасна за Европа, за да може да източват парите на Европа!

    Коментиран от #230

    16:01 05.04.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Мразя до гроб Русия безплатно

    4 1 Отговор
    Ще стане една победа на москалите, да им откъснеш главата!

    16:05 05.04.2026

  • 204 Смешни руски подлого

    4 1 Отговор

    До коментар #199 от "Неподписан":

    Бегай с тея лъжливи измислици боклука рубладжийски!

    Коментиран от #205

    16:07 05.04.2026

  • 205 Какви измислици бе глупав

    2 2 Отговор

    До коментар #204 от "Смешни руски подлого":

    Я намери НТВ и Нова какво предаваха 2015 година и как наричаха режима там и как търсехме път за да измъкнем българите! Що толкова се мразите безродниците, не знам!

    16:10 05.04.2026

  • 206 Питащ

    5 1 Отговор

    До коментар #183 от "Ти знаеш ли":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #207

    16:21 05.04.2026

  • 207 Въпроси с глупава пртопаганда

    1 2 Отговор

    До коментар #206 от "Питащ":

    няма как да ти отговарям. 😄 Мога само да те питам, замисляш ли се, че докато те ползват за евтина и глупава пропаганда срещу Русия, обслужваш източването и унищожението на Европа?

    Коментиран от #208, #229

    16:27 05.04.2026

  • 208 А ти....

    0 2 Отговор

    До коментар #207 от "Въпроси с глупава пртопаганда":

    Замисляш ли се каква глупост си написъл?

    Коментиран от #209

    16:38 05.04.2026

  • 209 Не отговори

    0 2 Отговор

    До коментар #208 от "А ти....":

    Пука ли ти, че докато те ползват за глупава пропаганда срещу Русия, унищожават Европа?

    Коментиран от #227

    16:39 05.04.2026

  • 210 Пръдльовче

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коуега":

    Какво ще стане бре копей? Украинците няма да направят нищо Недей за всичко да изхождаш от вашия ограничен интелект!Но дори нещо да се случи какво ще стане?Русия е враг на Украйна.А всички видяха какво се случва с Русия в Украйна-пропада тотално!

    Коментиран от #211

    16:45 05.04.2026

  • 211 Така е тъ пей

    1 3 Отговор

    До коментар #210 от "Пръдльовче":

    Всички видяха дъното което удари запада, да ви изкарва да се излагате срещу Русия!

    Коментиран от #228

    16:47 05.04.2026

  • 212 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Актуална анкета":

    Това вече е върхът на простотията!И тези нещастници власт искат.

    16:48 05.04.2026

  • 213 Пръдльо русоробски

    2 1 Отговор

    До коментар #157 от "Така е":

    86% от българите са срещу Русия.Представяш ли си тези 86%,които ти наричаш глупаци,скочат срещу наглостта ти-косъм няма да остане от тебе!!

    Коментиран от #216

    16:55 05.04.2026

  • 214 Сельо красний

    2 1 Отговор

    До коментар #186 от "Европеец":

    Ти още ли се прекланяш пред изперкалия ви вожд?Той няма да ви се сърди да му купите още имоти.,,,,,,,ха ха ха ха хи хи хи хи хи хи............

    17:00 05.04.2026

  • 215 Бай Мишел

    4 1 Отговор
    А ха ха ха пак ще показват Армата от велпапе
    и бутафорните кюнци С-400 които и за чеп за зеле не стават.

    Покажете кавалерията бре , тротинетките и магаретата , това са ви актуалните оръжия .

    Коментиран от #217, #233, #239

    17:02 05.04.2026

  • 216 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #213 от "Пръдльо русоробски":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги намира глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    17:02 05.04.2026

  • 217 Внимавай какво тролиш

    0 2 Отговор

    До коментар #215 от "Бай Мишел":

    Русия трябва да е заплаха за Европа, че да я източват и унищожават. Ще ти секнат шекелите. 😄

    17:04 05.04.2026

  • 218 Хи хи хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #186 от "Европеец":

    Ми то Костадинов и Радев са едни и същи..Какъв дебат те гони?

    17:18 05.04.2026

  • 219 Сельооо красний

    4 0 Отговор

    До коментар #165 от "Радев е българин":

    Русия ни обяви за неприятели.Не се ли срамуваш пред децата и внуците си? Намери другаде където да заставаш в партер.Не си актуален!!

    Коментиран от #222

    17:23 05.04.2026

  • 220 Селчо

    2 1 Отговор

    До коментар #182 от "Европеец":

    Путин няма военни,които да си свършат работата.Не смее да се опълчи срещу сегашния генералитет,защото ще му видят сметката.

    17:27 05.04.2026

  • 221 Ихууууу ганьооо

    4 0 Отговор

    До коментар #192 от "Европеец":

    И с парад и без парад руснаците вече открито недоволстват!Никой не е вярвал че липсата на мобилен интернет ще взриви обществото

    17:30 05.04.2026

  • 222 Какво общо има Русия бе глупав

    0 3 Отговор

    До коментар #219 от "Сельооо красний":

    Без Русия как ще те ползват за да унищожават Европа бе? Дреме ви за Европа, продажници!

    Коментиран от #226

    17:37 05.04.2026

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Геренски

    4 0 Отговор
    Въоръжените сили на Украйна са освободили 480 км² и 12 населени места в Александровско направление за февруари и март съобщи главнокомандващия Сирски.

    17:45 05.04.2026

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Пръдльооо потрупан

    2 0 Отговор

    До коментар #209 от "Не отговори":

    Какво общо има Русия с Европа??

    Коментиран от #240

    17:47 05.04.2026

  • 228 Сельо красний

    2 0 Отговор

    До коментар #211 от "Така е тъ пей":

    Запада не ударил дъното!!Ти и такива като тебе копате вече под двадесетия метър от дъното

    Коментиран от #241

    17:50 05.04.2026

  • 229 Ихууууу ганьовото

    2 0 Отговор

    До коментар #207 от "Въпроси с глупава пртопаганда":

    Е такава простотия трудно може да се прочете другаде!От посоля ли ви я спускат?

    Коментиран от #242

    17:52 05.04.2026

  • 230 А бре

    3 0 Отговор

    До коментар #201 от "Ами кой ти говори за територия":

    "щастливецо" ,като видяхте че Русия не може да се справи в Украйна ,веднага обърнахте палачинката.Какъв режим те гони бре з.......Зеленски има 75% одобрение от украинците!!Тези в Кремъл се страхуват от демократично управление в съседна държава!! Поради простият факт,че същото може да се възпроизведе и в диктаторска Русия!!

    Коментиран от #243

    17:59 05.04.2026

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Нее бе

    4 0 Отговор

    До коментар #215 от "Бай Мишел":

    С катърите ще направят грандиозно впечатление.Това е такава сила,мощ.......Ама не могат да ги покажат,чакат следвашото котило.

    18:12 05.04.2026

  • 234 Кремльовските

    3 0 Отговор
    На 9 май на Червения площад да изкарат контейнерите с трупове. Да се види колко могъща е Руската мечка и каква силна армия има

    18:48 05.04.2026

  • 235 дядо Петър

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Ами всеки прави това, което може, дедовото. Те правят военни паради, а ние всеки юли имаме един по-специален парад.Нали се сещаш; на меките китки.

    18:55 05.04.2026

  • 236 дядо Петър

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Заря":

    Кофти вариант, дедовото. Ако пробват подобно нещо, има опасност за по-малко от час Киев да се изпари и да изчезне на картата! Да не стане играчка-плачка.

    18:57 05.04.2026

  • 237 дядо Петър

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Пламен":

    Тъй си е дедовото и украинците продължават настъплението си на запад!

    18:59 05.04.2026

  • 238 Болен мозък

    2 0 Отговор
    Тия па кой ги пита

    19:36 05.04.2026

  • 239 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    2 0 Отговор

    До коментар #215 от "Бай Мишел":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".🐎🐎🐎🐎

    19:46 05.04.2026

  • 240 Ами защо ви ползват за лъжи срещу Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #227 от "Пръдльооо потрупан":

    Всяка пропаганда и лъжи каква заплаха е Русия, обслужва източването и унищожението на Европа!

    23:28 05.04.2026

  • 241 Не е

    0 0 Отговор

    До коментар #228 от "Сельо красний":

    Да ви изкарват за лъжи срещу Русия не е дъно. То е под дъното! такова падение няма!

    23:30 05.04.2026

  • 242 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #229 от "Ихууууу ганьовото":

    Но това не спира троляка да я лее срещу Русия и да показва дъното което е ударил той и запада!

    23:31 05.04.2026

  • 243 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #230 от "А бре":

    винаги се цели в глупака!

    23:31 05.04.2026

  • 244 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания