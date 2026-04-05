Кремъл потвърждава подготовката за отбелязване на Деня на победата

Кремъл продължава подготовката за 81-ата годишнина от Деня на победата. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от Възгляд, в отговор на появили се съобщения, че парадът на 9 май може да бъде отменен, цитирана от Фокус.

„Подготвяме се за честванията на Деня на победата“, посочи Песков пред журналисти.

По-рано през седмицата няколко Telegram канала съобщиха, че военният парад в Москва може да не се състои.

Междувременно помощникът на президента Юрий Ушаков заяви, че Владимир Путин ще проведе срещи с чуждестранни представители, които ще пристигнат в Москва за събитията по повод Деня на победата. Руската страна е потвърдила готовност да приеме гостите, като вече са изпратени официални покани. Ушаков не уточни кои държавни лидери се очаква да присъстват.