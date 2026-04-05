Сикрет Сървис разследва сигнал за стрелба в района на Белия дом

Сикрет Сървис разследва „стрелба през нощта“ в близост до Белия дом. Това съобщава ДПА, позовавайки се на публикация в „Екс“ на федералната служба, отговорна за сигурността на президента на САЩ, предава БТА.

„Малко след полунощ (местно време) на 5 април 2026 г. служители на Сикрет Сървис реагираха на сигнали за стрелба в района на площад „Лафайет“, се посочва в изявление, публикувано от началника на отдела по комуникации на службата Антъни Гулиелми.

Площад „Лафайет“ се намира срещу Белия дом в центъра на Вашингтон, окръг Колумбия.

След обстойно претърсване на парка и околността не е открит заподозрян, се посочва още в съобщението.

Въпреки инцидента дейността в Белия дом продължава нормално, но е въведена засилена охрана. Пътищата в района са отцепени, докато службите за сигурност и полицията продължават издирването на предполагаем автомобил и лице, представляващи интерес.