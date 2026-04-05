Сикрет Сървис разследва сигнал за стрелба в района на Белия дом

5 Април, 2026 14:55, обновена 5 Април, 2026 14:57 1 383 14

Засилена охрана и издирване на заподозрян след инцидент в близост до площад „Лафайет“ във Вашингтон

Сикрет Сървис разследва сигнал за стрелба в района на Белия дом
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сикрет Сървис разследва „стрелба през нощта“ в близост до Белия дом. Това съобщава ДПА, позовавайки се на публикация в „Екс“ на федералната служба, отговорна за сигурността на президента на САЩ, предава БТА.

„Малко след полунощ (местно време) на 5 април 2026 г. служители на Сикрет Сървис реагираха на сигнали за стрелба в района на площад „Лафайет“, се посочва в изявление, публикувано от началника на отдела по комуникации на службата Антъни Гулиелми.

Площад „Лафайет“ се намира срещу Белия дом в центъра на Вашингтон, окръг Колумбия.

След обстойно претърсване на парка и околността не е открит заподозрян, се посочва още в съобщението.

Въпреки инцидента дейността в Белия дом продължава нормално, но е въведена засилена охрана. Пътищата в района са отцепени, докато службите за сигурност и полицията продължават издирването на предполагаем автомобил и лице, представляващи интерес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Отново украинци

    23 6 Отговор
    Кажи му украинец и не го обиждай повече!

    14:57 05.04.2026

  • 2 Гост

    5 22 Отговор
    Вторият член на екипажа (офицер по оръжейните системи) на американския изтребител F-15E Strike Eagle, свален над Иран на 3 април 2026 г., беше спасен на 5 април след драматична 48-часова операция, описана като една от най-дръзките в историята на САЩ.
    Ето основните подробности около спасяването:
    Локация и укритие: Офицерът, който е с чин полковник, се е укривал в пукнатина в планините Загрос (Централен Иран). Той е бил ранен, но в стабилно състояние.
    Дезинформационна кампания: ЦРУ стартира кампания за дезинформация в Иран, твърдейки, че пилотът вече е спасен, за да обърка иранските сили, които го издирваха.
    Технологична защита: Безпилотни самолети MQ-9 Reaper са охранявали района, нанасяйки удари по всяка потенциална заплаха в радиус от три километра около мястото на укритието.
    Директен сблъсък: Елитни части на Navy SEAL Team 6 са участвали в престрелки с ирански сили и местни номадски племена, за да задържат периметъра по време на екстракцията.

    14:59 05.04.2026

  • 3 ТОЧНО СИКРЕТ СЪРВИЗ

    34 3 Отговор
    ЩЕ УБИЯТ ТРЪМП АКО НЕ ИЗПЪЛНЯВА ЦИОНИСТКИТЕ ЗАПОВЕДИ.ЛУДИЯ НЯМА ИЗБОР И ГО ЗНАЕ И ЗАТОВА Е ТОЛКОВА ПАНИРАН.

    15:02 05.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дедо Ваньо

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Това е новият Рамбо! Последен!

    15:41 05.04.2026

  • 6 С/Р

    13 2 Отговор
    "В САЩ се появиха съобщения за хоспитализация на Тръмп"

    15:43 05.04.2026

  • 7 Мераклийски

    12 1 Отговор
    Няма ли, тезиглупави американци,да изгонят този идиот Тръмп?
    Целият свят достатъчно се нагледа и наслуша на идиотизмите му!

    15:46 05.04.2026

  • 8 Европеец

    8 0 Отговор
    Този агент на снимката е български евроатланик и русофоб .

    16:06 05.04.2026

  • 9 Дада

    7 0 Отговор
    И що трябва да е с тъмни черни очила ? Някъв масов проблем с очите ли имат всички там в САЩ или това са просто фасони и тарикатлъци

    Коментиран от #11

    16:12 05.04.2026

  • 10 Ана Тема

    2 0 Отговор
    Вероятно ще се намери някой, който ще пръсне черепа на копеуето-терорист!

    16:15 05.04.2026

  • 11 Модерни цайси

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дада":

    Джензито така прилича на страшен. има ги в ТЕМУ за 5$.

    16:32 05.04.2026

  • 12 факуса

    1 0 Отговор
    отвлекли са дончо лудия ха ха,и с анцунг адидас в иран да вади петрол

    16:52 05.04.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Вдигат пушилка само. От този сайт разбрахме, че цялото правителство на Тръмп живее в момента във военни бази. В Белия дом са останали само чистачката и нощния пазач. В "Кръстникът" пишеше, че при опасност мафиотите се изнасят на дюшеци/ такъв е терминът, когато се криеш, да не те утрепят/

    17:13 05.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.