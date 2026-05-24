Стрелецът край Белия дом се смятал за Исус Христос, имал забрана да доближава президентската резиденция

Тайните служби на САЩ са задържали мъжа, открил огън близо до Белия дом на 23 май поне два пъти през 2025 г. предаде Fox News.

21-годишният Несир Бест е бил жител на Мериленд. На 26 юни 2025 г. той е арестуван за опит да спре агенти на Тайните служби и да ги заплашва, а две седмици по-късно, на 10 юли, за незаконно проникване.

По-рано NBC News съобщи, че Бест преди това е попаднал в полезрението на местните правоохранителни органи и е имал психични заболявания. New York Post, позовавайки се на източници, съобщи, че чернокожият мъж има сериозни проблеми с психичното здраве и вярвал, че е Исус Христос. Изданието отбелязва, че преди това е получил съдебна заповед, забраняваща му да се приближава до Белия дом.

По-рано Fox News съобщи, че мъж, въоръжен с пистолет, е открил огън близо до Белия дом около 18:00 часа местно време (1:00 часа българско време в неделя). Охранителите на президентската резиденция на САЩ са отвърнали на огъня и са неутрализирали заподозрения. По-късно Тайните служби обявиха, че заподозреният е починал в болницата. Тайните служби съобщиха също, че при стрелбата е ранен и минувач. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на престрелката; той и други служители по сигурността на територията на резиденцията са невредими.

Инцидентът е станал близо до кръстовището на 17-та улица и Пенсилвания Авеню Северозапад. Разстоянието от мястото на стрелбата до територията на Белия дом е приблизително 150 метра.