Стрелецът край Белия дом се смятал за Исус Христос, имал забрана да доближава президентската резиденция

24 Май, 2026 05:22, обновена 24 Май, 2026 05:29 1 124 9

21-годишният Несир Бест е бил арестуван вече два пъти през 2025 г.

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайните служби на САЩ са задържали мъжа, открил огън близо до Белия дом на 23 май поне два пъти през 2025 г. предаде Fox News.

21-годишният Несир Бест е бил жител на Мериленд. На 26 юни 2025 г. той е арестуван за опит да спре агенти на Тайните служби и да ги заплашва, а две седмици по-късно, на 10 юли, за незаконно проникване.

По-рано NBC News съобщи, че Бест преди това е попаднал в полезрението на местните правоохранителни органи и е имал психични заболявания. New York Post, позовавайки се на източници, съобщи, че чернокожият мъж има сериозни проблеми с психичното здраве и вярвал, че е Исус Христос. Изданието отбелязва, че преди това е получил съдебна заповед, забраняваща му да се приближава до Белия дом.

По-рано Fox News съобщи, че мъж, въоръжен с пистолет, е открил огън близо до Белия дом около 18:00 часа местно време (1:00 часа българско време в неделя). Охранителите на президентската резиденция на САЩ са отвърнали на огъня и са неутрализирали заподозрения. По-късно Тайните служби обявиха, че заподозреният е починал в болницата. Тайните служби съобщиха също, че при стрелбата е ранен и минувач. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на престрелката; той и други служители по сигурността на територията на резиденцията са невредими.

Инцидентът е станал близо до кръстовището на 17-та улица и Пенсилвания Авеню Северозапад. Разстоянието от мястото на стрелбата до територията на Белия дом е приблизително 150 метра.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    3 0 Отговор
    По-скоро за архангел Михаил се е мислел.

    05:39 24.05.2026

  • 2 хехе

    12 0 Отговор
    Че то и "миротвореца" се смята за Исус забравихте ли публикацията му в Truth Social която после изтри.

    Коментиран от #3, #6

    05:42 24.05.2026

  • 3 Пустиня(к)

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Демек и двамата са откаченяци некви?

    05:47 24.05.2026

  • 4 НАЛИ?!

    3 0 Отговор
    Исус Христос,пък с име...Насир Бест...?!

    06:03 24.05.2026

  • 5 Иван

    7 3 Отговор
    То и боклука Доналд Тръмп се смята за бог.

    06:08 24.05.2026

  • 6 Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Лекуваше гнусния сатанински коварен евреин Джефри Епщайн.

    06:09 24.05.2026

  • 7 Ами то и Тръмп

    5 0 Отговор
    Се смята за Бог!
    Леле! Закъсахме го!
    На кой Господ да се молим!

    06:18 24.05.2026

  • 8 Внимание!!!

    2 0 Отговор
    Всеки евангелиски ционист се смята за Исус😂😂🤣😂😂🤣В България ромите вече взеха да си показват рогата😡

    06:39 24.05.2026

  • 9 12340

    6 0 Отговор
    Ами,той и дедо Дончо се смята за Исус,даже картинка има!
    И той ли има забрана да доближава Тръмп?!:))

    06:50 24.05.2026