Индия: Няма ограничения за покупките на ирански петрол въпреки спекулации за доставки

Индия заяви, че няма ограничения за покупките на суров петрол от Иран, съобщи Министерството на петрола и природния газ на страната, след като се появиха информации за танкер с ирански петрол, променил курса си към Китай. Повод за спекулациите стана корабът „Aframax Ping Shun“, който първоначално е бил насочен към индийското пристанище Вадинар, предава News.bg.
От ведомството категорично отхвърлиха твърденията за проблеми по сделката, като подчертаха, че „няма пречки за плащанията за вноса на ирански суров петрол“, въпреки появилите се слухове. Според информация на Hindustan Times властите определят твърденията за затруднения като „фактически неверни“ и обясняват, че подобни промени в маршрута на танкерите са нормална практика в петролния бизнес.
Министерството уточнява, че крайните дестинации на товарите често са ориентировъчни и могат да се променят по време на плаването в зависимост от търговски и оперативни съображения. В този контекст пренасочването на кораба към Китай не се разглежда като признак за проблем в сделката.
Индийските власти подчертават още, че рафинериите са осигурили необходимите количества суров петрол, включително от Иран, на фона на смущенията в доставките от Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток.
Индия, третият по големина вносител на петрол в света, не е получавала редовни доставки от Техеран от 2019 г. насам заради санкциите на САЩ. Възобновяването на покупките идва в момент на енергийна несигурност, като страната подчертава, че разполага с гъвкавост да се снабдява от над 40 различни държави.
Паралелно с това индийски рафинерии вече разтоварват доставка от около 44 000 тона ирански втечнен нефтен газ, което според властите потвърждава възобновяването на енергийното сътрудничество между Ню Делхи и Техеран.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Ама да предоставяте летищата в България на самолети които бомбят деца, можете.......
18:43 05.04.2026
2 Овчар
До коментар #1 от "Наблюдател":Когато в един публичен дом работата не върви не се сменят леглата а проститутките....!,и нашите са за смяна..!
18:46 05.04.2026
3 Ол1гофрен,
До коментар #1 от "Наблюдател":Въпросът ти е ол1гофренски.
18:49 05.04.2026
4 Последния Софиянец
18:55 05.04.2026
5 По наблюдател
До коментар #1 от "Наблюдател":Защото държавата е продадена отдавна. И не може никой да каже "тук" освен народа, който никой не го брои за слива. Канада ни прати "майстора на " параметното блъскане" за да не бучим за златото което изнасят от България. Само да знаеш в Гърция също има злато близо до България, но там гърците ги посрещнаха с пушки(всяка къща в Гърция има огнестрелно оръжие) и канадците дойдоха у нас.
18:59 05.04.2026
6 Ей черпак
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ти си мислиш че си в твоята Родина. Но Родината е продадена отдавна. От такива които имат твоят манталитет, и гледат дам келепир
19:05 05.04.2026
7 Хм...
иcpahell и сащ изобщо не могат да ползват протока.
Всички останали плащали по два милиона долара на танкер, в юани или риали.
Абе интересни времена се задават.
19:06 05.04.2026
8 Дзак
19:18 05.04.2026
9 ЗОРО
20:36 05.04.2026
10 000
До коментар #9 от "ЗОРО":Иран не продава на индия, а на европа с бомбастични надценки. Индия е посредник. Сащ съсипват европа и ще я банкрутират.
21:15 05.04.2026