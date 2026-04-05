Индия: Няма ограничения за покупките на ирански петрол въпреки спекулации за доставки

Индия заяви, че няма ограничения за покупките на суров петрол от Иран, съобщи Министерството на петрола и природния газ на страната, след като се появиха информации за танкер с ирански петрол, променил курса си към Китай. Повод за спекулациите стана корабът „Aframax Ping Shun“, който първоначално е бил насочен към индийското пристанище Вадинар, предава News.bg.

От ведомството категорично отхвърлиха твърденията за проблеми по сделката, като подчертаха, че „няма пречки за плащанията за вноса на ирански суров петрол“, въпреки появилите се слухове. Според информация на Hindustan Times властите определят твърденията за затруднения като „фактически неверни“ и обясняват, че подобни промени в маршрута на танкерите са нормална практика в петролния бизнес.

Министерството уточнява, че крайните дестинации на товарите често са ориентировъчни и могат да се променят по време на плаването в зависимост от търговски и оперативни съображения. В този контекст пренасочването на кораба към Китай не се разглежда като признак за проблем в сделката.

Индийските власти подчертават още, че рафинериите са осигурили необходимите количества суров петрол, включително от Иран, на фона на смущенията в доставките от Близкия изток и напрежението около Ормузкия проток.

Индия, третият по големина вносител на петрол в света, не е получавала редовни доставки от Техеран от 2019 г. насам заради санкциите на САЩ. Възобновяването на покупките идва в момент на енергийна несигурност, като страната подчертава, че разполага с гъвкавост да се снабдява от над 40 различни държави.

Паралелно с това индийски рафинерии вече разтоварват доставка от около 44 000 тона ирански втечнен нефтен газ, което според властите потвърждава възобновяването на енергийното сътрудничество между Ню Делхи и Техеран.