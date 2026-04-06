Петима убити в атака срещу град Кум в Иран. Четирима ирански офицери загинаха в битка с хеликоптери на САЩ край Исфахан

6 Април, 2026 04:22, обновена 6 Април, 2026 04:33 2 221 19

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко петима души са били убити при атака на американско-израелски сили срещу жилищен район в град Кум, разположен в централен Иран, заяви заместник-началника на службата по сигурността за провинция Кум.

„Петима цивилни са били убити в рамките на първия час от бомбардировката и този брой вероятно ще се увеличи с продължаването на разчистването на отломките“, заяви служител на провинциалното правителство.

Според телевизия Al Hadath възможно е атаката да е била насочена към „видна иранска фигура“.

Няколко нови мощни експлозии са станали в Техеран, съобщи информационната агенция Fars.

Според агенцията експлозиите са станали в няколко източни, западни и югоизточни квартала на града.

Все още не са предоставени допълнителни подробности.

Четирима ирански офицери от противовъздушната отбрана са били убити, докато отблъсквали атака на няколко американски хеликоптера близо до град Исфахан, разположен в централната част на Ислямската република, предаде телевизия Ал Хадат.

Подробности за сблъсъка все още са неизвестни.


  • 1 Примати

    23 34 Отговор
    САЩ скоро ще довърши започнатото. Войниците и пилотите на САЩ са интелигентни , смели и с висок морал. Русия още дълги години ще тъпче на едно място в южна а източна Украйна и накрая ще се разпадне

    Коментиран от #10, #15

    04:41 06.04.2026

  • 2 Мдааъ

    21 20 Отговор
    Подробностите за сблъсъка са добре известни, не лъжете.

    Два тежки транспортни самолета Херкулес и два хеликоптера със специални части Делта форс уж спасяваха търсения пилот редник Райън, но се разбиха в Иран свалени от иранците и покриха цяло поле с дим и отломки , като това действително помогна на пилота да се скрие още по-добре. Сега иранците докато са заети да събират отломките и труповете на другите пилоти и части , търсеният пилот може да преживее още един ден.
    Операция по учебник....но има един нюанс!
    300 милиона изгорени долара и 30 изгорени краварски трупа.
    Мдаа ....

    04:46 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Павел

    14 13 Отговор
    Иранците разменят един от пленените при тях пилоти за 10 хиляди палестински затворници в Израел.

    04:49 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Наблюдател

    17 13 Отговор
    Тази нощ Хизбула от Ливан удари с ракета британски есминец в Средиземно море, който си плаваше необезпокоявано и го взриви защото го помислили за израелски кораб. Стават и грешки! Но им прощаваме...хаха

    Коментиран от #11

    04:53 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коста

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Какъв морал бе ? Шизофренията ли те е настигнала?

    05:11 06.04.2026

  • 11 В3В

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Най-голямата грешка в региона е потапянето на турския разрушител „Коцатепе“ от турски изтребители в Кипър през 1974 г., защото те го объркали с гръцки. В същата битка, край Пафос, турски пилоти унищожили още два турски разрушителя. Разрушителите също така свалиха изтребители. Шокиращият факт е, че нито един гръцки разрушител или изтребител не е отишъл в Кипър по това време. Турците през цялото време са били сами.

    05:11 06.04.2026

  • 12 Ами и вчера писах

    16 5 Отговор
    Какво спасяване на издирвания пилот, като има толкова загуби от американска страна и жълтите много ехидно и гадно по техните канали се подиграват на краварите. какви поражения върху иранските запаси от дронове и ракети. Иранците направиха Тел Авив на решето. Най малоумното е, да се смята, че обогатения уран седи и чака да дойде Рамбо и да го прибере. В същото време целия изток изпитва остра нужда за горива. След горивата идва земеделието. След земеделието идва глада.а след глада идват бунтове. Няма как да изхраниш държави с население от по сто, двеста, триста милиона, без да хвърляш тор в земята. А торове няма и скоро няма да има. А когато пак ги има, те ще са по скъпи от златото. Чакат ни интересни времена.

    05:23 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Много успешен

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "Страхотно постижение":

    Само дето загубите на краварите и само за вчера са за няколко стотин милиона, без дори да са сигурни и те, че пилота е спасен. Един спасен пилот, равен на десетина жертви от страна на спасителите. За хвърчилата да не говорим.

    05:35 06.04.2026

  • 15 Гражданин.

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Примати":

    Гладна кокошка просо сънува.Много скоро ще видиш петрола над 200 долара и бензин ,и дизел над 3 евро.Тогава да не забравиш пак да коментираш и да споделиш как се чувстваш.

    05:39 06.04.2026

  • 16 Верно ли бе

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Страхотно постижение":

    Обясни как са си тръгнали без жертви " спасителите " , при положение че са останали без хеликоптери защото са били свалени ? Може би пеша ? Или в чували ?

    05:39 06.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МАДЕРАТАР

    5 2 Отговор
    А ТЫ БОЯРИШНИК ПИЛ?

    05:47 06.04.2026

