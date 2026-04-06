Петима убити в атака срещу град Кум в Иран. Четирима ирански офицери загинаха в битка с хеликоптери на САЩ край Исфахан

Най-малко петима души са били убити при атака на американско-израелски сили срещу жилищен район в град Кум, разположен в централен Иран, заяви заместник-началника на службата по сигурността за провинция Кум.
„Петима цивилни са били убити в рамките на първия час от бомбардировката и този брой вероятно ще се увеличи с продължаването на разчистването на отломките“, заяви служител на провинциалното правителство.
Според телевизия Al Hadath възможно е атаката да е била насочена към „видна иранска фигура“.
Няколко нови мощни експлозии са станали в Техеран, съобщи информационната агенция Fars.
Според агенцията експлозиите са станали в няколко източни, западни и югоизточни квартала на града.
Все още не са предоставени допълнителни подробности.
Четирима ирански офицери от противовъздушната отбрана са били убити, докато отблъсквали атака на няколко американски хеликоптера близо до град Исфахан, разположен в централната част на Ислямската република, предаде телевизия Ал Хадат.
Подробности за сблъсъка все още са неизвестни.
1 Примати
Коментиран от #10, #15
04:41 06.04.2026
2 Мдааъ
Два тежки транспортни самолета Херкулес и два хеликоптера със специални части Делта форс уж спасяваха търсения пилот редник Райън, но се разбиха в Иран свалени от иранците и покриха цяло поле с дим и отломки , като това действително помогна на пилота да се скрие още по-добре. Сега иранците докато са заети да събират отломките и труповете на другите пилоти и части , търсеният пилот може да преживее още един ден.
Операция по учебник....но има един нюанс!
300 милиона изгорени долара и 30 изгорени краварски трупа.
Мдаа ....
04:46 06.04.2026
5 Павел
04:49 06.04.2026
7 Наблюдател
Коментиран от #11
04:53 06.04.2026
10 Коста
До коментар #1 от "Примати":Какъв морал бе ? Шизофренията ли те е настигнала?
05:11 06.04.2026
11 В3В
До коментар #7 от "Наблюдател":Най-голямата грешка в региона е потапянето на турския разрушител „Коцатепе“ от турски изтребители в Кипър през 1974 г., защото те го объркали с гръцки. В същата битка, край Пафос, турски пилоти унищожили още два турски разрушителя. Разрушителите също така свалиха изтребители. Шокиращият факт е, че нито един гръцки разрушител или изтребител не е отишъл в Кипър по това време. Турците през цялото време са били сами.
05:11 06.04.2026
12 Ами и вчера писах
05:23 06.04.2026
14 Много успешен
До коментар #3 от "Страхотно постижение":Само дето загубите на краварите и само за вчера са за няколко стотин милиона, без дори да са сигурни и те, че пилота е спасен. Един спасен пилот, равен на десетина жертви от страна на спасителите. За хвърчилата да не говорим.
05:35 06.04.2026
15 Гражданин.
До коментар #1 от "Примати":Гладна кокошка просо сънува.Много скоро ще видиш петрола над 200 долара и бензин ,и дизел над 3 евро.Тогава да не забравиш пак да коментираш и да споделиш как се чувстваш.
05:39 06.04.2026
16 Верно ли бе
До коментар #3 от "Страхотно постижение":Обясни как са си тръгнали без жертви " спасителите " , при положение че са останали без хеликоптери защото са били свалени ? Може би пеша ? Или в чували ?
05:39 06.04.2026
