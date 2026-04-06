Петима убити в атака срещу град Кум в Иран. Четирима ирански офицери загинаха в битка с хеликоптери на САЩ край Исфахан

Най-малко петима души са били убити при атака на американско-израелски сили срещу жилищен район в град Кум, разположен в централен Иран, заяви заместник-началника на службата по сигурността за провинция Кум.

„Петима цивилни са били убити в рамките на първия час от бомбардировката и този брой вероятно ще се увеличи с продължаването на разчистването на отломките“, заяви служител на провинциалното правителство.

Според телевизия Al Hadath възможно е атаката да е била насочена към „видна иранска фигура“.

Няколко нови мощни експлозии са станали в Техеран, съобщи информационната агенция Fars.

Според агенцията експлозиите са станали в няколко източни, западни и югоизточни квартала на града.

Все още не са предоставени допълнителни подробности.

Четирима ирански офицери от противовъздушната отбрана са били убити, докато отблъсквали атака на няколко американски хеликоптера близо до град Исфахан, разположен в централната част на Ислямската република, предаде телевизия Ал Хадат.

Подробности за сблъсъка все още са неизвестни.