Самолетите A-10 Thunderbolt II, включени в операцията срещу Иран, ще бъдат изведени от експлоатация до 2029 г

Самолетите A-10 Thunderbolt II, включени в операцията срещу Иран, ще бъдат изведени от експлоатация до 2029 г

6 Април, 2026 05:13, обновена 6 Април, 2026 08:01 1 972 20

Те са счетени за неподходящи за съвременни конфликти

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни са включили щурмови самолети A-10 Thunderbolt II в операцията срещу Иран. Тези самолети са счетени за неподходящи за съвременни конфликти и е планирано да бъдат напълно изведени от експлоатация до 2029 г., сочи информация от бюджетните документи на САЩ, анализирана от РИА Новости.

Както вече беше съобщено от New York Times, Пентагонът е удвоил флота от A-10 в Близкия изток до 30, за да подпомогне сухопътните сили като част от операция „Епична ярост“. Вестникът обаче не спомена, че самолетите са в процес на извеждане от експлоатация.

Според документи на Пентагона, ВВС на САЩ първоначално са поискали пълното извеждане от експлоатация на останалите 162 самолета от този тип, за да спестят 423 милиона долара. Щурмовият самолет, разработен през 70-те години на миналия век, официално беше обявен за уязвим в съвременни конфликти с висока интензивност.

Законът за бюджетни средства за отбрана, подписан на 18 декември 2025 г., обаче временно забрани намаляването на флота от A-10 под 103 самолета до 30 септември 2026 г. Същевременно законът потвърди ангажимента за пълно извеждане от експлоатация: ръководителят на ВВС е длъжен да представи подробен план за извеждане от експлоатация на всички самолети до 2029 г.

Освен това, разполагането на щурмови самолети в Близкия изток съвпадна със законодателен краен срок: Пентагонът беше длъжен до 31 март 2026 г. да информира съответните конгресни комисии за срока за прехода на всяко подразделение от A-10 към нови самолети.


Оценка 2.7 от 10 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Пайлът Камикадзе

    29 11 Отговор
    Тоя самолет ще свърши и без това дотогава. Не се задържа много във въздуха извън Щатите.

    Едно време американските самолети правеха от съпругите на пилотите вдовици. Сега правят мъжете на пилотите да си търсят нови г.й. партньори.

    Коментиран от #8, #11

    05:27 06.04.2026

  • 2 Е, добре, ама

    24 9 Отговор
    Скоро НЕ можете да направите по-добри... Просто НЕ можете. Империята ви удари дъното. То само с печатене не става военен самолет... Ха-ха-ха! Сащ потънаха! Страна на бежанци на 200 г... И историята им свърши.

    05:27 06.04.2026

  • 3 Може и по-рано.

    26 7 Отговор
    Персите имат грижата.

    05:28 06.04.2026

  • 4 Тоя чайник

    16 3 Отговор
    на снимката в употреба ли е?

    05:29 06.04.2026

  • 5 Финансов специалист от ГЕРБ

    29 2 Отговор
    Според мен най-добре е България да ги купи на трона цена, за да ударимЕ едно здраво рамо на Евро Атлантизма.
    После ще си ги крием в нов хангар на летището в Божурище.

    Коментиран от #7

    05:32 06.04.2026

  • 6 Отстрани

    20 6 Отговор
    Иранците до този момент успешно ги извеждат от експлоатация - до тук 2 броя рециклираха от тези кашони.

    05:34 06.04.2026

  • 7 Не подсказвай

    22 4 Отговор

    До коментар #5 от "Финансов специалист от ГЕРБ":

    Че Гяуровите ще побегнат да подпишат договор да им купим тия железа за 500 милиарда и да фалират БГ-то. Те са готови да умрат до жълто синия парцал и за делото на рижия дементирал старец... Само че не са българи. Айде да си одат вече по островите.

    Коментиран от #14

    05:36 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Зеленски съм

    13 3 Отговор
    Тези сямолети защо всу аще не ги е получила Украйна? аз като ги гледам са си украински даже, копее на стари украински самолети от времето на Батко Наш Бандера. Плинадлежат на Украйна.
    Ако може и пилотите за им сложите вътре, че досегашните свършиха.

    06:01 06.04.2026

  • 11 Гйе Пи лот

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пайлът Камикадзе":

    Дабре, че Тръмп ги включи тези сямолети, че така успя да обърне войната. Ха-ха-хаааа


    Чакаме спасяването на пилот от всеки вид сямолет.

    06:04 06.04.2026

  • 12 Ник

    11 3 Отговор
    Май май пак ще се уредим с Най- новия модел супер супер самолети. Има няма 2-3 години и ще долетят пребоядисани с нашите опознавателни знаци . Естествено на цена от няколко милиарда.

    06:05 06.04.2026

  • 13 на жаргон

    5 1 Отговор
    ги наричат А10 warthogs, самолетите са на по 40 години но вместо да ги пенсионират да поръчат още 150/200 бройки.
    Тези са танк, гаубици и жива сила destroyers.

    Коментиран от #20

    06:08 06.04.2026

  • 14 Хи хи хи

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не подсказвай":

    Някой требе само да им каже на наште, че тоа олдтаймер е жизнени необходим На усръинсите и те веднага ша им го купят......

    06:10 06.04.2026

  • 15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 1 Отговор
    Краварите да не ги унищожават тези самолети,
    ще им потрябват, когато решат да донесат "демокрация" в Африка.
    Нигерия, Либия, Египет, Алжир - все страни богати на нефт и газ,
    и най-важното - почти никакво ПСО, останало им от миналия век...

    07:27 06.04.2026

  • 16 ДОНИ ДНЕС ВЕЧЕ

    9 1 Отговор
    Победи три пъти.

    07:30 06.04.2026

  • 17 Софиянец

    6 1 Отговор
    Бърже, ппдб-илте да ги купят!

    07:34 06.04.2026

  • 18 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Така или иначе Иран ги извежда самолетите им от експлоатация и трябва янките да са им блгодарни .

    07:42 06.04.2026

  • 19 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Да го пребоядисат и да ни ги продадат ,с пари напечатани без покритие които правителството на фащ ще вземе от Ротшилд с лихва и които ние ще връщаме до гроб с ресурси да изкарваме ресурси които ще отиват в обора ,така функционира краварската демокрация ,важното е да има на банани и прайдове и да се чувстваме джендури

    07:54 06.04.2026

  • 20 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "на жаргон":

    Нашите Су 25 са в същия клас - щурмови самолет, но никъде не ги пенсионират, защото са здрави и надежни и прости

    10:28 06.04.2026