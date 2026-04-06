Самолетите A-10 Thunderbolt II, включени в операцията срещу Иран, ще бъдат изведени от експлоатация до 2029 г

Американските военни са включили щурмови самолети A-10 Thunderbolt II в операцията срещу Иран. Тези самолети са счетени за неподходящи за съвременни конфликти и е планирано да бъдат напълно изведени от експлоатация до 2029 г., сочи информация от бюджетните документи на САЩ, анализирана от РИА Новости.
Както вече беше съобщено от New York Times, Пентагонът е удвоил флота от A-10 в Близкия изток до 30, за да подпомогне сухопътните сили като част от операция „Епична ярост“. Вестникът обаче не спомена, че самолетите са в процес на извеждане от експлоатация.
Според документи на Пентагона, ВВС на САЩ първоначално са поискали пълното извеждане от експлоатация на останалите 162 самолета от този тип, за да спестят 423 милиона долара. Щурмовият самолет, разработен през 70-те години на миналия век, официално беше обявен за уязвим в съвременни конфликти с висока интензивност.
Законът за бюджетни средства за отбрана, подписан на 18 декември 2025 г., обаче временно забрани намаляването на флота от A-10 под 103 самолета до 30 септември 2026 г. Същевременно законът потвърди ангажимента за пълно извеждане от експлоатация: ръководителят на ВВС е длъжен да представи подробен план за извеждане от експлоатация на всички самолети до 2029 г.
Освен това, разполагането на щурмови самолети в Близкия изток съвпадна със законодателен краен срок: Пентагонът беше длъжен до 31 март 2026 г. да информира съответните конгресни комисии за срока за прехода на всяко подразделение от A-10 към нови самолети.
1 Пайлът Камикадзе
Едно време американските самолети правеха от съпругите на пилотите вдовици. Сега правят мъжете на пилотите да си търсят нови г.й. партньори.
05:27 06.04.2026
2 Е, добре, ама
3 Може и по-рано.
4 Тоя чайник
5 Финансов специалист от ГЕРБ
После ще си ги крием в нов хангар на летището в Божурище.
05:32 06.04.2026
6 Отстрани
7 Не подсказвай
До коментар #5 от "Финансов специалист от ГЕРБ":Че Гяуровите ще побегнат да подпишат договор да им купим тия железа за 500 милиарда и да фалират БГ-то. Те са готови да умрат до жълто синия парцал и за делото на рижия дементирал старец... Само че не са българи. Айде да си одат вече по островите.
10 Зеленски съм
Ако може и пилотите за им сложите вътре, че досегашните свършиха.
11 Гйе Пи лот
До коментар #1 от "Пайлът Камикадзе":Дабре, че Тръмп ги включи тези сямолети, че така успя да обърне войната. Ха-ха-хаааа
Чакаме спасяването на пилот от всеки вид сямолет.
12 Ник
13 на жаргон
Тези са танк, гаубици и жива сила destroyers.
14 Хи хи хи
До коментар #7 от "Не подсказвай":Някой требе само да им каже на наште, че тоа олдтаймер е жизнени необходим На усръинсите и те веднага ша им го купят......
15 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
ще им потрябват, когато решат да донесат "демокрация" в Африка.
Нигерия, Либия, Египет, Алжир - все страни богати на нефт и газ,
и най-важното - почти никакво ПСО, останало им от миналия век...
16 ДОНИ ДНЕС ВЕЧЕ
17 Софиянец
18 стоян георгиев
19 Kaлпазанин
20 гост
До коментар #13 от "на жаргон":Нашите Су 25 са в същия клас - щурмови самолет, но никъде не ги пенсионират, защото са здрави и надежни и прости
10:28 06.04.2026