Американските военни са включили щурмови самолети A-10 Thunderbolt II в операцията срещу Иран. Тези самолети са счетени за неподходящи за съвременни конфликти и е планирано да бъдат напълно изведени от експлоатация до 2029 г., сочи информация от бюджетните документи на САЩ, анализирана от РИА Новости.

Както вече беше съобщено от New York Times, Пентагонът е удвоил флота от A-10 в Близкия изток до 30, за да подпомогне сухопътните сили като част от операция „Епична ярост“. Вестникът обаче не спомена, че самолетите са в процес на извеждане от експлоатация.

Според документи на Пентагона, ВВС на САЩ първоначално са поискали пълното извеждане от експлоатация на останалите 162 самолета от този тип, за да спестят 423 милиона долара. Щурмовият самолет, разработен през 70-те години на миналия век, официално беше обявен за уязвим в съвременни конфликти с висока интензивност.

Законът за бюджетни средства за отбрана, подписан на 18 декември 2025 г., обаче временно забрани намаляването на флота от A-10 под 103 самолета до 30 септември 2026 г. Същевременно законът потвърди ангажимента за пълно извеждане от експлоатация: ръководителят на ВВС е длъжен да представи подробен план за извеждане от експлоатация на всички самолети до 2029 г.

Освен това, разполагането на щурмови самолети в Близкия изток съвпадна със законодателен краен срок: Пентагонът беше длъжен до 31 март 2026 г. да информира съответните конгресни комисии за срока за прехода на всяко подразделение от A-10 към нови самолети.