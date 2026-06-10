Удар срещу нахлуващи китайски сили! Тайванската армия проведе ракетно учение с HIMARS за отблъскване на евентуална атака

Тайванската армия изпробва в сряда новата си мобилна ракетна система HIMARS, като симулира удар срещу нахлуващи китайски сили и демонстрира способността ѝ да открива огън и незабавно да сменя позицията си, за да избегне ответни удар, предава "Ройтерс".

Ракетната система HIMARS, произведена от Lockheed Martin, беше изпробвана за първи път от Тайван миналата година на източното крайбрежие. Учението в сряда в град Тайчунг беше първото, при което оръжието беше използвано на западния бряг на острова.

Според тайванските военни целта е била да бъде показана мобилността на системата и способността ѝ да се изтегля незабавно след изстрел, за да избегне засичане от вражески радари и контраатаки, което "значително подобрява оцеляването на бойното поле".

"Нашите HIMARS демонстрираха солидните бойни способности на подразделението и успешно завършиха това обучение", каза командирът на ротата Ко Минг-пин.

HIMARS е сред основните ударни системи, използвани от Украйна във войната с Русия. С обсег от около 300 километра тя може да поразява цели в китайската провинция Фудзиен, разположена от другата страна на Тайванския проток.

Западното крайбрежие на Тайван, с неговите плажове и плитчини, се разглежда като най-вероятната зона за евентуална китайска военна операция. В отговор Тайван модернизира армията си, залагайки на асиметрична стратегия с мобилни и трудно уязвими оръжейни системи, които да превърнат острова в трудно превземаема "крепост".

HIMARS ще действа съвместно с разработените в Тайван ракетни установки Thunderbolt-2000, за да бъдат атакувани китайски сили още при напускане на пристанища или по време на опит за дебаркиране. Системите бяха използвани още в първия ден на учението във вторник.

Китай смята Тайван за част от своята територия и не изключва използването на сила, за да установи контрол над острова. Китайски военни самолети и кораби извършват почти ежедневни операции около Тайван.