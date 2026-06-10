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Удар срещу нахлуващи китайски сили! Тайванската армия проведе ракетно учение с HIMARS за отблъскване на евентуална атака
  Тема: Тайван

Удар срещу нахлуващи китайски сили! Тайванската армия проведе ракетно учение с HIMARS за отблъскване на евентуална атака

10 Юни, 2026 12:23 537 13

  • китай-
  • тайван-
  • хаймарс-
  • ракети-
  • дронове-
  • си дзинпин

Западното крайбрежие на Тайван, с неговите плажове и плитчини, се разглежда като най-вероятната зона за евентуална китайска военна операция

Удар срещу нахлуващи китайски сили! Тайванската армия проведе ракетно учение с HIMARS за отблъскване на евентуална атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Тайванската армия изпробва в сряда новата си мобилна ракетна система HIMARS, като симулира удар срещу нахлуващи китайски сили и демонстрира способността ѝ да открива огън и незабавно да сменя позицията си, за да избегне ответни удар, предава "Ройтерс".

Ракетната система HIMARS, произведена от Lockheed Martin, беше изпробвана за първи път от Тайван миналата година на източното крайбрежие. Учението в сряда в град Тайчунг беше първото, при което оръжието беше използвано на западния бряг на острова.

Според тайванските военни целта е била да бъде показана мобилността на системата и способността ѝ да се изтегля незабавно след изстрел, за да избегне засичане от вражески радари и контраатаки, което "значително подобрява оцеляването на бойното поле".

"Нашите HIMARS демонстрираха солидните бойни способности на подразделението и успешно завършиха това обучение", каза командирът на ротата Ко Минг-пин.

HIMARS е сред основните ударни системи, използвани от Украйна във войната с Русия. С обсег от около 300 километра тя може да поразява цели в китайската провинция Фудзиен, разположена от другата страна на Тайванския проток.

Западното крайбрежие на Тайван, с неговите плажове и плитчини, се разглежда като най-вероятната зона за евентуална китайска военна операция. В отговор Тайван модернизира армията си, залагайки на асиметрична стратегия с мобилни и трудно уязвими оръжейни системи, които да превърнат острова в трудно превземаема "крепост".

HIMARS ще действа съвместно с разработените в Тайван ракетни установки Thunderbolt-2000, за да бъдат атакувани китайски сили още при напускане на пристанища или по време на опит за дебаркиране. Системите бяха използвани още в първия ден на учението във вторник.

Китай смята Тайван за част от своята територия и не изключва използването на сила, за да установи контрол над острова. Китайски военни самолети и кораби извършват почти ежедневни операции около Тайван.


Тайван
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    15 2 Отговор
    Те и украинците от десен сектор и Азов тренираха така и видяхме какво стана

    Коментиран от #4

    12:25 10.06.2026

  • 2 ТАЙВАН

    9 2 Отговор
    Е част от Китай. Британската отрова скоро ще бъде изчистена.

    12:29 10.06.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    9 3 Отговор
    Тайван е китайски както Крим е руски и китайците ще си го върнат, както руснаците си върнаха Крим!

    12:30 10.06.2026

  • 4 Проблемът е, че

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Тайван нямат сухопътна граница Като им свършат ракетите, трудно ще получат нови по време на война.

    Коментиран от #9

    12:30 10.06.2026

  • 5 Куку-ригу

    9 2 Отговор
    Не дай боже! Китайците само да препикат Тйван и потъна!

    12:31 10.06.2026

  • 6 кон треуа пасе

    2 7 Отговор
    тайван е по-добрия китай,демократична страна,основана от чан кай ши,напук на мао цзе дун!

    12:31 10.06.2026

  • 7 хехе

    4 1 Отговор
    ако сите китайци се идзтропат в протока между тях и Тайван китайската армия ще мине по суша.

    12:34 10.06.2026

  • 8 Топлинно насочване

    1 0 Отговор
    На командира на ротата Ко Минг Пинг, "ответния удар" ще му го вкарат през комина, където и да се крие.

    12:34 10.06.2026

  • 9 Прогресивна България

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Проблемът е, че":

    Абсолютно. Китай ще победи в крайна сметка, както и Русия ще победи срещу Украйна. За какво са тези битки? Прав е Генерал Румен Радев. Ако украинците се бяха предали още на 22.2, сега щеше да е мир и никой нямаше да умре. Така трябва да стане и с Тайван.

    12:35 10.06.2026

  • 10 пешо

    4 0 Отговор
    китайската армия само да се из....... и ще ги удавят

    12:39 10.06.2026

  • 11 Пари крадат

    1 0 Отговор
    Те китайските сили, ще тръгнат ей така хавадан, без подготовка, прикритие и дронове. Тази война беше, сега роякът дебне всеки, който реши да отвърне.

    12:42 10.06.2026

  • 12 Механик

    1 0 Отговор
    Тайван си дигат самочувствието. Нищо не могат да направят срещу Китай. Китайците пеш да тръгнат и голи ръце, пак ще прегазят Тайван. Колко народ има в Китай и колко в Тайван?? Все едно с пистолет в ръка да се браниш от цяла футболна агитка. Ша та спукат от бой, па пищова направо не незнам къде ще го завират.

    12:52 10.06.2026

  • 13 Коста

    0 0 Отговор
    Тайван няма шансове ако Китай реши...

    12:54 10.06.2026