Спасените в Иран американски пилоти минават медицински прегледи на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

Спасените в Иран американски пилоти минават медицински прегледи на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

6 Април, 2026 05:49, обновена 6 Април, 2026 06:06 2 130 41

Съобщенията за състоянието на втория пилот са противоречиви - от "тежко ранен", до "добро общо състояние"

Спасените в Иран американски пилоти минават медицински прегледи на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двамата американски пилоти, чийто самолет беше свален над Иран, се намират в безопасност на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", където са подложени на медицински прегледи

На 5 април официално беше потвърдено от президента Доналд Тръмп и Пентагона, че и вторият пилот от сваления изтребител F-15 е бил открит и спасен. Той е прекарал около две денонощия в неизвестност на иранска територия, докато Техеран е провеждал мащабна акция за залавянето му.

Първият пилот беше спасен още на 3 април, непосредствено след инцидента, когато самолетът беше свален от иранската противовъздушна отбрана в югозападната част на страната. Операцията бе извършена посред бял ден от два американски хеликоптера, като единият е бил леко повреден от стрелба, но се е прибрал успешно.

Вторият член на екипажа - офицер по оръжейните системи - бе обявен за спасен от президента Доналд Тръмп рано в неделя на 5 април. Той се е укривал в планинска клисура в продължение на две денонощия, докато иранските сили и въоръжени цивилни са го издирвали.

Той е със сериозни наранявания, но е в стабилно състояние. В операцията по спасяването на втория пилот са участвали елитните части Delta Force и SEAL Team Six. ЦРУ е изиграло критична роля в локализирането му и е провело „дезинформационна кампания“, за да заблуди иранските власти за неговото местоположение.

По време на спасителната мисия на САЩ Иран съобщи, че е свалил и други американски машини. Потвърдено е, че щурмови самолет A-10 Thunderbolt II е бил ударен и е паднал в Кувейт, а пилотът му също е спасен.

Съобщава се за два поразени американски самолета на земята по време на самата спасителна мисия, които получили механични повреди. По време на операцията САЩ са унищожили два свои летателни апарата (хеликоптер и дрон), за да предотвратят попадането на технологии в ръцете на Иран.

Иранската страна първоначално обяви награда за залавянето на „вражеския пилот“, но американските екипи успяха да го открият първи чрез сигнал от радиостанцията му.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху намекна, че Израел е оказал съдействие за успешното изпълнение на мисията.


  • 1 Лъжлива чалма

    4 32 Отговор
    Как е възможно това, след като ги превзехме и потопихме и самолетоносача! Очевидна лъжа!

    06:11 06.04.2026

  • 2 Ха-ха-ха

    43 8 Отговор
    "Спасени" били? Иранците показват в нета, хванати?
    Айде Холивуд, включете камерите и покажете Зеленски-талантлив артист с пилотски костюм и каска. Да покаже 2 пръста за "победата"! Ще ви поВерваме!!!

    Коментиран от #13, #30, #33

    06:13 06.04.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    17 1 Отговор
    Стари самолети предвидени за извеждане от експлоатация.

    Коментиран от #26

    06:13 06.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъъъъ

    34 8 Отговор
    "На 5 април официално беше потвърдено от президента Доналд Тръмп и Пентагона, че и вторият пилот от сваления изтребител F-15 е бил открит и спасен. "

    А някой виждал ли е снимки на двамата? Защото за втория се говори, че не е спасен.....🤔
    Отделно от това, елитните командоси, които са атакували ядрения комплекс в Исфахан, който уж беше унищожен през миналата година, са избити....🤔

    Коментиран от #25, #32

    06:19 06.04.2026

  • 7 Ройтерс

    21 2 Отговор
    Ще ги позакърпят тук-там....най-вече там
    па ще им мине....

    Коментиран от #14

    06:38 06.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Състоянието

    34 6 Отговор
    На втория пилот е неизвестно, защото втория пилот не се знае къде е. Стига баламосване! Рамбо енти епизод. А тия дето обикалят около Луната и трошат пари, да не забравят ако един ден кацнат да си залостят вратата на капсулата, че предишния път лопна, а няма дръжка от външната страна, ха, ха, ха!

    Коментиран от #16

    06:48 06.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хари Труман е спасен...

    2 18 Отговор
    От подводница, след като е катапултирал през ВСВ. Общо от подводници са спасени повече от 500 пилоти. Всшчкипте са знаели, че "своим не бросаем" е Ганьовска мантра за профанизирани балканци

    06:59 06.04.2026

  • 12 Георгиев

    25 0 Отговор
    Направете филм "спасяването на ....". Поне това го можете. Холивуд ги праща на луната успешно, та едно спасяване

    07:11 06.04.2026

  • 13 Мурка

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха-ха":

    ЮНАКА Е ЗАЕТ СЪС СТРОИТЕЛНИ ДЕИНОСТИ ГРАДИ ГОЛДЪН ВЦ

    07:15 06.04.2026

  • 14 Мурка

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ройтерс":

    И ЦИКАТРИДИНА

    07:16 06.04.2026

  • 15 Някой

    24 1 Отговор
    Спасените пилоти, добре.
    С нещо да кажете за сваления ,C-130 и девата черни ястреба, свалени над Иран при спасителната акция за пилота на Ф-15? Излязоха кадри.

    Коментиран от #40

    07:18 06.04.2026

  • 16 СССР

    3 20 Отговор

    До коментар #9 от "Състоянието":

    СССР никога не са отричали, че американците са летели до луната. Нито никой друг официален.

    Обаче анонимни интернет интернет лаладжии видели нещо си и знаели нещо си.
    Аз ще ти кажа, какво си видял "старческо изглупяване и дименция". За това няма лекарства. Гледай като ходиш на тоалетна да не си забравяш да си сваляш панталоните.

    Коментиран от #23

    07:18 06.04.2026

  • 17 иван костов

    25 1 Отговор
    Спасяването на втория пилот е било ирански капан! Колко са американските жертви не се знае точно но хеликоптер и транспортен самолет са унищожени! Какво е казал байДончо е вече без значение, той си лъже постоянно!

    07:22 06.04.2026

  • 18 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ !!!!!!

    13 1 Отговор
    ТИЯ ПИЛОТИ КОГА СТАНАХА ВОДОЛАЗИ БЕ КРАВАРИ, ЛИНКЪЛНА Е НА КАТО КЪЩА ЗА РИБИТЕ НА ДЪНОТО ?????

    07:26 06.04.2026

  • 19 гумата

    19 2 Отговор
    Изядоха едни шамари за по милиард долара и сега ги преглеждат дали им е добре на главите. Операцията с Иран отива на загоряла манджа със скъпи продукти.

    Коментиран от #35

    07:32 06.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Комон Сенс

    15 2 Отговор
    При такива мащабни дейсттвия десетина жертви от американска страна са минимум. Рискът е долу-горе колкото този за пожарникари, шофьори и строителни работници.
    Не можем да отречем, че си пазят хората. За финансовия и геополитическия ефект ще говорим след прекратяване на действията. В ммента всичко е мъглата на войната.

    07:40 06.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И те са

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "СССР":

    ....същите лъжчи, нещо да си чул за сондите дето изпратиха от другата страна на луната Индия и Китай, мълчат и дума не казват....всички ни лъжат

    Коментиран от #27

    07:44 06.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Аз видях

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъъ":

    снимка на снимка на Аятолаха Моджтаба от картон!

    07:46 06.04.2026

  • 26 Стари

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    .... нови.... нали летят. Давали са по дискавъритата, документален филм, за израелски пилот, дето се е прибрал, и го е приземил, с останало едно крило, след попадение. Не помня какъв модел точно беше самолета.

    08:11 06.04.2026

  • 27 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "И те са":

    е голяма разликата между сонда, и пилотирана от хора мисия.

    08:24 06.04.2026

  • 28 Кремълска Шпакла

    3 1 Отговор
    А на нас ИРАНЦИТЕ
    Ни казаха
    Че Пилотите са заловени .

    08:51 06.04.2026

  • 29 Важното е

    4 3 Отговор
    Че РУСОФИЛКИТЕ свалиха УШАНКИТЕ

    И

    НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ.

    Изглеждат Прекрасно

    08:53 06.04.2026

  • 30 Сельооо

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха-ха":

    Иранците лъжат по вече от руснаците.Какви ли нямат да ги измислят,А вие като кълвящи на гола кука с маджун веднага запоадскачахте.

    09:10 06.04.2026

  • 31 Спасители в протока

    1 1 Отговор
    Може да почват снимките на филма за спасяването. Героично загубиха 4 самолета. 3 при спасяването.

    Коментиран от #34

    09:12 06.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пръцковци

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ха-ха-ха":

    На кого му пука дали ще вервате или не? Важното е че любимата ви Русия затъна в Украйна! А вие си драскайте че Русия побеждава,да има на какво да се смеят хората!

    09:17 06.04.2026

  • 34 Пръцльовци

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Спасители в протока":

    Какво са 7 самолета за САЩ при наличие на 130 000.Украйна е осеяна с тенекии от руските Су,в повечето от случаите те сами падат.

    09:22 06.04.2026

  • 35 Сельооо

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "гумата":

    Родил си се със загоряла манджа горе и няма оправия.

    09:25 06.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Милите краварски гювендийчета,

    4 2 Отговор
    те си играели кротко на самолетчета, и лошите иранци стреляли по тях. И сега са в шок, и трябва да работят с тях психолози от хелзинкския комитет по правата на човека. САЩ отправя протестна нота към Иран, че това което са направили на момченцата не е красиво.

    Коментиран от #38

    09:29 06.04.2026

  • 38 Милото русогейско гювендийче

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Милите краварски гювендийчета,":

    И то решило да коментира,мъчило се ,мъчило се и на края глупостта изплувала.

    09:38 06.04.2026

  • 39 Този самолетоносач

    3 0 Отговор
    Не беше ли ос ран, изгорял и потънал?

    10:15 06.04.2026

  • 40 Изкуствен интелект

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Аз какви кадри мога да ти изкарам! Хитлер и Сталин гледат Формула 1 в Дубай.

    10:17 06.04.2026

  • 41 Гогата Чаушев

    0 0 Отговор
    Ако бяха руснаци, Кремъл щеше да обезщети семействата с по два тона въглища и по една коза и толкова.

    22:47 06.04.2026