Спасените в Иран американски пилоти минават медицински прегледи на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

Двамата американски пилоти, чийто самолет беше свален над Иран, се намират в безопасност на борда на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", където са подложени на медицински прегледи
На 5 април официално беше потвърдено от президента Доналд Тръмп и Пентагона, че и вторият пилот от сваления изтребител F-15 е бил открит и спасен. Той е прекарал около две денонощия в неизвестност на иранска територия, докато Техеран е провеждал мащабна акция за залавянето му.
Първият пилот беше спасен още на 3 април, непосредствено след инцидента, когато самолетът беше свален от иранската противовъздушна отбрана в югозападната част на страната. Операцията бе извършена посред бял ден от два американски хеликоптера, като единият е бил леко повреден от стрелба, но се е прибрал успешно.
Вторият член на екипажа - офицер по оръжейните системи - бе обявен за спасен от президента Доналд Тръмп рано в неделя на 5 април. Той се е укривал в планинска клисура в продължение на две денонощия, докато иранските сили и въоръжени цивилни са го издирвали.
Той е със сериозни наранявания, но е в стабилно състояние. В операцията по спасяването на втория пилот са участвали елитните части Delta Force и SEAL Team Six. ЦРУ е изиграло критична роля в локализирането му и е провело „дезинформационна кампания“, за да заблуди иранските власти за неговото местоположение.
По време на спасителната мисия на САЩ Иран съобщи, че е свалил и други американски машини. Потвърдено е, че щурмови самолет A-10 Thunderbolt II е бил ударен и е паднал в Кувейт, а пилотът му също е спасен.
Съобщава се за два поразени американски самолета на земята по време на самата спасителна мисия, които получили механични повреди. По време на операцията САЩ са унищожили два свои летателни апарата (хеликоптер и дрон), за да предотвратят попадането на технологии в ръцете на Иран.
Иранската страна първоначално обяви награда за залавянето на „вражеския пилот“, но американските екипи успяха да го открият първи чрез сигнал от радиостанцията му.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху намекна, че Израел е оказал съдействие за успешното изпълнение на мисията.
