Украинската армия атакува Новоросийск! Казахстан категорично отрича щети по петролния си терминал

Украйна съобщи, че през нощта е нанесла удари по руски военни и енергийни цели в Черно море, включително ракетоносач в пристанището на Новоросийск и сондажна платформа край окупирания Крим, съобщи командирът на силите за дронове в Киев, цитиран от Би Би Си.
Атаката е била насочена към ракетоносеца "Адмирал Григорович", съобщи Робърт Бровди в приложението Telegram.
Руските власти по-рано съобщиха за масирана украинска атака с дронове срещу Новоросийск и други градове в Краснодарския край, продължила почти 24 часа от неделя сутринта. По последни данни 10 души са ранени, а жилищни сгради са повредени.
Губернаторът Вениамин Кондратьев заяви, че отломки от дронове са "открити на територията на няколко предприятия", без да споменава морското пристанище на Новоросийск — най-голямото търговско пристанище на Русия и ключов център за износ на петрол.
Регионът е стратегически важен за Каспийски тръбопроводен консорциум, който транспортира петрол от Западен Казахстан до терминал край Новоросийск. В края на ноември атака с украински морски дронове извади от строя едноточковото швартуване (SPM) на консорциума, като операциите бяха възстановени едва в края на януари. В средата на януари танкерите "Матилда" и "Делта Хармъни", натоварени с казахстански петрол, също бяха атакувани с дронове близо до терминала.
Системата CPC осигурява над 80% от износа на казахстански петрол. Сред акционерите са Руската федерация (31%), Казахстан (20,75%) и частни компании, включително Chevron (15%).
След предишна атака срещу Новоросийск в края на февруари Държавен департамент на САЩ призова Киев да избягва удари по цели, свързани с американски интереси. "Това засегна икономическите интереси на Америка и Казахстан", заяви Олга Стефанишина, посланик на Украйна във Вашингтон. Министерството на външните работи на Казахстан определи ноемврийската атака срещу терминала на CPC като "акт на агресия" срещу "чисто граждански обект".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 укротерористи!
17:34 06.04.2026
2 Град Козлодуй.
17:35 06.04.2026
3 Гробар
17:37 06.04.2026
4 Пак велики победи-а...
17:37 06.04.2026
5 Хабиби Нетаняху
6 Българин
7 ...не било пудра захар
До коментар #4 от "Пак велики победи-а...":Вероятно от некачествена стока👍🤔
17:38 06.04.2026
8 Руслан
17:39 06.04.2026
9 Имаш фундаментални проблеми с понятията
Много ви е ниско нивото.
17:39 06.04.2026
10 честен ционист
17:40 06.04.2026
11 Доктора
17:40 06.04.2026
12 Теслатъ
17:41 06.04.2026
13 матю хари
17:42 06.04.2026
14 дядо Петър
17:42 06.04.2026
15 честен ционист
До коментар #12 от "Теслатъ":Накрая Европа ще тича при Вова с тубите и дамаджаните за бензинец.
17:42 06.04.2026
16 Али Турчинът
17:42 06.04.2026
17 Пич
17:43 06.04.2026
18 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
17:43 06.04.2026
19 Така де
До коментар #3 от "Гробар":Вовата нарочно "влачи" дълго тая война.Първо си пази хората и няма глупави атаки.Второ пече на бавен огън ЕС -вече не знаят в Брюксел откъде и как да помагат на Киев-парите свършиха. Още в началото Вовата каза,че войната ще се реши в земите на Донбас-няма да гони украинците до полската граница-защото не му е нужна война с Европа. Колкото по-дълго върви тази война-толкова по-зле става в ЕС-и това е факт...
17:43 06.04.2026
21 Обективен
17:44 06.04.2026
22 си дзън
До коментар #14 от "дядо Петър":Името на фрегатата е сбъркано. Става въпрос за Гълбукович.
17:44 06.04.2026
23 Ти много искаш от тях
До коментар #10 от "честен ционист":Умението да разсъждаваш с причинно-следствени връзки и да правиш прогноза на основата на логическо мислене не е тяхната силна страна. Дай им примитивни обиди, кръчмарски тон и някакви елементарни подигравки.
17:44 06.04.2026
25 си дзън
До коментар #19 от "Така де":Пекат се на бавен огън ама руснаците. Тези в Уст-Луга си спряха парното, че им станало горещо.
17:45 06.04.2026
26 В грешка си
До коментар #22 от "си дзън":Името е Бълбукович. Набълбукала се е фрегатата.
17:47 06.04.2026
27 8888
17:48 06.04.2026
28 оня с коня
17:49 06.04.2026
29 Лука
17:49 06.04.2026
30 От Козлодуй и Лом
До коментар #2 от "Град Козлодуй.":Не ползвайте ника както бе известен тук форумец с този ник в сайта! От месеци е покойник! Имаше няколко заболявания и получи втори инсулт и угасна! В Лом и Козлодуй се говори че тук в сайта е бил нападан и обиждан което е изострило заболяванията му.
17:49 06.04.2026
32 ми той умрял ма
До коментар #2 от "Град Козлодуй.":козлодуйскияБОКЛУК Е УМРЯЛ
17:50 06.04.2026
33 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #19 от "Така де":Клоуна Пусин не знае какви са му плановете, та точно някакъв си изkykyпигал хомосъветкус е наясно с мислите на "вовата" 🤣🤣🤣
17:50 06.04.2026
34 Копейки
17:51 06.04.2026
35 оня с коня
ОТКОГА ГО ЧАКАМ ДА СТАНЕ 5€ А ТОЙ ОЩЕ СЕДИ НА ПОД 2€
17:51 06.04.2026
36 Цитат
17:51 06.04.2026
37 Украйна
Украинците вършат работата на руските си събратя да се отърват час по- скоро от психопата Путин и шайката му олигарси, измукали и най- малкото от бедния руснак
17:52 06.04.2026
39 И защо да са терористи.
До коментар #1 от "укротерористи!":Няма такова нещо. Това са ответни удари на предишни руски удари. Терористът е този, който е атакувал Украйна, защото всички последващи удари, са ответни. Не е толкова сложно за разбиране.
17:53 06.04.2026
40 руската мечка
17:53 06.04.2026
41 Българин
Слава ВСУ!
17:54 06.04.2026
43 володя
До коментар #10 от "честен ционист":Дали ще секне руския нефт за Росенец, решават украинците. Така че, щем не щем трябва безусловно да изпълянваме всички техни искания, за да не ходим пеш!
17:54 06.04.2026
44 Русия се превръща в тестова площадка
17:54 06.04.2026
46 Язък за тенекията
Хехехехехехе
17:56 06.04.2026
48 Руснаците толкова си могат.
До коментар #3 от "Гробар":Сами се натресоха в капана, ще трябва да търпят, нямат друг избор. Като са си избрали такъв глупав и неадекватен ръководител като Путин и го търпят цели 20 г., сега ще търпят и унижения, робство и подигравки.
17:57 06.04.2026
49 Хахахаха
До коментар #1 от "укротерористи!":Украинците вече се плащат на рашите!
17:58 06.04.2026
50 Хахахаха
До коментар #2 от "Град Козлодуй.":Като гледам, боя вече го ядат рашите.
17:58 06.04.2026
51 до честен ционист
До коментар #15 от "честен ционист":Грешите!!!!! Европа ще бяга с тубите При Рижавия!!! Вие наистина ли мислите, че войната срещу Иран е заради "разработка на ядренно оръжие"??? Колега, погледнете в какво се превъщат Бл.Източните Монархии... Целта на Рижавия е Нефта и Газа на целия Бл. Изток!!! Забравихте ли "Духа от Анкоридж"??? Путин продаде Русия с всичките й природни ресурси за 12 Трилиона Долара (цифри и хартийки)!!!
17:58 06.04.2026
52 Хахахаха
До коментар #4 от "Пак велики победи-а...":Рашите отиват на запад, ама към западната граница на раша, дето е от другата страна на източна Украйна!
17:59 06.04.2026
53 Трябва да ви кажа, че се намирате
До коментар #19 от "Така де":в много голяма заблуда. В тази война, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, тежки финансови загуби и такива на жива сила, загуби и доверието на партньорите си. Русия беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия. Дългата война е пагубна точно за Русия, особено в момент на фалит и безизходица на фронта.
18:02 06.04.2026
54 А Курска област и град Курск
18:04 06.04.2026
55 Единствените
До коментар #10 от "честен ционист":които получаваха руски нефт са Унгария и Словакия, но от 2 месеца и те не могат, защото петролопровода Дружба е с проблем. Но така или иначе не е голям проблем за тях, защото руския петрол не е изгоден. Горивата в Унгария са по-скъпи и от тези в България, което значи че ще се насочат към други доставки.
18:05 06.04.2026
57 Владимир Путин, президент
18:09 06.04.2026
58 Многоходовото
18:11 06.04.2026
59 Извинете,но
До коментар #53 от "Трябва да ви кажа, че се намирате":Трябва да отбележим,че цялата коалиция от над петдесет държави не може да спре Русия.
18:11 06.04.2026
60 хаха 🤣
До коментар #3 от "Гробар":дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣
18:11 06.04.2026
61 Курти
18:14 06.04.2026
62 хаха 🤣
До коментар #7 от "...не било пудра захар":от тази некачествена партида,а и от комбинацията на бело+ одеколон за пиене, на Медведа и Маша съвсем им се изпържиха мозъците🤣🤣🤣
18:14 06.04.2026
63 Дон Корлеоне
18:16 06.04.2026
64 Копейка
18:18 06.04.2026
65 Грешиш
До коментар #15 от "честен ционист":Петролът по света ще се управлява от Тръмп. Русия е в девета глуха. Ще се продава основно от най-големите в петролния бизнес.
Венецуела: Лидер в света с над 300 млрд.барела
Саудитска Арабия: 288 млрд. барела
Канада: 170 млрд. барела
Иран: 158 млрд. барела
Ирак: 145 млрд. барела
Кувейт: 101 млрд. барела
ОАЕ: 97 млрд. барел
Всички са под контрола на Тръмп, без Иран. Русия е бита карта, дори е извън класацията на големите играчи.
18:18 06.04.2026
66 Владимир Путин, президент
До коментар #60 от "хаха 🤣":Единствената ми мечта е някой друг да спре позорната вайна и ме отърве от бесилото ☝️
Такъв кошмар не съм си представял.....
18:19 06.04.2026
67 Девствена копейка
18:19 06.04.2026
68 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки
До коментар #9 от "Имаш фундаментални проблеми с понятията":това са удари с новите болиди на украйна.не е никакъв саботаж ,а целенасочено действие с цел унищожаване икономиката на просия и спиране на войната.това е идея на ИИи изпълнение на украйна.Удара бе мисля вечерта преди 5 -и ,но още може да са повторили и снощи защото те така действат.Няма как да бъдат неутрализирани защото летят ниско и много бързо.Глупостите ,които ежедневно бълвате за територия ,която е завладяла просия без да давате нищо като квадратни километри и други ще ви кажа следното.От началото на операцията до днешния ден ,просия е завладяла по малко от 6% територия на украйна.Преди войната тя държеше 13%.В момента просия държи по малко от 19% ,но докога....според мен ще започне да я губи с бързи темпове тази територия!
18:22 06.04.2026
69 ВОЙНА ЛИ ??
18:23 06.04.2026
70 Новорусийск
До коментар #25 от "си дзън":И на нас ни стана горещо снощи и си спряхме парното, че много жега.
18:23 06.04.2026
72 Рамбо
18:27 06.04.2026
73 Руслан
Стигна до атаки с 3 ракети и 250 дрона. Просто се оказа неспособен главнокомандващ, за съжаление на тези, които харесваме и уважаваме нашата освободителка Русия.
18:27 06.04.2026
74 Владимир Путин, президент
18:28 06.04.2026
75 Zахарова
18:28 06.04.2026
76 пиночет
До коментар #63 от "Дон Корлеоне":диваанетата могат и без интернет
18:34 06.04.2026
77 Само така
18:36 06.04.2026
78 Съгласна съм
До коментар #73 от "Руслан":с повечето написано, но защо му е да окупира Беларус, тя си е един вид окупирана. Беларус си е руска марионетка от много време. Според мен Путин трябваше да си кротува и да си върти търговийката с богатата Европа тихо и кротко. А сега, след този огромен резил и крах, на Русия ще й трябват поне 15 години да се възстановява от фалита. Загубата на геополитическо влияние, обаче е катастрофална, не виждам как ще може да противодейства на това. Най-вероятно няма как, САЩ разказаха играта на Русия в това направление, категорично.
18:37 06.04.2026
79 Гресирана ватенка
До коментар #78 от "Съгласна съм":Та кой а са се разбрали в Аляска 😁
18:44 06.04.2026
80 Ти направи световен рекорд
До коментар #68 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":Толкова много граматични, пунктуационни и логически грешки само в няколко реда!
Ужас!
18:47 06.04.2026
81 Руслан
До коментар #78 от "Съгласна съм":Да права си, но окупирането на Беларус щеше да донесе 2 положителни за Русия неща. Щеше да озакони сегашното положение, и да вкала окончателно Беларус в Руската федерация, и щеше да проектира сила пред запада! И понеже операцията щеше да продължи само 5-6 дни, в очите на запада Русия щеше да изглежда, като огромна сила и мощ!
18:48 06.04.2026
82 стоян георгиев
18:49 06.04.2026
83 Удри копейката с лопатЕто!
18:50 06.04.2026
84 стоян георгиев
До коментар #73 от "Руслан":А защо путин трябва да окупира някого? Защо да окупира беларус? На руския народ му се полагат 17 млн.квядрятнимкм.достаттчна ъвритория за всичко дето би искал.
18:51 06.04.2026
85 Аз съм веган
18:53 06.04.2026
87 Иван 1
18:53 06.04.2026
88 Българин
18:55 06.04.2026
89 Няма край руският позор
18:56 06.04.2026
90 Копейки
18:56 06.04.2026
92 Зеленски бомби Путин
19:10 06.04.2026
93 дядо дръмпи до просиянския галош
До коментар #80 от "Ти направи световен рекорд":А ,да кажеш нещо по истината ,а капейка.Пунктоацията и запетайкитене променят истината ,копейка.Това ли е довода ти??тези елементарни похвати ,не ги ли промениха в симеоново.когато някой ти каже нещо ,което тине искаш да чуеш ,да не се извиниш и обясняваш ,а да кажеш някаква простотия като горе написаното от теб!да те мръдне по чешки дядо дръмпи,мизерна Просийска.......
19:14 06.04.2026
94 Руслан
До коментар #84 от "стоян георгиев":Прав си приятел! Но ако имаме някакъв диктатор, който иска да се прославя, и да изглежда велик, превземането на Беларус, води към тази цел, и щеше да бъде абсолютно безкръвно. Даже нямаше да харчат и муниции, защото щеше да има 10 изтрела във въздуха
19:21 06.04.2026
96 Хм Хм
До коментар #17 от "Пич":Ние сме наясно, обаче Вова май не е.
19:26 06.04.2026
99 пРОСИЯ Е КОЧИ.НА
До коментар #3 от "Гробар":Плашимордан,няма руснаци, блатари са!
19:38 06.04.2026
100 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
До коментар #18 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":Ти остай Мара,кажи за вашия дрът ботокс от калното мазе,ще висне скоро от башнята??!! 😂😂😂
19:40 06.04.2026
101 Тиква
19:42 06.04.2026
102 Дивуй
До коментар #68 от "дядо дръмпир да ви мръдне по чешки":И като не познаеш сменяш ника и си готов за нови подвизи.
19:47 06.04.2026
103 Европеец
До коментар #3 от "Гробар":Ми за 4 години не са мръднали и 5км
19:48 06.04.2026
104 Европеец
До коментар #4 от "Пак велики победи-а...":Назад назад колко назад. 10 км преко сили. Навремето немеца за 4 години е стигнал до Москау и се е върнал
19:49 06.04.2026
105 Антируснак
20:54 06.04.2026
106 Наско
20:59 06.04.2026
107 михаил
21:33 06.04.2026
108 стоян георгиев
До коментар #94 от "Руслан":Да де ама това ще доведе до негативизъм впоследствие.диктатора ше трябва да плаща на беларусите за да не се надигат както плаща да речем на печенци или дегестанци.
21:40 06.04.2026
110 ах този Гостомел
1816ОТГОВОР
Няма да се притеснявате. До 1 седмица Путин ще е спасил Мадуро, Сирия, Венецуела и Иран, до 2 месеца Путин ще е превзел Киев, до 3 месеца ще е превзел Европа, до 6 месеца ще пусне интернета в Русия. Не губете надежда.
Ах този Гостомел, ако не беше тай, какъв успех на Рушвафето да кацнат на Гостомел, сега Киев щеше да бъде изпълнен с трикольора на Райха и Билбордовете на Фюрера!
22:46 06.04.2026
111 Колко ли Крайцери и Ракетоносци
Колко ли Крайцери и Ракетоносци ще трябва да потопят Бандерите, та да се изтеглят путлеристите?!?!!
22:47 06.04.2026
112 Кои са партньорите на Райха
До коментар #53 от "Трябва да ви кажа, че се намирате":Трябва да ви кажа, че се намирате
1717ОТГОВОР
До коментар 19 от "Така де":
в много голяма заблуда. В тази война, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, тежки финансови загуби и такива на жива сила, загуби и доверието на партньорите си.
кой ще уважава Райха?!?!!
22:49 06.04.2026
113 Само в Бункера е Умника
До коментар #107 от "михаил":
Тоя некадърниk с Армения
Само в Бункерите са умниците Путлер и Асад, а и оня Янукович (с мироко до вэрни Украйна в СССР-то)!
22:56 06.04.2026
115 Село Хайредин
До коментар #2 от "Град Козлодуй.":Абе град Козлодуй
що не си видиш оценките и да прецениш колко си вдлъбнат?!
22:59 06.04.2026
116 Путлер не се мотае, толкова си могат
Докога ли руснаците ще търпят Вовата да се мота.
Те рашистите те толкова си могат
като им видим Москвичите, ГАЗ-ките и къщите и ни става ясно!
23:01 06.04.2026