Украинската армия атакува Новоросийск! Казахстан категорично отрича щети по петролния си терминал

Украйна съобщи, че през нощта е нанесла удари по руски военни и енергийни цели в Черно море, включително ракетоносач в пристанището на Новоросийск и сондажна платформа край окупирания Крим, съобщи командирът на силите за дронове в Киев, цитиран от Би Би Си.

Атаката е била насочена към ракетоносеца "Адмирал Григорович", съобщи Робърт Бровди в приложението Telegram.

Руските власти по-рано съобщиха за масирана украинска атака с дронове срещу Новоросийск и други градове в Краснодарския край, продължила почти 24 часа от неделя сутринта. По последни данни 10 души са ранени, а жилищни сгради са повредени.

Губернаторът Вениамин Кондратьев заяви, че отломки от дронове са "открити на територията на няколко предприятия", без да споменава морското пристанище на Новоросийск — най-голямото търговско пристанище на Русия и ключов център за износ на петрол.

Регионът е стратегически важен за Каспийски тръбопроводен консорциум, който транспортира петрол от Западен Казахстан до терминал край Новоросийск. В края на ноември атака с украински морски дронове извади от строя едноточковото швартуване (SPM) на консорциума, като операциите бяха възстановени едва в края на януари. В средата на януари танкерите "Матилда" и "Делта Хармъни", натоварени с казахстански петрол, също бяха атакувани с дронове близо до терминала.

Системата CPC осигурява над 80% от износа на казахстански петрол. Сред акционерите са Руската федерация (31%), Казахстан (20,75%) и частни компании, включително Chevron (15%).

След предишна атака срещу Новоросийск в края на февруари Държавен департамент на САЩ призова Киев да избягва удари по цели, свързани с американски интереси. "Това засегна икономическите интереси на Америка и Казахстан", заяви Олга Стефанишина, посланик на Украйна във Вашингтон. Министерството на външните работи на Казахстан определи ноемврийската атака срещу терминала на CPC като "акт на агресия" срещу "чисто граждански обект".