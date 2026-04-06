Новини
Свят »
Украйна »
Украинската армия атакува Новоросийск! Казахстан категорично отрича щети по петролния си терминал
  Тема: Украйна

6 Април, 2026 17:33, обновена 6 Април, 2026 19:00 3 722 116

  • русия-
  • украйна-
  • новоросийск-
  • ракети-
  • дронове-
  • петрол

Украинската армия атакува Новоросийск! Казахстан категорично отрича щети по петролния си терминал
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна съобщи, че през нощта е нанесла удари по руски военни и енергийни цели в Черно море, включително ракетоносач в пристанището на Новоросийск и сондажна платформа край окупирания Крим, съобщи командирът на силите за дронове в Киев, цитиран от Би Би Си.

Атаката е била насочена към ракетоносеца "Адмирал Григорович", съобщи Робърт Бровди в приложението Telegram.

Руските власти по-рано съобщиха за масирана украинска атака с дронове срещу Новоросийск и други градове в Краснодарския край, продължила почти 24 часа от неделя сутринта. По последни данни 10 души са ранени, а жилищни сгради са повредени.

Губернаторът Вениамин Кондратьев заяви, че отломки от дронове са "открити на територията на няколко предприятия", без да споменава морското пристанище на Новоросийск — най-голямото търговско пристанище на Русия и ключов център за износ на петрол.

Регионът е стратегически важен за Каспийски тръбопроводен консорциум, който транспортира петрол от Западен Казахстан до терминал край Новоросийск. В края на ноември атака с украински морски дронове извади от строя едноточковото швартуване (SPM) на консорциума, като операциите бяха възстановени едва в края на януари. В средата на януари танкерите "Матилда" и "Делта Хармъни", натоварени с казахстански петрол, също бяха атакувани с дронове близо до терминала.

Системата CPC осигурява над 80% от износа на казахстански петрол. Сред акционерите са Руската федерация (31%), Казахстан (20,75%) и частни компании, включително Chevron (15%).

След предишна атака срещу Новоросийск в края на февруари Държавен департамент на САЩ призова Киев да избягва удари по цели, свързани с американски интереси. "Това засегна икономическите интереси на Америка и Казахстан", заяви Олга Стефанишина, посланик на Украйна във Вашингтон. Министерството на външните работи на Казахстан определи ноемврийската атака срещу терминала на CPC като "акт на агресия" срещу "чисто граждански обект".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания