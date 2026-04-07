Володимир Зеленски: Предложението остава в сила, но Русия не желае да го приеме

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че предложението за прекратяване на огъня, отправено към Русия, остава в сила, при условие, че Москва прекрати всички атаки срещу енергийната инфраструктура, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Зеленски заяви в своето вечерно видеообръщение, че предложението е било предадено на Москва чрез САЩ. Той също така заяви, че продължава работата с американските преговарящи по въпроса за гаранциите за сигурност, които той нарече ключови за трайния мир.

"Ако Русия е готова да спре ударите по нашата енергийна инфраструктура, ние ще сме готови да отговорим със същото", каза той. "Това предложение е предадено на руската страна чрез американците."

Миналата седмица Зеленски предложи примирие при сходни условия за Великден, който се отбелязва тази седмица както в Русия, така и в Украйна.

Но след нови руски атаки той заяви, че Русия е отговорила на предложението, като е разположила ирански дронове "Шахед".

Миналата седмица Москва реагира хладно на предложението на Зеленски, като заяви, че вместо това предпочита цялостно мирно споразумение.

В изявлението си след нощна атака срещу черноморското пристанище Одеса, при която загинаха трима души, Зеленски заяви, че Русия изглежда не желаеща да приеме великденско прекратяване на огъня.

"Многократно сме предлагали на Русия прекратяване на огъня поне за Великден, специален период от годината", каза той. "Но за тях всички периоди са еднакви. Нищо не е свещено".

"В момента, разбира се, пазарът на петрол и световните пазари като цяло са в криза поради нерешената ситуация около Иран. Страните производителки на петрол – а Русия е сред тях – сега могат да печелят повече. А нашите дронове и ракети ограничават Русия в това отношение – благодарим на нашите войници за тяхната точност. Днес, в частност, обсъдихме дипломатически действия с главнокомандващия и началника на Генералния щаб", добави той.

Зеленски благодари и на онези партньори, които продължават да оказват натиск чрез свои собствени мерки – включително санкции, задържане на танкери и ограничения върху доставките на модерно оборудване за Русия.

"Всичко, което руснаците могат да спечелят от шоковите цени на петрола, те ще похарчат за войната. Този техен приоритет все още не се е променил. Ето защо всяко ограничение, което налагаме върху способността им да изнасят петрол, е правилен ход", добави Зеленски.

Украинската дипломация работи за възстановяване на постоянно присъствие в Сирия и за задълбочаване на сътрудничеството със страните от региона. Същевременно правителството се стреми към глобална стабилност и работи по нови споразумения за сигурност със своите партньори, добави Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от Укринформ.

"Нашият екип в момента финализира споразуменията, произтичащи от последните визити. Директорът на "Нафтогаз" работи с турската страна за изпълнението на всичко, което обсъдихме преди два дни в Истанбул. За нас сътрудничеството с Турция е една от гаранциите за енергийна и логистична сигурност. Има солидна основа за предприемане на нови съвместни стъпки", отбеляза Зеленски.

Той подчерта, че неотдавнашната среща с президента Реджеп Тайип Ердоган е била една от най-положителните от години насам и изрази благодарността си за това.

"Дипломатическото крило на нашия екип работи и по въпроса със Сирия, за да засили сътрудничеството ни. Вече възстановихме пълноценни отношения; трябва да възстановим и постоянно дипломатическо присъствие и непрекъснато сътрудничество", отбеляза Зеленски. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров в момента продължава да работи в региона, за да улесни съвместните мерки за сигурност със съответните държави и да разшири както отбранителните, така и икономическите отношения.

"Вече имаме споразумения със Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Йордания. Оман и Бахрейн също проявяват интерес. За първи път в историята Украйна не просто е представена в Близкия изток и региона на Персийския залив, а е добре дошъл и силен партньор там", подчерта държавният глава.

Президентът отбеляза, че Украйна е била сред първите, които са оказали принципна подкрепа на региона, когато са започнали атаките на иранския режим, както и на Сирия, след свалянето на режима на Асад. "Сега трябва да вземем предвид интересите на иранския народ, за да може всичко да протече достойно."

"Ние се стремим към достоен мир за себе си и точно това подкрепяме дипломатически. Нашата цел е абсолютно ясна: имаме нужда от стабилност и мир в Европа, имаме нужда от стабилност и мир в Близкия изток и Персийския залив, както и в други глобално важни региони, за да не се сблъсква светът с проблеми като дестабилизирани пазари, разрушен енергиен сектор, прекъснати морски превози, ядрена заплаха или продоволствена несигурност", подчерта Зеленски.

Всички народи заслужават сигурност "и ще има и нови споразумения за сигурност, които със сигурност ще укрепят Украйна", отбеляза още той.

"В момента много различни държави искат да си сътрудничат с Украйна като партньор в областта на сигурността, но ние сме отворени за сътрудничество с всички, които подкрепят нашия суверенитет, нашата независимост и зачитат нашия народ".