Володимир Зеленски: Предложението остава в сила, но Русия не желае да го приеме
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Предложението остава в сила, но Русия не желае да го приеме

7 Април, 2026 08:15 2 706 145

Миналата седмица Зеленски предложи примирие при сходни условия за Великден, който се отбелязва тази седмица както в Русия, така и в Украйна

Володимир Зеленски: Предложението остава в сила, но Русия не желае да го приеме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че предложението за прекратяване на огъня, отправено към Русия, остава в сила, при условие, че Москва прекрати всички атаки срещу енергийната инфраструктура, предадоха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Зеленски заяви в своето вечерно видеообръщение, че предложението е било предадено на Москва чрез САЩ. Той също така заяви, че продължава работата с американските преговарящи по въпроса за гаранциите за сигурност, които той нарече ключови за трайния мир.

"Ако Русия е готова да спре ударите по нашата енергийна инфраструктура, ние ще сме готови да отговорим със същото", каза той. "Това предложение е предадено на руската страна чрез американците."

Миналата седмица Зеленски предложи примирие при сходни условия за Великден, който се отбелязва тази седмица както в Русия, така и в Украйна.

Но след нови руски атаки той заяви, че Русия е отговорила на предложението, като е разположила ирански дронове "Шахед".

Миналата седмица Москва реагира хладно на предложението на Зеленски, като заяви, че вместо това предпочита цялостно мирно споразумение.

В изявлението си след нощна атака срещу черноморското пристанище Одеса, при която загинаха трима души, Зеленски заяви, че Русия изглежда не желаеща да приеме великденско прекратяване на огъня.

"Многократно сме предлагали на Русия прекратяване на огъня поне за Великден, специален период от годината", каза той. "Но за тях всички периоди са еднакви. Нищо не е свещено".

"В момента, разбира се, пазарът на петрол и световните пазари като цяло са в криза поради нерешената ситуация около Иран. Страните производителки на петрол – а Русия е сред тях – сега могат да печелят повече. А нашите дронове и ракети ограничават Русия в това отношение – благодарим на нашите войници за тяхната точност. Днес, в частност, обсъдихме дипломатически действия с главнокомандващия и началника на Генералния щаб", добави той.

Зеленски благодари и на онези партньори, които продължават да оказват натиск чрез свои собствени мерки – включително санкции, задържане на танкери и ограничения върху доставките на модерно оборудване за Русия.

"Всичко, което руснаците могат да спечелят от шоковите цени на петрола, те ще похарчат за войната. Този техен приоритет все още не се е променил. Ето защо всяко ограничение, което налагаме върху способността им да изнасят петрол, е правилен ход", добави Зеленски.

Украинската дипломация работи за възстановяване на постоянно присъствие в Сирия и за задълбочаване на сътрудничеството със страните от региона. Същевременно правителството се стреми към глобална стабилност и работи по нови споразумения за сигурност със своите партньори, добави Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от Укринформ.

"Нашият екип в момента финализира споразуменията, произтичащи от последните визити. Директорът на "Нафтогаз" работи с турската страна за изпълнението на всичко, което обсъдихме преди два дни в Истанбул. За нас сътрудничеството с Турция е една от гаранциите за енергийна и логистична сигурност. Има солидна основа за предприемане на нови съвместни стъпки", отбеляза Зеленски.

Той подчерта, че неотдавнашната среща с президента Реджеп Тайип Ердоган е била една от най-положителните от години насам и изрази благодарността си за това.

"Дипломатическото крило на нашия екип работи и по въпроса със Сирия, за да засили сътрудничеството ни. Вече възстановихме пълноценни отношения; трябва да възстановим и постоянно дипломатическо присъствие и непрекъснато сътрудничество", отбеляза Зеленски. Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров в момента продължава да работи в региона, за да улесни съвместните мерки за сигурност със съответните държави и да разшири както отбранителните, така и икономическите отношения.

"Вече имаме споразумения със Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Йордания. Оман и Бахрейн също проявяват интерес. За първи път в историята Украйна не просто е представена в Близкия изток и региона на Персийския залив, а е добре дошъл и силен партньор там", подчерта държавният глава.

Президентът отбеляза, че Украйна е била сред първите, които са оказали принципна подкрепа на региона, когато са започнали атаките на иранския режим, както и на Сирия, след свалянето на режима на Асад. "Сега трябва да вземем предвид интересите на иранския народ, за да може всичко да протече достойно."

"Ние се стремим към достоен мир за себе си и точно това подкрепяме дипломатически. Нашата цел е абсолютно ясна: имаме нужда от стабилност и мир в Европа, имаме нужда от стабилност и мир в Близкия изток и Персийския залив, както и в други глобално важни региони, за да не се сблъсква светът с проблеми като дестабилизирани пазари, разрушен енергиен сектор, прекъснати морски превози, ядрена заплаха или продоволствена несигурност", подчерта Зеленски.

Всички народи заслужават сигурност "и ще има и нови споразумения за сигурност, които със сигурност ще укрепят Украйна", отбеляза още той.

"В момента много различни държави искат да си сътрудничат с Украйна като партньор в областта на сигурността, но ние сме отворени за сътрудничество с всички, които подкрепят нашия суверенитет, нашата независимост и зачитат нашия народ".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Когато

    78 16 Отговор
    си умрял ти не знаеш че си умрял, тежко е за другите.,.! същото е и когато си тъп ,.като този зелен индивид...!

    Коментиран от #12, #28, #62, #121, #144

    08:17 07.04.2026

  • 2 Хи хи хи хи

    71 13 Отговор
    Предложение от губещ фашага не коства нито цент.

    Коментиран от #15, #112

    08:18 07.04.2026

  • 3 палячо

    56 11 Отговор
    кървав цирк

    08:18 07.04.2026

  • 4 Тоя същия па40к

    49 11 Отговор
    като психясълиятПерчем.

    08:18 07.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    49 13 Отговор
    Тъпа Зелка, нали след Великден иде 9-ти май, ще се реваншираш тройно бе дypaк ☝️😁

    Коментиран от #11

    08:19 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българин

    12 63 Отговор
    Яки удари тази нощ по всички пристанища в ленинградска област Зеленски подпали блатото.

    Коментиран от #56, #63

    08:20 07.04.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    10 54 Отговор
    Доброе утро таварищи.
    Къде ми е статията за успехите на руското ПВО над Уст-Луга, Новоросийск и Брянск ? Какво ли гори сегодня в Русия ? ☝️

    08:21 07.04.2026

  • 9 Примирие?

    57 11 Отговор
    Путин решава дали ще има примирие, клоуна само плямпа като латерна.

    Коментиран от #38, #134

    08:21 07.04.2026

  • 10 хехе

    57 10 Отговор
    от кога зеления евреин го вълнува християнския Великден.

    Коментиран от #135

    08:21 07.04.2026

  • 11 Руснак без крак

    10 39 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    Коментиран от #16, #21

    08:21 07.04.2026

  • 12 Един

    9 43 Отговор

    До коментар #1 от "Когато":

    Орките не разбират от мир. Само война им дай на тях.

    08:22 07.04.2026

  • 13 Тогава мелницата да мели

    8 36 Отговор
    Мясо има братушки много

    08:23 07.04.2026

  • 14 Тоа па

    55 10 Отговор
    Той давал предложения? Иди си в Израел и там си защитавай вашето племе. Остави руснаците сами да се оправят тука.

    Коментиран от #137

    08:23 07.04.2026

  • 15 100

    8 23 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи хи":

    Фасадите са в Кремъл.

    08:24 07.04.2026

  • 16 Кирило Буданов, разведчик

    11 27 Отговор

    До коментар #11 от "Руснак без крак":

    "...утре влизам в Киев..."

    Който влезе в Киев, жив не излазя ☝️

    08:24 07.04.2026

  • 17 Смех, бате

    50 8 Отговор
    …… В момента много различни държави искат да си сътрудничат с Украйна като партньор в областта на сигурността…..
    Това виц за наивници ли е или пудрата е от новата реколта?

    08:25 07.04.2026

  • 18 Бой до последната Вата

    8 33 Отговор
    Алкохолизма скоро ще изчезне

    Коментиран от #22, #51

    08:25 07.04.2026

  • 19 ДЕЖ ФМ ПАЗАРДЖИК

    36 8 Отговор
    Защо да спира, за да се превъоръжите? Вярно, че са тъпи, ама чак пък толкова! Хвърляш си оставката и войната приключва, просто е.

    08:26 07.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Укра без глава

    22 13 Отговор

    До коментар #11 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Москва, на кило бело съм

    08:27 07.04.2026

  • 22 кух ,

    15 7 Отговор

    До коментар #18 от "Бой до последната Вата":

    А у ваше село - коги ?!

    08:27 07.04.2026

  • 23 Бъдеще

    33 7 Отговор
    И предложението на Русия за изтегляне от домбас остава в сила, но вие не го приемате...

    08:27 07.04.2026

  • 24 Мдаа!🤔

    9 15 Отговор
    Иранците показаха на Владимир Владимирович, как се воюва, той нищо не разбра! Продължава да си мисли, че украинците са му братя и накрая ще приключи цялата одисея със срамен мир!

    08:27 07.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дон Корлеоне

    6 23 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    08:30 07.04.2026

  • 27 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    27 8 Отговор
    Абе великият журналист христо грозев, който отрови Навални за да спи със жена му, каза че зеленото насекомо ще победи Русия до края на 2022г.

    Коментиран от #61, #107

    08:30 07.04.2026

  • 28 Лука

    6 36 Отговор

    До коментар #1 от "Когато":

    Зеленски е герой, защитава родината си ! Рашистите са агресори и бълват змии и гущери когато немогат друго .

    Коментиран от #35, #36

    08:30 07.04.2026

  • 29 смотань бандерeць..

    23 7 Отговор
    Масква ще батише зеления мухал,он е на изпарения и чака орбанчо да падне в неделя за да си вземе стоте млрда от дъртио джендър урсул оти и е обещал че си върне поне един реактор от запорожкио аец,оти четири години не му стигнаха,та она целата централа струва 50 млрда $,та юръпо пак ще се минат

    Коментиран от #33

    08:31 07.04.2026

  • 30 Чуй Куме

    30 5 Отговор
    Узурпатора не може да сключи примирие, подписа му не струва нищо. Путин каза в прав текст, капитулация на киевския режим и траен мир с гаранции за сигурност.

    08:31 07.04.2026

  • 31 Украинец

    30 8 Отговор
    "Всички народи заслужават сигурност "и ще има и нови споразумения за сигурност, които със сигурност ще укрепят Украйна"

    Ха ха ха Украйна утече в канала - ако искаше сигурност нямаше да нарушаваш Минските споразумения, нямаше да скъсаш договора от Истамбул. Сега примирие искаш че ВСУ съвсем оредя и не успяваш да попълваш загубите - за Великден хората ще се съберат и ти се надяваш ТЦК да излови повече пушечно месо.

    Коментиран от #37, #66, #71

    08:31 07.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Владимир Путин, президент

    7 24 Отговор

    До коментар #29 от "смотань бандерeць..":

    "....Масква ще...."

    Ще ще ще.....ще кацне Масква на Луната след 500 года.
    Ще .....😁

    Коментиран от #40, #53, #91

    08:33 07.04.2026

  • 34 БСП

    21 5 Отговор

    До коментар #25 от "Гресирана ватенка":

    Пой по алкохолиците и наркоманите от киеф.

    08:33 07.04.2026

  • 35 Зевзек

    27 7 Отговор

    До коментар #28 от "Лука":

    Аятоласите са герои, защитават родината си ! Краварите и евреите са агресори и бълват змии и гущери когато немогат друго.

    Това май е по вярно но пък не дават баничка.

    Коментиран от #41, #48

    08:34 07.04.2026

  • 36 маке..

    7 8 Отговор

    До коментар #28 от "Лука":

    И бгбандерците са герой,поне още една петилетка нема да излезнат одweцeтo нaпеефдьскио и ще кушають на здоровьие с большие ложки оджлътодому

    Коментиран от #65

    08:34 07.04.2026

  • 37 Ол1гофрен,

    6 13 Отговор

    До коментар #31 от "Украинец":

    Договор от Истанбул няма.

    Коментиран от #108

    08:34 07.04.2026

  • 38 Путин е като хитлер но е в зародиш

    6 22 Отговор

    До коментар #9 от "Примирие?":

    Рашистите са антихристи,не почитат Рождество и Великден ! Проливат кръвта на милиони православни !

    Коментиран от #47

    08:35 07.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Костадинов

    7 12 Отговор

    До коментар #35 от "Зевзек":

    Море хора така ли се родихте или после изпростяхте?

    08:36 07.04.2026

  • 42 Тц тц тц тц

    18 6 Отговор
    Укродебилите пак се активираха, центовете не стигат за нафта вече ха ха

    Коментиран от #45, #64

    08:36 07.04.2026

  • 43 Как е бизнесът на Кобзон?

    6 12 Отговор

    До коментар #39 от "Абе амебии?":

    Върви ли?

    08:36 07.04.2026

  • 44 Володимир Зеленски: Предложението остава

    5 18 Отговор
    Володимир Зеленски: Предложението остава в сила, но Русия не желае да го приеме
    МИР МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА ОЗНАЧАВА ДА СЕ ГЛЕДА СТАРИЯ ФИЛМ "ДИКТАТОРЪТ СИ ОТИВА И ЗАПОЧВА ГЛАД И МИЗЕРИЯ ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА", А ПОСЛЕ И РАЗПАД НА КОЧИНАТА.

    08:37 07.04.2026

  • 45 Ами

    5 9 Отговор

    До коментар #42 от "Тц тц тц тц":

    Ти кво правиш тук?

    Коментиран от #50

    08:37 07.04.2026

  • 46 Даааа

    21 6 Отговор
    Малката медийка възхвалява укро режима, Сорос плаща.

    08:37 07.04.2026

  • 47 Антитрол

    21 6 Отговор

    До коментар #38 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Що бе на нашите козячета нали главорезите от Ал Кайда в Сирия са им първи приятели - изобщо не забелязаха че въведоха шериата и избиха 2 милиона християни.

    Коментиран от #60, #77

    08:37 07.04.2026

  • 48 Шо станА бе

    4 10 Отговор

    До коментар #35 от "Зевзек":

    Що си толкоз прозд бе?

    Коментиран от #59

    08:39 07.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Учуден

    16 4 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    По интересно е укродебилите защо не са доброволци във ВСУ ами громят Русия скрити зад компютрите.

    Коментиран от #74

    08:39 07.04.2026

  • 51 И белото

    9 3 Отговор

    До коментар #18 от "Бой до последната Вата":

    Ще изчезне

    08:39 07.04.2026

  • 52 Важното

    6 11 Отговор
    Е Путин
    Да убива хора и
    По Великден.

    За Терориста празници няма .

    08:40 07.04.2026

  • 53 смотань бандерець..

    10 5 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    А бе мене кво ми дреме,я съм русогаварящ и ми е добре у бг-то,делаем сукрумафию очень хорошие папироси и падают много евратьци,а бг-тата ни боготворять оти сме люде на зеленио мухал хи хи

    08:40 07.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Путлер вярва с победата на путлеризма

    8 15 Отговор
    Миналата седмица Зеленски предложи примирие при сходни условия за Великден, който се отбелязва тази седмица както в Русия, така и в Украйна
    -;-
    Путлер вярва в Победата на Путлеризъма и никаква такива Рамазани и Великдени не го устройват.
    Той седи на хладното в Бункера и мисли как да спаси Путлеризъма!

    Когато свършан ПетроРублите и тогава Четвъртия Райх ке се спре.
    Другия вариант е Аллах да си прибере на небесата лениградското недоразумение!

    Коментиран от #68

    08:41 07.04.2026

  • 56 Отреазвяващ

    17 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Затова ли моли за енергийно примирие.Засрами се бе калцун!

    08:41 07.04.2026

  • 57 ТИГО

    6 12 Отговор
    Когато целуваш Корана на Кадирката и си ченге неверник,дали те пере за Великден ??

    08:41 07.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Зевзек

    12 6 Отговор

    До коментар #48 от "Шо станА бе":

    Не върви ли пропагандата - толкова напъване и някой да ви занули опорките и да останете без баничка. Сега ви остава да плюете по него в безсилна злоба.

    Коментиран от #67

    08:41 07.04.2026

  • 60 Ол1гофрен,

    3 8 Отговор

    До коментар #47 от "Антитрол":

    Измисли нещо по ол1гофренско.

    08:41 07.04.2026

  • 61 Лука

    8 13 Отговор

    До коментар #27 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Рашистите са интриганти и мира си мечтае да е рашист ! Явно усеща загубата на рашистите !

    08:41 07.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мухахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #42 от "Тц тц тц тц":

    Да одят пеша

    08:43 07.04.2026

  • 65 Лука

    7 10 Отговор

    До коментар #36 от "маке..":

    Копейките дали имат родина ?

    Коментиран от #78

    08:44 07.04.2026

  • 66 русофилите искат трибагреника на Майдана

    7 14 Отговор

    До коментар #31 от "Украинец":

    Ха ха ха Украйна утече в канала - ако искаше сигурност нямаше да нарушаваш Минските споразумения, нямаше да скъсаш договора от Истамбул.
    -;-
    над 1500 дни несъществуващата Украйна все оттича в канала и Рашмахта освобождава селата в Украйна!
    А нашите русофили си се надавят на Путлер да имал безаналоговите джелеза и да стигне до Победата!
    Кенефа не може да Победи!

    08:44 07.04.2026

  • 67 Zaxaрова

    5 10 Отговор

    До коментар #59 от "Зевзек":

    A така гуведо!Но днес ще трябва още да поработиш за прехраната!4 телефона съм ти дала!Бъди бдителен!

    Коментиран от #75

    08:44 07.04.2026

  • 68 Зевзек

    6 11 Отговор

    До коментар #55 от "Путлер вярва с победата на путлеризма":

    "Другия вариант е Аллах да си прибере на небесата лениградското недоразумение!"

    Ех горките козячета вече и на Аллах се молят защото Путин им разказа играта на "силното и сплотено" НАТО. Мъка Мъка особено козяшка мъка.

    Коментиран от #76, #82

    08:44 07.04.2026

  • 69 Кирило Буданов, разведчик

    6 7 Отговор
    "..предложението остава в сила.."

    Работим братья по едни други предложения.
    Парадни, деветомайски. Влезнат в Историята ☝️

    08:44 07.04.2026

  • 70 Дон Корлеоне

    8 9 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    Коментиран от #73, #80

    08:45 07.04.2026

  • 71 Путераст

    7 8 Отговор

    До коментар #31 от "Украинец":

    Украйна отича

    Вече. 1505 Дня .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    А Минските Договори

    Путерастите да си ги навират

    .....

    08:45 07.04.2026

  • 72 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Никой не се интересува от предложенията на Зеленски.

    08:46 07.04.2026

  • 73 Първо да пусне ИНТЕРНЕТА

    7 9 Отговор

    До коментар #70 от "Дон Корлеоне":

    На Блатния Пияндурник.

    Поне ще гледат как

    Хората на Мъск

    Кацат на Луната.

    Коментиран от #95

    08:46 07.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Зевзек

    9 4 Отговор

    До коментар #67 от "Zaxaрова":

    Ама най ми е хубаво нашите козячета да се пишат Zaxaрова и да скимтят и плюят в безсилна злоба - направо ми става едно блаааго като ги остава днес без баничка.

    С колкото и ника да пишеш си един и същи.

    08:47 07.04.2026

  • 76 Владимир Путин, президент

    6 11 Отговор

    До коментар #68 от "Зевзек":

    "...Путин им разказа играта на НАТО..."

    Така е.
    С 500 000 умрели pycoпитека и 20 трлн $ на вятъра направо го разплакахме НАТО-то , таварищь ☝️😄

    Коментиран от #85

    08:47 07.04.2026

  • 77 Сирия е пример за пореден къшмер

    5 8 Отговор

    До коментар #47 от "Антитрол":

    Антитрол:
    Що бе на нашите козячета нали главорезите от Ал Кайда в Сирия са им първи приятели
    -;-
    Тия главорезите от Дамаск показаха къшмера на РуZZкия приятел Асад!

    Рашмахта не може да освободи несъществуващата Украйна, ама ще помага на Асад, Мадуро и Аятолаха!
    Ковровеца не е Кавасаки!
    Ауриката не мож я сравни с Електролукса!
    Рашиста е под нивото на противника му!

    08:48 07.04.2026

  • 78 маке..

    5 4 Отговор

    До коментар #65 от "Лука":

    Добре че са били траките та ще се омешали с тех и са ви свили дръпнатите очи,ама е било голем смех сред них като са ви видели с конски опашки вързани за тояги

    08:49 07.04.2026

  • 79 ТИГО

    5 9 Отговор
    Ватенките и техните родни последователи-безродници вият на умрело оти бяха 3 дни ,3 седмици,3 месеца,3 ГОДИНИ а станаха 4 години обиколки в Донбас дори и с намаляващата подкрепа за Украйна !! Жалък и смешен плач ,погледнете се жалкари вижте къде се намирате ??

    Коментиран от #110

    08:49 07.04.2026

  • 80 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор

    До коментар #70 от "Дон Корлеоне":

    "...Хаяско кога ще изпрати хора на луната?..."

    500 000 руски грузчика вече са на Луната 😁

    Коментиран от #83

    08:50 07.04.2026

  • 81 Учуден

    9 3 Отговор

    До коментар #74 от "Блатна подлога":

    "Ще ходя ама друг път"

    И защо така не искаш да помогнеш на "братята" си бандеровци - то с криене зад компютъра и ръсене на лъжи няма да победите Русия нито пък ще спасите хунтата. Хайде поне по една заплатка да заделят нашите козячета за златни тоалетни или пък бело.

    08:51 07.04.2026

  • 82 Радост за Зевзеците

    5 5 Отговор

    До коментар #68 от "Зевзек":

    Зевзек
    Ех горките козячета вече и на Аллах се молят защото Путин им разказа играта на "силното и сплотено" НАТО. Мъка Мъка особено козяшка мъка.
    -;-
    Ах, щастливите кремълчета- радвате ли са не поредното освободено село в несъществуващата Украйна!
    А какво стана с този Купянск, пред когото Клоуна се снима , за да ни вокаже Къшмера на Рашмахта?!!
    Блатото не може да бъде Езеро!
    Дно да доживеем да видим разпада на Кенефа и какво е Московията!

    Коментиран от #89

    08:52 07.04.2026

  • 83 Санитаря от Карлуково

    5 4 Отговор

    До коментар #80 от "Владимир Путин, президент":

    Абе ти кой Путин си бе - кажи в коя стая си

    08:52 07.04.2026

  • 84 ТИГО

    5 4 Отговор
    ""Ех горките козячета вече и на Аллах се молят защото Путин им разказа играта на "силното и сплотено" НАТО."" КОй бе целувача на Кадирският коран?? Православният защитник на пияната орда целуващият Корана !!

    08:53 07.04.2026

  • 85 а бе..

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Владимир Путин, президент":

    Бегай стегай с урсулците и бгбандерците кюлотажо,оти зеления мухал е привършил кинтите и бандерската му гуша е празна

    Коментиран от #92, #98

    08:54 07.04.2026

  • 86 На Путлер всичко му било точно по план

    4 4 Отговор
    А в Плана за СВО-то нямало примирия и паузи в Победите на Фронта.
    Другарки и Другари, поне вие знаете ли докъде стигна точното и по план изпълнение на 6-те цели пред Рашмахта!

    08:54 07.04.2026

  • 87 БАЙ ДОНЧО, ЗА ДА СПАСИ ЕДИН

    5 6 Отговор
    КАТАПУЛТИРАЛ УСПЕШНО ПИЛОТ ВДИГНА 300 САМОЛЕТА И СКРИ "ТОПКАТА" НА ЧАЛМИТЕ, БЕЗ НИТО ЕДНА ЖЕРТВА ОТ АМЕРИКАНСКА СТРАНА. КАРЛИК ИЗГЛЕДА ОПЕРАЦИЯТА ОШАШАВЕН И НАКРАЯ СЕ РАЗВИКА: "ГЛЕАМ И НИ МОА А СИ ПОВЯРВАМ НА УШИТЕ". ЧЕ КАРЛИК ИМА ЛИ 300 ЧИТАВИ АЕРОПЛАНА? ВСЯКА СЕДМИЦА ПО ЕДИН ИЛИ НЯКОЛКО ПЪТИ ПУСКА СЪОБЩЕНИЕ ПО ТВ: ПОРАДИ ЛОШИ КЛИМАКТЕРИЧНИ УСЛОВИЯ НА Н-СКОТО ЛЕТИЩЕ СЕ РАЗБИ ХХХХ САМОЛЕТ И НА ПИЛОТИТЕ ПОСМЪРТНО Е ПРИСЪДЕНО ... И Т.Н.!

    08:55 07.04.2026

  • 88 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    4 6 Отговор
    А ГДЕ

    АДМИРАЛ МАКАРОВ?

    КРАЙЦЕРА АДМИРАЛ МАКАРОВ

    ОТИДЕ ПРИ .

    КРАЙЦЕРА МАСКВА.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #93

    08:56 07.04.2026

  • 89 Зевзек

    6 4 Отговор

    До коментар #82 от "Радост за Зевзеците":

    "пред когото Клоуна се снима"

    Ха ха ха - козячетата толкова неграмотни че още са в 19-ти век. Има Фотошоп има ИИ и мога и на луната да си прасна снимка. Ако искаш и на Червения площад или в овалния кабинет на президенския стол.

    Пък зеления не за пръв път се снима на зелен фон за да върви укропропагандата.

    08:56 07.04.2026

  • 90 Някой

    3 4 Отговор
    Вижте в църквата на червената армия кой е изтипосан за светец, и ще разберете колко са християни в кремъл

    Коментиран от #102

    08:57 07.04.2026

  • 91 Питали

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    оная с ника владимир путин президент
    -ти дека рабтиш ма
    -на околовръстното
    -ми Що там на
    -ми гладна съм

    08:58 07.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Зевзек

    4 4 Отговор

    До коментар #88 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":

    "КРАЙЦЕРА АДМИРАЛ МАКАРОВ" в момента е в средиземно море но за плоската лъжа получаваш само половин баничка - за цяла трябва още малко да напънеш мозъчето.

    Коментиран от #101, #103

    08:59 07.04.2026

  • 94 Ферко

    4 4 Отговор
    Без Украйна на картата. ХохлиБандероУроди!

    09:01 07.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Зевзек

    6 4 Отговор

    До коментар #92 от "ТИГО":

    "погледни руският телефон,после руската кола и накрая руската пералня па тогава се прави на интересен!"

    Ами в момента гледам един американски телевизор и от него не мога да видя руските стоки - пък руски телефони има и не са лоши, руски коли колкото искаш и руски перални също не са лоши.

    Обаче на американския телевизор не му виждам марката - ще ми кажеш ли каква е?

    Коментиран от #109, #115

    09:02 07.04.2026

  • 97 Нептун

    3 3 Отговор
    Е посетил

    Фрегата Адмирал Макаров .

    Урааааа

    Купейките отново ще реват

    Даже вече започнаха.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #100

    09:03 07.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Хи хи

    4 4 Отговор
    Урките искаха бой, ето че ядат бой. Никакви паузи !

    09:05 07.04.2026

  • 100 Шиткойните в тъга

    4 4 Отговор

    До коментар #97 от "Нептун":

    Нептун
    00ОТГОВОР
    Е посетил

    Фрегата Адмирал Макаров .
    Урааааа
    Купейките отново ще реват
    -;-
    То за какво ли им е на рашистите морски фот, като те не земята трудно побеждават.
    И за какво им е Севастопол, като по моретата и океаните няма кого да спасяват.
    Апропо Куба още ли си се надавя на Братската помощ на Путлер!

    09:06 07.04.2026

  • 101 Геврек

    5 4 Отговор

    До коментар #93 от "Зевзек":

    Пристанището в НОВОРОСИЙСК

    В Средиземно море ли се намира

    Бре РУБЛО ИДИОТ?

    Получаваш един Геврек.

    Коментиран от #106

    09:07 07.04.2026

  • 102 Зевзек

    3 4 Отговор

    До коментар #90 от "Някой":

    "църквата на червената армия"

    Че от кога в Русия има червена армия и от кога пък те имат църкви.

    Пък ми е ясно нашите козячета колко са християни щом главорезите от Ал Кайда им станаха първи дружки и "бойци свалили режима на Асад" нищо че избиха 2 милиона християни в Сирия. Те и талибаните им бяха "братята ни талибани" - нещо си падат по резнати ли?

    Коментиран от #104

    09:07 07.04.2026

  • 103 ТИГО

    5 3 Отговор

    До коментар #93 от "Зевзек":

    Лъжеш като пиростия !!Накратко: Руски военен кораб не може да премине от Черно море към Средиземно море, освен ако не е в изключителни случаи (например аварийно завръщане), но Турция спира преминаването на нови военни плавателни съдове!!

    Коментиран от #111

    09:09 07.04.2026

  • 104 ТИГО

    4 3 Отговор

    До коментар #102 от "Зевзек":

    И едно Жуженце целува Коранчето на Кадирката ! Сладур!

    09:10 07.04.2026

  • 105 Соросоидите не са канибали

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Блатна подлога":

    Блатна подлога
    06ОТГОВОР
    До коментар 50 от "Учуден":

    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Купянск.
    -;-
    Соросоидите не сме канибали.
    Ако иваве шжеиткойни сега за великден ще ядем атнешко.

    Не ни трябват рашистите нио живи, нито застреляни.

    Нека Четвъртия райх да си приема Солдатите в Чувалите!
    Абе Коношесно даде ли реална информация дали Рашмахта за 1500 дни СВО има някакви потери, щото преди не даваха никакви жертви!
    А сега като няма руZZка телевизия и не знам като какъв се представя генерала Армагедон!

    09:10 07.04.2026

  • 106 Зевзек

    3 4 Отговор

    До коментар #101 от "Геврек":

    Русия прехвърли в Черно море фрегатата "Адмирал Макаров", въоръжена с крилати ракети "Калибър".

    Това разкри УНИАН.

    Е на кого да вярвам

    Коментиран от #125

    09:11 07.04.2026

  • 107 КГБ

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    Другари измислихме как да оплюем Христо Грозев ,но този сценарии е не достатъчен за хилядите опозиционери. Това със скачането през ррозорците е банално ,с оръжие също отровата е ефективна но трудно приложима . Мислете !

    09:14 07.04.2026

  • 108 За русофилите няма и Рибентроп- Молотов

    5 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ол1гофрен,":

    Ол1гофрен,
    38ОТГОВОР
    До коментар 31 от "Украинец":

    Договор от Истанбул няма.
    -;-
    те русофилите имат други учебници за тяхната си История, и това Русия не била в Блатата, и без Киевската Русь щели ...

    Дали идните поколения ще разберат истината за Афганистан, Грузия, Армения и несъществуващата Украйна!
    Колко пропаднали са рашистите!

    09:14 07.04.2026

  • 109 ТИГО

    6 2 Отговор

    До коментар #96 от "Зевзек":

    Купи си руски ТВ тогава ще виждаш !! Да ама няма ,няма и да има щото са гъзоръки и даже и Москвича е Китайски !

    Коментиран от #113, #116

    09:14 07.04.2026

  • 110 Какво може да се очаква от русофилите

    6 3 Отговор

    До коментар #79 от "ТИГО":

    ТИГО
    25ОТГОВОР
    Ватенките и техните родни последователи
    -;-
    Русофилите със или без ватенки си остават Вдлъбнати!

    09:16 07.04.2026

  • 111 Зевзек

    2 3 Отговор

    До коментар #103 от "ТИГО":

    Те козячетата никакви не са - просто страхливци ръсещи пропаганда и лъжи за баничка. За това нито едно не се е записало доброволец във ВСУ или да е заделило една заплатка че няма.

    Коментиран от #136

    09:16 07.04.2026

  • 112 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хи хи хи хи":

    Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #114

    09:17 07.04.2026

  • 113 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "ТИГО":

    "Да ама няма ,няма и да има щото са гъзоръки"

    Значи и господарите ти са гъзоръки щом не могат един телевизор да направят. Ех как не ви върви пропагандата.

    Коментиран от #118

    09:18 07.04.2026

  • 114 Зевзек

    4 3 Отговор

    До коментар #112 от "Лука":

    "тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава"

    Пък укрохунтата отговаря на всички критерии ама за там не дават да се гледа че няма баничка.

    09:20 07.04.2026

  • 115 Колко пропандал да си та да си Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "Зевзек":

    Зевзек
    22ОТГОВОР
    До коментар 92 от "ТИГО":

    "погледни руският телефон,после руската кола и накрая руската пералня па тогава се прави на интересен!"

    Ами в момента гледам един американски телевизор и от него не мога да видя руските стоки - пък руски телефони има и не са лоши, руски коли колкото искаш и руски перални също не са лоши.

    Обаче на американския телевизор не му виждам марката - ще ми кажеш ли каква е?
    -;-
    В кой момент и какъв американски телевизор видя!
    като има ли нещо да се прави в Китай!!!!!!
    И какви руZZки телевизори, коли и перални може да се видят през 2026 година на живо?

    Питам човек във Земеделието - къде са ЮМЗ-тата и ТК-8х
    Отговор: ние не се занимаваме с колхозни глупости!

    Коментиран от #119, #138

    09:21 07.04.2026

  • 116 Зевзек

    2 5 Отговор

    До коментар #109 от "ТИГО":

    "даже и Москвича е Китайски"

    Ха ха ха той и Айфона на господарите ти е китайски ама защо ли не го забелязваш.

    Коментиран от #143

    09:22 07.04.2026

  • 117 Аоо

    2 4 Отговор
    Тоя клоун толкова лъга, че никой вече не му вярва

    09:24 07.04.2026

  • 118 ТИГО

    5 2 Отговор

    До коментар #113 от "Зевзек":

    Колко си пропаднал ,типичен пример на "Вие защо си биете негрите " и така сте от години !Плюете запада ама кътате ,долари,марки,евро ! Шизофрено е нищо, не правите но претендирате !Нищо не можете но искате блага ! Какви блага създадоха СССР после Русия след 1918 година ??Само войни и износ на Болшевизъм и революция ! По татово гледахте Корекомите като музеи ,имаше и с рубли ама там нямаше Филипс и Сони !И как па се сетихте такива като теб че има Русия ??Или си я обичаш от Татово с умиление и патос ! Айде ако обичаш много "праведен" се изписа .

    Коментиран от #120

    09:28 07.04.2026

  • 119 Зевзек

    4 5 Отговор

    До коментар #115 от "Колко пропандал да си та да си Зевзек":

    "И какви руZZки телевизори, коли и перални може да се видят през 2026 година на живо?"

    И какви краварски телевизори, коли и перални може да се видят през 2026 година на живо? Това че Урсулите са забранили руските телевизори, коли и перални в ЕС не значи че ги няма - ама никой не е забранил вноса на американски телевизори и пак няма - няма и в САЩ американски телевизори ама аз не казвам че американците са "гъзоръки" ама вие казвате същото за руснаците.

    Лъжа е ама трябва да се лъже яко че иначе няма какво да се яде.

    Коментиран от #124

    09:29 07.04.2026

  • 120 Зевзек

    5 4 Отговор

    До коментар #118 от "ТИГО":

    "Само войни и износ на Болшевизъм и революция"

    Що ли всички наши козячета ги е налегнала доларова амнезия и са забравили че в Русия отдавна имаше "перестройка" и отдавна там е див капитализъм.

    Що ли всички наши евроатлантици и козячета ужким са големи противници на комунизма обаче всички на 100% са бивши комуняги и ченгета от ДС които със съшия хъс плюеха по "гнилия запад" както сега плюят по Русия.

    09:34 07.04.2026

  • 121 хихи

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Когато":

    че има или по-тъпи от руснаците, май не

    Коментиран от #122, #129, #133

    09:34 07.04.2026

  • 122 Зевзек

    3 3 Отговор

    До коментар #121 от "хихи":

    май не

    Май да - къде забрави краварите и подлогите им.

    09:37 07.04.2026

  • 123 Разбрал какво е казал

    3 3 Отговор
    Зеленски. Не разбрах защо прави подобно предложение през посредник( САЩ).

    09:38 07.04.2026

  • 124 ТИГО

    5 3 Отговор

    До коментар #119 от "Зевзек":

    Телевизори СБЕР правят се в Беларус !Жалка картина Не совсем удачная покупка

    Опыт использования:
    год или более
    Стоимость:
    20000 рублей

    Мне вообще как то с телевизорами в последние время не совсем везёт. Был Самсунг, сгорел, стала искать другой. Наткнулась на телевизор сбер Салют. Меня привлекла цена, цена была на порядок ниже, чем остальные модели телевизоров с подобными функциями. Решила приобрести. И радовалась покупке больше года. Ну, как радовалась, телевизор постоянно тормозит, хотя интернет у меня проводной Ростелеком и с другими устройствами, вообще проблем нет. А вот телевизор постоянно зависает, и нужно ждать по 5-10 минут пока он загрузиться. Функцией Салют практически не пользуемся, так как особой надобности в ней нет. Разве, что найти и послушать нужную музыку. Кстати, звук у телевизра очень хороший.

    Но, по истечении года на телевизоре пошли чёрные полоски по экрану, и с каждым днем их становились всё больше, пока весь экран телевизора не исчез в этих полоска. Звук, есть, функции свои он выполняет, но из-за почти чёрного экрана смотреть его не возможно.

    За ремонт у нас затребовали 5000 рублей, и гарантию, сколько ещё телевизор после ремонта будет работать не дают. Подумав, решили, что, будет лучше и выгодней купить другой телевизор

    Коментиран от #126

    09:39 07.04.2026

  • 125 Поразена е на 06.04.2026 от дронове.

    6 2 Отговор

    До коментар #106 от "Зевзек":

    Украински дронове поразиха фрегата „Адмирал Макаров" в Новоросийск. А това, което ти копираш е от 14.08.2023 г., тогава е била прехвърлена в Черно море, не си видял датата на статията.

    09:39 07.04.2026

  • 126 ТИГО

    5 2 Отговор

    До коментар #124 от "ТИГО":

    Има и още ....Телевизор Sber SDX-32H2010B категорически не советую и жалею о покупке

    Телевизор меня полностью разочаровал. Зря повелся на интернет-рекламу, надо было пройтись по магазинам и посмотреть вживую на качество картинки, а так купил кота в мешке. Изображение не просто далека от идеала, оно далеко даже от среднего уровня. !1 И да разбирам че повечето и Руски не знаете ,и нямате и аргументация ама има Гугъл преводач като се затруднявате !

    Коментиран от #131

    09:44 07.04.2026

  • 127 Абе Зеленчо

    5 2 Отговор
    Кво очакваш от джудже което целува кОрана, реже лентички на джамии дори пред Кремъл, както и на окупирания Крим година след като го поробиха. От джудженце което целува коремчета на 5 годишни момченца и не случайно няма жена до себе си.... да му пука за християнството????

    Коментиран от #130

    10:12 07.04.2026

  • 128 Шалтето

    1 3 Отговор
    Джудженце ,време е за въженце!Голям кеф ще е !

    Коментиран от #140

    10:15 07.04.2026

  • 129 ЧИ ЗА КО МУ Е ПРИМИРИЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #121 от "хихи":

    НА ЗЕЛЕНЧУКА
    НАЛИ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ФРОНТА БИЛО СУПЕР
    АЛО УКРО......ДЕБИЛИТЕ
    А ПО ТЪПИ ОТ РУСНАЦИТЕ ИМА
    ПОГЛЕДНИ В ОГЛЕДАЛОТО
    АМА НЕА СА ПЛАШИШ

    Коментиран от #141, #142

    10:16 07.04.2026

  • 130 Шалтето

    2 4 Отговор

    До коментар #127 от "Абе Зеленчо":

    Твоето джудженце ще метне въженце на зеления пръд..льо!

    Коментиран от #139

    10:16 07.04.2026

  • 131 Винаги има и още,

    0 2 Отговор

    До коментар #126 от "ТИГО":

    но темата е предложеното великденско примирие от Зеленски към Путин.

    10:18 07.04.2026

  • 132 Мишел

    2 2 Отговор
    Взривове в пореден голям руски завод за торове след атака с дронове. Снощи цел на далекобойните украински безпилотни системи стана предприятието "Минудобрения". Той се намира в Росош, Воронежка област. АД "Минудобрения" е едно от най-големите химически предприятия във Воронежска област. Заводът се управлява от дъщерно дружество на "Росхим". Според публично достъпни данни, капацитетът на завода му позволява да произвежда над 550 000 тона амониев нитрат. Амониевият нитрат, по-специално, може да се използва в производството на взривни вещества.

    10:29 07.04.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Какво примирие.

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Примирие?":

    Ами нека Путлер реши кога Русия ще капитулира.това е по важно и за двете страни.

    10:34 07.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Сельо красний

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Зевзек":

    Чакат вие да дадете пример,стрхливци.Само като чуете ,че трябва да помагате на фронта за Русия ,скачате като ужилени!!Защо така??

    10:40 07.04.2026

  • 137 Даа бе

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Тоа па":

    Не си познал!Да остави Русия да прави каквото си иска ли? Зеленски е роден и отраснал в Украйна!!А ти си господин Никой за да казваш къде да отива един президент!Чупката!!

    10:44 07.04.2026

  • 138 Ехееее

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "Колко пропандал да си та да си Зевзек":

    Зевзеците са интелигентни и умни Този минава за зевзек само в кварталната пивница.иначе НЕ ВЪРВИ!!

    10:47 07.04.2026

  • 139 Пръцко мамин

    1 2 Отговор

    До коментар #130 от "Шалтето":

    Ще метне въженцето на куков ден!Руснаците вече открито не доволстват срещу джужжака!!

    10:51 07.04.2026

  • 140 Сельо красниий

    1 3 Отговор

    До коментар #128 от "Шалтето":

    Ще има много да чакаш!Иди да спасяваш Путлер от въженце,руснаците вече се бунтуват,искат съд за него!!

    10:56 07.04.2026

  • 141 Как да няма

    1 4 Отговор

    До коментар #129 от "ЧИ ЗА КО МУ Е ПРИМИРИЕ":

    по тъпи от руснаците-КОПЕЙКИТЕ!!

    10:58 07.04.2026

  • 142 Хи хи хи хи ха ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "ЧИ ЗА КО МУ Е ПРИМИРИЕ":

    ЗА ТОВА ЛИ СТРОШИ ВСИЧКИ ОГЛЕДАЛА В КЪЩИ??

    11:00 07.04.2026

  • 143 Пръдльо първобитен

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Зевзек":

    Изобретен е в САЩ,а къде ще се произвежда и защо,решават други!Не използвай невежеството си за да важничиш!!!

    11:04 07.04.2026

  • 144 Простьо Тъпов,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Когато":

    не се опитвай да даваш квалификации за хора които са много,много повече от тебе!Горе имаш колкото да не забравиш къде живееш!!

    11:09 07.04.2026

  • 145 Григор

    1 0 Отговор
    "Предложението остава в сила, но Русия не желае да го приеме"
    Така е! Путин няколко пъти заяви,че не иска временни споразумения за прекратяване на огъня,които ще се използуват за окомплектоване и въоръжаване на войските, и след това отново война.
    Той иска мирно споразумение за край на войната, а не временно прекратяване за да си поемем дъх.

    12:43 07.04.2026

